Akhirnya, avatar AI yang tak bisa dibedakan dari dirimu
Konsistensi karakter adalah hal yang membedakan avatar yang benar-benar berguna dari sekadar gimmick. Avatar V menghadirkannya di setiap sudut, setiap ekspresi, dan setiap video yang Anda buat.
- Peringkat #1 sebagai avatar paling realistis di G2
- Konsistensi karakter telah terverifikasi di semua adegan
- Satu rekaman, tampilan tanpa batas
Generasi berikutnya dari diri digital Anda
Avatar V adalah model avatar AI paling canggih dari HeyGen. Avatar generasi awal dibuat dari sebuah foto dan hanya menganimasikan wajah. Lalu hadir pelatihan berbasis video, yang mampu menangkap lebih banyak cara Anda bergerak dan bersuara. Avatar V melangkah lebih jauh: ia memisahkan identitas Anda dari penampilan Anda, mempelajari secara tepat cara Anda bergerak, berisyarat, dan mengekspresikan diri sehingga gerakan tersebut dapat diterapkan ke versi apa pun dari diri Anda.
Artinya, kamu cukup merekam sekali saja, dengan pakaian apa pun yang kamu kenakan dan di mana pun kamu berada. Lalu kamu bisa menghasilkan versi dirimu sendiri di latar apa pun, dengan pakaian apa pun, dan tampilan apa pun yang bisa kamu bayangkan. Avatar yang tampil di videomu bukan sekadar sesuatu yang mirip denganmu. Ia bergerak seperti kamu, bersuara seperti kamu, dan mempertahankan identitas itu dengan sangat presisi di setiap video yang kamu buat.
Anda tidak lagi memerlukan studio profesional, kru kamera, atau berjam-jam rekaman. Rekaman webcam selama 15 detik saja sudah cukup untuk menghasilkan video berkualitas profesional dalam skala apa pun.
Satu hal yang mengubah segalanya
Konsistensi karakter adalah kemampuan utama Avatar V. Artinya, kembaran digital Anda terlihat, terdengar, dan berperilaku seperti Anda, bukan hanya dalam satu klip, tetapi di setiap adegan, setiap latar, dan setiap video yang pernah Anda buat.
Konsistensi karakter
Avatar V mempertahankan satu identitas yang konsisten di setiap video yang Anda buat. Wajah yang sama, mikro-ekspresi yang sama, kehadiran yang sama baik dalam klip 30 detik maupun modul kursus 10 menit. Tanpa pergeseran. Tanpa artefak. Tanpa kesan aneh yang tidak alami.
Berbagai sudut
Pengambilan gambar lebar, bingkai medium, dan close-up, semuanya konsisten, semuanya dari satu rekaman. Sudut-sudut kamera yang membuat satu avatar bisa digunakan di setiap format.
Adegan dinamis
Gerakan tubuh bagian atas yang mengalir, gestur yang responsif, dan pergerakan yang konsisten di setiap pergantian adegan. Perbedaan antara avatar yang sekadar menyajikan dan yang benar-benar tampil memukau.
Sinkronisasi bibir yang lebih akurat
Akurasi hingga tingkat fonem di setiap bahasa yang didukung. Apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat sepenuhnya selaras pada kecepatan berapa pun, dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.
Akurasi ekspresi wajah
Gerakan alis yang alami, kontak mata yang tulus, dan mikro-ekspresi yang terasa nyata. Dilatih dengan lebih dari 10 juta titik data, detail-detail inilah yang membedakan mana yang meyakinkan dan mana yang terasa janggal.
Tentang model avatar
Avatar V memperkenalkan perubahan mendasar dalam cara model pembuatan avatar menangani identitas. Jika sistem sebelumnya hanya bergantung pada satu frame referensi, Avatar V bekerja dengan jendela konteks video penuh, memungkinkan model untuk secara selektif memperhatikan momen-momen paling informatif dalam rekaman Anda.
Mekanisme perhatian selektif mengekstraksi sinyal identitas yang menonjol di seluruh frame, termasuk geometri bibir, struktur siluet wajah, dan pola transisi ekspresi, sambil secara alami menekan frame di mana pose, pencahayaan, atau oklusi menurunkan kualitas sinyal. Hasilnya adalah embedding identitas yang lebih kaya dan tertambat secara temporal, yang bertahan di seluruh konteks generasi penuh.
