Accogliete i nuovi assunti con coinvolgenti video di introduzione sull'intelligenza artificiale

Un solido processo di inserimento prepara i dipendenti al successo. Che si tratti di introdurre la cultura aziendale, spiegare i processi o guidare la formazione specifica del team, HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di onboarding senza la necessità di una troupe di produzione completa.

Accogliete i nuovi assunti con coinvolgenti video di introduzione sull'intelligenza artificiale
G24.8Oltre 1.000 recensioni
Benefici e valore

Forma i nuovi dipendenti più rapidamente con esperienze video coinvolgenti

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

Scopri come i team HR scalano il processo di onboarding

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Come creare video di onboarding con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Accedi a HeyGen e inizia a creare coinvolgenti video di formazione per l'onboarding generati dall'IA in pochi minuti.

  1. Trova il template video perfetto
  1. Aggiungi tracce vocali, avatar e sfondi
  1. Personalizza il tuo video AI
  1. Arricchisci con elementi più creativi
  1. Esporta il tuo video finale

FAQ

Cos'è HeyGen e come può essere utilizzato per la formazione di onboarding?

HeyGen è una piattaforma di creazione video AI che aiuta le aziende a creare rapidamente video di onboarding. Semplifica la formazione dei nuovi assunti fornendo contenuti video dinamici e scalabili.

Come migliora HeyGen la produzione di video di onboarding rispetto ai metodi tradizionali?

HeyGen elimina la necessità di produzioni costose, presentatori in video e lunghi montaggi. Un avatar AI fornisce contenuti di orientamento in modo professionale, riducendo i tempi di produzione e migliorando l'efficienza complessiva della formazione.

Posso personalizzare gli avatar AI per riflettere il marchio e la cultura della mia azienda?

Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare il tuo assistente virtuale per allinearlo con il branding specifico. Cambia il suo aspetto, tono e script per mantenere la coerenza nella tua esperienza di onboarding.

HeyGen può essere utilizzato per l'orientamento specifico di un team?

Certamente. HeyGen aiuta le organizzazioni a personalizzare la creazione di video di onboarding per team specifici, ruoli o dipartimenti in modo che i nuovi assunti ricevano contenuti di formazione pertinenti.

Come faccio ad aggiornare i video di introduzione quando cambiano le politiche aziendali?

HeyGen rende veloce e semplice modificare i video. Cambia gli script o le immagini e rigenera il contenuto in pochi minuti—nessuna ripresa aggiuntiva necessaria.

I video di onboarding di HeyGen possono essere utilizzati su piattaforme diverse?

Sì, puoi ottimizzare i video HeyGen per portali HR, piattaforme di apprendimento o intranet. Questo garantisce che i nuovi assunti abbiano facile accesso alla formazione da qualsiasi luogo.

Quanto velocemente posso creare un video di formazione per l'onboarding con HeyGen?

A seconda del contenuto e della personalizzazione, HeyGen può aiutarti a produrre video di onboarding in poche ore, riducendo drasticamente i tempi di produzione tipici.

Ho bisogno di competenze nella produzione video per utilizzare HeyGen per la formazione di onboarding?

Per niente. Grazie al design intuitivo di HeyGen, il personale HR, i manager e i formatori possono facilmente creare video di onboarding senza competenze tecniche avanzate.

Quali tipi di contenuti di onboarding traggono maggior beneficio da HeyGen?

Ideale per l'orientamento dei nuovi assunti, la costruzione della cultura aziendale, percorsi specifici per ruolo o la formazione sulla conformità. In sostanza, ovunque tu abbia bisogno di contenuti chiari e coinvolgenti per i nuovi dipendenti, HeyGen ha la soluzione per te.

Come inizio ad usare HeyGen per i video di onboarding?

Iscriviti a HeyGen, sfrutta le sue capacità video guidate dall'IA e inizia subito a creare video di onboarding efficaci per il tuo personale.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background