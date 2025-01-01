Se non riesci a dirlo, cantalo

Ogilvy, una delle principali agenzie pubblicitarie al mondo, crea impatto per i marchi attraverso idee iconiche, che cambiano la cultura e generano valore da oltre 75 anni. Milka, uno dei marchi di cioccolato più amati e riconoscibili, ha assunto Ogilvy per creare una campagna incentrata sul fatto che il 48% della Generazione Z si sente a disagio nel condividere i propri sentimenti.

Per aiutare a condividere i loro sentimenti, Ogilvy e Milka si sono ispirati a un vecchio proverbio olandese, “Se non riesci a dirlo, cantalo.” Ecco perché hanno collaborato con Snelle, uno dei rapper olandesi preferiti dalla Generazione Z, per creare la campagna “Lascia che Snelle lo Canti per Te.” In pochi minuti, chiunque può creare una canzone personalizzata usando la sua voce, il suo aspetto e il suo stile di scrittura unico. Tutto ciò che devono fare è acquistare una tavoletta di Milka, scansionare il codice e scrivere le proprie emozioni.

La campagna ha utilizzato tre motori AI. OpenAI crea testi nello stile caratteristico di Snelle, Uberduck clona la sua voce e HeyGen produce video realistici con una sincronizzazione labiale impeccabile. Insieme, creano un'esperienza coinvolgente, personale e commovente.