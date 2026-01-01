Tidak perlu keahlian desain dan tidak dibutuhkan kemampuan teknis apa pun. Tidak ada keyframe atau efek yang harus dibuat, tidak ada software yang perlu dipelajari, dan tidak perlu menunggu desainer. Cukup jelaskan animasi yang Anda inginkan dengan bahasa sederhana di Motion Designer dan dapatkan hasil jadi pada percobaan pertama, tanpa memerlukan keterampilan khusus.