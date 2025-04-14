Gunakan format vertikal 9:16 untuk TikTok, Reels, dan Shorts. Format persegi 1:1 sangat cocok untuk video di feed Facebook dan LinkedIn. Buat video Anda singkat, di bawah 60 detik, dengan hook di tiga detik pertama, karena kira-kira hanya selama itu Anda punya waktu sebelum penonton menggulir lewat. HeyGen mengekspor setiap rasio dari satu proyek, sehingga Anda cukup membuat konten video sekali dan mempublikasikannya di mana saja.