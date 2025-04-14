Pembuat video media sosial HeyGen mengubah skrip tertulis menjadi video berkualitas tinggi yang siap diposting, tanpa perlu proses syuting atau pengalaman editing video. Buat Reels, video TikTok, Shorts, dan postingan LinkedIn dari satu tempat.
Fitur-Fitur Social Media Video Maker HeyGen
Video Media Sosial dari Satu Naskah
Type a caption-length idea or paste a full script, and the text to video engine builds scenes, narration, and pacing around it. You create a social media video in minutes instead of losing an evening on a timeline, and every scene stays editable as text.
Ukuran Native untuk Setiap Platform Media Sosial
Hasilkan klip video yang sama dalam format 9:16 untuk TikTok dan Reels, 1:1 untuk feed, dan 16:9 untuk YouTube. Ubah ukuran video Anda agar pas di semua platform media sosial tanpa perlu memotong secara manual, sehingga subjek tetap berada di tengah dan teks caption tetap mudah dibaca di setiap layar ponsel.
Teks Otomatis untuk Menonton Tanpa Suara
Sebagian besar pengguna media sosial menonton dengan suara dimatikan, sehingga pembuat subtitle bawaan secara otomatis menambahkan teks terjemahan yang akurat dan bergaya ke setiap klip video. Konten dengan subtitle mampu mempertahankan perhatian lebih lama dan mendapatkan lebih banyak penayangan video dari penonton yang menggulir tanpa menyalakan suara.
Presenter Konsisten, Tanpa Kamera
Rekam satu klip berdurasi 15 detik dan HeyGen akan membuat kembaran digital yang sangat mirip diri Anda untuk membawakan setiap konten dengan suara dan gaya Anda. Buat video profesional setiap hari tanpa perlu menyiapkan lampu, mengulang pengambilan gambar, atau tampil di depan kamera pada hari-hari ketika Anda tidak ingin melakukannya.
Prompt-to-Video with Video Agent
Give the AI video generator a topic, link, or brief, and Video Agent writes the script, picks animated video scenes and AI B-roll instead of generic stock video, and renders a complete post. Review the creative blueprint before anything renders, then batch multiple videos in one sitting.
Siklus tren bergerak lebih cepat daripada jadwal syuting. Cukup ketik hook-nya, biarkan pembuat reel menyusun adegan vertikal dari template video yang bisa disesuaikan, dan buat video menarik di hari yang sama saat tren itu muncul.Jelajahi Alat
Feeding TikTok's algorithm means posting several times a week. Turn talking points into short vertical clips with hooks, captions, and jump cuts, and make videos on schedule without ever opening a camera app.
Long scripts hide dozens of short hooks. Repurpose blog posts, podcasts, or webinar notes into youtube shorts with tight pacing and bold captions, and turn one video project into a week of channel activity.Jelajahi Alat
Postingan tertulis mudah tenggelam di feed profesional. Sampaikan sudut pandang Anda lewat video dengan presenter yang menampilkan nama dan jabatan Anda di layar, sehingga prospek mengingat wajah Anda bahkan sebelum panggilan pertama.
Dulu, pengumuman peluncuran harus menunggu kru produksi. Sekarang, Anda bisa menulis penawarannya, membuat berbagai versi iklan media sosial untuk setiap kanal, lalu menghasilkan video Facebook, promo Instagram, dan potongan LinkedIn hanya dari satu naskah di hari peluncuran.
Editor template biasanya hanya mendukung satu bahasa. HeyGen menerjemahkan konten video jadi Anda untuk media sosial ke lebih dari 175 bahasa dengan gerakan bibir yang selaras dan suara kloning Anda, sehingga konten sosial yang sama dapat menjangkau setiap pasar tempat Anda berjualan.Explore Tool
Cara kerja pembuat video media sosial
Buat video media sosial online dalam empat langkah, mulai dari template gratis atau skrip kosong. Kebanyakan orang dapat membuat dan memublikasikan video dalam waktu lima belas menit.
Jelajahi template video media sosial, lalu pilih ukuran yang sesuai untuk platform media sosial yang ingin kamu gunakan.
Jelaskan video yang ingin Anda buat, atau tempelkan hook dan poin pembicaraan Anda lalu biarkan AI menyusun sisanya.
Tambahkan teks, musik, warna brand, dan presenter. Editornya mudah digunakan: edit video Anda dengan mengedit teksnya.
