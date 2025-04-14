Pembuat Video Media Sosial untuk Konten yang Menghentikan Scroll

Pembuat video media sosial HeyGen mengubah skrip tertulis menjadi video berkualitas tinggi yang siap diposting, tanpa perlu proses syuting atau pengalaman editing video. Buat Reels, video TikTok, Shorts, dan postingan LinkedIn dari satu tempat.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147.976.018Video dihasilkan
123.101.922Avatar dihasilkan
20.478.618Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya di atas latar belakang biru.Fitur Utama

Fitur-Fitur Social Media Video Maker HeyGen

Video Media Sosial dari Satu Naskah

Type a caption-length idea or paste a full script, and the text to video engine builds scenes, narration, and pacing around it. You create a social media video in minutes instead of losing an evening on a timeline, and every scene stays editable as text.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Ukuran Native untuk Setiap Platform Media Sosial

Hasilkan klip video yang sama dalam format 9:16 untuk TikTok dan Reels, 1:1 untuk feed, dan 16:9 untuk YouTube. Ubah ukuran video Anda agar pas di semua platform media sosial tanpa perlu memotong secara manual, sehingga subjek tetap berada di tengah dan teks caption tetap mudah dibaca di setiap layar ponsel.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Teks Otomatis untuk Menonton Tanpa Suara

Sebagian besar pengguna media sosial menonton dengan suara dimatikan, sehingga pembuat subtitle bawaan secara otomatis menambahkan teks terjemahan yang akurat dan bergaya ke setiap klip video. Konten dengan subtitle mampu mempertahankan perhatian lebih lama dan mendapatkan lebih banyak penayangan video dari penonton yang menggulir tanpa menyalakan suara.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Presenter Konsisten, Tanpa Kamera

Rekam satu klip berdurasi 15 detik dan HeyGen akan membuat kembaran digital yang sangat mirip diri Anda untuk membawakan setiap konten dengan suara dan gaya Anda. Buat video profesional setiap hari tanpa perlu menyiapkan lampu, mengulang pengambilan gambar, atau tampil di depan kamera pada hari-hari ketika Anda tidak ingin melakukannya.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-to-Video with Video Agent

Give the AI video generator a topic, link, or brief, and Video Agent writes the script, picks animated video scenes and AI B-roll instead of generic stock video, and renders a complete post. Review the creative blueprint before anything renders, then batch multiple videos in one sitting.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Ikon kotak hadiah hijau.Kasus penggunaan

Contoh penggunaan pembuat video media sosial

Sebuah Instagram Reel yang dibuat dari hook tertulis menjadi rangkaian scene vertikal menggunakan template video yang dapat disesuaikan.

Video Instagram Reels dan Story

Siklus tren bergerak lebih cepat daripada jadwal syuting. Cukup ketik hook-nya, biarkan pembuat reel menyusun adegan vertikal dari template video yang bisa disesuaikan, dan buat video menarik di hari yang sama saat tren itu muncul.

Jelajahi Alat
Serangkaian klip TikTok pendek vertikal dengan hook, caption, dan jump cut yang dijadwalkan sepanjang minggu, tanpa kamera terlihat.

Video TikTok Tanpa Perlu Rekam Setiap Hari

Feeding TikTok's algorithm means posting several times a week. Turn talking points into short vertical clips with hooks, captions, and jump cuts, and make videos on schedule without ever opening a camera app.

Satu postingan blog panjang di satu sisi yang dipecah menjadi beberapa YouTube Shorts dengan tempo cepat dan teks tebal di sisi lainnya.

YouTube Shorts From Long-Form Ideas

Long scripts hide dozens of short hooks. Repurpose blog posts, podcasts, or webinar notes into youtube shorts with tight pacing and bold captions, and turn one video project into a week of channel activity.

Jelajahi Alat
A presenter-led LinkedIn video with the speaker's name and title on a lower-third overlay on a professional feed.

Video LinkedIn yang Membangun Otoritas

Postingan tertulis mudah tenggelam di feed profesional. Sampaikan sudut pandang Anda lewat video dengan presenter yang menampilkan nama dan jabatan Anda di layar, sehingga prospek mengingat wajah Anda bahkan sebelum panggilan pertama.

