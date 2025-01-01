HeyGen per le Imprese

Creato per le imprese, progettato per scalare

HeyGen per le Imprese è sviluppato appositamente per le organizzazioni. Che la tua azienda abbia 100 o 100.000 dipendenti, HeyGen offre ai team un modo condiviso, governato e scalabile per creare e localizzare video rapidamente, rendendola il miglior generatore di video AI per le imprese.

Affidabile per oltre 1.000.000 di sviluppatori e aziende leader.

4,8/5 di oltre 1000 recensioni

Il prodotto che cresce di più su G2 per un motivo

Dai corsi di formazione globali agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, tu) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei benefici che i nostri clienti amano di più:

10Xaumento nella velocità di produzione di video
5Xaumento nella creazione di video
40% aumento nel tempo di visualizzazione dei video
5Xritorno sull'investimento pubblicitario
Cos'è HeyGen per le Aziende?

L'unico piano HeyGen progettato specificamente per i team. Ottieni collaborazione nello spazio di lavoro, una capacità di generazione quintuplicata e accesso esclusivo ai modelli video IA più avanzati, il tutto con fatturazione centralizzata.

5 volte più utilizzo di generazione per immagini IA, audio e altro.

Genera video di durata fino a 60 minuti

Crea 5 avatar personalizzati e acquista accessori per avatar.

Aggiungere Membri del Team per collaborare nello spazio di lavoro

"HeyGen ha permesso ai nostri scrittori di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di raccontare storie visive."

Steve Sowrey

Designer di Media Didattici presso Miro

Creare video è appena diventato il tuo superpotere

Dai al tuo team tutto il potere di HeyGen, con privacy, governance e sicurezza integrate. Espandi facilmente il tuo spazio di lavoro con postazioni flessibili, crediti e controlli amministrativi.

Creare logo
Creare

Crea istantaneamente con risultati di qualità da studio

Trasforma script, PDF e presentazioni di slide in video realistici con avatar in pochi minuti. Senza telecamere, timeline di editing o sovraccarico di produzione. Solo contenuto rapido e professionale che tutto il team può generare.

Tradurre logo
Tradurre

Localizza globalmente in qualsiasi lingua, ovunque

Raggiungi tutti i mercati con traduzioni di qualità madrelingua, sincronizzazione labiale precisa e revisione del testo integrata in oltre 175 lingue e dialetti. HeyGen aiuta i team globali a conquistare nuovi pubblici in minuti, non mesi.

Personalizza logo
Personalizza

Personalizza video su larga scala con un impatto umano

Fai sentire ogni spettatore notato. Crea video autentici e personalizzati che aiutano i team di vendita, marketing e formazione a costruire connessioni più forti in ogni punto di contatto, senza la necessità di registrazioni manuali.

Integrazioni logo
Integrazioni

Integrazione perfetta con i tuoi flussi di lavoro esistenti

HeyGen si collega in modo integrato con applicazioni popolari come Zapier, HubSpot, Make e n8n per portare i vantaggi dei video IA direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Sfrutta la comodità di generare video di alta qualità senza il fastidio di dover passare da uno strumento all'altro

Strumenti di amministrazione logo
Strumenti di amministrazione

Accesso unico (SSO) e governance pronta per le imprese

Mantieni l'identità del marchio e il controllo con spazi di lavoro di squadra, ruoli personalizzati, autenticazione unica (SSO), condivisione dell'uso e strumenti amministrativi centralizzati. Espandi in sicurezza con SOC 2 Tipo II, GDPR e governance dell'IA integrati fin dal primo giorno.

Accesso ai modelli di video più recenti

Sii all'avanguardia della generazione di video con IA con accesso esclusivo ad Avatar IV, Sora e Veo 3.

Avatar IV
Capacità estese di generazione video con la tecnologia avatar più avanzata.

Sora 2
Approfitta del rivoluzionario modello Sora di OpenAI per la creazione di video all'avanguardia.

Vedo 3
Usa il Veo 3 di Google per ottenere contenuti video di altissima qualità generati tramite intelligenza artificiale.

