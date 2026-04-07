Avatar V adalah model avatar AI paling canggih dari HeyGen. Avatar generasi awal dibuat dari sebuah foto dan hanya menganimasikan wajah. Lalu hadir pelatihan berbasis video, yang mampu menangkap lebih banyak cara Anda bergerak dan bersuara. Avatar V melangkah lebih jauh: ia memisahkan identitas Anda dari penampilan Anda, mempelajari secara tepat cara Anda bergerak, berisyarat, dan mengekspresikan diri sehingga gerakan tersebut dapat diterapkan ke versi apa pun dari diri Anda.

Artinya, kamu cukup merekam sekali saja, dengan pakaian apa pun yang kamu kenakan dan di mana pun kamu berada. Lalu kamu bisa menghasilkan versi dirimu sendiri di latar apa pun, dengan pakaian apa pun, dan tampilan apa pun yang bisa kamu bayangkan. Avatar yang tampil di videomu bukan sekadar sesuatu yang mirip denganmu. Ia bergerak seperti kamu, bersuara seperti kamu, dan mempertahankan identitas itu dengan sangat presisi di setiap video yang kamu buat.

Anda tidak lagi memerlukan studio profesional, kru kamera, atau berjam-jam rekaman. Rekaman webcam selama 15 detik saja sudah cukup untuk menghasilkan video berkualitas profesional dalam skala apa pun.