Agregasi lintas-frame terarah ini mengatasi identity drift, yaitu pergeseran progresif antara identitas referensi dan output yang dihasilkan yang membatasi konsistensi karakter dalam sistem conditioning satu frame. Avatar V mempertahankan representasi identitas yang stabil di berbagai adegan, sudut kamera, dan durasi video panjang tanpa perlu fine-tuning tambahan atau input referensi.
Tiga tahap pelatihan
Model ini pertama-tama belajar menyalin penampilan wajah secara setia dalam adegan yang sama, sehingga membangun fondasi yang kuat untuk pelestarian identitas sebelum kompleksitas lintas adegan diperkenalkan.
Model tersebut kemudian dilatih untuk menjembatani kesenjangan domain antara video referensi dan adegan target dengan latar belakang, pencahayaan, dan distribusi pose yang berbeda, sehingga memungkinkan adaptasi lintas adegan yang andal.
Pada tahap akhir, pembelajaran penguatan yang spesifik terhadap tugas dengan sinyal penghargaan yang berfokus pada manusia memaksimalkan kesamaan identitas, sehingga avatar yang dihasilkan sedekat mungkin dengan orang aslinya.
Sebuah lompatan bermakna ke depan
Avatar IV menghasilkan output yang masih bisa dibedakan. Avatar V menghasilkan output yang nyaris tak terbedakan. Perbedaannya adalah arsitektur referensi baru yang melakukan pemrosesan berdasarkan keseluruhan video Anda, bukan hanya satu frame, sehingga dapat mengekstrak data identitas yang lebih kaya dan menghilangkan pergeseran tampilan antar adegan.
Dari webcam ke digital twin dalam empat langkah
Tanpa studio. Tanpa kru kamera. Tanpa pengaturan yang rumit. Hanya kamu dan sebuah webcam.
Rekam diri Anda selama 15 detik
Buka webcam laptop Anda dan rekam klip pendek saat Anda berbicara secara natural. Tidak perlu pencahayaan atau peralatan khusus.
Avatar V melatih kembaranmu
Model ini memproses video Anda sebagai satu jendela konteks utuh, mempelajari penampilan, ekspresi, gestur, dan pola gerakan Anda.
Pilih adegan Anda
Pilih latar apa pun: studio profesional, kantor beridentitas merek, lokasi outdoor, atau set khusus. Identitas Anda selalu mengikuti ke mana pun Anda pergi.
Buat dan bagikan
Masukkan naskah Anda dan buat video sepanjang yang Anda butuhkan. Kualitasnya tidak menurun, dan karakter Anda tetap konsisten dari awal hingga akhir.
Setiap kasus penggunaan yang membutuhkan Anda, dalam skala besar
Mulai dari satu video onboarding hingga seluruh pustaka konten yang dilokalkan, Avatar V mampu menangani semua volumenya.
Pelatihan & orientasi
Bangun satu perpustakaan pelatihan lengkap sekali saja. Perbarui modul-modul tertentu tanpa perlu merekam ulang. Tim Anda akan selalu mendapatkan instruksi yang konsisten dan selaras dengan brand.
Pemberdayaan penjualan
Rekam satu video prospek dan personalisasikan secara massal. Avatar V menjaga kehadiran dan kredibilitas Anda di setiap aktivitas outreach.
Lokalisasi
Buat video dalam bahasa Inggris. Avatar V menyampaikannya dalam lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang akurat, sehingga pesan Anda tersampaikan dengan cara yang sama di mana pun.
Kepemimpinan pemikiran
Terbitkan konten secara konsisten tanpa repot harus terus-menerus merekam. Ide Anda, wajah Anda, kredibilitas Anda. Disampaikan secepat yang diharapkan audiens Anda.
Komunikasi pendiri & eksekutif
Tetap hadir di organisasi Anda tanpa harus hidup di ruang rekaman. Kirim pembaruan internal, pengumuman produk, dan pesan untuk investor sesuai jadwal Anda.
Pemasaran produk
Ubah konten tertulis menjadi pesan yang berfokus pada video. Demo walkthrough, pengumuman fitur, dan edukasi pelanggan—semuanya dengan wajah Anda di dalamnya.