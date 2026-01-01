Stratasys è un leader globale nella produzione additiva, che consente ai clienti di creare senza limiti per un mondo più economico, personalizzato e sostenibile. In qualità di Global Training Manager, Michael Muenchow guida la formazione tecnica per i clienti e il personale di assistenza, garantendo che i team di tutto il mondo possano utilizzare le apparecchiature Stratasys con la massima operatività, efficienza e flussi di lavoro ottimizzati.

Il team di Michael è responsabile della creazione e dell’erogazione della formazione tecnica a supporto di clienti, tecnici dell’assistenza, team di vendita e stakeholder interni in tutte le regioni. Con il cambiamento delle preferenze di apprendimento, il video è diventato centrale nel modo in cui Stratasys trasmette le conoscenze, ma scalare a livello globale una formazione video di alta qualità ha introdotto nuove sfide.

Gestire aggiornamenti e localizzazione nella formazione video

In Stratasys, il video è uno dei principali modi in cui le persone imparano. Clienti e team di assistenza si affidano a brevi video istruttivi, contenuti on-demand e modalità di apprendimento in stile YouTube per ottenere risposte rapide e contestualizzate.

«Il video è il modo in cui la maggior parte delle persone impara al giorno d’oggi», ha spiegato Michael. «Per noi è importante sviluppare in modo efficiente e per tutti i tipi di pubblico».

Prima di HeyGen, la creazione di video formativi presentava due grandi sfide: l’aggiornamento dei contenuti e la localizzazione.

Una volta registrato un video formativo, anche piccole modifiche introdotte durante il ciclo di revisione spesso significavano dover tornare in studio per rigirare il contenuto. Questo rallentava la pubblicazione e creava attriti per i progettisti didattici.

«Se un revisore aveva delle osservazioni, dovevamo trovare il modo di rifare o rigirare il video», ha detto Michael. «Questo aggiungeva tempo e complessità.»

La localizzazione rappresentava un ostacolo ancora più grande. Per supportare i pubblici globali, Stratasys in passato si affidava a stakeholder interni per tradurre o ricreare i video in altre lingue. Esternalizzare la traduzione e la produzione video era spesso troppo costoso.

«Senza la localizzazione resa possibile da HeyGen, semplicemente non potremmo farlo su questa scala», ha detto Michael.

Utilizzare HeyGen per creare una volta sola e localizzare a livello globale

HeyGen ha dato a Stratasys la possibilità di ripensare completamente la formazione video. Invece di dover registrare nuovamente i contenuti, il team di Michael poteva ora tornare sulla piattaforma, modificare gli script e rigenerare i video senza dover rientrare in uno studio di registrazione. Questo ha reso i cicli di revisione più rapidi e gli aggiornamenti dei contenuti molto più gestibili.

Ma il cambiamento più significativo è arrivato con la localizzazione.

Con HeyGen, Stratasys può ora creare un video di formazione una sola volta e localizzarlo in più lingue utilizzando la localizzazione in batch, i glossari di brand e le regole di pronuncia forzata, elementi fondamentali in un settore altamente tecnico.

«Abbiamo molti termini che non sono comuni tra le varie lingue», ha spiegato Michael. «Poter controllare traduzione e pronuncia è fondamentale per noi».

In molti casi, i video localizzati sono pronti per essere pubblicati immediatamente. In altri, una rapida fase di revisione garantisce l’accuratezza senza i costi e i tempi di una nuova registrazione completa o del coinvolgimento di fornitori esterni.

HeyGen ha inoltre reso possibili video di formazione guidati da avatar in tutti i reparti. Il team di Michael utilizza gli avatar per la formazione rivolta ai clienti e ai servizi, mentre altri team, come l’ingegneria globale, li usano per la formazione tecnica e di controllo interna.

Ottimizzare l’erogazione tramite LMS e i percorsi di apprendimento personalizzati

Una delle funzionalità più importanti per Stratasys è stata l’esportazione SCORM e il player multilingue. Questo consente al team di caricare una singola risorsa formativa nel proprio learning management system e distribuirla a livello globale. I discenti fruiscono automaticamente dei contenuti nella lingua che funziona meglio per loro.

«Quel lettore multilingue è incredibile», ha detto Michael. «Possiamo creare un solo elemento, assegnarlo a livello globale e l’utente lo vive nel modo che è migliore per lui.»

HeyGen consente anche l’apprendimento ramificato e basato su scenari. Per i flussi di lavoro complessi, come la risoluzione dei problemi o l’installazione di macchinari, i corsisti possono scegliere i percorsi che meglio corrispondono alla loro situazione specifica, invece di sentirsi sopraffatti da un lungo video istruttivo.

«Possiamo creare entrambe le versioni e lasciare che i partecipanti seguano ciò che è rilevante per loro in quel momento», ha detto Michael.

Aumentare l’efficienza e ridurre i costi nella formazione globale

Da quando ha adottato HeyGen, Stratasys ha registrato un impatto chiaro e misurabile:

Aumento del 120% delle visualizzazioni dei video su YouTube, grazie a contenuti localizzati

Oltre 1 milione di dollari di risparmio sui costi calcolato grazie al mancato outsourcing della traduzione e localizzazione dei video

Aggiornamenti dei contenuti più rapidi senza dover tornare in studio

Erogazione della formazione globale più semplice e scalabile grazie all’integrazione con l’LMS

“Sono cose che onestamente non potevamo fare prima,” disse Michael. “Ora stiamo raggiungendo clienti, team di assistenza e venditori in modi che prima non erano proprio possibili.”

Oltre ai numeri, HeyGen ha semplificato l’esperienza di sviluppo della formazione. Gli instructional designer possono lavorare con strumenti familiari come PowerPoint, importare i contenuti, aggiungere gli script e lasciare che gli avatar eroghino la formazione.

«Se sai come creare una presentazione, puoi usare HeyGen», ha detto Michael. «È versatile e facile da usare.»

Per Michael, uno degli aspetti più importanti di HeyGen è proprio la partnership.

«Quello che amo di HeyGen è la sensazione che stiamo crescendo insieme», ha detto. «Essere ascoltati come cliente enterprise, portare feedback e vederli trasformarsi in miglioramenti concreti. Questo conta.»

Il suo consiglio agli altri è semplice: «esplorate lo strumento e sperimentate».

“Provate la localizzazione. Provate gli avatar. Create un vostro gemello digitale. Sperimentate toni diversi”, ha detto Michael. “Se non date una possibilità a HeyGen, state rinunciando all’opportunità di raggiungere più persone.”