Crea video di marketing 3 volte più velocemente rispetto alla produzione tradizionale
Lanci di prodotto, contenuti social, creatività per annunci, testimonianze dei clienti: crea video marketing professionali in pochi minuti, senza studi, troupe o attese per trovare i talent. Scala i tuoi contenuti su ogni canale e in ogni lingua partendo da un’unica fonte.
- Aggiorna i contenuti all’istante quando i prodotti cambiano
Il problema di marketing
Scopri come i team di marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l'AI.
La stretta dei contenuti di marketing
Il tuo calendario dei contenuti è implacabile. I lanci di prodotto richiedono video. I canali social esigono contenuti quotidiani. Le campagne hanno bisogno di creatività localizzata per ogni mercato. Ma la produzione video tradizionale significa prenotare studi, coordinare i talent, aspettare settimane per il montaggio—e bruciare il budget in un’unica sessione di riprese. Quando i contenuti sono finalmente pronti, l’occasione è già passata. I tuoi concorrenti pubblicano video ogni giorno mentre tu sei ancora in pre-produzione. E chiedere al management di parlare davanti alla telecamera? Buona fortuna con quell’incubo di pianificazione.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma il tuo team marketing in una macchina di produzione video. Scrivi uno script — oppure lascia che l’IA lo generi a partire dal tuo brief — scegli un avatar AI e realizza video professionali in pochi minuti. Demo di prodotto, video esplicativi, contenuti social, creatività per annunci—tutto senza videocamere, studi o coordinamento dei talent. Ti serve la stessa campagna in 12 mercati? Traduci in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Spedisci i video alla velocità richiesta dal tuo calendario marketing.
Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Produzione Rapida di Video
Passa da un semplice brief al video finito in pochi minuti, non in settimane. Niente prenotazioni di studi, niente pianificazione dei talent, niente code in post-produzione. Il tuo team marketing controlla l’intero flusso di lavoro—dall’idea all’export—senza dipendenze esterne.
• Genera video in pochi minuti
• Nessuno studio o attrezzatura necessari
• Pieno controllo creativo interno
Esportazione multicanale
Un solo video, tutti i formati. Esporta in 16:9 per YouTube, 9:16 per TikTok e Reels, 1:1 per il feed di Instagram. Smetti di ricreare i contenuti per ogni piattaforma: produci una volta, esporta ovunque.
• Formati 16:9, 9:16, 1:1
• Ottimizzato per ogni piattaforma
• Esportazione in batch per maggiore efficienza
Localizzazione di campagne globali
Lancia campagne in tutto il mondo senza produzioni separate per ogni mercato. La traduzione video con IA localizza le tue creatività in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. La tua campagna in tedesco suona tedesca, non doppiata.
• Il voice cloning preserva la voce del brand
• La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti del viso
• Un'unica fonte, distribuzione globale
Contenuti in stile UGC
Contenuti dall’aspetto autentico senza il coordinamento con influencer. Crea video in stile UGC che sembrano nativi dei social: formati testimonial, reazioni ai prodotti, contenuti parlati in modo informale che ottengono risultati.
• Stili di avatar diversi
• Tono autentico e informale
• Scala senza costi per gli influencer
Coerenza del brand
Blocca la tua identità visiva in ogni video. Brand Kit applica automaticamente i colori, i font, i loghi e le immagini profilo approvati.Brand Glossary garantisce che i nomi dei prodotti e i payoff vengano pronunciati correttamente — sempre, da ogni membro del team.
• Asset di brand centralizzati
• Controlli di pronuncia
• Risultati coerenti all'interno del team
Video personalizzati su larga scala
Trasforma un singolo video in migliaia di versioni personalizzate. Le variabili dinamiche ti permettono di personalizzare nomi, aziende e dettagli per un outreach personalizzato che aumenta il coinvolgimento senza dover produrre manualmente un video per ogni destinatario.
• Campi di personalizzazione dinamica
• Generazione in batch
• Targeting del singolo spettatore
Dalla bozza al video pubblicato in 3 passaggi
Inizia con il tuo messaggio
Incolla il tuo script, carica un brief oppure lascia che il generatore di script AI crei contenuti a partire dagli obiettivi della tua campagna. Niente più pagina bianca: parti dai tuoi materiali di marketing esistenti.
Scegli la tua creatività
Scegli tra oltre 200 avatar AI diversi che rispecchiano il tuo brand e il tuo pubblico. Seleziona voci, sfondi e stili visivi. Oppure crea un clone del tuo portavoce per garantire una presenza del brand coerente in tutti i contenuti.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video marketing professionale. Esporta in tutti i formati e proporzioni per ogni canale. Hai bisogno di una copertura globale? Traduci in qualsiasi lingua con un solo clic. Pubblica contenuti alla velocità del tuo calendario marketing.
Creato per ogni esigenza di marketing
Video di lancio prodotto
Pubblica i contenuti il giorno del lancio, non dopo trenta giorni. Video di prodotto che spiegano le funzionalità, mostrano il valore e favoriscono l’adozione—realizzati in poche ore, non in settimane. Aggiornali all’istante quando le funzionalità cambiano.
Caso d’uso: Generare video di annuncio prodotto per sito web, email e social in contemporanea nel giorno del lancio.
Contenuti per i social media
Nutri l’algoritmo senza mandare il tuo team in burnout. Contenuti social quotidiani per TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube: qualità costante, in una frazione del tempo di produzione.
