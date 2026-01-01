トピックを入力するか、スクリプトを貼り付けるだけで、あらゆる題材を 2 人の話者による構成されたポッドキャスト風ディスカッションに変換できます。HeyGen の AI が会話の台本を作成し、話者の役割を割り当て、自然な掛け合いのあるポッドキャストスタイルの動画を完成まで自動生成します。仕上がった動画は、各ホストがそれぞれ異なる視点から意見を交わす、制作済みトークショーのテンポや流れを再現します。これは完全なテキストから動画へのパイプラインとして機能し、マイクに触れたりゲストを一人もブッキングしたりすることなく、そのまま共有できるポッドキャストを手に入れられます。