Unduh dalam format MP4 hingga 4K, atau ubah ukuran video yang sama terlebih dahulu untuk semua kanal lainnya.
Pembuat video media sosial berbasis AI adalah alat pembuatan video yang mengubah teks menjadi video jadi untuk media sosial. Anda cukup menulis skrip, pembuat video online akan menyusun adegan, narasi, dan teks terjemahan, lalu Anda mengekspor klip siap pakai untuk Reels, Shorts, dan LinkedIn, serta video penjelasan dan video edukasi, tanpa perlu mempelajari alat editing video apa pun.
Tidak, jika mereka membawa identitas Anda. HeyGen Avatar V membangun kembaran digital Anda dari klip berdurasi 15 detik dan menjaga wajah, suara, serta gaya penyampaian Anda tetap konsisten di setiap postingan. G2 menilainya sebagai yang paling realistis di pasaran, sehingga Anda dapat menerbitkan video media sosial yang berdampak dan benar-benar terlihat seperti Anda.
Buat videonya sekali saja, lalu ubah ukurannya di dalam editor. HeyGen akan mengatur ulang framing klip yang sama ke 9:16, 1:1, dan 16:9 dengan posisi teks otomatis disesuaikan dan format video media sosial yang tepat untuk setiap platform, sehingga satu skrip bisa menjadi konten native di semua channel tempat Anda mempublikasikannya.
Paket pembuat video media sosial gratis dari HeyGen mencakup tiga ekspor video gratis per bulan dengan watermark, cukup untuk menguji kualitas pada postingan nyata. Paket gratis sudah termasuk editor lengkap, sehingga juga berfungsi sebagai editor video gratis selama Anda melakukan evaluasi. Paket berbayar menghapus watermark—batasan yang selalu disebut para kreator di berbagai forum komunitas online—dan mengekspor file MP4 bersih dalam kualitas HD atau 4K.
Gunakan format vertikal 9:16 untuk TikTok, Reels, dan Shorts. Format persegi 1:1 sangat cocok untuk video di feed Facebook dan LinkedIn. Buat video Anda singkat, di bawah 60 detik, dengan hook di tiga detik pertama, karena kira-kira hanya selama itu Anda punya waktu sebelum penonton menggulir lewat. HeyGen mengekspor setiap rasio dari satu proyek, sehingga Anda cukup membuat konten video sekali dan mempublikasikannya di mana saja.
Buat video secara batch. Tulis lima skrip dalam satu waktu, buat video media sosial dengan presenter digital yang sama dan template video bermerk yang konsisten, lalu jadwalkan ekspor ke seluruh kanal media sosial Anda. Tidak ada yang bergantung pada proses syuting, sehingga kalender media sosial Anda tidak lagi bergantung pada hari-hari pengambilan gambar.
Untuk tim yang menerbitkan konten setiap hari tanpa perlu syuting, ada HeyGen. Editor video untuk media sosial tetap membutuhkan rekaman yang Anda ambil sendiri, begitu juga banyak alat video lain yang mengandalkan klip stok yang terlihat seperti video stok. HeyGen justru menghasilkan videonya langsung dari teks, menampilkannya dengan digital twin yang sangat mirip manusia, dan melokalkannya ke lebih dari 175 bahasa. Anda tetap bisa mengedit video per adegan tanpa perlu software editing video.
Ya, dan dalam jumlah yang sebagian besar tim tidak akan pernah capai secara manual. Agensi Vision Creative Labs menggunakan HeyGen sebagai pembuat video media sosial mereka dan membawa klien dari hanya satu atau dua video per tahun menjadi 50–60 video luar biasa per hari, mengisi kanal yang sebelumnya dibiarkan kosong. Baca kisah Vision Creative Labs untuk melihat alur kerja tepat yang mereka jalankan.
Paket HeyGen dimulai dari gratis sehingga Anda bisa menguji kualitas hasil sebelum membayar. Paket berbayar untuk kreator mulai dari $24 per bulan dan menghapus watermark—jauh lebih murah daripada menyewa pembuat video profesional per jam—serta mencakup semua format dan semua jaringan media sosial tempat Anda memposting.
Ya. Jalankan postingan yang sudah jadi melalui penerjemah video AI dan alat ini akan menghasilkan versi lokal dalam lebih dari 175 bahasa dengan gerakan bibir yang selaras dan suara kloning milik Anda sendiri, sehingga akun global dapat mempublikasikan konten video media sosial berbahasa lokal dari satu video master tanpa perlu syuting ulang.
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