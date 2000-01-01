Crea video di marketing 3 volte più velocemente rispetto alla produzione tradizionale

Lanci di prodotto, contenuti social, creatività per annunci, testimonianze dei clienti: crea video marketing professionali in pochi minuti, senza studi, troupe o attese per trovare i talent. Scala i tuoi contenuti su ogni canale e in ogni lingua partendo da un’unica fonte.

  Nessuna carta di credito richiesta
  Aggiorna i contenuti all'istante quando i prodotti cambiano
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Il problema di marketing

Scopri come i team di marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.

Senza HeyGen

La stretta dei contenuti di marketing

La stretta dei contenuti di marketing

Il tuo calendario dei contenuti è implacabile. I lanci di prodotto richiedono video. I canali social esigono contenuti quotidiani. Le campagne hanno bisogno di creatività localizzata per ogni mercato. Ma la produzione video tradizionale significa prenotare studi, coordinare i talent, aspettare settimane per il montaggio—e bruciare il budget in un’unica sessione di riprese. Quando i contenuti sono finalmente pronti, l’occasione è già passata. I tuoi concorrenti pubblicano video ogni giorno mentre tu sei ancora in pre-produzione. E chiedere al management di parlare davanti alla telecamera? Buona fortuna con quell’incubo di pianificazione.

Con HeyGen

La soluzione HeyGen

La soluzione HeyGen

HeyGen trasforma il tuo team marketing in una macchina di produzione video. Scrivi uno script — oppure lascia che l’IA lo generi a partire dal tuo brief — scegli un avatar AI e realizza video professionali in pochi minuti. Demo di prodotto, video esplicativi, contenuti social, creatività per annunci—tutto senza videocamere, studi o coordinamento dei talent. Ti serve la stessa campagna in 12 mercati? Traduci in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Spedisci i video alla velocità richiesta dal tuo calendario marketing.

Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.

Produzione Rapida di Video

Passa da un semplice brief al video finito in pochi minuti, non in settimane. Niente prenotazioni di studi, niente pianificazione dei talent, niente code in post-produzione. Il tuo team marketing controlla l’intero flusso di lavoro—dall’idea all’export—senza dipendenze esterne.

• Genera video in pochi minuti

• Nessuno studio o attrezzatura necessari

• Pieno controllo creativo interno

Un’interfaccia software mostra un messaggio di testo di "Jennifer" che spiega quanto sia semplice creare video con l’IA usando una voce personalizzata, accanto a un video di una donna che parla.

Esportazione multicanale

Un solo video, tutti i formati. Esporta in 16:9 per YouTube, 9:16 per TikTok e Reels, 1:1 per il feed di Instagram. Smetti di ricreare i contenuti per ogni piattaforma: produci una volta, esporta ovunque.

• Formati 16:9, 9:16, 1:1

• Ottimizzato per ogni piattaforma

• Esportazione in batch per maggiore efficienza

Interfaccia di condivisione video con pulsante "Copia link" e opzioni per i social media, sovrapposta a un video di un uomo che parla, con un cursore rosa che punta a "Copia link".

Localizzazione di campagne globali

Lancia campagne in tutto il mondo senza produzioni separate per ogni mercato. La traduzione video con IA localizza le tue creatività in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. La tua campagna in tedesco suona tedesca, non doppiata.

• Il voice cloning preserva la voce del brand

• La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti del viso

• Un'unica fonte, distribuzione globale

Servizio di localizzazione video che mostra un menu di selezione della lingua con l’inglese evidenziato, affiancato da clip video di donne che parlano spagnolo e cinese.

Contenuti in stile UGC

Contenuti dall’aspetto autentico senza il coordinamento con influencer. Crea video in stile UGC che sembrano nativi dei social: formati testimonial, reazioni ai prodotti, contenuti parlati in modo informale che ottengono risultati.

• Stili di avatar diversi

• Tono autentico e informale

• Scala senza costi per gli influencer

Donna sorridente con capelli ricci tiene in mano un flacone contagocce nero LIQUIA, con un’immagine in miniatura del flacone nell’angolo in alto a sinistra.

Coerenza del brand

Blocca la tua identità visiva in ogni video. Brand Kit applica automaticamente i colori, i font, i loghi e le immagini profilo approvati.Brand Glossary garantisce che i nomi dei prodotti e i payoff vengano pronunciati correttamente — sempre, da ogni membro del team.

• Asset di brand centralizzati

• Controlli di pronuncia

• Risultati coerenti all'interno del team

Un’interfaccia digitale che mostra dati di reclutamento con una videochiamata, sovrapposta da un menu del brand kit per font e colori.

