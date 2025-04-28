Strumento di clonazione IA per video personali istantanei

Clona te stesso con l'intelligenza artificiale e crea video senza dover registrare ogni volta. Trasforma il testo in video che sembra e suona come te, utilizzando una versione digitale che trasmette messaggi in modo coerente attraverso contenuti, aggiornamenti e comunicazioni.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Aggiornamenti del fondatore e della dirigenza

I leader utilizzano flussi di lavoro di cloni AI per condividere aggiornamenti regolari senza programmare registrazioni, mantenendo la comunicazione tempestiva e coerente.

Consegna di contenuti educativi

Video di vendita e promozionali

Crea messaggi di vendita personalizzati o ripetibili che sembrano essere stati registrati individualmente, senza il costo del tempo.

Formazione interna e inserimento

Produzione di contenuti creativi

I creatori mantengono un programma di pubblicazione costante creando video a partire da sceneggiature anche quando non sono davanti alla telecamera.

Comunicazione globale

Le aziende trasmettono lo stesso messaggio dallo stesso presentatore in diverse regioni utilizzando script tradotti e un unico clone con il video translator.

Perché HeyGen è il miglior strumento di clonazione AI di te stesso

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.

Una versione di te, video illimitati

Crea un singolo clone e riutilizzalo in molti video. Aggiorna gli script invece di impostare ogni volta una telecamera per creare una versione AI di te stesso.

Presenza costante su larga scala

I tuoi video clonati mantengono la stessa voce AI, aspetto e consegna attraverso canali, squadre e lingue.

Progettato per le reali esigenze produttive

Il flusso di lavoro per clonare se stessi tramite intelligenza artificiale è pensato per contenuti ripetibili, non per esperimenti unici o video novità, garantendo efficienza nella creazione di un video AI.

Avatar fotografico AI e animazione dei personaggi

Anima ritratti, foto a figura intera e avatar con gesti realistici. Questo generatore di immagini analizza le espressioni e aggiunge animazioni facciali realistiche utilizzando intelligenza artificiale avanzata, creando risultati video coinvolgenti.

immagine in video

Creazione rapida di video da foto

Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e clicca su genera video. HeyGen si occupa del resto. Trasforma le foto in video straordinari in pochi secondi con alta qualità video. Questo è lo strumento ideale da immagine a video per coloro che necessitano di una creazione video rapida su larga scala.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Voce, Musica e Didascalie in un Unico Flusso

Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta diversi formati video e risoluzioni.

Clonazione della voce

Stili flessibili e controllo del movimento

Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre un controllo completo senza alcuna curva di apprendimento.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare lo strumento per clonare te stesso con l'AI

Crea video con il tuo clone AI in quattro semplici passaggi pensati per un utilizzo ripetuto.

Passo 1

Crea il tuo clone

Fornisci un breve riferimento visivo e vocale. HeyGen crea un avatar AI che ti rappresenta accuratamente.

Passaggio 2

Aggiungi il tuo script

Digita o incolla il testo che vuoi venga consegnato. Il sistema prepara automaticamente ritmo e consegna.

Passaggio 3

Scegli stile e lingua

Seleziona il layout visivo, il tono e la lingua. Il clone si adatta mantenendo coerente la tua identità.

Passaggio 4

Genera ed esporta

Rendi il video e scaricalo o condividilo. Aggiorna lo script in qualsiasi momento per generare una nuova versione.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa significa clonare te stesso tramite l'intelligenza artificiale?

Clonare te stesso con l'intelligenza artificiale significa creare una versione digitale di te che può produrre video a partire da testi con un generatore di video AI. Ti permette di apparire sullo schermo senza dover registrare manualmente ogni video.

Devo registrare ogni video?

No. Crei il clone una sola volta, poi generi nuovi video modificando il testo. Questo elimina le riprese e le ripetizioni continue.

Quanto è realistico il clone?

Il clone AI è progettato per sembrare e suonare come te, con una consegna naturale e un movimento coerente adatto all'uso in video professionali, rendendolo perfetto per YouTube.

Posso usare lo stesso clone in lingue diverse?

Sì. Un clone può parlare più lingue mantenendo lo stesso aspetto e le stesse caratteristiche vocali.

È adatto per un uso professionale?

Sì. Molte squadre utilizzano flussi di lavoro di cloni AI per l'educazione, la formazione, gli aggiornamenti sulla leadership e la creazione di contenuti.

Posso aggiornare i video più tardi?

Puoi modificare lo script e rigenerare il video in qualsiasi momento senza dover ricostruire i layout o registrare nuovamente le riprese.

Ho bisogno di competenze tecniche o di editing?

No. Il processo è basato su testo ed è pensato per utenti non tecnici.

Chi trae maggior beneficio dal clonare se stesso?

Fondatori, educatori, creatori, team di vendita e organizzazioni che necessitano di una comunicazione video coerente traggono maggior beneficio dagli strumenti di clonazione AI di se stessi.

