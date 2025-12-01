Ciptakan YouTube Shorts yang menarik perhatian dalam hitungan menit dengan generator YouTube Shorts AI HeyGen. Dari naskah hingga video vertikal siap terbit, AI kami menulis hook, menghasilkan visual, menyinkronkan audio, dan menambahkan teks sehingga kreator dan merek dapat meningkatkan konten bentuk pendek tanpa kamera atau penyuntingan yang panjang.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Ekstrak momen-momen menarik dari Podcast, siaran langsung, dan webinar untuk membuat beberapa Video Pendek yang mengarahkan penonton kembali ke episode lengkap.
Jangan pernah kehabisan ide. Buat Shorts secara rutin dengan pendekatan berbasis AI, coba berbagai jenis pembuka, dan tingkatkan frekuensi unggahan untuk menambah jumlah pelanggan dan waktu tonton.
Buatlah Shorts promosi yang bereaksi terhadap audio untuk trek, rilisan, dan teaser yang sesuai dengan tempo dan menonjolkan drop.
Bagi pelajaran menjadi Shorts yang cepat dan mudah dicerna dengan keterangan dan tujuan pembelajaran yang jelas untuk meningkatkan daya ingat dan jangkauan.
Hasilkan banyak Shorts yang siap iklan per kampanye, disesuaikan untuk setiap pasar, dan gunakan generator video AI untuk menguji kreativitas dengan cepat guna menemukan variasi yang menang.
Mengapa Heygen adalah Generator YouTube Shorts AI Terbaik
HeyGen menggabungkan generasi video AI kelas produksi dengan alur kerja yang berorientasi Shorts agar Anda dapat mengonseptualisasikan, mengiterasi, dan mempublikasikan lebih cepat. Hasilkan Shorts yang dioptimalkan untuk menarik perhatian dengan pemotongan yang sesuai dengan irama, preset platform, dan lokalalisasi otomatis — semua dirancang untuk meningkatkan jumlah tayangan dan pertumbuhan audiens.
Hasilkan skrip, adegan, dan Shorts yang sudah jadi dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan pekerjaan berat sehingga Anda dapat sering memposting dan menjaga momentum algoritma.
Setiap hasil mengikuti desain mobile-first, pembacaan berbasis judul, dan penyesuaian tempo untuk penemuan dan retensi YouTube Shorts. Ekspor file yang siap untuk platform dengan saran metadata.
Buat variasi bahasa, uji coba A/B, atau hasilkan puluhan klip dari satu video panjang secara massal. HeyGen mendukung alur kerja massal dan otomatisasi API untuk kreator dan tim.
Generator skrip dan hook untuk Shorts
Mulailah dengan sebuah topik atau tempelkan sebuah paragraf dan HeyGen akan membuat skenario pendek yang siap viral dengan kaitan yang kuat, ajakan bertindak, dan penanda adegan. Skenario tersebut mengarahkan visual, keterangan, dan waktu untuk memaksimalkan daya tarik dalam beberapa detik pertama.
Keterangan otomatis dan gaya penulisan keterangan
Shorts mengandalkan pemutaran teks sebagai prioritas, membuatnya cocok untuk TikTok dan platform lainnya. HeyGen secara otomatis menghasilkan caption yang akurat, menerapkan tipografi yang mudah dibaca dan gerakan, serta memberikan Anda kontrol instan atas gaya, ukuran, dan penempatan untuk layar ponsel dalam proyek video pendek Anda.
Visual generatif dan pemilihan b-roll
Dari grafis animasi hingga adegan yang dihasilkan AI, HeyGen menciptakan visual yang sesuai dengan skrip Anda. Tukarkan dengan rekaman Anda atau biarkan generator memilih b-roll berlisensi yang cocok dengan nada dan tempo.
Pengaturan platform dan optimalisasi ekspor
Ekspor MP4 vertikal yang dioptimalkan untuk YouTube Shorts, dengan rasio aspek yang benar, bitrate, caption, serta judul dan deskripsi yang disarankan untuk kemudahan ditemukan.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator YouTube Shorts AI
Siapkan video YouTube Shorts yang menarik secara visual dalam hitungan menit dengan langkah-langkah sederhana berikut.