Video personalizzati su larga scala

Trasforma un singolo video in migliaia di versioni personalizzate. Le variabili dinamiche ti permettono di personalizzare nomi, aziende e dettagli per un outreach personalizzato che aumenta il coinvolgimento senza dover produrre manualmente un video per ogni destinatario.

• Campi di personalizzazione dinamica

• Generazione in batch

• Targeting del singolo spettatore

Testo generato che descrive una donna gioiosa con un grembiule che presenta una bottiglia di olio d’oliva in una cucina moderna e luminosa, con verdure fresche e pentole di rame, in uno stile tipico da food blogger. Sullo sfondo si vede un’immagine sfocata della scena descritta.

Dalla bozza al video pubblicato in 3 passaggi

Passo 1

Inizia con il tuo messaggio

Incolla il tuo script, carica un brief oppure lascia che il generatore di script AI crei contenuti a partire dagli obiettivi della tua campagna. Niente più pagina bianca: parti dai tuoi materiali di marketing esistenti.

Una donna con una giacca da tuta verde appare all’interno di una cornice di registrazione video, che mostra un pulsante di stop rosso, un timer e un’icona di riproduzione blu-verde.
Passaggio 2

Scegli la tua creatività

Scegli tra oltre 200 avatar AI diversi che rispecchiano il tuo brand e il tuo pubblico. Seleziona voci, sfondi e stili visivi. Oppure crea un clone del tuo portavoce per garantire una presenza del brand coerente in tutti i contenuti.

Una donna bionda con un top verde accanto a un pulsante "Modifica look" e a un pannello "FaceSwap" che mostra un'opzione di caricamento e diversi volti femminili.
Passaggio 3

Genera e distribuisci

Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video marketing professionale. Esporta in tutti i formati e proporzioni per ogni canale. Hai bisogno di una copertura globale? Traduci in qualsiasi lingua con un solo clic. Pubblica contenuti alla velocità del tuo calendario marketing.

Un ritratto di una donna con una giacca verde su uno sfondo blu, con un cursore in stile cartone animato che punta a un pulsante "Salva come nuovo".

Creato per ogni esigenza di marketing

Video di lancio prodotto

Video di lancio prodotto

Pubblica i contenuti il giorno del lancio, non dopo trenta giorni. Video di prodotto che spiegano le funzionalità, mostrano il valore e favoriscono l’adozione—realizzati in poche ore, non in settimane. Aggiornali all’istante quando le funzionalità cambiano.

Caso d’uso: Generare video di annuncio prodotto per sito web, email e social in contemporanea nel giorno del lancio.

Contenuti per i social media

Contenuti per i social media

Nutri l’algoritmo senza mandare il tuo team in burnout. Contenuti social quotidiani per TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube: qualità costante, in una frazione del tempo di produzione.

Caso d’uso: realizzare una settimana di video per i social in una sola sessione pomeridiana.

Creatività pubblicitaria

Creatività pubblicitaria

Metti alla prova più concept, trova i vincenti più velocemente. Genera variazioni di annunci per i test A/B senza dover organizzare uno shooting separato per ogni creatività. Ganci diversi, avatar diversi, angolazioni diverse—tutto da un unico flusso di lavoro.

Caso d’uso: crea 10 varianti di annunci per test creativi nel tempo necessario a realizzare un solo spot tradizionale.

Risultato verificato: Attention Grabbing Media ha ridotto i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore, espandendosi allo stesso tempo in oltre 10 nuove lingue.

Testimonianze dei clienti

Testimonianze dei clienti

Social proof su larga scala. Crea contenuti in stile testimonianza che generano fiducia senza dover coordinare gli orari dei clienti e la logistica delle riprese.

Caso d’uso: realizzare video con testimonianze dei clienti che mettano in evidenza casi d’uso e risultati ottenuti in diversi settori.

Contenuti esplicativi e guide pratiche

Contenuti esplicativi e guide pratiche

Aiuta i clienti a capire il tuo prodotto con video tutorial e video esplicativi. Aggiorna tutto all’istante quando il tuo prodotto cambia, senza bisogno di nuove riprese.

Caso d’uso: creare una libreria di spiegazioni delle funzionalità che rimanga sempre aggiornata con ogni modifica del prodotto.

Campagne di marketing globali

Campagne di marketing globali

Stessa campagna per ogni mercato. Localizza i contenuti creativi per i pubblici internazionali senza dover prevedere budget di produzione separati per ogni regione.

Caso d’uso: lanciare campagne di prodotto in 12 mercati contemporaneamente con contenuti video creativi nella lingua locale.

