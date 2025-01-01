I video formativi sulla sicurezza efficaci sono essenziali per ogni organizzazione. Che si tratti di educare i dipendenti sui rischi sul posto di lavoro, sulla risposta alle emergenze o sui protocolli di sicurezza specifici per settore, HeyGen consente ai team di creare rapidamente video formativi sulla sicurezza professionali senza la necessità di costose risorse di produzione.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
“Con HeyGen, le cose diventano meno complesse e più intuitive. Anche se l'uso dell'IA può essere intimidatorio, il flusso con HeyGen lo rende facile da navigare e permette al nostro team di risparmiare tempo e denaro, garantendo al contempo la sicurezza dei dipendenti Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Responsabile dell'Apprendimento Digitale presso Sibelco
Come creare video di formazione sulla sicurezza con HeyGen
HeyGen è una piattaforma di generazione video AI che aiuta le organizzazioni a creare video di formazione sulla sicurezza di alta qualità in modo efficiente. Supporta i team nell'educare i dipendenti sulla sicurezza sul lavoro, la preparazione alle emergenze e i protocolli specifici del settore.
HeyGen elimina la necessità di presentatori in video, squadre di produzione costose e lunghi cicli di produzione. Gli avatar AI forniscono istruzioni di sicurezza in modo professionale e coerente, rendendo i video di formazione sulla sicurezza più scalabili e accessibili.
Assolutamente. HeyGen offre avatar AI personalizzabili che si adattano alla cultura della sicurezza e agli obiettivi formativi della tua azienda. Puoi modificare aspetto, tono e script per allinearli alle tue linee guida sulla sicurezza.
Sì. HeyGen si applica a varie industrie: edilizia, produzione, sanità, trasporti e altro ancora. Personalizza facilmente i video di formazione per specifiche norme di sicurezza.
Con HeyGen, aggiornare i video è veloce e semplice. Puoi modificare gli script, cambiare le immagini e produrre una versione aggiornata in pochi minuti—senza la necessità di costose riprese.
Sì, assolutamente. I video HeyGen possono essere caricati su portali interni, piattaforme e-learning, moduli di onboarding o persino su applicazioni mobili.
Di solito ci vogliono solo poche ore per produrre video di formazione sulla sicurezza professionale, a seconda della profondità del contenuto e del livello di personalizzazione richiesto.
No. L'interfaccia intuitiva di HeyGen è progettata per i team HR, i responsabili della sicurezza e i formatori che hanno poca o nessuna esperienza nella produzione video.
HeyGen è ideale per la formazione sulla sicurezza sul lavoro, moduli di conformità, guide di risposta alle emergenze, procedure di evacuazione e argomenti di sicurezza specializzati per l'industria.
