Crea un video esplicativo con l’AI senza bisogno di riprese o competenze di design. Incolla uno script, carica un documento o scrivi un’idea, poi scegli un avatar AI e ottieni in pochi minuti un video narrato con sottotitoli, pronto da condividere. Funziona per marketing, formazione ed education.
Funzionalità dei video esplicativi con IA
Questo generatore di video esplicativi con AI rende la creazione di video semplice quanto scrivere un documento, e il video maker basato sull’AI ti aiuta a realizzare video esplicativi professionali che semplificano concetti complessi partendo da una sceneggiatura o da un file esistente.
Inizia da uno script, un PDF o un prompt
Incolla uno script video, carica un PDF o una presentazione, inserisci un URL oppure scrivi un semplice prompt. Il generatore di video AI trasforma i tuoi contenuti esistenti in uno storyboard e in testi per le scene, così puoi creare video a partire dal testo e completare in pochi minuti un video esplicativo pronto da guardare.
Doppiaggio vocale AI naturale in qualsiasi tono
Il tuo script diventa una narrazione parlata con una voce chiara e naturale. Imposta il tono per un tutorial rilassante o per una presentazione di prodotto energica, scegli tra oltre 300 voci fuori campo e crea video esplicativi con voiceover che seguono il tuo ritmo, senza bisogno di sala di registrazione o di un doppiatore professionista.
Scene animate e modelli per video esplicativi
Scegli un layout e il video esplicativo AI lo riempie con animazioni, elementi visivi e transizioni che si adattano a ogni riga del tuo script. Sostituisci qualsiasi scena, regola i tempi o cambia lo stile dell’intero video per mantenerlo in linea con il brand e visivamente accattivante, senza bisogno di software di montaggio.
Sottotitoli automatici e testo su schermo
Ogni parola della narrazione viene trascritta in sottotitoli sincronizzati man mano che il video viene renderizzato. I titoli su schermo e le frasi chiave compaiono al momento giusto e puoi modificare qualsiasi riga, così l’explainer rimane chiaro sia per chi guarda senza audio sia per chi segue il contenuto in una seconda lingua.
Un video esplicativo in oltre 175 lingue
Crea il video esplicativo una sola volta, poi traducilo interamente in oltre 175 lingue con doppiaggio sincronizzato alle labbra e voci clonate. Il presentatore mantiene lo stesso volto e lo stesso tono in ogni mercato, così un unico copione genera video di alta qualità per un pubblico globale senza bisogno di nuove riprese o ri-registrazioni.
I video esplicativi realizzati dalle agenzie richiedono settimane e costano migliaia di dollari. Definisci l’angolazione, trasformala da script a video e lancia in giornata un video di 60 secondi per spiegare il prodotto sulla tua landing page o nel tuo annuncio.
I nuovi utenti si iscrivono e poi si perdono nella configurazione. Un breve video esplicativo li guida attraverso la prima azione chiave, riduce le richieste di supporto e trasforma un onboarding confuso in un percorso chiaro verso il valore del prodotto.
Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.
L&D teams swap dated slide decks for explainers staff finish. Update the script, regenerate the video, and redeploy the new version the same day, so policy and process training stays current across every location.
Manuali e report troppo densi spesso non vengono letti. Passali da PDF a video e la piattaforma creerà una spiegazione narrata a partire dal documento, così i passaggi chiave verranno recepiti in tre minuti invece che in quaranta pagine.
I team globali hanno bisogno dello stesso video esplicativo in molte lingue contemporaneamente. Crealo in inglese, poi effettua il doppiaggio in oltre 175 lingue con sincronizzazione labiale accurata, raggiungendo ogni area geografica a partire da un unico video sorgente.
Come funziona il creatore di video esplicativi con IA
Trasforma un’idea scritta in un video esplicativo AI completo in quattro semplici passaggi, senza bisogno di riprese o montaggio.
Incolla uno script, carica un PDF o una presentazione, incolla un link oppure digita un argomento per iniziare.
Scegli un avatar e una voce, oppure registra lo schermo per creare una guida esplicativa chiara.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
Un video esplicativo con AI è un breve video generato dall’intelligenza artificiale che illustra in modo chiaro un’idea, un prodotto o un processo, creato tramite software invece che da una troupe cinematografica. La realizzazione di un video esplicativo con un creatore di video esplicativi basato sull’AI parte da uno script, un documento o un prompt, e la tecnologia AI genera automaticamente elementi visivi, voce narrante e sottotitoli. Funziona come uno strumento online direttamente nel tuo browser.
