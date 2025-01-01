Grup Würth adalah pemimpin pasar global dalam pengembangan, produksi, dan penjualan bahan pemasangan dan perakitan. Lebih dari 400 perusahaan yang beroperasi di lebih dari 2.800 kantor cabang dan toko merupakan bagian dari bisnis keluarga global ini, yang berasal dari kota Künzelsau, Jerman. Budaya perusahaan Würth ditandai dengan nilai-nilai seperti keterbukaan, rasa syukur, rasa hormat, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Nilai-nilai ini adalah batu penjuru kesuksesan Würth dan dasar untuk semua kerja sama.

Dengan 88.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 80 negara, terdapat tim multibahasa dengan kebutuhan operasional yang beragam. Untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dan pelatihan, Würth membutuhkan solusi yang dapat menyederhanakan proses komunikasinya sambil tetap hemat biaya dan efisien. Itulah yang mendorong Würth untuk beralih ke HeyGen.

Berkomunikasi dengan tenaga kerja global

Sebagai bisnis global yang dimiliki keluarga, Würth menghadapi tantangan untuk memastikan komunikasi yang konsisten dan efektif di seluruh tenaga kerja multinasionalnya. Para eksekutif—termasuk CEO dan dewan—perlu membagikan pembaruan dan inisiatif strategis dalam berbagai bahasa untuk menjangkau karyawan di wilayah seperti APAC, Eropa, dan Amerika. Proses yang ada mengandalkan voiceover yang diproduksi studio mahal atau solusi subtitle yang tidak sempurna, yang keduanya tidak skalabel dan tidak hemat biaya.

“Kami sangat membutuhkan alat seperti HeyGen karena jika Anda adalah wakil presiden eksekutif, misalnya, di kawasan Asia Pasifik, Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan kami di Jepang, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja,” kata Andreas Henschel, Pemimpin Grup di Komunikasi Korporat Würth.

Menambah kompleksitas tantangan ini adalah inefisiensi biaya dan waktu. Metode produksi video tradisional, termasuk transkripsi, terjemahan, dan pembuatan subtitle, membutuhkan banyak sumber daya. Membuat voiceover di studio eksternal memakan biaya €800 hingga €1,200 untuk 10 menit audio tergantung pada bahasa yang dibutuhkan.

“Ketika biaya artis pengisi suara terlalu mahal untuk sebuah proyek individu, kami mencoba menambahkan subtitle dalam berbagai bahasa dari versi bahasa Inggris,” ujar Andreas. “Itu adalah solusi yang tidak memadai dan masih cukup mahal karena orang-orang yang tidak mengerti bahasa Inggris akan tetap kesulitan dengan adanya video berbahasa Inggris yang hanya disertai subtitle dalam bahasa mereka.”

Mengimplementasikan HeyGen dan memperluas kasus penggunaan