Satu skrip promo yang menghasilkan video Facebook, promo Instagram, dan potongan LinkedIn yang siap digunakan sebagai variasi iklan di hari peluncuran.

Iklan Video dan Postingan Promo

Dulu, pengumuman peluncuran harus menunggu kru produksi. Sekarang, Anda bisa menulis penawarannya, membuat berbagai versi iklan media sosial untuk setiap kanal, lalu menghasilkan video Facebook, promo Instagram, dan potongan LinkedIn hanya dari satu naskah di hari peluncuran.

Sebuah postingan media sosial yang sudah jadi digandakan ke dalam berbagai versi bahasa dengan gerakan bibir yang selaras, disertai penanda bendera untuk lebih dari 175 bahasa.

Satu Postingan, Lebih dari 175 Versi Bahasa

Editor template biasanya hanya mendukung satu bahasa. HeyGen menerjemahkan konten video jadi Anda untuk media sosial ke lebih dari 175 bahasa dengan gerakan bibir yang selaras dan suara kloning Anda, sehingga konten sosial yang sama dapat menjangkau setiap pasar tempat Anda berjualan.

Explore Tool
Ikon dokumen putih buram dengan tombol putar di atas latar belakang biru muda.Cara kerjanya

Cara kerja pembuat video media sosial

Buat video media sosial online dalam empat langkah, mulai dari template gratis atau skrip kosong. Kebanyakan orang dapat membuat dan memublikasikan video dalam waktu lima belas menit.

Mulai Membuat →
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Langkah 1: Pilih template Anda

Jelajahi template video media sosial, lalu pilih ukuran yang sesuai untuk platform media sosial yang ingin kamu gunakan.

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Langkah 2: Tempelkan skrip Anda

Jelaskan video yang ingin Anda buat, atau tempelkan hook dan poin pembicaraan Anda lalu biarkan AI menyusun sisanya.

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Langkah 3: Gaya video Anda

Tambahkan teks, musik, warna brand, dan presenter. Editornya mudah digunakan: edit video Anda dengan mengedit teksnya.

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Langkah 4: Ekspor dan posting

Unduh dalam format MP4 hingga 4K, atau ubah ukuran video yang sama terlebih dahulu untuk semua kanal lainnya.

FAQ pembuat video media sosial (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa itu pembuat video media sosial berbasis AI dan bagaimana cara kerjanya?

Pembuat video media sosial berbasis AI adalah alat pembuatan video yang mengubah teks menjadi video jadi untuk media sosial. Anda cukup menulis skrip, pembuat video online akan menyusun adegan, narasi, dan teks terjemahan, lalu Anda mengekspor klip siap pakai untuk Reels, Shorts, dan LinkedIn, serta video penjelasan dan video edukasi, tanpa perlu mempelajari alat editing video apa pun.

Apakah video yang dibuat dengan AI akan terlihat terlalu generik di feed saya?

Tidak, jika mereka membawa identitas Anda. HeyGen Avatar V membangun kembaran digital Anda dari klip berdurasi 15 detik dan menjaga wajah, suara, serta gaya penyampaian Anda tetap konsisten di setiap postingan. G2 menilainya sebagai yang paling realistis di pasaran, sehingga Anda dapat menerbitkan video media sosial yang berdampak dan benar-benar terlihat seperti Anda.

Bagaimana cara mengubah satu skrip menjadi video untuk TikTok, Reels, dan Shorts?

Buat videonya sekali saja, lalu ubah ukurannya di dalam editor. HeyGen akan mengatur ulang framing klip yang sama ke 9:16, 1:1, dan 16:9 dengan posisi teks otomatis disesuaikan dan format video media sosial yang tepat untuk setiap platform, sehingga satu skrip bisa menjadi konten native di semua channel tempat Anda mempublikasikannya.

Apakah ada pembuat video media sosial online gratis tanpa watermark?