Caso d’uso: realizzare una settimana di video per i social in una sola sessione pomeridiana.
Creatività pubblicitaria
Metti alla prova più concept, trova i vincenti più velocemente. Genera variazioni di annunci per i test A/B senza dover organizzare uno shooting separato per ogni creatività. Ganci diversi, avatar diversi, angolazioni diverse—tutto da un unico flusso di lavoro.
Caso d’uso: crea 10 varianti di annunci per test creativi nel tempo necessario a realizzare un solo spot tradizionale.
Risultato verificato: Attention Grabbing Media ha ridotto i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore, espandendosi allo stesso tempo in oltre 10 nuove lingue.
Testimonianze dei clienti
Social proof su larga scala. Crea contenuti in stile testimonianza che generano fiducia senza dover coordinare gli orari dei clienti e la logistica delle riprese.
Caso d’uso: realizzare video con testimonianze dei clienti che mettano in evidenza casi d’uso e risultati ottenuti in diversi settori.
Contenuti esplicativi e guide pratiche
Aiuta i clienti a capire il tuo prodotto con video tutorial e video esplicativi. Aggiorna tutto all’istante quando il tuo prodotto cambia, senza bisogno di nuove riprese.
Caso d’uso: creare una libreria di spiegazioni delle funzionalità che rimanga sempre aggiornata con ogni modifica del prodotto.
Campagne di marketing globali
Stessa campagna per ogni mercato. Localizza i contenuti creativi per i pubblici internazionali senza dover prevedere budget di produzione separati per ogni regione.
Caso d’uso: lanciare campagne di prodotto in 12 mercati contemporaneamente con contenuti video creativi nella lingua locale.
Risultato verificato: Vision Creative Labs ha aiutato i clienti a passare da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno con HeyGen.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte.
Che cos’è la creazione di video con l’IA per il marketing?
La creazione di video con l’AI utilizza l’intelligenza artificiale per generare video marketing professionali senza i tradizionali requisiti di produzione. HeyGen combina avatar AI, sintesi vocale e montaggio automatico per trasformare i testi in contenuti video rifiniti, senza bisogno di telecamere, studi o troupe cinematografiche. I team di marketing possono realizzare video di prodotto, contenuti per i social e creatività per annunci in pochi minuti invece che in settimane.
Come posso creare video di marketing senza un team di produzione?
Scrivi il tuo script oppure lascia che il generatore di script AI di HeyGen ne crei uno a partire dal tuo brief. Seleziona un avatar AI come presentatore sullo schermo, scegli una voce e uno stile visivo e genera il tuo video. L’intero processo richiede pochi minuti e non necessita di alcuna competenza di produzione. Per mantenere la coerenza del brand, clona il tuo portavoce così che il suo gemello digitale possa rappresentare il tuo brand in tutti i contenuti.
Posso creare video per i social media per più piattaforme?
Sì—HeyGen esporta in più formati di aspetto a partire da un unico progetto. Crea il video una sola volta, poi esportalo in 16:9 per YouTube, 9:16 per TikTok e Instagram Reels e 1:1 per i post nel feed di Instagram. Non è necessario ricreare i contenuti per ogni piattaforma o gestire più flussi di lavoro di produzione.
Come funziona un video di marketing multilingue?
Crea il tuo video di marketing nella tua lingua principale, poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (così la voce del tuo brand suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). Lancia campagne globali partendo da un unico video sorgente.
Posso creare contenuti in stile UGC con HeyGen?
Come posso mantenere la coerenza del brand tra i vari video?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di conformità aziendale che gestiscono documentazione di policy sensibile, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli utenti. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Posso personalizzare i video per i singoli spettatori?
Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi, aziende e dettagli personalizzati. Crea un solo template e genera poi migliaia di versioni personalizzate per account-based marketing, attività di vendita o campagne di coinvolgimento dei clienti. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev utilizzando questo approccio.
Quanto velocemente posso creare video di marketing?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning tra i 3 e i 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più approfonditi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video di marketing richiede il coordinamento dei talent, la prenotazione degli studi, giornate di riprese e montaggio in post-produzione: in genere servono 2-4 settimane e da 5.000 a oltre 20.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Quando le campagne cambiano o i contenuti vanno aggiornati, rigeneri il video invece di rigirarlo. I team marketing registrano una creazione di contenuti 3 volte più veloce e costi di produzione drasticamente inferiori.
Il mio intero team marketing può usare HeyGen?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui responsabili marketing, creatori di contenuti e designer possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono tutti gli elementi approvati del brand facilmente accessibili. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni, monitorare l’utilizzo e garantire la coerenza del brand in tutti i contenuti prodotti dal team.
Che tipi di video di marketing posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di video marketing: lanci di prodotto, video esplicativi, contenuti per i social media, creatività pubblicitarie, testimonianze dei clienti, tutorial pratici, comunicazioni aziendali, promozioni di eventi, video per email e molto altro. Se puoi scriverne lo script, HeyGen può produrlo — in qualsiasi lingua e per qualsiasi canale.
I miei contenuti di marketing sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team marketing aziendali che gestiscono materiali di campagne sensibili o informazioni su prodotti non ancora rilasciati, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Inizia a creare video di marketing oggi stesso
Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video di marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno rivoluzionato il loro modo di creare contenuti.
