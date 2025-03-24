Beranda Alat Pembuat Slideshow AI

Pembuat Slideshow AI untuk Video Presentasi yang Terlihat Profesional dalam Hitungan Menit

Ubah garis besar, slide, atau artikel menjadi video presentasi profesional dengan HeyGen. Pembuat slideshow AI kami menggabungkan tata letak slide yang rapi, suara yang realistis, dan caption otomatis sehingga Anda dapat menerbitkan konten pelatihan, penjualan, dan kursus tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan yang rumit. Hasilkan video yang sesuai dengan merek Anda yang informatif, meyakinkan, dan dapat diperluas.