AI動画ポッドキャスト生成アプリ
HeyGen を使って、トピックや台本から直接、プロ品質の 2 人構成の AI ビデオポッドキャストを作成できます。自然な会話、表情豊かな話し方、洗練されたビジュアルを備えたリアルな AI ホストによる、魅力的なポッドキャスト風ディスカッションを制作しましょう。録音機材も、ゲストのスケジューリングも、ポストプロダクションの編集も一切不要です。
AIビデオポッドキャストの機能
トピックからポッドキャストまでを数分で生成
トピックを入力するか、スクリプトを貼り付けるだけで、あらゆる題材を 2 人の話者による構成されたポッドキャスト風ディスカッションに変換できます。HeyGen の AI が会話の台本を作成し、話者の役割を割り当て、自然な掛け合いのあるポッドキャストスタイルの動画を完成まで自動生成します。仕上がった動画は、各ホストがそれぞれ異なる視点から意見を交わす、制作済みトークショーのテンポや流れを再現します。これは完全なテキストから動画へのパイプラインとして機能し、マイクに触れたりゲストを一人もブッキングしたりすることなく、そのまま共有できるポッドキャストを手に入れられます。
自然な話し方のデュアルAIホスト対話
各エピソードのポッドキャストには、声質や話し方、会話のテンポが異なる2人のAIスピーカーが登場します。HeyGenは発話の順番やポーズ、リアクションを精密に同期させることで、台本どおりではなく自然なやり取りに感じられるようにします。ホスト同士は、先進的なAI lip sync技術によって、一言一句が口の動きと正確に一致するリアルなイントネーションと強弱で応答します。その結果、誰もカメラの前に立つことなく、まるでライブ収録のように聞き手を惹きつけるポッドキャスト対話が実現します。
スクリプト管理とトピックのカスタマイズ
1つのトピックから始めてHeyGenに会話全体を自動生成させることも、自分で用意した台本を貼り付けて、すべてのセリフを細かくコントロールすることもできます。話者の割り当てを編集し、トーンを調整し、話すべきポイントを磨き上げ、すっきりしたAI動画エディターインターフェースで会話の流れを組み直しましょう。統計データや引用、製品情報などの補足コンテキストを追加して、あなたの目的に沿ったディスカッションに仕上げられます。「動画スクリプトジェネレーター」を使えば、魅力的なポッドキャストの会話へとつながる台本を一から作成したり、既存の台本をブラッシュアップしたりできます。
多言語ポッドキャスト制作
同じポッドキャストエピソードを、再収録や台本の書き直しをせずに、175以上の言語と方言で展開できます。HeyGen の video translator は、各ホストの声の特徴を保ったまま、セリフを新しい言語に適切なリップシンク付きで変換します。1つのエピソードを一度の作業で数十の市場向けにローカライズし、世界中のオーディエンスに届けましょう。これは、海外向けにソートリーダーシップコンテンツを発信しているチームや、地域をまたいで共感を得る必要がある training video を制作しているチームに特に効果的です。
スタジオ品質の映像と音声出力
すべてのAIビデオポッドキャストは、プロフェッショナルな照明、フレーミング、構図により、HDまたは4Kでレンダリングされます。背景の環境、カラーテーマ、レイアウトオプションを組み合わせることで、ブランドアイデンティティやコンテンツカテゴリに合わせた表現が可能です。オーディオ出力は、音量バランスの取れたミックス、話者ごとのクリアな音声分離、そしてオプションのBGMにより構成されます。フル装備のポッドキャストスタジオに匹敵する制作クオリティを、同じAI video generatorエンジンを通じて提供し、HeyGenのエンタープライズグレードのビデオプラットフォームを支えています。
ユースケース
ソートリーダーシップと専門家による解説
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
コンテンツマーケティングとブランドストーリーテリング
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
社員研修とナレッジ共有
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
教育コンテンツとオンライン講座
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
ソーシャルメディア用クリップとショートフォームコンテンツ
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
製品リリースと新機能のお知らせ
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
ご利用の流れ
トピックや台本からスタートして、完成度の高い共有可能なポッドキャストエピソードまで仕上げる、4ステップのAI動画ポッドキャスト作成フローです。
トピックを入力してください
トピックを入力するか、原稿を貼り付けるか、簡単なブリーフを記入してください。HeyGen が内容を解析し、ポッドキャストの構成、話者の役割、会話の流れを自動で準備します。
ホストをカスタマイズする
AIホストを選び、ボイスタイルを調整し、ビジュアル設定を選択します。スピーカーのキャラクターや会話のトーンを設定し、あなたのブランドやコンテンツの目的に合うようにカスタマイズしましょう。
