Annunci di funzionalità, demo di prodotto, supporto alle vendite, posizionamento competitivo: crea contenuti go-to-market che vengono rilasciati insieme al prodotto, si aggiornano quando il prodotto cambia e raggiungono ogni mercato nella sua lingua.
Il problema del product marketing
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Il divario nei contenuti di product marketing
Il tuo prodotto verrà spedito la prossima settimana. Le vendite hanno bisogno di materiali di abilitazione. Il marketing ha bisogno di video di lancio. Il supporto ha bisogno di documentazione. E tu stai ancora aspettando che la produzione finisca la demo che hai richiesto il mese scorso. Il video tradizionale non riesce a tenere il passo con la velocità di sviluppo del prodotto: quando i contenuti sono pronti, la funzionalità è già cambiata. Ti ritrovi continuamente a scegliere tra spedire in tempo senza video o spedire in ritardo con contenuti già superati. Nel frattempo, i tuoi team globali lanciano con materiali solo in inglese, perché la localizzazione aggiunge un altro mese alla roadmap. Il product marketing diventa un collo di bottiglia invece che un acceleratore.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma il tuo team di product marketing in un motore di contenuti che si muove alla velocità del prodotto. Scrivi i tuoi messaggi — oppure lascia che l’IA li generi partendo dai tuoi documenti di posizionamento — scegli un avatar IA e produci video professionali di prodotto in pochi minuti. I contenuti del giorno del lancio vengono consegnati il giorno del lancio. Una funzionalità è cambiata in beta? Aggiorna lo script e rigenera. Lancio globale? Traduci in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Crea l’intera libreria di contenuti go-to-market — annunci, demo, enablement, competitivo — senza dipendenze di produzione che rallentano la tua roadmap.
Tutto ciò di cui i team di product marketing hanno bisogno per lanciare più velocemente
Strumenti, flussi di lavoro e insight end‑to‑end che eliminano gli attriti tra pianificazione, esecuzione e lancio, così i team possono rilasciare più velocemente con meno passaggi di consegne.
Contenuti a Lancio Rapido
Pubblica contenuti video lo stesso giorno in cui il tuo prodotto viene spedito. Genera annunci di prodotto, demo delle funzionalità e video di lancio in pochi minuti, non nelle settimane richieste dalla produzione tradizionale. La tua roadmap di go-to-market non è più bloccata dalla produzione video.
• Genera video di lancio in pochi minuti
• Nessuna dipendenza di produzione
• Fornisci il contenuto insieme al prodotto
Aggiornamenti di contenuti istantanei
I prodotti evolvono. Anche i tuoi contenuti dovrebbero farlo. Quando le funzionalità cambiano, i prezzi si aggiornano o il messaggio si evolve, aggiorna il tuo script e rigenera. Niente nuove riprese, niente coordinamento di produzione: contenuti che restano sempre allineati al tuo prodotto.
• Aggiorna gli script e rigenera
• Nessuna ripresa aggiuntiva richiesta
• Messaggistica sempre aggiornata
Libreria per il supporto alle vendite
Fornisci al tuo team di vendita i contenuti di cui ha bisogno per vincere. Demo di prodotto, approfondimenti sulle funzionalità, posizionamento competitivo, gestione delle obiezioni: una libreria di enablement completa che si aggiorna alla stessa velocità del tuo prodotto.
• Libreria di contenuti centralizzata
• Messaggi di vendita coerenti
• Aggiorna con le modifiche al prodotto
Supporto al lancio globale
Lancia ovunque, simultaneamente. La traduzione video con IA localizza i tuoi contenuti go-to-market in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Il lancio in EMEA non deve aspettare che il lancio in Nord America sia terminato.
• Il voice cloning preserva la voce del brand
• La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti del viso
• Un'unica fonte, distribuzione globale
Video di presentazione delle funzionalità
Ogni funzionalità merita una presentazione come si deve. Crea video di annuncio che spieghino cosa c’è di nuovo, perché è importante e come usarlo—pubblicati insieme al rilascio della funzionalità, incorporati nelle note di rilascio e distribuiti su tutti i canali.
• Video di annuncio per ogni release
• Incorpora nelle note di rilascio
• Distribuzione multicanale
Contenuti di posizionamento competitivo
Dai al tuo team contenuti video che lo aiutino a posizionarsi rispetto ai concorrenti. Le battle card prendono vita con spiegazioni video che il reparto vendite può condividere e che i clienti possono comprendere facilmente.