Non con un presentatore IA realistico. Avatar V crea avatar IA realistici a partire da una clip di 15 secondi e mantiene lo stesso volto e la stessa voce in ogni scena, classificato n.1 per realismo su G2. Puoi realizzare video esplicativi con avatar IA che sembrano girati dal vivo, non semplici clip animate.
Carica il file e l’IA lo legge, estrae i punti chiave e crea uno storyboard scena per scena con la narrazione. Questo flusso di lavoro da testo a video ti permette di rivedere la bozza del copione, sostituire le immagini o tagliare le sezioni e poi creare un video in pochi minuti.
I video esplicativi efficaci si aprono con il problema dello spettatore, si concentrano su un’unica idea e usano elementi visivi per semplificare argomenti complessi. Per creare video esplicativi coinvolgenti, scrivi narrazioni avvincenti in un linguaggio semplice, aggiungi sottotitoli e concludi con un’unica chiara azione successiva. L’IA gestisce il processo di creazione così puoi concentrarti solo sul messaggio.
La maggior parte degli strumenti crea un solo video in una sola lingua. HeyGen realizza un video esplicativo con un presentatore realistico una sola volta, poi lo adatta in oltre 175 lingue con sincronizzazione labiale e lo aggiorna a partire dal testo, così puoi pubblicare video esplicativi coinvolgenti per ogni mercato senza dover rigirare nulla.
Sì, spesso in modo netto. L’educatore Anton Voroniuk ha registrato una produzione 40 volte più economica e un risparmio di 15,5 ore a settimana dopo il passaggio a HeyGen, che ha permesso al suo team di realizzare video più velocemente e raggiungere oltre un milione di studenti. Scopri la storia di Anton Voroniuk.
No. La creazione di video con l’IA su questa piattaforma basata sull’intelligenza artificiale funziona come l’editing di un documento, quindi non c’è nulla da installare e nessuna timeline da imparare. Digita o incolla il tuo contenuto, scegli un presentatore AI e la piattaforma comporrà video dinamici che puoi perfezionare modificando semplicemente il testo.
Sì. Il piano gratuito ti permette di creare un video gratis, provare presentatori e voci ed esportare un MP4, così puoi testare il flusso di lavoro prima di effettuare l’upgrade. I piani a pagamento aggiungono esportazione in HD e 4K, video più lunghi, più lingue e funzionalità per i team.
Per il marketing, la durata ideale è tra 60 e 90 secondi, in linea con il tempo medio di attenzione degli spettatori. I video formativi e i contenuti educativi possono invece durare dai tre ai cinque minuti, quando l’argomento lo richiede. Inizia con un gancio forte per catturare l’attenzione, mantieni un’unica idea per video ed elimina tutto ciò che non la supporta direttamente.
Un video esplicativo personalizzato realizzato da un’agenzia costa in genere tra 3.000 e 15.000 dollari e richiede settimane di lavoro. Crearlo con l’AI trasforma tutto in un abbonamento mensile e in pochi minuti per video, quindi il costo per singolo video esplicativo cala drasticamente non appena ne produci più di uno.
Sì. La narrazione viene trascritta in sottotitoli sincronizzati mentre il video viene renderizzato e il generatore di sottotitoli ti permette di modificare il testo, lo stile e il timing. I sottotitoli aumentano il tasso di completamento per gli spettatori che guardano senza audio.
Non sono necessarie riprese o registrazioni. Ti basta digitare o caricare i tuoi contenuti, scegliere un presentatore e una voce, e la piattaforma genera il video, la narrazione e i sottotitoli. Fotocamera, microfono e software di montaggio sono tutti opzionali.
Sì. Il voice cloning cattura la tua voce da un breve campione e la utilizza per narrare qualsiasi script, così ogni video esplicativo suona proprio come te. Puoi anche mantenere la tua voce clonata coerente quando il video viene tradotto in altre lingue.
Sì. Crea il video esplicativo una sola volta, poi il video AI translator lo adatta in oltre 175 lingue con sincronizzazione labiale e voce clonata. Il presentatore mantiene lo stesso aspetto, così ogni versione sembra nativa invece che semplicemente sottotitolata.
Sì. Poiché il video è generato a partire dal testo, puoi modificarlo cambiando lo script, sostituendo una scena o cambiando la voce, quindi rigenerarlo in pochi minuti. Non è necessario effettuare nuove riprese, quindi puoi aggiornare rapidamente un prezzo o una policy e aggiornare velocemente i video esplicativi.
Puoi iniziare da uno script scritto, da un PDF o da una presentazione di slide, dall’URL di una pagina web oppure da un semplice prompt che descrive l’argomento. Qualunque sia il punto di partenza, puoi creare un video che lo trasformi in una spiegazione narrata con sottotitoli, così lavori a partire da contenuti che possiedi già.
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