Risultato verificato: Vision Creative Labs ha aiutato i clienti a passare da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno con HeyGen.

Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso

Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:

10Xaumento della velocità di produzione video
5Xaumento nella creazione di video
40%aumento del tempo di visualizzazione dei video
5Xritorno sulla spesa pubblicitaria
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che stavo facendo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
Hai domande? Abbiamo le risposte.

Che cos’è la creazione di video con l’IA per il marketing?

La creazione di video con l’AI utilizza l’intelligenza artificiale per generare video marketing professionali senza i tradizionali requisiti di produzione. HeyGen combina avatar AI, sintesi vocale e montaggio automatico per trasformare i testi in contenuti video rifiniti, senza bisogno di telecamere, studi o troupe cinematografiche. I team di marketing possono realizzare video di prodotto, contenuti per i social e creatività per annunci in pochi minuti invece che in settimane.

Come posso creare video di marketing senza un team di produzione?

Scrivi il tuo script oppure lascia che il generatore di script AI di HeyGen ne crei uno a partire dal tuo brief. Seleziona un avatar AI come presentatore sullo schermo, scegli una voce e uno stile visivo e genera il tuo video. L’intero processo richiede pochi minuti e non necessita di alcuna competenza di produzione. Per mantenere la coerenza del brand, clona il tuo portavoce così che il suo gemello digitale possa rappresentare il tuo brand in tutti i contenuti.

Posso creare video per i social media per più piattaforme?

Sì—HeyGen esporta in più formati di aspetto a partire da un unico progetto. Crea il video una sola volta, poi esportalo in 16:9 per YouTube, 9:16 per TikTok e Instagram Reels e 1:1 per i post nel feed di Instagram. Non è necessario ricreare i contenuti per ogni piattaforma o gestire più flussi di lavoro di produzione.

Come funziona un video di marketing multilingue?

Crea il tuo video di marketing nella tua lingua principale, poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (così la voce del tuo brand suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). Lancia campagne globali partendo da un unico video sorgente.

Posso creare contenuti in stile UGC con HeyGen?

Crea il tuo video di formazione sulla compliance una sola volta nella tua lingua principale. Poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il cloning della voce (così il tuo presentatore suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). La tua versione in spagnolo suona come uno spagnolo madrelingua, non come un inglese doppiato.

Come posso mantenere la coerenza del brand tra i vari video?

HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di conformità aziendale che gestiscono documentazione di policy sensibile, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli utenti. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.

Posso personalizzare i video per i singoli spettatori?

Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi, aziende e dettagli personalizzati. Crea un solo template e genera poi migliaia di versioni personalizzate per account-based marketing, attività di vendita o campagne di coinvolgimento dei clienti. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev utilizzando questo approccio.

Quanto velocemente posso creare video di marketing?

HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning tra i 3 e i 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più approfonditi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.

In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?

La produzione tradizionale di video di marketing richiede il coordinamento dei talent, la prenotazione degli studi, giornate di riprese e montaggio in post-produzione: in genere servono 2-4 settimane e da 5.000 a oltre 20.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Quando le campagne cambiano o i contenuti vanno aggiornati, rigeneri il video invece di rigirarlo. I team marketing registrano una creazione di contenuti 3 volte più veloce e costi di produzione drasticamente inferiori.

Il mio intero team marketing può usare HeyGen?

Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui responsabili marketing, creatori di contenuti e designer possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono tutti gli elementi approvati del brand facilmente accessibili. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni, monitorare l’utilizzo e garantire la coerenza del brand in tutti i contenuti prodotti dal team.

Che tipi di video di marketing posso creare?

HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di video marketing: lanci di prodotto, video esplicativi, contenuti per i social media, creatività pubblicitarie, testimonianze dei clienti, tutorial pratici, comunicazioni aziendali, promozioni di eventi, video per email e molto altro. Se puoi scriverne lo script, HeyGen può produrlo — in qualsiasi lingua e per qualsiasi canale.

I miei contenuti di marketing sono al sicuro?

HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team marketing aziendali che gestiscono materiali di campagne sensibili o informazioni su prodotti non ancora rilasciati, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.

Esplora altre soluzioni

Use Cases

Tools

Storie dei clienti

Inizia a creare video di marketing oggi stesso

Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video di marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno rivoluzionato il loro modo di creare contenuti.

  Nessuna carta di credito richiesta
  Nessuna esperienza di produzione richiesta
  Disdici in qualsiasi momento
Scopri di più

Annunci video UGCCampagne video localizzateVideo di testimonianzeHeyGen per video sui social media
Produzione di Video di Marketing | Creatore di Video AI per Team | HeyGen