• Video di confronto con la concorrenza
• Contenuto della scheda di vendita
• Posizionamento rivolto al cliente
Dal documento di posizionamento al video di lancio in 3 passaggi
Parti dal tuo messaggio
Incolla il tuo documento di posizionamento, la scheda funzionalità o l’annuncio di lancio. Oppure lascia che il generatore di script AI crei una sceneggiatura video a partire dalla descrizione del tuo prodotto. Parti da ciò che il product marketing produce già.
Seleziona il tuo presentatore
Scegli un avatar AI che rappresenti il tuo brand oppure crea un portavoce di prodotto coerente per tutti i contenuti. Allinea voce e stile visivo alle linee guida del tuo marchio.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video prodotto professionale. Traducilo per i lanci globali con un solo clic. Distribuiscilo su sito web, social, email, piattaforme di sales enablement e note di rilascio.
Creato per ogni esigenza di product marketing
Video di lancio prodotto
Contenuti per il lancio della nave nel giorno del lancio. Video di annuncio del prodotto che spiegano le novità, mostrano il valore e favoriscono l’adozione—realizzati in poche ore, non in mesi.
Caso d’uso: Generare un pacchetto video di lancio completo (annuncio, demo, FAQ) in tempo per il rilascio del prodotto invece che settimane dopo.
Risultato verificato: Attention Grabbing Media ha ridotto i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore, espandendosi allo stesso tempo in oltre 10 nuove lingue.
Annunci sulle funzionalità
Ogni rilascio merita un video. Crea contenuti di annuncio delle nuove funzionalità che accompagnino il prodotto, integrati nelle note di rilascio, condivisi sui social e distribuiti ai clienti.
Caso d’uso: Realizzare video di annuncio delle nuove funzionalità per ogni rilascio di sprint, mantenendo i clienti informati sui continui miglioramenti.
Contenuti per il supporto alle vendite
Fornisci al team di vendita contenuti aggiornati e coinvolgenti. Demo di prodotto, spiegazioni dei casi d’uso, posizionamento competitivo: contenuti che aiutano le vendite a chiudere le trattative.
Caso d’uso: creare una libreria completa di video per il sales enablement che copra tutti i prodotti, le buyer persona e gli scenari competitivi.
Risultato verificato: Advantive ha ottenuto una riduzione del 50% nei tempi di creazione dei contenuti, con la produzione di voice-over passata da giorni a 2-3 ore.
Video di presentazione del prodotto
Aiuta i clienti a capire cosa fa il tuo prodotto e perché è importante. Video esplicativi per il sito web, l’onboarding e la formazione dei clienti.
Caso d’uso: creare una presentazione del prodotto per ciascun segmento di clientela, affrontando i loro specifici punti critici e casi d’uso.
Lanci globali di prodotto
Lancia in tutti i mercati contemporaneamente. Localizza tutti i contenuti go-to-market per i lanci internazionali senza dover creare materiali separati per ogni regione.
Caso d’uso: tradurre l’intero pacchetto di lancio in 15 lingue per il rollout globale del prodotto.
Risultato verificato: Workday ha ridotto la localizzazione da settimane a minuti, producendo contenuti in 10-15 lingue per ogni video.
Posizionamento competitivo
Concludi più accordi con contenuti video che mettono il tuo prodotto a confronto con le alternative. Schede di battaglia, contenuti comparativi e messaggi competitivi che il team di vendita può davvero utilizzare.
Caso d’uso: creare schede di confronto video per i 5 principali concorrenti, aggiornate trimestralmente man mano che lo scenario competitivo cambia.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che cosa sono i video di marketing di prodotto?
La creazione di video con l’AI utilizza l’intelligenza artificiale per generare video marketing professionali senza i tradizionali requisiti di produzione. HeyGen combina avatar AI, sintesi vocale e montaggio automatico per trasformare i testi in contenuti video rifiniti, senza bisogno di telecamere, studi o troupe cinematografiche. I team di marketing possono realizzare video di prodotto, contenuti per i social e creatività per annunci in pochi minuti invece che in settimane.
Come posso creare rapidamente video di lancio prodotto?
Scrivi il tuo messaggio di lancio o incolla il tuo documento di posizionamento. Seleziona un avatar AI come presentatore, scegli lo stile visivo e genera il video. La maggior parte dei video di lancio viene prodotta in pochi minuti. Quando il prodotto cambia prima del lancio (succede sempre), aggiorna lo script e rigenera. Niente nuove riprese, niente coordinamento di produzione: contenuti pronti a uscire quando il prodotto è pronto a uscire.
