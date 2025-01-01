Workday è la piattaforma AI per la gestione di persone, denaro e agenti. La piattaforma Workday è costruita con l'AI al suo nucleo per aiutare i clienti a valorizzare le persone, potenziare il lavoro e far progredire la loro attività in modo continuo. È utilizzata da oltre 11.000 organizzazioni in tutto il mondo e in vari settori, dalle medie imprese a più del 60% delle aziende Fortune 500.

In qualità di leader globale, Workday produce un'ampia e crescente libreria di contenuti multimediali, molti dei quali devono essere localizzati per un pubblico internazionale diversificato. Con il supporto di oltre 50 lingue e richieste degli stakeholder che spesso coprono da 10 a 15 lingue per progetto, la scala e la complessità della localizzazione hanno presentato sfide in aumento.

"Producevamo così tanto contenuto—video di marketing, comunicazioni interne, webinar di lunga durata—e avevamo la necessità di tradurlo in tutte queste diverse lingue," ha detto Justin Meisinger, Program Manager del Team di Produzione Globalizzazione presso Workday. "Ma il vecchio metodo di farlo semplicemente non era scalabile."

La sfida non era solo una questione di scala. "Quando lavori con decine di lingue, mantenere tutto allineato con il tono del tuo marchio è incredibilmente difficile. Non si tratta solo di tradurre parole, ma di preservare tono, intento e chiarezza." L'introduzione di HeyGen ha trasformato l'approccio di Workday ai video.

Ridefinire il flusso di lavoro della localizzazione

Prima di HeyGen, Workday si affidava esclusivamente a processi manuali, che rallentavano la produzione e limitavano i progetti che il team poteva supportare. "Non era solo costoso, ma limitava anche la nostra capacità di dire sì all'azienda", ha detto Meisinger. "Eravamo costantemente a bilanciare la capacità rispetto alla domanda."

Il tradizionale flusso di lavoro di localizzazione era basato su traduttori umani, doppiatori e specialisti della post-produzione, e richiedeva settimane o addirittura mesi. Il processo includeva traduttori che lavoravano su copioni, revisori che controllavano l'accuratezza, talenti vocali che registravano in studi di registrazione, e un intero team che univa il tutto.

Questo modello ad alta intensità di risorse comportava anche un costo elevato. "Spendevamo centinaia di migliaia di dollari all'anno per la localizzazione," ha detto Meisinger. "E a volte dovevamo rifiutare progetti, specialmente video lunghi come webinar, perché semplicemente non era fattibile con le risorse che avevamo."

Creare quel momento magico con i video AI

L'introduzione di HeyGen ha rappresentato una svolta. Workday ha inizialmente esplorato HeyGen come un modo per accelerare il passaggio iniziale della traduzione, ma ha rapidamente scoperto che poteva fare molto di più. "HeyGen è stato magico per noi," ha condiviso Meisinger. "Può tradurre un video in pochi minuti, e possiamo portare i nostri linguisti direttamente in HeyGen per rileggere e apportare piccole modifiche per mantenere il tono della nostra marca."

Un motivo fondamentale per scegliere HeyGen è stata la sua funzionalità basata sui termini, che si integra con l'insieme predefinito di traduzioni approvate di Workday per i termini chiave. "Questo ci permette di caricare il nostro database terminologico, così quando l'IA traduce i contenuti, sta già utilizzando il linguaggio corretto," ha detto. "Questo è qualcosa che non abbiamo visto da nessun'altra parte."

Un altro importante richiamo era la sofisticata capacità audio di HeyGen. Anche quando non erano disponibili le tracce audio originali, HeyGen poteva isolare la voce di un oratore dalla musica di sottofondo e rielaborarla in un'altra lingua, cosa che altrimenti avrebbe richiesto un intero team di produzione.

"Il momento magico per me è stato quando ho caricato un video di me stesso, e pochi minuti dopo, HeyGen ha prodotto un video in cui parlavo tedesco. Ho preso quel video e l'ho mostrato ai miei colleghi tedeschi, e mi hanno chiesto: 'Parli tedesco?' Quindi, penso che questo lo abbia reso veramente magico,” ha detto Meisinger.

Alla fine, HeyGen si è distinta come partner che condivideva i valori di Workday in termini di innovazione e integrità. "Anche noi siamo un'azienda di intelligenza artificiale, quindi ci teniamo molto all'uso etico dell'AI", ha sottolineato Meisinger. "HeyGen ci ha dato il controllo e la flessibilità di cui avevamo bisogno, senza compromettere i nostri principi."

Consentendo al team di Workday di dire “L'ho fatto io”

HeyGen ha completamente trasformato il modo in cui Workday gestisce la localizzazione. "Quello che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti," ha detto Meisinger. "È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Integrando HeyGen nel suo processo di localizzazione, Workday ha ridefinito la sua strategia video globale, rendendola più veloce, intelligente ed etica. Il risultato è un processo scalabile e di alta qualità che è pronto a soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale in crescita.

Velocità e scala : Riduzione dei tempi di localizzazione da settimane a minuti, con 10-15 lingue per video, inclusi webinar di due ore.

: Riduzione dei tempi di localizzazione da settimane a minuti, con 10-15 lingue per video, inclusi webinar di due ore. Efficienza dei costi : Risparmio significativo grazie a una tariffazione a prezzo fisso; aumento della capacità del 100% senza aggiungere personale.

: Risparmio significativo grazie a una tariffazione a prezzo fisso; aumento della capacità del 100% senza aggiungere personale. Integrità del marchio ed etica: Completamente in linea con gli standard terminologici di Workday e l'uso etico dell'IA, evitando pratiche ingannevoli come il lip-sync.

Riflettendo sull'esperienza, Meisinger ha sottolineato l'orgoglio professionale che deriva dal fornire un lavoro di alta qualità ed efficiente. "È importante per me da un punto di vista professionale essere in grado di fare questo. Non solo perché mi fa apparire competente, ma perché posso tornare a casa alla fine della giornata e sentirmi come se avessi consegnato un prodotto di qualità e reso me stesso più efficiente," ha condiviso.

Per gli altri team che stanno considerando l'IA per la localizzazione, Meisinger ha un messaggio semplice: "Provateci. È gratuito testarlo. Potreste rimanere sorpresi da quanto possa migliorare il vostro flusso di lavoro."