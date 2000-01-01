Miro, lo Spazio di Innovazione fondato nel 2011, ha ridefinito la collaborazione per oltre 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Il suo impatto è ampio quanto il canvas infinito che offre. La base di clienti di Miro include oltre 250.000 aziende, con una forte presenza tra le imprese e i marchi Fortune 500 come Nike, IKEA e Deloitte.

Mentre Miro si evolve oltre il whiteboarding per diventare una piattaforma di collaborazione completa - abbracciando l'intelligenza artificiale generativa, strumenti di prototipazione, template scalabili e integrazioni approfondite - l'ampiezza e la profondità dei materiali didattici devono mantenersi al passo. Per Steve Sowrey, il designer di media didattici di Miro, produrre contenuti educativi chiari e coinvolgenti è essenziale per il successo dei clienti. Steve e il suo team avevano bisogno di un modo scalabile ed efficiente per produrre contenuti educativi senza sacrificare la qualità o la coerenza. È allora che si sono rivolti a HeyGen.

Mantenere il passo con la roadmap del prodotto

Il team educativo si assicura che le funzionalità non vengano solo lanciate, ma implementate, creando video e tutorial che trasformano la complessità in valore chiaro. Con l'espansione di Miro nello spazio enterprise, è fondamentale che gli utenti siano dotati di risorse video per formare i compagni di squadra e stimolare la collaborazione. E per sbloccare la portata globale, la localizzazione è la chiave.

Con l'evoluzione del prodotto Miro, sono aumentate anche le richieste al team di Steve. Creare video di alta qualità in diverse lingue e formati è diventato sempre più dispendioso in termini di tempo e risorse. I metodi tradizionali non riuscivano a stare al passo con una roadmap così veloce e l'outsourcing comportava costi elevati e tempi di realizzazione lunghi. Per Steve, HeyGen ha soddisfatto la necessità di velocità, mantenendo comunque un alto standard di qualità. Con HeyGen, Miro ha raggiunto un aumento della velocità di produzione video di 10 volte e un incremento della capacità di creazione video di 5 volte, senza la necessità di personale aggiuntivo.

Un nuovo modo per raggiungere la loro base di utenti globali

Con oltre tre decenni di esperienza nell'industria dei video, Steve ha assistito a molti progressi, ma nessuno così potente come HeyGen poiché cambia il modo in cui abbiamo lavorato.

Prima di utilizzare HeyGen, la produzione di video educativi di Miro comprendeva molteplici fasi e team: la stesura dello script, la pianificazione del tempo in studio, la ripresa degli attori e l'invio del girato al team di post-produzione. Se qualcosa cambiava a metà processo—un cambiamento dell'interfaccia utente, una nuova icona, testi aggiornati o persino un taglio di capelli—ciò si traduceva in riprese aggiuntive e ritardi.

Gli avatar di HeyGen hanno completamente semplificato quel processo. Ora, gli script possono essere rivisti al volo senza la necessità di tornare in studio. Con HeyGen, Steve e il suo team possono semplicemente aggiornare la trascrizione all'interno della piattaforma e generare quasi istantaneamente un video con l'avatar che presenta lo script aggiornato. L'output corrisponde così bene alla voce e alla consegna originali che gli spettatori non riescono nemmeno a percepire la differenza. Questa flessibilità da sola ha ridotto di giorni, a volte settimane, la loro timeline di produzione. “Poiché le funzionalità vocali di HeyGen corrispondono così accuratamente al nostro talento, possiamo aggiornare le loro battute come necessario, senza mai dover tornare in studio,” aggiunge Steve.

Oltre alla velocità, gli strumenti di traduzione di HeyGen hanno aperto porte completamente nuove. Steve ricorda, “Prima di HeyGen, il processo era troppo complicato per poter raggiungere diversi paesi che parlavano lingue differenti, a parte l'aggiunta di sottotitoli.” Ora, Miro può facilmente tradurre i loro video in 7 lingue diverse, completi di sincronizzazione labiale precisa e inflessioni vocali naturali. Viene utilizzato anche internamente. Steve ricorda un'occasione in cui hanno tradotto uno dei loro video di test interni in olandese, mentre i dipendenti erano convinti che il dipendente che presentava fosse un madrelingua olandese.

Creare video che si muovono velocemente come Miro

HeyGen non ha solo migliorato la produzione: ha contribuito a ridefinire il modo in cui Miro educa, localizza e scala i contenuti in linea con la crescita del suo prodotto. Progetti che una volta richiedevano un'estesa coordinazione e settimane di tempo per essere completati, ora possono essere terminati in una frazione del tempo. Quando le scadenze sono strette o ci sono cambiamenti all'ultimo momento, il team di Steve può aggiornare i contenuti senza perdere il ritmo, fornendo video chiari e di alta qualità che supportano l'adozione delle funzionalità tra i 90 milioni di utenti di Miro.

“Nel settore tecnologico, le cose si muovono sempre velocemente. Quando siamo in post-produzione, di solito qualcosa è già cambiato: un pulsante, un'icona, un logo. Prima di HeyGen, ciò significava rifare le riprese—ora aggiorniamo semplicemente la sceneggiatura a metà produzione, il che ci ha risparmiato giorni, se non settimane, di tempo di produzione.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Questa nuova agilità ha anche ampliato chi può partecipare alla creazione di contenuti. Gli scrittori che precedentemente si concentravano solo su sceneggiature stanno ora producendo da soli bozze complete di video, uno spostamento che ha sfumato i confini tradizionali del lavoro e moltiplicato la capacità produttiva del team senza la necessità di aumentare il personale.

Il realismo e la precisione degli avatar di HeyGen hanno alzato l'asticella della qualità, non abbassata. Steve continua a perfezionare tono e inflessione utilizzando motori vocali e aggiustamenti sottili, assicurando che il prodotto finale suoni quasi indistinguibile dalle registrazioni dal vivo. Il suo benchmark personale è semplice: se lo spettatore non riesce a dire che si tratta di un avatar, il lavoro è fatto bene.

A un livello superiore, HeyGen consente a Miro di fornire video coerenti, localizzati e professionali su larga scala, supportando gli obiettivi più ampi dell'azienda di adozione aziendale, accessibilità globale e onboarding più rapido.