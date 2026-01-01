Ubah deskripsi properti menjadi video listing yang rapi dalam hitungan menit. Pembuat video real estat ini menangani naskah, pengisi suara, dan visual, sehingga Anda bisa memasarkan rumah, membagikan update pasar, dan membangun brand tanpa perlu merekam video.
Fitur yang membuat pemasaran properti menjadi sederhana
Ubah detail properti menjadi video
Tempelkan deskripsi properti, fitur utama, dan harganya. Alur kerja teks-ke-video bertenaga AI ini menangani pembuatan video dari awal hingga akhir, menulis alur narasi dan menambahkan visual, sehingga Anda dapat membuat video properti dan menerbitkan listing baru di hari yang sama.
Hidupkan foto listing Anda dengan animasi
Unggah foto listing properti Anda dan ubah menjadi tur video bergerak dengan gerakan sinematik, zoom, dan animasi. Mesin image-to-video secara otomatis menambahkan gerakan, transisi, dan narasi, sehingga rangkaian foto sederhana berubah menjadi walkthrough yang rapi dan profesional yang menampilkan sudut terbaik properti kepada calon pembeli.
Pengeditan video yang rapi dengan Speech Cleanup
Rekam satu kali saja, lalu biarkan Speech Cleanup yang mengurus pengeditan video untuk Anda. Fitur AI seperti pemangkasan otomatis akan menghapus kata pengisi, jeda panjang, dan pengambilan ulang. Alih-alih potongan yang terasa kasar, editor video AI bawaan akan menyatukan klip terbaik Anda dengan transisi yang nyaris tak terlihat, sehingga Anda tidak perlu mengulang perekaman.
Sulih suara alami dalam lebih dari 175 bahasa
Tambahkan sulih suara yang terdengar alami ke video properti apa pun tanpa perlu menyewa pengisi suara atau merekam audio. Generator suara AI akan membacakan naskah Anda dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, sehingga Anda dapat mempersonalisasi listing untuk pembeli lokal maupun internasional dalam bahasa yang mereka gunakan di rumah.
Template video real estat siap pakai
Mulailah dengan berbagai template yang dirancang secara profesional untuk membuat video yang rapi dan memukau, termasuk layout Just Listed, Open House, dan perkenalan agen yang dibuat khusus untuk real estat. Pilih gaya, masukkan detail Anda, dan generator video AI akan melengkapi strukturnya, sehingga setiap listing terlihat konsisten dan selaras dengan brand Anda.
Ide dan use case video real estat
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Cara kerja pembuat video real estat
Buat video real estat dalam empat langkah yang membawa Anda dari deskripsi properti hingga video listing yang rapi dan siap dibagikan.
Pilih tata letak real estat, atur rasio aspek, dan pilih tampilan yang sesuai dengan listing Anda.
Tempelkan detail properti atau poin pembicaraan Anda, lalu sesuaikan nada dan tempo penyampaian agar lebih jelas.
Tambahkan sulih suara, foto, teks, musik, dan elemen branding, lalu sesuaikan setiap adegan sampai tampilannya sesuai keinginan.
HeyGen menghasilkan video yang bersih dan berkualitas tinggi, siap untuk diposting di listing dan berbagai kanal media sosial Anda.
Pembuat video real estat adalah platform bertenaga AI yang mengubah detail properti menjadi video real estat profesional. Cukup masukkan informasi listing atau prompt singkat, lalu alat script-to-video akan mengurus pembuatan video dengan adegan, voice over, dan visual. Dalam hitungan menit, video Anda siap, sehingga Anda bisa membuat video real estat profesional tanpa perlu melakukan proses syuting.
Ya. Buat video talking head di mana seorang presenter menyampaikan naskah Anda, atau buat video tanpa wajah menggunakan foto dan voiceover. Anda dapat membuat tur video, virtual walkthrough, dan video online untuk listing MLS Anda, sehingga agen real estat dapat mempublikasikannya tanpa perlu menyiapkan kamera sama sekali.
Unggah foto-foto Anda, pilih tata letak, dan pembuat slideshow akan menyusunnya menjadi tur virtual bergerak lengkap dengan animasi dan transisi. Seret foto untuk mengubah urutan, buka pustaka media bawaan untuk menambahkan musik dan media stok, lalu ekspor tur virtual yang sudah jadi.
Ya. Anda dapat membuat video berkualitas tinggi yang dirender dalam HD atau 4K dengan ritme sinematik dan narasi sekelas studio. Gunakan suara Anda sendiri dengan kloning suara AI, personalisasikan detail untuk setiap rumah, dan produksi video secara massal untuk meningkatkan kualitas setiap listing dalam portofolio Anda.
Keduanya menawarkan pengeditan video yang mudah digunakan dengan fitur drag-and-drop, tetapi pembuat video real estat ini dirancang khusus untuk pemasaran properti. Alih-alih editor umum, Anda mendapatkan template listing, pengisi suara otomatis, dan terjemahan, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengedit dan lebih banyak waktu untuk menjual rumah.
HeyGen memungkinkan Anda membuat video secara online secara gratis tanpa memerlukan kartu kredit, meskipun ekspor gratis akan menyertakan watermark kecil. Berlangganan paket berbayar akan menghapus watermark dan membuka akses penuh ke semua alat AI, dengan harga mulai dari $24 per bulan untuk video yang lebih panjang dan fitur kloning suara.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah listing properti Anda menjadi video profesional dengan AI.