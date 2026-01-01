Crea video di lancio prodotto che generano vendite
Trasforma i lanci di prodotto in contenuti video che generano ricavi. Crea in pochi minuti video di annuncio professionali per Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok. Nessuna videocamera, troupe o competenza di montaggio necessaria.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Aggiorna i contenuti all’istante quando i prodotti cambiano
Il problema del marketing
Scopri come i team marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa di video AI generati da testo.
Il collo di bottiglia del lancio del prodotto
Il tuo prodotto è pronto. La data di lancio è fissata. Ma il tuo video di annuncio non lo è. Coordinare la produzione video significa ingaggiare talenti, noleggiare attrezzature, aspettare settimane per il montaggio. Quando il tuo video viene approvato, i concorrenti hanno già catturato l’attenzione del mercato.
Scalare l’intero portafoglio prodotti moltiplica questi problemi. Venti nuovi SKU significano venti riprese video separate da 5.000 $ ciascuna. Le agenzie parlano di 4-6 settimane per ogni video. I product manager non possono aspettare così a lungo. I budget marketing non possono spingersi così oltre. E quando le specifiche del prodotto cambiano prima del lancio, devi ricominciare tutto da zero.
La soluzione HeyGen
HeyGen per creare video di lancio prodotto trasforma il brief del tuo prodotto in video di annuncio professionali in pochi minuti. Scrivi la descrizione del prodotto, scegli un presentatore con avatar AI e genera contenuti pronti per il lancio senza bisogno di telecamere o studi. Il tuo video viene esportato automaticamente in tutti i formati: verticale per Instagram e TikTok, quadrato per i feed social, orizzontale per YouTube.
Lanci cinquanta prodotti? Genera cinquanta video in un’unica sessione con la creazione in blocco. Lancio globale? Traduci il tuo video di annuncio in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Le specifiche del prodotto sono cambiate? Modifica il tuo script e rigenera il video in cinque minuti. I tuoi contenuti di lancio restano sempre aggiornati senza ritardi di produzione o costosi reshoot.
Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di video AI da testo più innovativa.
Capacità di lancio multi-prodotto
Lancia l’intero catalogo prodotti con contenuti video. La creazione in blocco di HeyGen genera video di annuncio per un numero illimitato di SKU a partire da un unico file CSV. Le diverse categorie di prodotto hanno presentatori differenti, mantenendo al contempo un branding coerente in tutto il tuo portfolio.
Video di lancio ottimizzati per la piattaforma
Crea una volta, lancia ovunque. Esporta in verticale 9:16 per Instagram e TikTok, quadrato 1:1 per i feed social, orizzontale 16:9 per YouTube e LinkedIn. Niente ridimensionamenti manuali. Ogni formato mantiene una qualità professionale con l’inquadratura corretta.
Lanci globali multilingue
Lancia simultaneamente in ogni mercato. Traduci il tuo video di annuncio in oltre 175 lingue con clonazione vocale dal suono naturale. La tecnologia di lip-sync sincronizza i movimenti della bocca con l’audio tradotto. Personalizza i dettagli regionali come prezzi e disponibilità per ciascun mercato.
Presentatori di prodotti con avatar AI
Scegli tra oltre 120 avatar AI diversi oppure crea avatar personalizzati a partire da foto. Presentatori esperti di tecnologia per i lanci software. Volti amichevoli per prodotti consumer. Avatar in stile executive per annunci B2B. Il tuo avatar è sempre disponibile e offre prestazioni impeccabili, ogni volta.
Modelli di video di lancio
Template predefiniti per i più comuni scenari di lancio prodotto. Lancio di nuove funzionalità software. Introduzione di una nuova linea di prodotti. Edizione limitata. Lancio di collezioni stagionali. Scegli il template, aggiungi i dettagli del prodotto, genera il video.
Aggiornamenti di lancio immediati
Specifiche del prodotto cambiate? Prezzi aggiornati? Modifica lo script e rigenera il video in pochi minuti. Niente nuove riprese, nessun ritardo di produzione. Metti alla prova diversi approcci di messaggistica. Esegui test A/B per capire quale narrazione di prodotto risuona meglio con il tuo pubblico.
Dal brief al video pubblicato in 3 passaggi
Inserisci i dettagli del prodotto
Digita la descrizione del tuo prodotto, le caratteristiche principali, il prezzo e la disponibilità. Oppure carica le schede prodotto o i comunicati stampa esistenti. Per i lanci con più prodotti, carica un file CSV con tutti i dettagli degli SKU per creare i contenuti in blocco.
Progetta il tuo video di lancio
Seleziona un avatar AI in linea con la categoria del tuo prodotto. Scegli l’ambientazione di sfondo. Aggiungi immagini del prodotto, loghi e colori del brand. Visualizza in anteprima l’aspetto finale del tuo video di annuncio.
Genera e distribuisci
Fai clic su genera. In pochi minuti avrai un video marketing professionale. Esportalo in tutti i formati e proporzioni per ogni canale. Hai bisogno di una copertura globale? Traduci in qualsiasi lingua con un solo clic. Pubblica contenuti alla velocità del tuo calendario marketing.
Progettato per ogni esigenza di marketing
Lanci di prodotti software e SaaS
Annuncia le nuove funzionalità, i principali aggiornamenti e i lanci di piattaforma con video che mostrano le novità. I prodotti tecnici ricevono spiegazioni chiare grazie a registrazioni dello schermo che mostrano le funzionalità in azione.
