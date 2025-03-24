Pembuat Slideshow AI untuk Video Presentasi yang Terlihat Profesional dalam Hitungan Menit

Ubah garis besar, slide, atau artikel menjadi video presentasi profesional dengan HeyGen. Pembuat slideshow AI kami menggabungkan tata letak slide yang rapi, suara yang realistis, dan caption otomatis sehingga Anda dapat menerbitkan konten pelatihan, penjualan, dan kursus tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan yang rumit. Hasilkan video yang sesuai dengan merek Anda yang informatif, meyakinkan, dan dapat diperluas.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Dek penjualan diubah menjadi video yang dapat dibagikan

Dek penjualan diubah menjadi video yang dapat dibagikan

Ubahlah presentasi pitch menjadi video singkat yang menjelaskan nilai, fitur, dan langkah selanjutnya untuk calon pelanggan yang dapat ditonton sesuai keinginan.

Modul pelatihan dan orientasi

Modul pelatihan dan orientasi

Ubah SOP dan slide pelatihan menjadi pelajaran ber-narasi yang dapat ditonton dan ditonton ulang oleh karyawan baru, meningkatkan daya ingat dan konsistensi.

Pengumuman produk dan demo fitur

Pengumuman produk dan demo fitur

Terbitkan panduan fitur cepat dengan penandaan, tangkapan layar, dan suara untuk mengurangi pertanyaan dukungan dan mempercepat adopsi.

Pembicaraan konferensi dan pratinjau pembicara

Pembicaraan konferensi dan pratinjau pembicara

Buatlah video promosi atau rekaman pembicaraan dari slide presentasi untuk menjangkau peserta sebelum, selama, dan setelah acara.

Konten kursus dan ringkasan pelajaran

Konten kursus dan ringkasan pelajaran

Ubah materi pelajaran slide menjadi modul video ringkas yang ideal untuk platform LMS, pembelajaran mikro, dan kelas terbalik.

Pembaruan internal dan pesan eksekutif

Pembaruan internal dan pesan eksekutif

Bagikan pembaruan kepemimpinan dalam bentuk presentasi narasi yang terasa pribadi, jelas, dan mudah didistribusikan ke seluruh tim.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Slideshow AI Terbaik

HeyGen mengubah slide statis menjadi presentasi video yang menarik yang dapat mempertahankan perhatian dan menyampaikan pesan dengan jelas. Mulailah dengan PPT, kerangka, atau postingan blog, kemudian biarkan AI membangun adegan, menambahkan narasi, dan menerapkan branding yang konsisten agar pesan Anda dapat diterima setiap waktu.

Produksi lebih cepat, kualitas konsisten

Habiskan menit saja untuk presentasi slide daripada hari. HeyGen mengotomatiskan waktu adegan, transisi, dan keterangan sambil mempertahankan konten utama Anda.

Pembawa acara memberikan kejelasan, pengaturan minimal

Pilih presenter atau pengisi suara yang realistis sesuai dengan nada Anda, tambahkan catatan pembicara atau skrip, dan buatlah presentasi slide yang dapat berbicara siap untuk dibagikan.

Gunakan kembali dan lokalisasikan secara massal

Duplikasi proyek, terjemahkan voiceover dan teks, atau ganti visual untuk membuat versi lokal tanpa membangun dari awal.

Impor slide, kerangka, atau URL

Mulai dari file PPTX yang sudah ada, Google Slides, kerangka tulisan, atau bahkan URL blog langsung. HeyGen secara otomatis mengekstrak judul, struktur, dan poin kunci, kemudian memetakan mereka ke dalam adegan visual yang siap untuk dinarasikan.

Antarmuka pembelajaran online dengan seorang pria yang tersenyum, unggahan konten, dan bab-bab kursus.

Generasi skrip AI dan saran penjadwalan

Ubah konten slide menjadi skrip yang ramah untuk dibacakan dengan ringkasan otomatis dan saran pengaturan tempo. AI merekomendasikan panjang adegan dan transisi agar setiap ide memiliki cukup waktu untuk tersampaikan. Anda dapat dengan mudah mengedit kalimat, menyesuaikan nada, atau menempelkan catatan pembicara Anda sendiri untuk kontrol kreatif penuh.

Sebuah aplikasi pembuatan konten menampilkan ikhtisar hasil kuartal ketiga dengan teks, ringkasan yang dihasilkan, dan foto seorang pria.

Presenter realistis dan pengisi suara multibahasa

Pilih dari avatar presenter yang terlihat alami atau buat voiceover dalam berbagai bahasa dan aksen. Kecepatan bicara, penekanan, dan jeda dioptimalkan untuk kejelasan, membuat topik kompleks lebih mudah diikuti.

