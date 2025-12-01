Sebuah generator youtube shorts berbasis AI adalah alat yang mengubah skrip pendek, ide, atau video yang lebih panjang menjadi Shorts vertikal yang sudah jadi dengan menggunakan AI untuk penulisan skrip, penyuntingan, sinkronisasi audio, dan pembuatan caption. HeyGen memproduksi video yang didesain untuk mobile-first yang dirancang untuk tampil di feed Shorts YouTube sehingga para kreator dapat mempublikasikan lebih sering tanpa penyuntingan yang rumit.