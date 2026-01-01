AIプロダクトプレースメント動画アプリ
HeyGen を使って、商品写真から直接、プロ品質の AI プロダクトプレースメント動画コンテンツを作成できます。商品の画像を 1 枚アップロードするだけで、リアルな環境、ダイナミックなカメラアングル、商品が実際に使われている状況を表現したコンテキストシーンを備えた、洗練された動画広告を生成します。撮影も、撮影クルーも、スタジオレンタルも不要です。商品写真から、あらゆるプラットフォームやキャンペーンですぐに使える動画広告まで、数分で仕上げることができます。
AIプロダクトプレースメント動画の特長
写真からのリアルなAIシーン生成
商品写真をアップロードするだけで、HeyGen があなたの商品をプロフェッショナルで文脈に合った環境に配置した、リアルなシーンを自動生成します。キッチンカウンター、オフィスデスク、屋外パティオなど、商品が本来あるべき場所に合わせて、AI 動画ジェネレーターがその周囲のシーンを構築します。各シーンは、正確なライティング、影、奥行き感を備えて設計されているため、合成感のない自然な見え方になります。レンダリング前に、シーンのコンテキスト、表面の質感、環境ディテールを調整し、すべてのフレームがブランドの世界観やキャンペーン目標に合致するように仕上げましょう。
マルチアングルとダイナミックなカメラ制御
複数のカメラアングルやスムーズなパン、シネマティックなズームを使って、あなたの商品の見せ方を自在にコントロールできます。HeyGen は、プロのスタジオ撮影のような動きを再現しながら、あらゆる商品カットをレンダリングするため、動画広告に洗練されたハイエンドな仕上がりをもたらします。ディテールを見せるクローズアップ、360度の回転ショット、ライフスタイル重視のワイドアングルなどから選択可能です。通常はフル編成の撮影クルーがいなければ実現できないレベルのビジュアルコントロールが、ここではたった 1 回のimage to videoアップロードから始まります。シーンごとに異なるアングルを組み合わせることで、カメラに一切触れることなく、完成度の高いproduct videoのストーリーを構築できます。
AI音声ナレーションと多言語対応ナレーション
175以上の言語と方言で、商品紹介動画にプロ品質のナレーションを追加できます。商品の特徴を説明するスクリプトを入力または貼り付けるだけで、HeyGen が映像のタイムラインに同期した自然な音声ナレーションを生成します。「AI voice cloning」を使えば、自社ブランドの声でナレーションしたり、300以上の内蔵ボイスから選択したりできます。グローバル向けキャンペーンでは、「AI lip sync」とローカライズされた音声を備えた「video translator」を使って、動画全体を正確に翻訳可能です。1本のプロダクト動画が、午後のうちに世界中で使えるアセットに生まれ変わります。
広告キャンペーン向けバッチ動画制作
予算を増やさずに、商品広告の制作規模を拡大しましょう。1枚の商品写真から、シーン・アングル・フォーマット・ナレーションスタイルを入れ替えて、何十パターンものバリエーションを生成できます。1回の制作で、TikTok向けの縦長動画、Instagram向けのスクエア動画、YouTube向けのワイドスクリーン動画をまとめて作成可能です。HeyGen のAI広告メーカーワークフローが高速な反復制作を自動化するため、プラットフォームをまたいだクリエイティブのA/Bテストもスムーズに行えます。「text to video」スクリプト機能と商品配置を組み合わせることで、従来コストのごく一部で、完成度の高い広告キャンペーンを一括制作できます。
ユースケース
Eコマース商品の広告
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
ソーシャルメディア向け商品キャンペーン
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
新製品リリースのお知らせ
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
マーケットプレイスと小売リスティング
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
インフルエンサー風UGC商品コンテンツ
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
グローバル製品広告
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
ご利用の流れ
商品写真から洗練されたプラットフォーム対応の動画広告まで、4つのわかりやすいステップでAIプロダクトプレースメント動画広告を作成できます。
商品写真をアップロード
まずは商品の高画質な写真を選びます。HeyGen が画像を解析して商品の輪郭を検出し、エッジをきれいに整え、比率を正確に保ったままシーンに配置できるよう準備します。
シーンとスタイルを選択
環境テンプレートを閲覧するか、希望するシーンを説明してください。カメラアングル、ライティングの雰囲気、アスペクト比を選び、キャンペーンや配信先プラットフォームに最適な設定にしましょう。
スクリプトとナレーションを追加
製品の特徴や利点を説明するボイスオーバー用の原稿を作成または貼り付けてください。声の種類、言語、話すスピードを選択すると、HeyGen がナレーションを映像のタイムラインに自動で同期します。
