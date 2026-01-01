La formazione è efficace solo se le persone la portano a termine. Presentazioni prolisse e manuali ricchi di testo possono rapidamente ridurre il coinvolgimento. Con HeyGen, i team di formazione e sviluppo possono facilmente creare video di formazione AI che migliorano i tassi di completamento, potenziano la ritenzione della conoscenza e incrementano le prestazioni.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“Con HeyGen, le cose diventano meno complesse e più intuitive. Anche se l'uso dell'IA può essere intimidatorio, il flusso con HeyGen lo rende facile da navigare e permette al nostro team di risparmiare tempo e denaro, garantendo al contempo la sicurezza dei dipendenti Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Responsabile dell'Apprendimento Digitale presso Sibelco
Come creare video formativi con HeyGen
Inizia a creare video di formazione di qualità professionale in pochi minuti—non è necessario un team di produzione o competenze di montaggio.
I video di formazione sull'IA sono brevi e coinvolgenti, creati per insegnare abilità specifiche, flussi di lavoro o migliori pratiche. Aiutano le aziende a comunicare conoscenze essenziali, stimolare l'interesse e scalare l'apprendimento all'interno dei team.
Il video è un metodo efficace per aumentare l'impegno e la chiarezza degli apprendenti rispetto ai contenuti statici. HeyGen rende semplice creare video formativi di alta qualità basati sull'intelligenza artificiale senza un'intera squadra di produzione, permettendo una costruzione delle competenze più rapida e una condivisione della conoscenza costante.
HeyGen utilizza strumenti di creazione video alimentati da intelligenza artificiale, inclusi avatar realistici, voiceover automatizzati e modelli pre-costruiti. I professionisti del marketing, della formazione e sviluppo o qualsiasi creatore di contenuti possono produrre rapidamente video formativi AI sofisticati senza necessità di competenze tecniche avanzate.
Sì. HeyGen ti permette di applicare i colori del tuo marchio, i font, i loghi e altri elementi visivi, così i tuoi video formativi AI rifletteranno un'identità di marca unificata. Puoi anche adattare il tono e lo stile in base al tuo pubblico.
Assolutamente. HeyGen supporta la traduzione AI e il lip-sync in varie lingue, permettendoti di scalare i contenuti formativi a livello globale senza costi di produzione aggiuntivi.
No. HeyGen è stato creato per utenti di tutti i livelli. I suoi strumenti intuitivi di trascinamento e l'interfaccia user-friendly ti aiutano a creare video raffinati senza la necessità di avere esperienza nella modifica video.
Puoi creare video di introduzione per i dipendenti, formazione sulla conformità, moduli di sviluppo della leadership, tutorial sui prodotti o qualsiasi altro materiale di formazione. Semplicemente adatta il tuo video per soddisfare le esigenze dei tuoi studenti.
In genere, 2-5 minuti sono l'ideale per un contenuto di formazione focalizzato. Tuttavia, puoi creare video più lunghi o più corti a seconda del tuo argomento e della piattaforma su cui li condividerai.
Puoi distribuire i video di HeyGen attraverso diversi canali: piattaforme LMS, campagne email, la base di conoscenza interna della tua azienda o sui social network. Fornisci un facile accesso così che gli apprendenti possano guardarli secondo i loro orari.
Con le funzionalità AI di HeyGen, puoi produrre un video di formazione professionale in pochi minuti. Questo processo semplificato ti permette di mantenere aggiornati i tuoi materiali di formazione e di rispettare le scadenze urgenti con facilità.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.