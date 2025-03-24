Ubah garis besar, slide, atau artikel menjadi video presentasi profesional dengan HeyGen. Pembuat slideshow AI kami menggabungkan tata letak slide yang rapi, suara yang realistis, dan caption otomatis sehingga Anda dapat menerbitkan konten pelatihan, penjualan, dan kursus tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan yang rumit. Hasilkan video yang sesuai dengan merek Anda yang informatif, meyakinkan, dan dapat diperluas.
Ubahlah presentasi pitch menjadi video singkat yang menjelaskan nilai, fitur, dan langkah selanjutnya untuk calon pelanggan yang dapat ditonton sesuai keinginan.
Ubah SOP dan slide pelatihan menjadi pelajaran ber-narasi yang dapat ditonton dan ditonton ulang oleh karyawan baru, meningkatkan daya ingat dan konsistensi.
Terbitkan panduan fitur cepat dengan penandaan, tangkapan layar, dan suara untuk mengurangi pertanyaan dukungan dan mempercepat adopsi.
Buatlah video promosi atau rekaman pembicaraan dari slide presentasi untuk menjangkau peserta sebelum, selama, dan setelah acara.
Ubah materi pelajaran slide menjadi modul video ringkas yang ideal untuk platform LMS, pembelajaran mikro, dan kelas terbalik.
Bagikan pembaruan kepemimpinan dalam bentuk presentasi narasi yang terasa pribadi, jelas, dan mudah didistribusikan ke seluruh tim.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Slideshow AI Terbaik
HeyGen mengubah slide statis menjadi presentasi video yang menarik yang dapat mempertahankan perhatian dan menyampaikan pesan dengan jelas. Mulailah dengan PPT, kerangka, atau postingan blog, kemudian biarkan AI membangun adegan, menambahkan narasi, dan menerapkan branding yang konsisten agar pesan Anda dapat diterima setiap waktu.
Habiskan menit saja untuk presentasi slide daripada hari. HeyGen mengotomatiskan waktu adegan, transisi, dan keterangan sambil mempertahankan konten utama Anda.
Pilih presenter atau pengisi suara yang realistis sesuai dengan nada Anda, tambahkan catatan pembicara atau skrip, dan buatlah presentasi slide yang dapat berbicara siap untuk dibagikan.
Duplikasi proyek, terjemahkan voiceover dan teks, atau ganti visual untuk membuat versi lokal tanpa membangun dari awal.
Impor slide, kerangka, atau URL
Mulai dari file PPTX yang sudah ada, Google Slides, kerangka tulisan, atau bahkan URL blog langsung. HeyGen secara otomatis mengekstrak judul, struktur, dan poin kunci, kemudian memetakan mereka ke dalam adegan visual yang siap untuk dinarasikan.
Generasi skrip AI dan saran penjadwalan
Ubah konten slide menjadi skrip yang ramah untuk dibacakan dengan ringkasan otomatis dan saran pengaturan tempo. AI merekomendasikan panjang adegan dan transisi agar setiap ide memiliki cukup waktu untuk tersampaikan. Anda dapat dengan mudah mengedit kalimat, menyesuaikan nada, atau menempelkan catatan pembicara Anda sendiri untuk kontrol kreatif penuh.
Presenter realistis dan pengisi suara multibahasa
Pilih dari avatar presenter yang terlihat alami atau buat voiceover dalam berbagai bahasa dan aksen. Kecepatan bicara, penekanan, dan jeda dioptimalkan untuk kejelasan, membuat topik kompleks lebih mudah diikuti.
Template bermerek, keterangan, dan sorotan visual
Terapkan warna merek, font, logo, dan gaya tata letak untuk menjaga setiap presentasi tetap konsisten dan profesional. Tambahkan keterangan, lower thirds, dan callout animasi untuk menyoroti poin atau data kunci. Petunjuk visual ini mengarahkan perhatian dan membuat informasi lebih mudah dicerna.
Cara Menggunakan Pembuat Slideshow AI
Buat video tayangan slide yang sudah jadi dalam empat langkah mudah, dengan kontrol yang membuat prosesnya cepat dan dapat diprediksi.
Impor dek slide, unggah dokumen, atau tempel URL blog atau kerangka untuk memulai konversi.
HeyGen menyarankan durasi naskah dan adegan yang singkat, sunting dialog atau catatan pembicara agar sesuai dengan suara dan audiens Anda.
Pilih seorang presenter atau suara, terapkan kit merek Anda, dan tambahkan tangkapan layar, ikon, atau visual stok sesuai kebutuhan.
Buat video presentasi slide Anda, unduh file yang siap digunakan di platform, atau buat versi lokal dengan voiceover dan teks terjemahan yang telah diterjemahkan.
Pembuat slideshow AI adalah generator video AI yang mengubah dek slide, kerangka, atau artikel menjadi presentasi video berbicara, menggabungkan naskah yang diucapkan, visual, dan teks terjemahan ke dalam satu video yang dapat diekspor.
Tidak. HeyGen mengotomatiskan tata letak, waktu, dan narasi. Anda dapat mengunggah PPTX yang sudah ada, atau menempelkan teks dan membiarkan AI membuat tayangan slide yang terstruktur.
Ya. Terapkan logo, warna, font, dan templat Anda sehingga semua video yang dihasilkan sesuai dengan pedoman merek Anda.
Input umum meliputi PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, dan teks biasa atau URL. Anda juga dapat mengunggah gambar dan tangkapan layar sebagai visual pendukung.
Ya. HeyGen menyediakan skrip dan kartu adegan yang dapat diedit sehingga Anda dapat menyempurnakan pemilihan kata, penekanan, dan ajakan bertindak sebelum melakukan rendering.
HeyGen mendukung banyak bahasa untuk narasi dan teks terjemahan. Anda dapat membuat versi terlokalisasi dengan mengganti pengaturan bahasa dan menghasilkan ulang voiceover dengan menggunakan fitur video translator.
Ya. Teks terjemahan dibuat secara otomatis dari skrip dan diselaraskan dengan waktu bicara, dan Anda dapat mengekspor file SRT untuk digunakan di alat lain.
Ya. Pilih avatar pembawa acara atau unggah klip pembawa acara singkat untuk ditampilkan bersama konten slide untuk pengalaman presentasi gabungan antara pembawa acara dan slide show.
Video presentasi slide paling efektif berdurasi antara 1 hingga 10 menit tergantung pada kedalaman topik. HeyGen membantu Anda membagi konten yang lebih panjang menjadi modul-modul yang lebih pendek.
Ya. Buka kembali proyek tersebut, edit skrip atau slide, dan buat ulang video baru. Anda menyimpan versi sehingga pembaruan cepat dan terkontrol.
Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk web dan sosial media, rasio aspek vertikal atau horizontal, serta file subtitle seperti SRT untuk aksesibilitas dan distribusi.
Ya. File yang diunggah, skrip yang dihasilkan, dan video yang dirender diproses dengan aman, dan Anda tetap mengontrol berbagi dan penyimpanannya.
