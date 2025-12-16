HubSpot è una piattaforma di customer relationship management (CRM) basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata dai team marketing, vendite e assistenza in tutto il mondo. Con la missione di guidare l’adozione dell’AI all’interno della propria organizzazione e della propria base clienti, HubSpot ha investito in modo significativo per capire come l’AI possa trasformare i flussi di lavoro, ridurre gli attriti nella produzione e aiutare i team a crescere meglio.

Per Nelson Chacón Guzman, Marketing and Audience Development, e Oscar Eduardo Estrada, Video AI Technology Specialist, il loro lavoro sostiene una delle principali priorità di HubSpot: aiutare i clienti a comprendere e sfruttare i nuovi strumenti di intelligenza artificiale mentre l’azienda ne dà l’esempio dall’interno. Raggiungere questo obiettivo ha significato affrontare un grande collo di bottiglia: la sfida di creare, aggiornare e localizzare i video al ritmo richiesto dal business.

Tutto è cambiato quando il team ha iniziato a usare HeyGen. La piattaforma ha aiutato HubSpot ad accelerare la produzione, a modificare i video in pochi minuti, a tradurre immediatamente i contenuti e a dare più autonomia ai team interni nella creazione di video professionali.

Eliminare gli ostacoli della produzione video tradizionale

Prima di utilizzare HeyGen, il team si scontrava con il più grande vincolo nella creazione di video: il tempo.

“La sfida più grande che affrontavamo prima di usare HeyGen era il tempo delle persone”, ha detto Oscar. “Se dovevamo cambiare ciò che una persona diceva in un video, probabilmente ci volevano giorni, perché dovevamo incastrare gli orari non solo del talento, ma anche della troupe che stava girando il video.”

Questo non era solo un inconveniente. Ha avuto un impatto diretto sulle tempistiche di consegna.

«Piccoli cambiamenti in post-produzione si traducevano probabilmente in diversi giorni di ritardo per un progetto», ha aggiunto Oscar.

La localizzazione ha introdotto un ulteriore livello di complessità. Creare contenuti multilingue richiede tempi di traduzione molto lunghi. "A volte puoi avere una o due settimane di attesa per far tradurre alcune di queste trascrizioni video", ha detto Nelson.

Per un brand globale che lancia prodotti aggiornati di frequente, la rigidità dei processi video tradizionali ostacolava velocità, coerenza e qualità. Il team aveva bisogno di una soluzione in grado di adattarsi con la stessa rapidità con cui evolvevano le esigenze di contenuto di HubSpot.

Da flussi di lavoro complessi alla creazione istantanea di video

HeyGen è diventata la piattaforma che ha eliminato questi vincoli e aperto nuove possibilità creative.

Fin dal primo utilizzo, il team ne ha colto il potenziale. «Sono rimasto davvero stupito da quanto fosse realistico e da quanto fosse vicino a un prodotto finale finito quando lo usi per la prima volta», ha detto Nelson.

La facilità d’uso ha reso l’adozione fluida per tutti i team. “Quello che amo di HeyGen è quanto sia semplice da usare. L’interfaccia utente riduce davvero gli attriti e rende possibile a chiunque, anche a chi non ha esperienza nella creazione di video, realizzare video con i propri avatar”, ha detto Oscar.

Questa accessibilità ha permesso a più persone in HubSpot di creare contenuti professionali senza dover fare grande affidamento sui team di produzione. Ha inoltre reso possibili esperimenti prima irrealizzabili, come abbinare articoli del blog a video generati istantaneamente.

“Una delle cose che abbiamo sempre voluto fare era creare video da abbinare a ogni articolo del blog che abbiamo”, ha detto Nelson. “Ora ci basta inserire l’URL e, nel giro di pochi minuti, puoi creare uno script e avere il primo livello pronto per essere inviato al montatore.”

Chiunque ora può realizzare ciò che un tempo richiedeva team specializzati e lunghi cicli di coordinamento.

HeyGen ha inoltre dato a HubSpot la flessibilità di modificare i video dopo che erano già stati girati.

“Con HeyGen, siamo in grado di modificare i video dopo che sono stati creati, nel giro di pochi minuti”, ha detto Oscar.

Questo ha cambiato il modo in cui il team gestiva le tempistiche e ha dato loro la sicurezza di adattarsi rapidamente. “Se c’è qualsiasi modifica da apportare in un secondo momento, possiamo applicarla con sicurezza usando HeyGen, senza doverci preoccupare di eventuali ritardi.”

Creare contenuti multilingue fluidi che risuonano con il pubblico

Uno dei vantaggi più significativi di HeyGen per HubSpot sono state le sue capacità di traduzione e localizzazione. Nelson ha descritto l’esperienza di vedere per la prima volta contenuti multilingue:

«Mi sono sentito davvero realizzato nel vedere la prima versione di un video che normalmente guardi in inglese. Vederlo nella lingua naturale è stato estremamente, estremamente d’impatto.»

Ancora più sorprendente è stato il realismo. "Sapere che quella persona non conosce neanche una parola di spagnolo e sentirla parlare spagnolo quasi come un madrelingua è stato davvero sorprendente", ha detto Nelson.

Per un'azienda che serve clienti in diverse lingue e regioni, questo livello di autenticità è stato trasformativo.

Dal lato dei clienti, Oscar ha notato qualcosa di inaspettato: le persone non hanno reagito affatto, e questo era un bene. "L'interazione più sorprendente è quando non c'è alcuna interazione, perché allora sembra che HeyGen possa integrarsi alla perfezione."

Se i clienti non riescono a capire quali parti del video sono state rigirate, tradotte o modificate dall’IA, i contenuti possono evolversi con la stessa rapidità degli aggiornamenti di prodotto di HubSpot.

Dare più potere a sempre più team per creare e innovare con i video

Oltre alla qualità e alla rapidità dei contenuti, HeyGen ha permesso ai team di HubSpot di lavorare in modo più creativo e autonomo.

«È entusiasmante poter creare contenuti professionali senza aiuto esterno. Abbassa tantissimo le barriere alla creazione di video», ha detto Oscar. «Dà a chiunque voglia raccontare una grande storia il potere di poterla raccontare davvero.»

Per Nelson e Oscar, questa democratizzazione è il punto in cui HeyGen si allinea più da vicino alla missione di HubSpot. Aiutare i clienti a crescere meglio significa aiutare i team interni a muoversi più velocemente, produrre di più e condividere ciò che imparano lungo il percorso.

Come ha detto Oscar: “HeyGen offre così tanti prodotti diversi e lancia continuamente nuovi aggiornamenti. Questo apre davvero la possibilità di sperimentare e vedere fin dove ci si può spingere.”