"Abbiamo iniziato con un video. È stato tutto ciò che è servito per vedere l'impatto. Una volta che lo provi, diventa ovvio ciò che può sbloccare"

Mustafa Furniturewala

CTO su Coursera

La nostra tabella dei prezzi

Prezzi semplici progettati per le aziende

Affari

$149/mo

Perfetto per organizzazioni che necessitano di un modo sicuro e scalabile affinché i team possano creare, personalizzare e localizzare rapidamente video di alta qualità con l'intelligenza artificiale.

5 volte più utilizzo della generazione

5 avatar personalizzati

SAML/SSO

Collaborazione nello spazio di lavoro

Commenti e modifica della bozza del video

Fatturazione centralizzata

Acquisti aggiuntivi di credito flessibile

Ricarica automatica opzionale

Inviti e gestione del team

Generazione di video estesa con Avatar IV

Diritti di utilizzo commerciale per video

Accesso ai modelli video più recenti (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)

Video fino a 60 minuti

Elaborazione prioritaria

Integra con Zapier, HubSpot, Make, n8n e altri

Scala il tuo marchio con risorse centralizzate

Scala il video in tutti i reparti

Scopri come aziende come la tua possono scalare la produzione di video e stimolare la crescita con la piattaforma di video AI più innovativa.

Marketing

Trasforma blog, PDF e campagne in video personalizzati su richiesta. Produci più contenuti in meno tempo, mantenendo sempre un'alta qualità.

Apprendimento & Sviluppo
Vendite
Localizzazione
Comunicazione interna
Marketing

Risorse a livello aziendale

Rafforza la tua azienda con strumenti sicuri, collaborativi e coerenti con il marchio, progettati per ottimizzare ogni fase della creazione di video.

SAML/SSO

SAML/SSO

Abilita l'accesso sicuro e senza intoppi per i team con accesso unico (SSO) e gestione dell'identità di livello aziendale.

Fatturazione centralizzata

Fatturazione centralizzata

Gestisci tutti i posti, i crediti e le fatture da un unico centro di fatturazione organizzato per tutta l'azienda.

Diritti di utilizzo commerciale

Diritti di utilizzo commerciale

Crea e pubblica video con fiducia, con tutti i diritti commerciali inclusi per l'uso aziendale.

Pronto per l'integrazione

Pronto per l'integrazione

Connetti HeyGen in modo integrato ai tuoi strumenti e flussi di lavoro esistenti, come Zapier, HubSpot, Make e n8n.

Gestione del team

Gestione del team

Controllo dei documenti, dei permessi e delle risorse condivise per mantenere tutte le squadre allineate e coerenti con il marchio.

Elaborazione prioritaria

Elaborazione prioritaria

Genera video più rapidamente con code di rendering accelerate riservate agli utenti aziendali.

5 volte più utilizzo della generazione

5 volte più utilizzo della generazione

Ottieni significativamente più capacità di generazione mensile affinché i team possano creare su larga scala senza interruzioni.

Video fino a 60 minuti

Video fino a 60 minuti

Producete contenuti lunghi e di grande impatto con supporto per video fino a 60 minuti di durata.

Principali capacità che le aziende adorano 

Scopri come aziende come la tua possono scalare la produzione di video e stimolare la crescita con la piattaforma di video AI più innovativa.

Gemello Digitale

Gemello Digitale

Crea una versione realistica di te stesso o di qualsiasi presentatore approvato per la telecamera. Aggiungi una presenza umana a qualsiasi video con movimenti naturali ed espressioni.

Clonazione della voce

Clonazione della voce

Combina la tua vera voce con alta fedeltà. Modifica una frase o aggiorna un paragrafo senza dover ri-registrare per mantenere la consistenza del tono e dell'energia in tutti i video.

Aggiornamenti facili

Aggiornamenti facili

Modifica la sceneggiatura, cambia una scena e avvia la generazione. Senza nuove riprese, senza attese. Mantieni il contenuto aggiornato per avere sempre i migliori video disponibili.

