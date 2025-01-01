Grup Würth adalah pemimpin pasar global dalam pengembangan, produksi, dan penjualan bahan pemasangan dan perakitan. Lebih dari 400 perusahaan yang beroperasi di lebih dari 2.800 kantor cabang dan toko merupakan bagian dari bisnis keluarga global ini, yang berasal dari kota Künzelsau, Jerman. Budaya perusahaan Würth ditandai dengan nilai-nilai seperti keterbukaan, rasa syukur, rasa hormat, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Nilai-nilai ini adalah batu penjuru kesuksesan Würth dan dasar untuk semua kerja sama.
Dengan 88.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 80 negara, terdapat tim multibahasa dengan kebutuhan operasional yang beragam. Untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dan pelatihan, Würth membutuhkan solusi yang dapat menyederhanakan proses komunikasinya sambil tetap hemat biaya dan efisien. Itulah yang mendorong Würth untuk beralih ke HeyGen.
Berkomunikasi dengan tenaga kerja global
Sebagai bisnis global yang dimiliki keluarga, Würth menghadapi tantangan untuk memastikan komunikasi yang konsisten dan efektif di seluruh tenaga kerja multinasionalnya. Para eksekutif—termasuk CEO dan dewan—perlu membagikan pembaruan dan inisiatif strategis dalam berbagai bahasa untuk menjangkau karyawan di wilayah seperti APAC, Eropa, dan Amerika. Proses yang ada mengandalkan voiceover yang diproduksi studio mahal atau solusi subtitle yang tidak sempurna, yang keduanya tidak skalabel dan tidak hemat biaya.
“Kami sangat membutuhkan alat seperti HeyGen karena jika Anda adalah wakil presiden eksekutif, misalnya, di kawasan Asia Pasifik, Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan kami di Jepang, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja,” kata Andreas Henschel, Pemimpin Grup di Komunikasi Korporat Würth.
Menambah kompleksitas tantangan ini adalah inefisiensi biaya dan waktu. Metode produksi video tradisional, termasuk transkripsi, terjemahan, dan pembuatan subtitle, membutuhkan banyak sumber daya. Membuat voiceover di studio eksternal memakan biaya €800 hingga €1,200 untuk 10 menit audio tergantung pada bahasa yang dibutuhkan.
“Ketika biaya artis pengisi suara terlalu mahal untuk sebuah proyek individu, kami mencoba menambahkan subtitle dalam berbagai bahasa dari versi bahasa Inggris,” ujar Andreas. “Itu adalah solusi yang tidak memadai dan masih cukup mahal karena orang-orang yang tidak mengerti bahasa Inggris akan tetap kesulitan dengan adanya video berbahasa Inggris yang hanya disertai subtitle dalam bahasa mereka.”
Mengimplementasikan HeyGen dan memperluas kasus penggunaan
HeyGen memungkinkan Würth untuk memproduksi video multibahasa dengan mudah. Wakil presiden eksekutif regional menggunakan HeyGen untuk membuat pembaruan bulanan dalam hingga 10 bahasa, memastikan tim di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika menerima pesan yang tepat waktu dan terlokalisasi. Video-video ini dibagikan melalui sistem intranet Würth, yang secara otomatis menyesuaikan konten dengan pengaturan bahasa yang dipilih pengguna, meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan.
“Fitur terjemahan video dan kemudahan penggunaan antarmuka sangat bagus dibandingkan dengan pesaing. HeyGen tidak memiliki alternatif,” ujar Andreas.
Würth menemukan penggunaan lain untuk HeyGen dalam melatih tim mengenai produk-produk kompleksnya. Dengan portofolio yang beragam yang mencakup alat-alat industri dan komponen elektronik, Würth membutuhkan materi pelatihan multibahasa untuk tim internal dan pelanggan. Namun, hambatan bahasa mengurangi efektivitas sesi pelatihan, baik secara remote maupun langsung di tempat.
“Karena kami memiliki kekuatan penjualan global yang perlu diajarkan tentang poin-poin penjualan dan mekanisme internal dari sebagian besar produk kami, terdapat masalah dalam mentransfer pengetahuan dari departemen R&D kami ke manajemen produk dan kemudian ke kekuatan penjualan global kami,” ujar Andreas.
Sekarang, tim dapat merekam lokakarya dalam bahasa ibu mereka, dan HeyGen menerjemahkan serta menghasilkan video yang sudah diedit dalam berbagai bahasa. Kemampuan ini memungkinkan tim untuk memperbarui segmen tertentu dengan lancar tanpa harus merekam ulang seluruh video, yang secara signifikan mengurangi waktu dan kebutuhan sumber daya sambil memastikan keakuratan konten.
“Hal terbaik tentang ini adalah meskipun Anda membuat kesalahan, seperti tersandung kata, Anda dapat dengan mudah memperbaikinya di HeyGen,” kata Andreas. “Jika ada pembaruan produk, Anda dapat mengubahnya tanpa harus mengambil ulang seluruh video. Itu sesuatu yang para pelatih kami temukan sebagai aset besar.”
Menjadi perusahaan yang mengutamakan video
Adopsi HeyGen mengubah cara Grup Würth berkomunikasi dan melatih tenaga kerja global mereka, mengalihkan perusahaan dari komunikasi tertulis menjadi komunikasi berbasis video.
- Penghematan biaya: Dengan menggantikan voiceover studio tradisional dengan kemampuan terjemahan AI HeyGen, Würth berhasil menghemat biaya hingga 80%. Produksi presentasi eksekutif kini biayanya jauh lebih murah, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis.
- Efisiensi waktu: HeyGen memangkas waktu yang dibutuhkan untuk produksi video menjadi setengahnya. Sebuah presentasi terbaru selama 65 menit dari CEO dan pemilik perusahaan, yang diterjemahkan ke dalam delapan bahasa, selesai dalam empat hari kerja—proses yang biasanya memakan waktu setidaknya delapan hari.
- Aksesibilitas yang ditingkatkan: Dengan video yang tersedia dalam hingga 10 bahasa, komunikasi Würth menjadi lebih inklusif dan berdampak. Karyawan dapat mengakses konten yang disesuaikan dengan preferensi bahasa mereka, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman.
- Peningkatan kemudahan penggunaan: Antarmuka intuitif HeyGen mengurangi waktu orientasi dibandingkan dengan alat e-learning atau penyuntingan video konvensional. Karyawan dapat belajar menggunakan alat tersebut hanya dalam waktu 45 menit, memberdayakan tim di seluruh kantor global Würth untuk mengadopsi teknologi tersebut secara mulus.
“HeyGen telah merevolusi cara kita membuat konten video dan telah membantu menggunakan video sebagai bentuk komunikasi,” kata Andreas. “Ini telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah diakses dan jauh lebih pribadi.”