Tiga individu beragam dengan mulut terbuka dalam bingkai video bulat terpisah pada latar belakang biru.

Template bermerek, keterangan, dan sorotan visual

Terapkan warna merek, font, logo, dan gaya tata letak untuk menjaga setiap presentasi tetap konsisten dan profesional. Tambahkan keterangan, lower thirds, dan callout animasi untuk menyoroti poin atau data kunci. Petunjuk visual ini mengarahkan perhatian dan membuat informasi lebih mudah dicerna.

Seorang pria berkulit hitam tersenyum dengan tampilan grafis overlay untuk font, warna merek, dan kotak teks interaktif yang menampilkan "Hey Maya! Kami memiliki tawaran spesial hanya untukmu!"

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Slideshow AI

Buat video tayangan slide yang sudah jadi dalam empat langkah mudah, dengan kontrol yang membuat prosesnya cepat dan dapat diprediksi.

Langkah 1

Unggah atau tempelkan konten Anda

Impor dek slide, unggah dokumen, atau tempel URL blog atau kerangka untuk memulai konversi.

Langkah 2

Tinjau skrip dan tempo

HeyGen menyarankan durasi naskah dan adegan yang singkat, sunting dialog atau catatan pembicara agar sesuai dengan suara dan audiens Anda.

Langkah 3

Pilih presenter, visual, dan merek

Pilih seorang presenter atau suara, terapkan kit merek Anda, dan tambahkan tangkapan layar, ikon, atau visual stok sesuai kebutuhan.

Langkah 4

Hasilkan dan ekspor

Buat video presentasi slide Anda, unduh file yang siap digunakan di platform, atau buat versi lokal dengan voiceover dan teks terjemahan yang telah diterjemahkan.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat slideshow AI?

Pembuat slideshow AI adalah generator video AI yang mengubah dek slide, kerangka, atau artikel menjadi presentasi video berbicara, menggabungkan naskah yang diucapkan, visual, dan teks terjemahan ke dalam satu video yang dapat diekspor.

Apakah saya memerlukan PowerPoint atau keahlian desain untuk menggunakan ini?

Tidak. HeyGen mengotomatiskan tata letak, waktu, dan narasi. Anda dapat mengunggah PPTX yang sudah ada, atau menempelkan teks dan membiarkan AI membuat tayangan slide yang terstruktur.

Bisakah saya menggunakan aset merek yang sudah ada?

Ya. Terapkan logo, warna, font, dan templat Anda sehingga semua video yang dihasilkan sesuai dengan pedoman merek Anda.

Format input apa saja yang didukung?

Input umum meliputi PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, dan teks biasa atau URL. Anda juga dapat mengunggah gambar dan tangkapan layar sebagai visual pendukung.

Bisakah saya mengedit skrip yang dihasilkan AI sebelum membuat video?

Ya. HeyGen menyediakan skrip dan kartu adegan yang dapat diedit sehingga Anda dapat menyempurnakan pemilihan kata, penekanan, dan ajakan bertindak sebelum melakukan rendering.

Bahasa apa saja yang tersedia untuk voice over?

HeyGen mendukung banyak bahasa untuk narasi dan teks terjemahan. Anda dapat membuat versi terlokalisasi dengan mengganti pengaturan bahasa dan menghasilkan ulang voiceover dengan menggunakan fitur video translator.

Apakah keterangan otomatis dibuat?

Ya. Teks terjemahan dibuat secara otomatis dari skrip dan diselaraskan dengan waktu bicara, dan Anda dapat mengekspor file SRT untuk digunakan di alat lain.

Bisakah saya menyertakan video presenter bersamaan dengan slide?

Ya. Pilih avatar pembawa acara atau unggah klip pembawa acara singkat untuk ditampilkan bersama konten slide untuk pengalaman presentasi gabungan antara pembawa acara dan slide show.

Berapa lama durasi video presentasi slide yang sebaiknya?

Video presentasi slide paling efektif berdurasi antara 1 hingga 10 menit tergantung pada kedalaman topik. HeyGen membantu Anda membagi konten yang lebih panjang menjadi modul-modul yang lebih pendek.

Apakah saya bisa memperbarui video setelah dipublikasikan?

Ya. Buka kembali proyek tersebut, edit skrip atau slide, dan buat ulang video baru. Anda menyimpan versi sehingga pembaruan cepat dan terkontrol.

Format ekspor apa saja yang tersedia?

Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk web dan sosial media, rasio aspek vertikal atau horizontal, serta file subtitle seperti SRT untuk aksesibilitas dan distribusi.

Apakah konten saya aman selama diproses?

Ya. File yang diunggah, skrip yang dihasilkan, dan video yang dirender diproses dengan aman, dan Anda tetap mengontrol berbagi dan penyimpanannya.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background