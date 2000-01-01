background leftbackground right
Come Publicis Groupe ha utilizzato HeyGen per personalizzare 100.000 biglietti di ringraziamento

INDUSTRIA:Impresa
DIPARTIMENTO:Localizzazione
POSIZIONE:🌍 Parigi, Francia
Fondata nel 1926, Publicis Groupe è ora il secondo gruppo di comunicazione più grande al mondo ed è leader nel marketing, nella comunicazione e nella trasformazione digitale del business. Ogni anno, il gruppo di alta direzione si impegna al massimo e crea un video di ringraziamento celebrativo per i dipendenti.

Per Publicis Groupe, il 2023 è stato un anno di primati. Ha registrato dati finanziari record ed è stata l'agenzia con le migliori performance in borsa, con un aumento del prezzo delle azioni del 41%. È stato anche l'anno della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che si è rivelata uno strumento incredibile quando guidata dalla creatività umana. Quindi, naturalmente, hanno utilizzato l'IA per creare i migliori biglietti di ringraziamento mai visti.

Utilizzando HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs e altri strumenti, Publicis Groupe ha creato un avatar digitale del suo CEO, Arthur Sadoun, e ha inviato 100.000 note di ringraziamento a ogni dipendente. Ogni video era personalizzato per celebrare i loro interessi e passioni. Il progetto ha cambiato per sempre il modo in cui Publicis Groupe pensa al ruolo dell'IA nella creatività. Non si trattava di tecnologia. Si trattava di far sentire ogni persona vista.