動画を生成して書き出す
HeyGen が、ビジュアル、動き、ナレーション、ブランディングがすべて同期した最終的なプロダクトプレースメント動画をレンダリングします。HD または 4K でダウンロードするか、広告プラットフォームへ直接共有できます。
よくある質問
AIプロダクトプレースメント動画とは何ですか？どのように機能しますか？
AIプロダクトプレースメント動画とは、スタジオで実際に撮影するのではなく、あなたの商品の画像をリアルなAI生成シーンの中にデジタルで配置して作成する動画広告のことです。商品写真をアップロードすると、HeyGenのAIが正確なライティングや奥行きを再現した環境を生成し、動きやナレーションを加えて、完成した動画として書き出します。結果として、物理的な撮影や制作を行わなくても、プロが撮影したような商品広告動画を作成できます。
動画内の製品はリアルに見えますか？それとも合成だと明らかに分かってしまいますか？
HeyGen のレンダリングエンジンは、生成された環境に対して光の向き、影の位置、表面の反射、空間的なスケールを正確に一致させます。プロダクトは上から重ねるのではなく、ピクセルレベルでシーンに統合されます。出力は、有料広告プラットフォームや、視聴者が洗練されたスタジオ品質のビジュアルを期待する商品一覧ページの品質基準を満たすよう設計されています。
まだ実物が手元にない商品についても、プロダクトプレースメント動画を作成できますか？
はい。必要なのは商品写真だけで、それはレンダリング画像、メーカー提供のサンプル画像、または3Dモックアップなど、どのような形式でも構いません。これにより、AIプロダクトプレースメント動画は、実物の在庫がまだなく従来の撮影ができない、プレローンチキャンペーン、クラウドファンディングのプロモーション、商品発表などの場面で特に有用になります。
1枚の商品写真から、どれくらい多くの動画バリエーションを生成できますか？
固定の上限はありません。シーンの環境、カメラアングル、ナレーションの言語、アスペクト比、ビジュアルスタイルを変えることで、何十パターンものバリエーションを生成できます。これにより、1枚の商品画像から、1回のセッション内で複数のプラットフォーム向けのA/Bテスト用広告クリエイティブ一式を実用的な形で制作することが可能になります。
国際的なキャンペーン向けに、複数の言語でボイスオーバーナレーションを追加できますか？
はい。スクリプトは一度書くだけで、HeyGen が 175 以上の言語と方言で、自然な話速と発音のナレーションを生成します。特定のブランドボイスをクローンして、すべての言語バージョンに適用することも可能です。ローカライズされた字幕と組み合わせれば、1 本のプロダクトプレースメント動画が、再収録や再撮影を一切行うことなく、世界中で使える広告アセットへと生まれ変わります。
AIによるプロダクトプレースメントは、スタジオを借りて商品動画を撮影する場合と比べてどう違いますか？
従来のプロダクト動画の撮影では、スタジオのレンタル、カメラマンや撮影クルーの手配、小道具やセットデザインの準備、複数アングルでの撮影、そしてポストプロダクションでの編集が必要になります。こうしたプロセスには通常、数千ドルの費用と数日から数週間の時間がかかります。AIプロダクトプレースメントなら、1枚の製品写真から数分で、同等レベルのビジュアルクオリティの動画を、コストを大幅に抑えて生成でき、バリエーション追加や更新も再撮影なしで自由に行えます。
最終動画では、どのファイル形式と解像度が利用できますか？
HeyGen では、商品紹介動画を MP4 形式で HD および 4K 解像度で書き出せます。さらに、特定のプラットフォームに最適化されたアスペクト比も選択できます。YouTube や Web 用には 16:9、TikTok や Instagram Reels 用には 9:16、フィード投稿用には 1:1 が利用可能です。字幕は、アクセシビリティや各プラットフォームの要件に対応できるよう、SRT ファイルとして書き出せます。
HeyGen を使ったプロダクトプレースメント動画は無料で利用できますか？
HeyGen では、クレジットカード不要の無料プランを提供しており、プロダクトプレースメントのワークフローを試したり、動画を生成したりできます。有料プランは月額24ドルからで、より高解像度の書き出し、より長い動画尺、ボイスクローン機能、そしてシーンテンプレートやビジュアルスタイルの全ライブラリへのアクセスが可能になります。
プロダクトプレースメント動画を、Meta・Google・TikTokでの有料広告として利用できますか？
はい。HeyGen が生成する動画は、主要なすべての広告プラットフォームでの商用利用を想定して設計されています。出力は、解像度・アスペクト比・ファイルサイズなどの要件を含め、Meta広告、Google広告、TikTok Ads Manager の技術仕様を満たしています。生成された出力の権利はお客様に帰属し、そのままご自身の広告アカウントに公開できます。
複数のプロダクトプレースメント動画で、どのようにブランドの一貫性を保てばよいですか？
ロゴ、カラーパレット、フォント、イントロ・アウトロカード、そしてお好みのビジュアルスタイルを含むブランドテンプレートを設定しましょう。HeyGen は、生成するすべての動画にこれらの設定を適用し、製品カタログ全体やキャンペーンを通して一貫した見た目を実現します。テンプレートを更新すると、既存の動画を一から作り直すことなく、新しいレンダリングに自動的に反映されます。
今すぐプロダクトプレースメント動画を作成しましょう
1枚の写真から、プロ品質のプロダクトプレースメント動画広告を作成できます。スタジオもカメラも編集作業も必要ありません。