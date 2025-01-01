Trasforma i video di formazione aziendale con contenuti AI coinvolgenti

Mantenere l'interesse dei dipendenti nei video di formazione aziendale è una sfida. Elementi tradizionali come PDF, diapositive statiche e video obsoleti non riescono a catturare l'attenzione. HeyGen semplifica la creazione di video di formazione aziendale coinvolgenti e conformi all'immagine del marchio. Che si tratti di conformità o sviluppo della leadership, puoi fornire una formazione efficace senza il fastidio della produzione. Dai un'occhiata alle statistiche di coinvolgimento per i video di formazione aziendale.

Benefici e valore

Crea video di formazione aziendale senza risorse aggiuntive

Produce professional training videos instantly

Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.

Improve training retention with engaging videos

Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.

Deliver corporate training videos in any language

Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.

Scopri come i team ampliano i video di formazione aziendale

Würth reduces video translation costs by 80% and production time by 50%

With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.

“HeyGen ha rivoluzionato il modo in cui creiamo contenuti video e ha aiutato ad utilizzare il video come forma di comunicazione. Ha reso la comunicazione molto più accessibile e molto più personale.”

Andreas Henschel

Responsabile di Gruppo nella Comunicazione Aziendale e Capo dei Servizi Linguistici del Gruppo Würth

Come creare video di formazione aziendale con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Accedi a HeyGen e inizia a creare video di formazione aziendale di alta qualità in pochi minuti. Non c'è bisogno di un team di produzione o di competenze di montaggio.

  1. Scegli un modello o inizia da zero
  1. Aggiungi il tuo script e seleziona un avatar.
  1. Personalizza il tuo video.
  1. Traduci e adatta per team globali
  1. Invia il tuo video

FAQ

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per la formazione aziendale?

HeyGen ti permette di creare rapidamente video formativi aziendali raffinati senza squadre di produzione, utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI. Con la piattaforma intuitiva di HeyGen, puoi iniziare a creare video immediatamente. Scopri di più registrandoti gratuitamente.

Cosa rende efficaci gli avatar AI di HeyGen per la formazione?

Gli avatar AI di HeyGen sembrano reali e sono in grado di fornire contenuti formativi in ​​molteplici lingue con funzionalità di traduzione e sincronizzazione labiale. Ciò consente una comunicazione e una formazione efficaci tra team diversificati e in diverse località. Esplora le capacità con HeyGen oggi.

HeyGen può aiutare a scalare la formazione aziendale a livello globale?

Sì, HeyGen supporta la localizzazione video per fornire formazione coerente in varie regioni e lingue, senza dover riprendere le riprese. Sfruttando l'intelligenza artificiale, HeyGen facilita efficacemente la formazione aziendale globale.

È necessaria esperienza pregressa di montaggio video per utilizzare HeyGen?

No, la piattaforma di HeyGen è facile da usare, permettendo a chiunque di creare video di formazione professionali senza competenze di montaggio video. Inizia ad utilizzare HeyGen facilmente registrandoti qui gratuitamente.

Come aiuta HeyGen a ridurre i costi di formazione aziendale?

Utilizzando la creazione di video alimentata dall'intelligenza artificiale, HeyGen riduce la necessità di costose risorse di produzione e semplifica gli aggiornamenti dei video di formazione, il che può diminuire significativamente i costi generali di formazione.

