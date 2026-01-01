AIプロダクトプレースメント動画とは、スタジオで実際に撮影するのではなく、あなたの商品の画像をリアルなAI生成シーンの中にデジタルで配置して作成する動画広告のことです。商品写真をアップロードすると、HeyGenのAIが正確なライティングや奥行きを再現した環境を生成し、動きやナレーションを加えて、完成した動画として書き出します。結果として、物理的な撮影や制作を行わなくても、プロが撮影したような商品広告動画を作成できます。