Ketikkan topik, tempelkan skrip, atau unggah video panjang. HeyGen akan secara otomatis membuat saran hook dan breakdown adegan.
Pilih tingkat energi, gaya caption, dan suara untuk video AI pendek Anda. Tambahkan musik atau biarkan HeyGen menyarankan audio yang cocok dengan skrip dan format Anda.
Edit teks, ganti visual, atau ubah hook dengan perintah bahasa alami dalam generator video Anda. Buat ulang sebuah adegan atau seluruh Short dalam hitungan detik.
Unduh MP4 vertikal yang dioptimalkan untuk YouTube Shorts, beserta judul, deskripsi, dan tag yang disarankan untuk konten video pendek Anda. Gunakan ekspor batch atau API untuk mempublikasikan secara massal.
Sebuah generator youtube shorts berbasis AI adalah alat yang mengubah skrip pendek, ide, atau video yang lebih panjang menjadi Shorts vertikal yang sudah jadi dengan menggunakan AI untuk penulisan skrip, penyuntingan, sinkronisasi audio, dan pembuatan caption. HeyGen memproduksi video yang didesain untuk mobile-first yang dirancang untuk tampil di feed Shorts YouTube sehingga para kreator dapat mempublikasikan lebih sering tanpa penyuntingan yang rumit.
HeyGen berfokus pada tiga detik pertama, kejelasan teks, dan pengeditan yang sesuai dengan irama. Sistem ini menghasilkan kaitan yang kuat, menyelaraskan visual dengan isyarat audio, dan menerapkan tata letak berbasis teks terlebih dahulu sehingga Shorts dioptimalkan untuk pemutaran otomatis dan tontonan tanpa suara.
Ya, mari kita buat video pendek. HeyGen secara otomatis mendeteksi momen-momen yang dapat di-highlight dalam rekaman video panjang dan membuat beberapa Shorts dengan keterangan dan pemotongan yang dioptimalkan. Alur kerja penggunaan kembali ini sangat ideal untuk podcast, siaran langsung, dan kuliah.
Tentu saja. HeyGen menghasilkan teks terjemahan yang akurat dan dapat menerjemahkan naskah serta teks terjemahan ke dalam banyak bahasa menggunakan teknologi AI shorts yang canggih. fitur penerjemah video. Pengisi suara yang telah dilokalkan dan penentuan waktu subtitle dipertahankan untuk penyampaian yang alami.
Tidak. HeyGen dapat menghasilkan visual dan memilih audio berlisensi secara otomatis. Anda juga dapat mengunggah trek dan rekaman Anda sendiri untuk tampilan dan suara yang lebih personal.
Sebagian besar Shorts dibuat dalam hitungan menit. Kompleksitas, panjang, dan volume batch mempengaruhi total waktu render. Pekerjaan batch dapat diantrikan dan diproses melalui API untuk kebutuhan volume tinggi.
Ya. HeyGen membuat beberapa varian per brief sehingga Anda dapat menguji hook, visual, dan CTA. Gunakan set ekspor untuk menjalankan eksperimen dan memperbesar pemenang dengan cepat.
Ekspor MP4 vertikal yang dioptimalkan untuk YouTube Shorts, serta varian persegi dan lanskap bila diperlukan. HeyGen juga menyediakan file SRT dan rekomendasi metadata untuk penerbitan.
Ya. Unggah sampel suara untuk mengkloning suara Anda, atau gunakan avatar dan pembuat yang tersedia di perpustakaan. Avatar termasuk sinkronisasi bibir yang presisi dan kehadiran di layar yang konsisten di berbagai Shorts.
Anda tetap memiliki kepemilikan penuh atas semua aset yang Anda hasilkan. HeyGen tidak mengklaim hak atas konten Anda. Pastikan bahwa setiap materi pihak ketiga yang Anda sertakan telah dilisensikan dengan benar.
HeyGen mengikuti praktik keamanan standar industri dengan penyimpanan terenkripsi dan kontrol akses. Paket enterprise mencakup tata kelola ruang kerja, izin berbasis peran, dan opsi penyimpanan pribadi.
