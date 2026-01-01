Vision Creative Labs è un leader globale nella creazione di video con avatar, che permette alle aziende del settore finanziario di comunicare su larga scala tramite video, ottenere un coinvolgimento maggiore e aumentare il ROI. Roger Hirst, co-fondatore, ha individuato un problema fondamentale nella comunicazione finanziaria: una disconnessione tra i creatori di video e l’industria della finanza. «I professionisti della finanza vogliono il video, ma spesso non sanno come realizzarlo. Nel frattempo, i creativi spesso non capiscono la finanza», ha detto Roger.

Concentrati sulla produzione su larga scala di contenuti coinvolgenti per aziende finanziarie e di finanza decentralizzata, Roger e il suo co-fondatore Damien Horner hanno unito la loro esperienza nella comprensione dei mercati e nella visione creativa. Insieme, si sono posti l’obiettivo di elevare il racconto video in ambito finanziario, trasformando argomenti aridi e ricchi di dati in narrazioni che entrano in risonanza sia con i professionisti sia con il pubblico di tutti i giorni.

Ma creare quei contenuti su larga scala rappresentava una sfida. I clienti avevano bisogno di centinaia, a volte migliaia di video all’anno, spesso personalizzati o localizzati, e li volevano in tempi rapidissimi. HeyGen ha cambiato le regole del gioco.

Sbloccare la scalabilità senza compromettere la qualità

Prima di HeyGen, Vision Creative Labs si trovava di fronte a un collo di bottiglia fondamentale: i loro clienti volevano più contenuti video, ma gli elevati costi di produzione lo rendevano irrealizzabile. Molti erano costretti a limitarsi a uno o due video all’anno, incapaci di scalare la comunicazione senza sforare il budget. "La cosa straordinaria dell’IA è la capacità di scalare la produzione video", ha detto Roger.

HeyGen ha sbloccato un nuovo livello di flessibilità per Vision Creative Labs, permettendo loro di trasformare materiali dei clienti come report di ricerca, PDF e persino email interne in contenuti video coinvolgenti. La vera svolta è stata la facilità e l’efficienza con cui questo poteva essere fatto. I clienti sono riusciti a diventare la voce dei propri prodotti, realizzando video autentici e curati senza i tradizionali vincoli di tempo o di budget. "Prima di HeyGen, questo semplicemente non era possibile senza enormi team di produzione e costi elevati", ha detto Roger.

La semplicità e la velocità di HeyGen sono diventate un punto di forza commerciale. Con uno sforzo minimo, Vision Creative Labs poteva ora produrre decine di video di alta qualità al giorno a partire da un’unica sessione di riprese. Questa scalabilità ha trasformato il video in uno strumento di comunicazione quotidiano e alla portata dei clienti che in precedenza lo consideravano troppo dispendioso in termini di risorse.

Uno dei momenti più memorabili è stato quando Roger ha usato HeyGen per creare un suo gemello digitale. "Avevamo una serie chiamata 'The Man from Macro' e mi sono reso conto che potevo continuare a realizzare questi episodi da qualsiasi luogo—su una spiaggia, con una tequila in mano. Quello è stato il momento magico."

Le funzionalità di traduzione di HeyGen hanno aperto nuove opportunità a livello globale. Per la prima volta, Vision Creative Labs ha potuto utilizzare un unico script video e distribuirlo in modo efficace in più regioni. Questo ha permesso ai clienti di massimizzare la diffusione delle loro ricerche e dei loro insight senza dover registrare nuovamente o tradurre manualmente.

Liberare costi, efficienze ed energia creativa

Da quando ha implementato HeyGen, Vision Creative Labs ha aumentato in modo significativo la propria produzione senza sacrificare qualità o controllo.

Contenuti su larga scala : Ha permesso ai clienti di passare dalla produzione di 1–2 video all’anno a 50–60 al giorno utilizzando avatar e contenuti con copione.

: Ha permesso ai clienti di passare dalla produzione di 1–2 video all’anno a 50–60 al giorno utilizzando avatar e contenuti con copione. Portata multilingue : ha sfruttato la traduzione di HeyGen per raggiungere un pubblico globale partendo da un’unica fonte.

: ha sfruttato la traduzione di HeyGen per raggiungere un pubblico globale partendo da un’unica fonte. Efficienza creativa: Ha liberato tempo per una narrazione strategica, eliminando gli ostacoli logistici alla produzione.

La reazione di clienti e colleghi è stata estremamente positiva. "Ho mostrato un video ad alcuni amici e ho detto: ‘Questo è il mio avatar’. Sono rimasti scioccati. ‘Non l’hai girato tu?’ Ed è lì che hanno capito che le possibilità sono enormi."

Soprattutto, la piattaforma ha liberato energia creativa. Eliminando le barriere di produzione, Roger ha potuto concentrarsi completamente sulla creazione di coinvolgenti narrazioni di mercato da qualsiasi luogo. Ciò che un tempo richiedeva uno studio completo ora può essere realizzato da un’auto, da una spiaggia o da qualsiasi parte del mondo, offrendo un livello di libertà creativa senza precedenti.

Il suo consiglio ai nuovi arrivati? "Prova tutto. Inizia con una semplice foto di te stesso, usa la funzione di traduzione e mostrala agli amici. La reazione è sempre la stessa: ‘Ma sei davvero tu?’"

HeyGen consente a Vision Creative Labs di crescere in modo intelligente, servire clienti in tutto il mondo e mantenere lo storytelling al centro di ogni messaggio finanziario.