Lanci di prodotti e-commerce e di consumo
Lancia nuove collezioni, prodotti stagionali o edizioni limitate con coinvolgenti video di presentazione dei prodotti. Genera video individuali per ogni SKU oppure video panoramici per l’intera collezione.
Soluzioni B2B e Lanci Enterprise
Posiziona le nuove soluzioni B2B con video di annuncio professionali. Avatar in stile executive presentano in modo chiaro le proposte di valore ai decision maker.
Lancio dell'app mobile
Aumenta i download con video di lancio dell’app che mostrano le funzionalità principali. Anteprime per l’App Store, teaser per i social media e video per la landing page, tutto da un’unica creazione.
Lanci di hardware e prodotti fisici
Metti in risalto i prodotti fisici con video che combinano un presentatore AI e fotografie dei prodotti. Spiega le caratteristiche e mostra i casi d’uso senza dover organizzare complesse sessioni fotografiche.
Edizioni limitate e lanci esclusivi
Crea urgenza attorno ai prodotti in edizione limitata. I video di lancio enfatizzano la scarsità, mettono in risalto gli elementi unici e spingono all’azione immediata prima che le scorte si esauriscano.
Risultato verificato: Vision Creative Labs ha aiutato i clienti a passare da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno con HeyGen.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Scelto da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
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Hai domande? Abbiamo le risposte
Cosa sono i video di lancio prodotto?
I video di lancio prodotto sono video di marketing che annunciano e presentano nuovi prodotti. Mettono in evidenza le funzionalità, spiegano i vantaggi e creano entusiasmo intorno alle nuove uscite. HeyGen realizza video professionali di annuncio utilizzando avatar AI e sintesi vocale, senza bisogno di telecamere o studi.
Come posso creare un video di lancio prodotto senza girare riprese?
Inserisci i dettagli del tuo prodotto in HeyGen. Seleziona un presentatore con avatar AI. Scegli lo stile visivo e aggiungi gli elementi del tuo brand. Clicca su genera e HeyGen creerà in pochi minuti un video di annuncio del prodotto già pronto. Nessuna videocamera o competenza di montaggio richiesta.
Quanto dovrebbe durare un video di lancio prodotto?
Instagram e TikTok: 15-45 secondi. LinkedIn: 45-90 secondi. YouTube: 60-180 secondi. Sito web: 60-90 secondi. I video più brevi generano tassi di completamento più alti sulle piattaforme social.
Posso tradurre i video di lancio prodotto per i lanci globali?
Sì. Crea il tuo video nella tua lingua principale, poi traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Lancialo simultaneamente in ogni mercato con contenuti nella lingua locale.
Cosa succede se i dettagli del prodotto cambiano prima del lancio?
Modifica lo script con le informazioni aggiornate e rigenera il video in pochi minuti. Nessuna nuova ripresa necessaria. Molti team di prodotto creano i video iniziali in anticipo, poi li aggiornano con i dettagli finali poco prima del lancio.
Posso mostrare il mio prodotto reale nel video?
Sì. Carica foto di prodotto, screenshot o registrazioni demo. Combina il presentatore avatar AI con i tuoi contenuti visivi di prodotto per raccontare la storia del prodotto in modo completo.
Posso personalizzare i video per singoli spettatori?
Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi, aziende e dettagli personalizzati. Crea un solo template, quindi genera migliaia di versioni personalizzate per account-based marketing, attività di vendita o campagne di coinvolgimento dei clienti. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev utilizzando questo approccio.
Quanto velocemente posso creare video di marketing?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning tra i 3 e i 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti complessi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video marketing richiede il coordinamento dei talent, la prenotazione degli studi, giornate di riprese e montaggio in post-produzione—di solito 2-4 settimane e da 5.000 a oltre 20.000 $ per ogni video finito. HeyGen genera una qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Quando le campagne cambiano o i contenuti devono essere aggiornati, rigeneri il video invece di rigirarlo. I team marketing registrano una creazione di contenuti 3 volte più veloce e costi di produzione drasticamente inferiori.
In che modo HeyGen si confronta con l’assunzione di un’agenzia video?
Le costo delle agenzie tradizionali è di 5.000-15.000 $ per video, con tempi di consegna di 2-4 settimane. HeyGen genera in pochi minuti una qualità equivalente a una frazione del costo, con video e revisioni illimitati.
I video basati sull’IA sono adatti sia al marketing che alla formazione?
Assolutamente. Molte organizzazioni utilizzano i video con IA sia per il marketing esterno sia per le iniziative di formazione interna, inclusi campagne video localizzate per raggiungere i pubblici in diverse regioni.
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Use Cases
Tools
Storie dei clienti
- Media che catturano l’attenzione: produzione 3 volte più veloce
- Vision Creative Labs: 50-60 video al giorno
- Videoimmagine: coinvolgimento 3x
- HubSpot: video AI su larga scala
- Ogilvy: campagne personalizzate
- Publicis Groupe: portata globale
- Advantive: creazione di contenuti più veloce del 50%
- Coursera: Localizzazione video
- Workday: localizzazione in pochi minuti
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Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno rivoluzionato il loro modo di creare.
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