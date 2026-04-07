Avatar V è il modello di avatar AI più avanzato di HeyGen. I primi avatar partivano da una foto e animavano solo il volto. Poi sono arrivati gli allenamenti basati su video, che catturavano meglio il modo in cui ti muovi e suoni. Avatar V fa un passo in più: separa la tua identità dal tuo aspetto, imparando con precisione come ti muovi, gesticoli ed esprimi te stesso, così che questi movimenti possano essere applicati a qualsiasi versione di te.

Questo significa che registri una sola volta, con qualsiasi cosa tu stia indossando e ovunque ti trovi. Poi puoi generare te stesso in qualsiasi ambiente, con qualsiasi outfit, qualsiasi look tu possa immaginare. L’avatar che appare nel tuo video non è solo qualcosa che ti somiglia: si muove come te, suona come te e mantiene con precisione la tua identità in ogni singolo video che crei.

Non hai più bisogno di uno studio professionale, di una troupe o di ore di riprese. Una registrazione di 15 secondi con la webcam ti permette di ottenere video di qualità professionale su qualsiasi scala.