Paket pembuat video media sosial gratis dari HeyGen mencakup tiga ekspor video gratis per bulan dengan watermark, cukup untuk menguji kualitas pada postingan nyata. Paket gratis sudah termasuk editor lengkap, sehingga juga berfungsi sebagai editor video gratis selama Anda melakukan evaluasi. Paket berbayar menghapus watermark—batasan yang selalu disebut para kreator di berbagai forum komunitas online—dan mengekspor file MP4 bersih dalam kualitas HD atau 4K.

Berapa dimensi dan durasi video yang paling efektif untuk setiap platform media sosial?

Gunakan format vertikal 9:16 untuk TikTok, Reels, dan Shorts. Format persegi 1:1 sangat cocok untuk video di feed Facebook dan LinkedIn. Buat video Anda singkat, di bawah 60 detik, dengan hook di tiga detik pertama, karena kira-kira hanya selama itu Anda punya waktu sebelum penonton menggulir lewat. HeyGen mengekspor setiap rasio dari satu proyek, sehingga Anda cukup membuat konten video sekali dan mempublikasikannya di mana saja.

Bagaimana cara saya membuat video media sosial yang menarik secara konsisten tanpa harus merekam?

Buat video secara batch. Tulis lima skrip dalam satu waktu, buat video media sosial dengan presenter digital yang sama dan template video bermerk yang konsisten, lalu jadwalkan ekspor ke seluruh kanal media sosial Anda. Tidak ada yang bergantung pada proses syuting, sehingga kalender media sosial Anda tidak lagi bergantung pada hari-hari pengambilan gambar.

Apa pembuat video terbaik untuk konten media sosial?

Untuk tim yang menerbitkan konten setiap hari tanpa perlu syuting, ada HeyGen. Editor video untuk media sosial tetap membutuhkan rekaman yang Anda ambil sendiri, begitu juga banyak alat video lain yang mengandalkan klip stok yang terlihat seperti video stok. HeyGen justru menghasilkan videonya langsung dari teks, menampilkannya dengan digital twin yang sangat mirip manusia, dan melokalkannya ke lebih dari 175 bahasa. Anda tetap bisa mengedit video per adegan tanpa perlu software editing video.

Bisakah video AI mengikuti jadwal posting di media sosial yang sebenarnya?

Ya, dan dalam jumlah yang sebagian besar tim tidak akan pernah capai secara manual. Agensi Vision Creative Labs menggunakan HeyGen sebagai pembuat video media sosial mereka dan membawa klien dari hanya satu atau dua video per tahun menjadi 50–60 video luar biasa per hari, mengisi kanal yang sebelumnya dibiarkan kosong. Baca kisah Vision Creative Labs untuk melihat alur kerja tepat yang mereka jalankan.

Berapa biaya HeyGen untuk kreator media sosial?

Paket HeyGen dimulai dari gratis sehingga Anda bisa menguji kualitas hasil sebelum membayar. Paket berbayar untuk kreator mulai dari $24 per bulan dan menghapus watermark—jauh lebih murah daripada menyewa pembuat video profesional per jam—serta mencakup semua format dan semua jaringan media sosial tempat Anda memposting.

Bisakah saya memublikasikan video sosial yang sama dalam beberapa bahasa?

Ya. Jalankan postingan yang sudah jadi melalui penerjemah video AI dan alat ini akan menghasilkan versi lokal dalam lebih dari 175 bahasa dengan gerakan bibir yang selaras dan suara kloning milik Anda sendiri, sehingga akun global dapat mempublikasikan konten video media sosial berbahasa lokal dari satu video master tanpa perlu syuting ulang.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Pembuat Video AIPenerjemah VideoAI Teks ke VideoAI Audio ke VideoSinkron Bibir AIFaceswap AIPembuat Suara AIIklan UGC AIURL ke VideoSkrip ke VideoGenerator Reel AIPembuat Avatar AIAI Gambar ke VideoKloning SuaraPenerjemah Video YouTubeAvatar VideoPembuat Video YouTube AIPembuat Video TikTok AIPembuat Teks Caption AITambahkan Teks ke VideoPembuat Subtitle AIPembuat Naskah VideoAvatar Teks ke UcapanTambahkan Foto ke VideoKompresor Video AI

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video media sosial yang menarik perhatian dengan AI.

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