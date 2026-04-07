Finalmente, un avatar AI indistinguibile da te
La coerenza del personaggio è ciò che distingue un avatar davvero utile da un semplice espediente. Avatar V la garantisce in ogni angolazione, ogni espressione e ogni video che crei.
- Valutati come gli avatar più realistici n. 1 su G2
- Coerenza del personaggio verificata in tutte le scene
- Una registrazione, infiniti look
La nuova generazione del tuo io digitale
Avatar V è il modello di avatar AI più avanzato di HeyGen. I primi avatar partivano da una foto e animavano solo il volto. Poi sono arrivati gli allenamenti basati su video, che catturavano meglio il modo in cui ti muovi e suoni. Avatar V fa un passo in più: separa la tua identità dal tuo aspetto, imparando con precisione come ti muovi, gesticoli ed esprimi te stesso, così che questi movimenti possano essere applicati a qualsiasi versione di te.
Questo significa che registri una sola volta, con qualsiasi cosa tu stia indossando e ovunque ti trovi. Poi puoi generare te stesso in qualsiasi ambiente, con qualsiasi outfit, qualsiasi look tu possa immaginare. L’avatar che appare nel tuo video non è solo qualcosa che ti somiglia: si muove come te, suona come te e mantiene con precisione la tua identità in ogni singolo video che crei.
Non hai più bisogno di uno studio professionale, di una troupe o di ore di riprese. Una registrazione di 15 secondi con la webcam ti permette di ottenere video di qualità professionale su qualsiasi scala.
L’unica cosa che cambia tutto
La coerenza del personaggio è la capacità distintiva di Avatar V. Significa che il tuo gemello digitale appare, suona e si comporta come te, non solo in una singola clip, ma in ogni scena, ogni sfondo e in ogni video che generi.
Coerenza del personaggio
Avatar V mantiene un’unica identità coerente in ogni video che crei. Lo stesso volto, le stesse micro-espressioni, la stessa presenza sia in una clip di 30 secondi che in un modulo di corso di 10 minuti. Niente deriva. Niente artefatti. Niente effetto uncanny valley.
Angolazioni multiple
Campi lunghi, mezzi busti e primi piani, tutti coerenti, tutti da un’unica registrazione. Le inquadrature che permettono a un singolo avatar di funzionare in ogni formato.
Scene dinamiche
Movimenti fluidi della parte superiore del corpo, gesti reattivi e coerenza nei movimenti tra un cambio di scena e l’altro. La differenza tra un avatar che si limita a presentare e uno che sa davvero esibirsi.
Sincronizzazione labiale più accurata
Accuratezza a livello di fonema in tutte le lingue supportate. Ciò che senti e ciò che vedi sono perfettamente allineati a qualsiasi velocità, in oltre 175 lingue e dialetti.
Accuratezza delle espressioni facciali
Movimenti naturali delle sopracciglia, contatto visivo autentico e micro-espressioni che risultano reali. Addestrato su oltre 10 milioni di dati, sono i dettagli a fare la differenza tra ciò che è credibile e ciò che è inquietante.
Informazioni sul modello di avatar
Avatar V introduce un cambiamento fondamentale nel modo in cui i modelli di generazione di avatar gestiscono l’identità. Mentre i sistemi precedenti si basavano su un singolo fotogramma di riferimento, Avatar V opera su un’intera finestra di contesto video, permettendo al modello di concentrarsi selettivamente sui momenti più informativi della tua registrazione.
Il meccanismo di attenzione selettiva estrae segnali di identità salienti attraverso i fotogrammi, includendo la geometria delle labbra, la struttura della silhouette del volto e i pattern di transizione delle espressioni, mentre sopprime in modo naturale i fotogrammi in cui posa, illuminazione o occlusioni riducono la qualità del segnale. Il risultato è un embedding di identità più ricco e ancorato temporalmente, che si mantiene lungo l’intero contesto di generazione.