Posso aggiornare i video quando il prodotto cambia?
Sì, questo è uno dei principali vantaggi di HeyGen per il product marketing. Quando le funzionalità evolvono, i prezzi cambiano o il messaggio viene aggiornato, ti basta modificare lo script e rigenerare il video. I tuoi contenuti restano allineati al prodotto senza richiedere nuovi cicli di produzione. I team segnalano cicli di aggiornamento drasticamente più rapidi rispetto al video tradizionale.
Come posso creare contenuti di sales enablement con HeyGen?
Crea la tua libreria di sales enablement realizzando video per ogni prodotto, persona, scenario competitivo e fase del processo di vendita. Demo di prodotto, spiegazioni delle funzionalità, gestione delle obiezioni e posizionamento competitivo—tutto a partire dagli script che il tuo team di product marketing già produce. Quando i prodotti o i messaggi cambiano, aggiorna e rigenera i contenuti per mantenere l’enablement sempre aggiornato.
Posso localizzare i contenuti di prodotto per i lanci globali?
Sì. Crea i contenuti del tuo prodotto nella tua lingua principale, poi usa la funzionalità di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (la voce del tuo brand suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync. Lancia in EMEA, APAC e LATAM in contemporanea invece che in modo sequenziale.
Quanto velocemente posso creare video di marketing per i prodotti?
La maggior parte dei video di prodotto viene generata in pochi minuti. Advantive ha registrato una riduzione del 50% dei tempi di creazione dei contenuti. Attention Grabbing Media è passata da 3 giorni a poche ore per la produzione. Il passaggio dai tradizionali tempi di produzione (da settimane a mesi) alla consegna in giornata significa che i tuoi contenuti possono essere distribuiti insieme al tuo prodotto.
Posso creare video di annuncio delle nuove funzionalità per ogni rilascio?
Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi, aziende e dettagli personalizzati. Crea un solo template e genera poi migliaia di versioni personalizzate per account-based marketing, attività di vendita o campagne di coinvolgimento dei clienti. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev utilizzando questo approccio.
Come posso mantenere la coerenza del brand in tutti i contenuti di prodotto?
Il Brand Kit di HeyGen centralizza la tua identità visiva: colori, font, loghi e avatar approvati. Il Brand Glossary controlla la pronuncia dei nomi dei prodotti, dei termini delle funzionalità e del vocabolario tecnico. Che tu stia creando video di lancio, contenuti di enablement o materiali di posizionamento competitivo, ogni video mantiene standard di brand coerenti.
Più persone del mio team PMM possono creare contenuti?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui product marketer, responsabili dell’enablement e content creator possono collaborare. Le librerie di asset condivise mantengono elementi di brand approvati e template accessibili a tutti. I controlli di amministrazione garantiscono la coerenza del messaggio, consentendo al tuo team di creare contenuti su larga scala.
Che tipi di contenuti di product marketing posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di video per il product marketing: annunci di lancio, demo delle funzionalità, video esplicativi del prodotto, contenuti per l’abilitazione delle vendite, posizionamento competitivo, case study dei clienti, video sui casi d’uso, guide alle integrazioni, spiegazioni dei prezzi e molto altro. Se il tuo team di product marketing ha bisogno di contenuti video, HeyGen può produrli alla velocità richiesta dalla tua roadmap.
In che modo questo si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video di prodotto richiede scrittura del copione, storyboard, coordinamento dei talent, riprese e montaggio—di solito almeno 4-8 settimane. Ora moltiplica questo per ogni lingua di cui hai bisogno per i lanci globali. HeyGen offre una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con traduzione istantanea in qualsiasi lingua. I team di product marketing riferiscono di riuscire a pubblicare i contenuti di lancio puntualmente per la prima volta, con la possibilità di aggiornarli man mano che i prodotti evolvono.
I contenuti del mio prodotto sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di product marketing che gestiscono informazioni pre-lancio o materiali sensibili rispetto alla concorrenza, HeyGen offre funzionalità di sicurezza enterprise, tra cui integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Inizia a creare oggi video di marketing per i tuoi prodotti
Smetti di scegliere tra consegnare in tempo e consegnare con contenuti video. Genera contenuti prodotto professionali in pochi minuti, aggiornali quando i prodotti cambiano e lancia a livello globale senza ritardi di localizzazione. Unisciti ai team di product marketing di HubSpot, Miro e di grandi aziende che hanno trasformato la loro velocità di go-to-market.