確認して改善する
生成されたポッドキャストの会話をプレビューします。レンダリング前に、エディター上でセリフの編集、セグメントの並び替え、テンポの調整、文脈の追加を行うことができます。
生成して共有
最終的なポッドキャスト動画をレンダリングします。HeyGen がセリフ、ビジュアル、音声を同期させ、ダウンロードや公開、埋め込みにすぐ使える完成版エピソードに仕上げます。
よくある質問
AIビデオポッドキャストとは何ですか？どのように機能しますか？
AIビデオポッドキャストとは、あなたが指定したトピックについて、2人のAIホストが対談形式で話す、完全自動生成のポッドキャスト風動画です。テーマを入力するか台本を貼り付けるだけで、HeyGenがセリフを書き起こし、話者の役割を割り当て、映像と音声を同期させて、1本の完成した動画エピソードとして出力します。実在のホストも、収録作業も、編集ソフトも一切必要ありません。
AIポッドキャストは、本物の人同士の会話のように聞こえますか？
はい。HeyGen は自然な話の切り替わり、抑揚の変化、話者同士のリアルな間を再現することで、実際の会話のようにスムーズな対話を実現します。各ホストはそれぞれ異なる声質と話し方のスタイルを持ち、システムは高度なリップシンク技術を用いて、すべての単語を正確な顔の動きに同期させることで、合成音声にありがちな機械的な不自然さを排除しています。
AIホストが話す内容は自分でコントロールできますか？それとも生成されたスクリプトをそのまま使う必要がありますか？
すべてを自由にコントロールできます。トピックを入力してHeyGenに会話全体を自動生成させることも、自分で用意した台本を貼り付けて一言一句まで指定することも可能です。エディターでは、話者ごとのセリフを個別に調整したり、セグメントの順番を入れ替えたり、トーンを変更したり、レンダリング前に特定の話題やデータを挿入したりできます。
AIビデオポッドキャストの1エピソードは、どのくらいの長さまで作成できますか？
エピソードの長さはご利用中のプランによって異なります。無料アカウントでは、フォーマットを試すための短いポッドキャストクリップを生成できます。有料プランでは、フル尺のポッドキャストコンテンツに適した、より長いエピソードが利用可能になり、長さにかかわらずレンダリング時間は数分単位でスケールします。
英語以外の言語でもAIビデオポッドキャストを作成できますか？
もちろん可能です。HeyGen は 175 以上の言語と方言に対応しています。1 つの言語でポッドキャストを制作し、その後、各ホストの声のトーンやリップシンクの精度を保ったまま、他の言語へローカライズできます。これにより、再収録することなく、同じエピソードを世界中のさまざまな市場向けに配信することが現実的になります。
AI動画ポッドキャストは、従来のポッドキャスト収録と比べてどのような違いがありますか？
従来のポッドキャストでは、ゲストとのスケジュール調整、スタジオの予約、音声・映像機材の購入、そして何時間にも及ぶポストプロダクション編集が必要になります。AIビデオポッドキャストなら、そうした工程をすべて省くことができます。トピックを決めてから完成したエピソードができあがるまで、わずか数分、コストもごく一部に抑えながら、プロのスタジオ環境に匹敵するクオリティを維持できます。
HeyGen の AI ビデオポッドキャストは無料で利用できますか？
HeyGen には、クレジットカード不要で AI 動画ポッドキャストコンテンツを作成し、主要な機能を試せる無料プランがあります。有料プランは月額 24 ドルから利用でき、より長いエピソードの生成、追加のボイスオプション、より高解像度の書き出し、そしてすべての AI ホストとビジュアルスタイルのライブラリへのアクセスが可能になります。
自分のYouTubeチャンネルやSNSでAIビデオポッドキャストを使うことはできますか？
はい。出力されるのは標準的な動画ファイルなので、そのままYouTubeにアップロードしたり、自社サイトに埋め込んだり、各種ソーシャルプラットフォームで配信したりできます。また、ポッドキャストのエピソードから YouTube Shorts や、TikTok、Instagramリール、LinkedIn向けの縦型クリップを生成することも可能です。
AIビデオポッドキャストには、どんなテーマが最適ですか？
会話形式が向いているテーマであれば、ほとんど何でも効果的です。たとえば、業界トレンド、プロダクトのウォークスルー、ニュース解説、ハウツーガイド、インタビュー形式のQ&A、教育的なディープダイブなどが挙げられます。2人のスピーカーによる形式は、情報を自然なやり取りの形で分解して伝えられるため、内容が濃いテーマや技術的なトピックでも、より分かりやすく、親しみやすいものにできます。
自社のビジュアルアイデンティティでAIビデオポッドキャストをブランディングできますか？
はい。背景、配色、ビジュアルレイアウトをカスタマイズして、自社のブランドガイドラインに合わせることができます。ホストの選択やボイススタイルを一貫させることで、各エピソードを通じてビジュアル面とトーンの両方で統一感のある、ブランド化されたポッドキャストシリーズを制作できます。
HeyGen で作成を始めましょう
どんなトピックからでも、2人の話者によるAIビデオポッドキャストを生成できます。録音機材も、スケジュール調整も、編集作業も一切不要です。