Questa aggregazione mirata tra fotogrammi risolve il problema dell’identity drift, ovvero la progressiva divergenza tra l’identità di riferimento e l’output generato che limita la coerenza del personaggio nei sistemi basati su singoli fotogrammi. Avatar V mantiene una rappresentazione dell’identità stabile tra scene, angolazioni di camera e video di lunga durata, senza bisogno di ulteriore fine-tuning o di input di riferimento.
Tre fasi dell'allenamento
Il modello inizialmente impara a copiare fedelmente l’aspetto del volto all’interno della stessa scena, creando una solida base per la preservazione dell’identità prima che venga introdotta qualsiasi complessità tra scene diverse.
Il modello viene quindi addestrato per colmare il divario di dominio tra un video di riferimento e una scena di destinazione con sfondo, illuminazione e distribuzione delle pose differenti, consentendo un adattamento robusto tra scene diverse.
Nella fase finale, l’apprendimento per rinforzo specifico per il compito, basato su segnali di ricompensa centrati sull’essere umano, massimizza la somiglianza dell’identità, garantendo che l’avatar generato sia il più possibile vicino alla persona reale.
Un passo avanti significativo
Avatar IV produceva risultati riconoscibili. Avatar V produce risultati indistinguibili. La differenza sta in una nuova architettura di riferimento che si basa sull’intero video invece che su un singolo fotogramma, estraendo dati di identità più ricchi ed eliminando le variazioni tra le diverse scene.
Dalla webcam al gemello digitale in quattro passaggi
Niente studio. Niente troupe di ripresa. Nessun setup complicato. Solo tu e una webcam.
Registrati per 15 secondi
Apri la webcam del tuo portatile e registra una breve clip in cui parli in modo naturale. Non sono necessari illuminazione speciale o attrezzature particolari.
Avatar V allena il tuo gemello digitale
Il modello elabora il tuo video come un’unica finestra di contesto completa, imparando il tuo aspetto, le tue espressioni, i tuoi gesti e i tuoi schemi di movimento.
Scegli la tua scena
Scegli qualsiasi sfondo: uno studio professionale, un ufficio con il tuo brand, una location all’aperto o un’ambientazione personalizzata. La tua identità ti segue ovunque.
Genera e condividi
Inserisci il tuo copione e genera un video della durata che ti serve. La qualità non diminuisce e il tuo personaggio rimane coerente dall’inizio alla fine.
Ogni caso d’uso che ha bisogno di te, su larga scala
Da un singolo video di onboarding a un’intera libreria di contenuti localizzati, Avatar V gestisce qualsiasi volume.
Formazione e onboarding
Crea una libreria di formazione completa una sola volta. Aggiorna i singoli moduli senza doverli registrare di nuovo. Il tuo team riceverà ogni volta istruzioni coerenti e in linea con il brand.
Abilitazione alle vendite
Registra un video di prospezione una sola volta e personalizzalo su larga scala. Avatar V mantiene la tua presenza e credibilità in ogni attività di outreach.
Localizzazione
Crea un video in inglese. L’avatar V lo presenta in oltre 175 lingue con un lip sync accurato, così il tuo messaggio arriva allo stesso modo ovunque.
Leadership di pensiero
Pubblica con costanza senza gli attriti delle registrazioni tradizionali. Le tue idee, il tuo volto, la tua credibilità. Consegnati al ritmo che il tuo pubblico si aspetta.
Comunicazione del founder e dei dirigenti
Resta presente nella tua organizzazione senza vivere in una cabina di registrazione. Invia aggiornamenti interni, annunci di prodotto e messaggi per gli investitori secondo i tuoi tempi.
Marketing di prodotto
Trasforma i contenuti scritti in messaggi pensati prima di tutto per il video: demo guidate, annunci di nuove funzionalità e formazione per i clienti, tutti con il tuo volto in primo piano.