Collaborazione

Collaborazione

Lavorate insieme in spazi di lavoro condivisi dove i team possono rivedere, commentare e migliorare i video. Create più velocemente e mantenete l'allineamento senza lunghi cicli di feedback.

Leggende e sottotitoli

Leggende e sottotitoli

Aggiungi automaticamente sottotitoli e didascalie precisi per una visualizzazione chiara e accessibile. Perfetto per contenuti globali, silenziati o multicanale.

Kit di Brand

Kit di Brand

Carica gli elementi del tuo marchio per assicurare la coerenza in tutti i video. Mantieni colori, font e loghi uniformi in tutta la tua libreria per ogni utente.

Risorse

Scopri come aziende come la tua possono scalare la produzione di video e stimolare la crescita con la piattaforma di video AI più innovativa.

Inizia a creare video con HeyGen Academy

Leggi la guida

Come le aziende danno vita alle storie con HeyGen

Leggi la guida

Percezioni del rapporto sulle tendenze dell'IA del 2026

Leggi la guida

Utilizzato dalle principali aziende per scalare la produzione di video

Dai al tuo team tutto il potere di HeyGen, con privacy, governance e sicurezza integrate. Espandi facilmente il tuo spazio di lavoro con postazioni flessibili, crediti e controlli amministrativi.

Miro

"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey,  Learning Media Designer

Hai domande? Abbiamo le risposte

Cos'è HeyGen per le Aziende?

HeyGen for Business è una piattaforma video AI orientata ai team, progettata per organizzazioni che necessitano di collaborazione sicura, condivisione e creazione di video scalabile. Include crediti accumulabili, controlli amministrativi, SSO e funzionalità di governance non disponibili nei piani individuali. Offre anche la potenza di un generatore di video AI per scopi commerciali costruito appositamente per team globali.

In che modo il piano Business si differenzia dagli altri piani?

I piani individuali sono pensati per la creazione di video personali. Il piano Aziendale è destinato ai team, offrendo spazi di lavoro condivisi, crediti accumulabili, postazioni a costi ridotti, fatturazione centralizzata, funzioni personalizzate e autenticazione e sicurezza pronte per le imprese.

Come funzionano i crediti accumulati?

Ogni spazio di lavoro aziendale riceve mensilmente un insieme di crediti generativi che sono condivisi tra tutti gli utenti. I posti non aumentano l'insieme, ma gli amministratori possono aggiungere utilizzo tramite ricarica automatica o pacchetti aggiuntivi per una scalabilità prevedibile.

La mia squadra può collaborare all'interno di HeyGen?

Sì. I team possono lavorare insieme in spazi di lavoro condivisi per rivedere, commentare e migliorare i video in modo collaborativo. Risorse condivise, modelli, avatar e kit di marca aiutano tutti a rimanere allineati.

HeyGen supporta la traduzione e la localizzazione?

Certamente. Puoi tradurre qualsiasi video in oltre 175 lingue e dialetti con sincronizzazione labiale naturale e revisione del testo integrata. Questo permette che la comunicazione e la formazione globale siano rapide, coerenti ed economiche.

HeyGen per le aziende è sicuro?

Sì. HeyGen per le aziende include SSO, accesso basato sui ruoli e sicurezza a livello aziendale. HeyGen è conforme a SOC 2 Tipo II, GDPR, CCPA e al Framework per la Privacy dei Dati, con controlli rigorosi per proteggere i tuoi dati.

HeyGen è adatto per grandi organizzazioni?

Sì. Il piano Business è progettato per aziende con 100 a 100.000 dipendenti. Aiuta i team ad adottare rapidamente il video AI con una configurazione semplice, gestione flessibile dei posti e l'opzione di passare ai piani Enterprise quando sono pronti.

Quali tipi di video può creare il mio team?

Le squadre possono creare qualsiasi tipo di video, come formazione, onboarding, spiegazioni di prodotti, comunicazioni interne, contenuti di marketing, prospezione di vendite, tutorial di supporto al cliente e altro. Puoi generare, aggiornare e localizzare video in pochi minuti utilizzando il miglior generatore di video AI per le imprese.

Inizia a creare video con l'IA

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con il video IA più innovativo.

