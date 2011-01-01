Senza HeyGen Il divario nei contenuti di product marketing

Il tuo prodotto verrà spedito la prossima settimana. Le vendite hanno bisogno di materiali di abilitazione. Il marketing ha bisogno di video di lancio. Il supporto ha bisogno di documentazione. E tu stai ancora aspettando che la produzione finisca la demo che hai richiesto il mese scorso. Il video tradizionale non riesce a tenere il passo con la velocità di sviluppo del prodotto: quando i contenuti sono pronti, la funzionalità è già cambiata. Ti ritrovi continuamente a scegliere tra spedire in tempo senza video o spedire in ritardo con contenuti già superati. Nel frattempo, i tuoi team globali lanciano con materiali solo in inglese, perché la localizzazione aggiunge un altro mese alla roadmap. Il product marketing diventa un collo di bottiglia invece che un acceleratore.