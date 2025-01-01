Attention Grabbing Media® (AGM) is a full-service marketing agency dedicated to helping businesses thrive through innovative strategies that drive revenue and expand market presence. Specializing in e-commerce, social media, and email marketing, AGM has built an impressive track record. One of its standout achievements is its work with NaturalSlim®, a health and wellness brand founded by Manuel Suarez and his father, Frank Suarez.



The brand has grown exponentially and has over 10 million social media followers, largely due to AGM’s expertise. Seeking to extend NaturalSlim’s reach beyond its established Latin American audience, AGM turned to HeyGen’s AI video technology to overcome localization challenges, streamline workflows, and enhance client campaigns.

Superare gli ostacoli della localizzazione

Espandere la presenza di NaturalSlim nei mercati europei e anglofoni ha rappresentato una sfida unica. Frank Suarez, il volto di NaturalSlim, era conosciuto per i suoi video educativi sulla salute e il metabolismo. Questi video sono stati fondamentali per costruire la fiducia del pubblico, ma erano prevalentemente in spagnolo.

“Sentirlo direttamente dalla bocca della persona—è diverso. È lì che si costruisce il ‘conoscere, piacere e fidarsi’,” ha detto Jimmy Stearns, Direttore Creativo Senior presso AGM.

I metodi tradizionali di traduzione, come i sovratitoli, non avevano l'autenticità necessaria per coinvolgere efficacemente nuovi pubblici. Strumenti come Google Translate e ChatGPT si sono dimostrati incoerenti, richiedendo un'estesa revisione, che ha rallentato la produzione. “Ci sono voluti tre giorni solo per pubblicare un video di otto minuti,” ha detto Jimmy.

Consentendo una traduzione e un coinvolgimento senza soluzione di continuità

AGM ha adottato la tecnologia video alimentata dall'IA di HeyGen per affrontare queste sfide. Inizialmente attratta dai suoi avatar innovativi, AGM si è rapidamente resa conto che le vere capacità rivoluzionarie della piattaforma erano quelle di traduzione. Jimmy ricordava, “Quando l'ho mostrato a Manuel, ha immediatamente visto il potenziale e ha detto, ‘Cominciamo a esaminarlo.’”

HeyGen ha permesso ad AGM di tradurre l'ampia biblioteca di contenuti di NaturalSlim in più di 10 nuove lingue, tra cui russo, portoghese, francese e tedesco. Le traduzioni hanno mantenuto la voce, il tono e le caratteristiche di Frank Suarez, il che era fondamentale per preservare l'autenticità del suo messaggio.

“La capacità di mantenere la somiglianza, la voce e tutto il resto, persino gli avatar animati, è ciò che distingue HeyGen,” ha detto Jimmy. “Ci ha dato la possibilità di avere una portata globale con servizi di traduzione che sembrano naturali, non generati dall'IA.”

Oltre alle traduzioni, AGM ha utilizzato gli avatar di HeyGen per creare contenuti social accattivanti. Questi “ferma-pollice”, come li chiamava Jimmy, catturavano l'attenzione degli spettatori e aumentavano il coinvolgimento. Questa combinazione di traduzione e immagini accattivanti ha aiutato AGM a introdurre NaturalSlim e altri clienti nei nuovi mercati globali mantenendo al contempo le loro identità di marca uniche.

Espandere la portata di NaturalSlim

Gli strumenti di HeyGen hanno migliorato notevolmente l'efficienza del flusso di lavoro e i risultati per i clienti di AGM. Le traduzioni dal suono naturale hanno eliminato la necessità di un'estesa revisione e della dipendenza da traduttori terzi, permettendo ad AGM di produrre e pubblicare contenuti più rapidamente, riducendo il tempo di produzione video da tre giorni a poche ore.

I risultati sono stati trasformativi. NaturalSlim ha espanso con successo la sua presenza nei mercati europei, entrando in contatto con milioni di potenziali clienti. I contenuti localizzati hanno trovato riscontro nel pubblico, favorendo la fiducia e stimolando l'interazione. “Il branding è semplicemente pazzesco,” ha detto Jimmy, riflettendo sull'impatto di raggiungere nuovi pubblici con i video educativi di Frank Suarez. La maggiore scalabilità degli strumenti di HeyGen ha inoltre permesso ad AGM di riutilizzare i contenuti in più lingue senza aumentare le risorse.

La partnership tra AGM e HeyGen evidenzia il potere dell'IA nel marketing globale. Sfruttando gli strumenti di traduzione e avatar di HeyGen, AGM ha superato significative sfide di localizzazione, ampliato la portata dei suoi clienti e ottimizzato i propri flussi di lavoro. Mentre AGM continua ad innovare ed esplorare nuove applicazioni per la tecnologia di HeyGen, l'agenzia è in una posizione ideale per stabilire nuovi standard nel marketing digitale e aiutare i suoi clienti a prosperare in un mondo interconnesso.