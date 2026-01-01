HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.
Fitur-fitur generator motion graphics AI
Buat animasi AI dari teks
Buka Motion Designer di AI Studio, ketik apa yang kamu inginkan, dan ubah ide menjadi motion graphics yang rapi tanpa perlu menyentuh timeline. Alur kerja teks-ke-video bertenaga AI ini memungkinkan kamu membuat animasi AI, tipografi kinetik, dan judul animasi dalam hitungan detik, dengan cara yang sama seperti mesin text to video mengubah teks menjadi video.
Ready-made ai animation styles
Mulai dari pustaka template Motion Designer atau pilih dari lebih dari 100 gaya animasi AI terkurasi, lalu lakukan iterasi dengan menjelaskan perubahan Anda dalam teks biasa. Pilih gaya visual, terapkan Brand System Anda dalam satu klik, dan akses fitur lanjutan saat Anda membawa hasilnya ke dalam presentasi animasi.
Infografis dan bagan animasi
Describe a dataset or concept and Motion Designer renders animated infographics and ai-generated diagrams that make complex topics easy to follow. These high-contrast, soundless visuals generate in seconds and drop into any AI video explainer or explainers where a static slide would lose your audience.
Masukkan klip video ke adegan apa pun
Every graphic exports as a soundless overlay or standalone video clips you can layer onto footage and post across social platforms. Add them in AI Studio, fine-tune timing on the canvas inside the AI video editor, then export HD or 4K output and motion graphics in minutes for professional projects.
Lifelike output and polished motion
Padukan animasi AI Anda dengan pengambilan gambar yang sempurna menggunakan Speech Cleanup, yang menghapus kata-kata pengisi, jeda, dan awal yang salah untuk Anda. Transisi AI tak terlihat dari HeyGen menggabungkan klip terbaik Anda menjadi output yang mulus dan realistis, sementara Avatar V dan gerakan yang realistis menghasilkan gerakan yang halus dan rapi seperti cuplikan AI lip Sync.
Contoh penggunaan animasi dan motion graphics berbasis AI
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
Cara kerja generator motion graphics AI
Buat motion graphics AI dalam empat langkah, mulai dari prompt teks sederhana hingga animasi halus yang siap digunakan di video apa pun.
Buka alat motion graphics di dalam AI Studio lalu pilih template atau mulai dari prompt kosong.
Ketik animasi, efek teks, atau visual data yang Anda inginkan, lalu pilih orientasi potret atau lanskap.
Klik buat untuk menghasilkan motion graphic Anda, lalu sesuaikan warna, teks, dan timing sesuai kebutuhan.
Masukkan grafis yang sudah jadi ke dalam adegan Anda, lapiskan di atas rekaman, dan ekspor video yang sudah dipoles dengan cepat.
Ini adalah Motion Designer milik HeyGen, sebuah generator animasi AI di dalam AI Studio yang mengubah prompt teks menjadi animasi AI seperti judul bergerak dan grafik yang dibuat oleh AI. Dengan menggunakan AI, Anda cukup menjelaskan apa yang Anda inginkan dan animasi akan dirender dalam hitungan detik, sama seperti cara AI video generator membuat video dari sebuah skrip.
Tidak perlu keahlian desain dan tidak dibutuhkan kemampuan teknis apa pun. Tidak ada keyframe atau efek yang harus dibuat, tidak ada software yang perlu dipelajari, dan tidak perlu menunggu desainer. Cukup jelaskan animasi yang Anda inginkan dengan bahasa sederhana di Motion Designer dan dapatkan hasil jadi pada percobaan pertama, tanpa memerlukan keterampilan khusus.
Buka Motion Designer di AI Studio, jelaskan animasinya atau pilih template, atur orientasi, lalu klik generate. Ketepatan prompt akan mengubah teks menjadi grafis animasi dalam hitungan detik yang bisa Anda klik untuk ditambahkan ke adegan Anda, mirip seperti fitur script to video yang membuat klip dari teks.
Mereka sepenuhnya dianimasikan dengan gerakan nyata, bukan rangkaian gambar diam. Anda juga dapat menganimasikan gambar statis: cukup masukkan gambar atau teks dan fitur image to video dari HeyGen akan mengubah foto apa pun menjadi bergerak, menggunakan model image-to-video yang sama yang menghasilkan klip yang tampak hidup.
Ya. Jelaskan warna dan font Anda di dalam prompt atau terapkan Brand System Anda dengan satu klik untuk mendapatkan kontrol kreatif penuh. Setiap elemen akan menggunakan font dan warna brand Anda secara default, sehingga setiap video promo tetap konsisten dengan brand tanpa perlu mencocokkan warna secara manual.
Ya. Buat sebanyak mungkin animasi AI yang kamu perlukan dari prompt baru dan gunakan kembali template untuk menjaga hasil yang konsisten di berbagai proyek. Untuk tim yang membuat konten dalam skala besar, alat batch dan API HeyGen memungkinkan produksi video tanpa wajah tanpa perlu menambah jumlah karyawan.
Desain motion tradisional berarti harus menyewa spesialis, menunggu berhari-hari, dan membayar biaya tinggi. Sebagai salah satu alat animasi AI terbaik, generator animasi AI ini menghasilkan video hanya dari prompt dalam hitungan menit, sehingga Anda bisa membuat proyek video tutorial tanpa batas secara in-house.
Ya. Tersedia paket AI gratis tanpa memerlukan kartu kredit, menjadikannya generator animasi AI yang andal untuk kreator dengan anggaran berapa pun. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka batas penggunaan yang lebih tinggi, gaya premium, serta ekspor HD atau 4K untuk tim yang sedang berkembang.
Kendali tetap di tangan Anda. Anda mengarahkan arah kreatif di setiap prompt, memilih tempo, tata letak, dan timing, lalu menyempurnakannya sampai video animasi benar-benar sesuai dengan visi Anda. Pengeditan di AI Studio tetap cepat dan hasil yang tampak nyata sepenuhnya dapat diedit, sehingga mengubah sebuah adegan menjadi proses yang singkat, bukan membangun ulang dari awal.
Ya. Setiap animasi diunduh sebagai klip tanpa suara yang bisa kamu impor ke editor lain atau langsung digunakan di dalam adeganmu. Tambahkan narasi dengan generator suara AI, lalu ekspor hasil akhirnya dalam kualitas HD atau 4K untuk platform apa pun.
Ya. Dengan HeyGen, Anda dapat menambahkan teks di layar dalam bahasa apa pun langsung dari prompt Anda, dan tipografi animasi akan tampil jelas di berbagai sistem penulisan. Untuk melokalkan seluruh video Anda, gabungkan animasi yang dihasilkan AI dengan AI Video Translator dan jangkau audiens dalam lebih dari 175 bahasa.
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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah prompt teks menjadi motion graphic dan animasi profesional dengan AI.