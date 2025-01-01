Un solido processo di inserimento prepara i dipendenti al successo. Che si tratti di introdurre la cultura aziendale, spiegare i processi o guidare la formazione specifica del team, HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di onboarding senza la necessità di una troupe di produzione completa.
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
Come creare video di onboarding con HeyGen
Accedi a HeyGen e inizia a creare coinvolgenti video di formazione per l'onboarding generati dall'IA in pochi minuti.
HeyGen è una piattaforma di creazione video AI che aiuta le aziende a creare rapidamente video di onboarding. Semplifica la formazione dei nuovi assunti fornendo contenuti video dinamici e scalabili.
HeyGen elimina la necessità di produzioni costose, presentatori in video e lunghi montaggi. Un avatar AI fornisce contenuti di orientamento in modo professionale, riducendo i tempi di produzione e migliorando l'efficienza complessiva della formazione.
Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare il tuo assistente virtuale per allinearlo con il branding specifico. Cambia il suo aspetto, tono e script per mantenere la coerenza nella tua esperienza di onboarding.
Certamente. HeyGen aiuta le organizzazioni a personalizzare la creazione di video di onboarding per team specifici, ruoli o dipartimenti in modo che i nuovi assunti ricevano contenuti di formazione pertinenti.
HeyGen rende veloce e semplice modificare i video. Cambia gli script o le immagini e rigenera il contenuto in pochi minuti—nessuna ripresa aggiuntiva necessaria.
Sì, puoi ottimizzare i video HeyGen per portali HR, piattaforme di apprendimento o intranet. Questo garantisce che i nuovi assunti abbiano facile accesso alla formazione da qualsiasi luogo.
A seconda del contenuto e della personalizzazione, HeyGen può aiutarti a produrre video di onboarding in poche ore, riducendo drasticamente i tempi di produzione tipici.
Per niente. Grazie al design intuitivo di HeyGen, il personale HR, i manager e i formatori possono facilmente creare video di onboarding senza competenze tecniche avanzate.
Ideale per l'orientamento dei nuovi assunti, la costruzione della cultura aziendale, percorsi specifici per ruolo o la formazione sulla conformità. In sostanza, ovunque tu abbia bisogno di contenuti chiari e coinvolgenti per i nuovi dipendenti, HeyGen ha la soluzione per te.
Iscriviti a HeyGen, sfrutta le sue capacità video guidate dall'IA e inizia subito a creare video di onboarding efficaci per il tuo personale.
