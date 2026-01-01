Pembuat Video Real Estat: Ciptakan Video Properti yang Menakjubkan

Ubah deskripsi properti menjadi video listing yang rapi dalam hitungan menit. Pembuat video real estat ini menangani naskah, pengisi suara, dan visual, sehingga Anda bisa memasarkan rumah, membagikan update pasar, dan membangun brand tanpa perlu merekam video.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Fitur Utama

Fitur yang membuat pemasaran properti menjadi sederhana

Ubah detail properti menjadi video

Tempelkan deskripsi properti, fitur utama, dan harganya. Alur kerja teks-ke-video bertenaga AI ini menangani pembuatan video dari awal hingga akhir, menulis alur narasi dan menambahkan visual, sehingga Anda dapat membuat video properti dan menerbitkan listing baru di hari yang sama.

Mulai Gratis →
AI video generation from real estate property listings.

Hidupkan foto listing Anda dengan animasi

Unggah foto listing properti Anda dan ubah menjadi tur video bergerak dengan gerakan sinematik, zoom, dan animasi. Mesin image-to-video secara otomatis menambahkan gerakan, transisi, dan narasi, sehingga rangkaian foto sederhana berubah menjadi walkthrough yang rapi dan profesional yang menampilkan sudut terbaik properti kepada calon pembeli.

Mulai Gratis →
Virtual property walkthrough created with AI animation.

Pengeditan video yang rapi dengan Speech Cleanup

Rekam satu kali saja, lalu biarkan Speech Cleanup yang mengurus pengeditan video untuk Anda. Fitur AI seperti pemangkasan otomatis akan menghapus kata pengisi, jeda panjang, dan pengambilan ulang. Alih-alih potongan yang terasa kasar, editor video AI bawaan akan menyatukan klip terbaik Anda dengan transisi yang nyaris tak terlihat, sehingga Anda tidak perlu mengulang perekaman.

Mulai Gratis →
AI video editing software for real estate content.

Sulih suara alami dalam lebih dari 175 bahasa

Tambahkan sulih suara yang terdengar alami ke video properti apa pun tanpa perlu menyewa pengisi suara atau merekam audio. Generator suara AI akan membacakan naskah Anda dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, sehingga Anda dapat mempersonalisasi listing untuk pembeli lokal maupun internasional dalam bahasa yang mereka gunakan di rumah.

Mulai Gratis →
AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Template video real estat siap pakai

Mulailah dengan berbagai template yang dirancang secara profesional untuk membuat video yang rapi dan memukau, termasuk layout Just Listed, Open House, dan perkenalan agen yang dibuat khusus untuk real estat. Pilih gaya, masukkan detail Anda, dan generator video AI akan melengkapi strukturnya, sehingga setiap listing terlihat konsisten dan selaras dengan brand Anda.

Mulai Gratis →
AI video generator templates for real estate listings.

Ide dan use case video real estat

Video listing properti dan tur video

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Video perkenalan agen dan personal branding

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Pembaruan pasar lingkungan mingguan

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Reels media sosial untuk listing properti

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Video panduan pembeli multibahasa

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Pameran penjualan dan testimoni

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

Cara kerjanya

Cara kerja pembuat video real estat

Buat video real estat dalam empat langkah yang membawa Anda dari deskripsi properti hingga video listing yang rapi dan siap dibagikan.

Langkah 1

Pilih template

Pilih tata letak real estat, atur rasio aspek, dan pilih tampilan yang sesuai dengan listing Anda.

Langkah 2

Tambahkan skrip Anda

Tempelkan detail properti atau poin pembicaraan Anda, lalu sesuaikan nada dan tempo penyampaian agar lebih jelas.

Langkah 3

Sesuaikan video

Tambahkan sulih suara, foto, teks, musik, dan elemen branding, lalu sesuaikan setiap adegan sampai tampilannya sesuai keinginan.

Langkah 4

Buat dan bagikan

HeyGen menghasilkan video yang bersih dan berkualitas tinggi, siap untuk diposting di listing dan berbagai kanal media sosial Anda.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video real estat dan bagaimana cara kerjanya?

Pembuat video real estat adalah platform bertenaga AI yang mengubah detail properti menjadi video real estat profesional. Cukup masukkan informasi listing atau prompt singkat, lalu alat script-to-video akan mengurus pembuatan video dengan adegan, voice over, dan visual. Dalam hitungan menit, video Anda siap, sehingga Anda bisa membuat video real estat profesional tanpa perlu melakukan proses syuting.

Bisakah saya membuat video talking head dan tur video untuk listing MLS?

Ya. Buat video talking head di mana seorang presenter menyampaikan naskah Anda, atau buat video tanpa wajah menggunakan foto dan voiceover. Anda dapat membuat tur video, virtual walkthrough, dan video online untuk listing MLS Anda, sehingga agen real estat dapat mempublikasikannya tanpa perlu menyiapkan kamera sama sekali.

Bagaimana cara mengubah foto listing saya menjadi video properti?

Unggah foto-foto Anda, pilih tata letak, dan pembuat slideshow akan menyusunnya menjadi tur virtual bergerak lengkap dengan animasi dan transisi. Seret foto untuk mengubah urutan, buka pustaka media bawaan untuk menambahkan musik dan media stok, lalu ekspor tur virtual yang sudah jadi.

Apakah video saya akan terlihat cukup profesional untuk listing properti mewah?

Ya. Anda dapat membuat video berkualitas tinggi yang dirender dalam HD atau 4K dengan ritme sinematik dan narasi sekelas studio. Gunakan suara Anda sendiri dengan kloning suara AI, personalisasikan detail untuk setiap rumah, dan produksi video secara massal untuk meningkatkan kualitas setiap listing dalam portofolio Anda.

Bagaimana pembuat video real estat HeyGen dibandingkan dengan VEED.io?

Keduanya menawarkan pengeditan video yang mudah digunakan dengan fitur drag-and-drop, tetapi pembuat video real estat ini dirancang khusus untuk pemasaran properti. Alih-alih editor umum, Anda mendapatkan template listing, pengisi suara otomatis, dan terjemahan, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengedit dan lebih banyak waktu untuk menjual rumah.

Apakah pembuat video real estat ini gratis, dan bisakah saya membuat video online tanpa watermark?

HeyGen memungkinkan Anda membuat video secara online secara gratis tanpa memerlukan kartu kredit, meskipun ekspor gratis akan menyertakan watermark kecil. Berlangganan paket berbayar akan menghapus watermark dan membuka akses penuh ke semua alat AI, dengan harga mulai dari $24 per bulan untuk video yang lebih panjang dan fitur kloning suara.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Pembuat Video AIPenerjemah VideoAI Teks ke VideoAI Audio ke VideoSinkron Bibir AIFaceswap AIPembuat Suara AIIklan UGC AIURL ke VideoSkrip ke VideoGenerator Reel AIPembuat Avatar AIAI Gambar ke VideoKloning SuaraPenerjemah Video YouTubeAvatar VideoPembuat Video YouTube AIPembuat Video TikTok AIPembuat Teks Caption AITambahkan Teks ke VideoPembuat Subtitle AIPembuat Naskah VideoAvatar Teks ke UcapanTambahkan Foto ke VideoKompresor Video AI

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah listing properti Anda menjadi video profesional dengan AI.

Mulai gratis →
CTA background