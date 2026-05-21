Seedance 2.0 Pembuat Video AI oleh ByteDance
Model video tercanggih dari ByteDance, kini ada di HeyGen. Ubah teks dan gambar menjadi klip multi-shot yang mulus dengan gerakan realistis. Mulai membuat video dalam hitungan detik, gratis.
- Gerakan dengan fidelitas tinggi
- Kontinuitas multi-shot
- Prompt kustom
Hal yang dapat Anda bangun dengan Seedance 2.0
Seedance 2.0 adalah model video AI yang dibuat untuk kreator dan tim. Ubah teks dan gambar menjadi klip sinematik, arahkan setiap pengambilan gambar, dan hasilkan video siap produksi tanpa meninggalkan HeyGen.
Adegan Avatar Sinematik
Gunakan kembaran digital AI Anda dalam adegan yang sepenuhnya terarah dengan lokasi, kostum, pencahayaan, gestur, dan pergerakan kamera yang kustom. Seedance 2.0 menjaga kemiripan Anda tetap konsisten di setiap potongan, sehingga setiap video avatar AI terasa seperti orang yang sama pada hari pengambilan gambar yang sama.
B-roll yang dihasilkan AI
Buat cutaway sinematik, visual produk, klip media sosial, transisi, dan adegan bergerak hanya dari prompt teks sederhana. Seedance 2.0 berfungsi sebagai generator b-roll AI, mengubah teks menjadi cuplikan siap edit tanpa perlu perpustakaan stok.
Menyusun bidikan menjadi rangkaian dan menjaga konsistensi karakter, kostum, serta lingkungan di setiap perpindahan gambar.
Gaya Kreatif Tanpa Batas
Beralih dari teks menjadi video dalam tampilan apa pun yang bisa Anda bayangkan. Buat demo produk, video founder, visual surealis, foto gaya hidup, video edukasi penjelas, dan iklan sinematik dari model yang sama, semuanya di HeyGen.
Gaya tetap konsisten mengikuti karakter—pencahayaan sama, pakaian sama, nuansa sama—bahkan ketika kamera dan lingkungan berubah.
Prompting Setingkat Direktur
Kendalikan subjek, adegan, kamera, pencahayaan, gerakan, suasana, dan tempo hanya dengan satu prompt. Seedance 2.0 memahami bahasa sinematografi, jadi pergerakan dolly yang lambat, sudut Dutch, atau tarikan mundur makro akan tampil persis seperti yang Anda gambarkan.
Teks caption ditambahkan secara otomatis dan menyesuaikan ukuran dengan benar untuk video vertikal, persegi, dan horizontal.
Bagaimana kreator dan brand menggunakan Seedance 2.0
Dari pesan founder dan peluncuran produk hingga video penjelasan dan konten pendek untuk media sosial, Seedance 2.0 selaras dengan cara tim modern memproduksi video. Hasilkan video AI sinematik untuk kanal, format, atau audiens apa pun, semuanya dalam satu alur kerja di dalam HeyGen.
Klip Kreatif Berbasis Media Sosial
Hasilkan video bentuk pendek yang dirancang khusus untuk TikTok, Instagram, YouTube Shorts, dan LinkedIn. Buat hook, transisi, metafora visual, adegan avatar, dan video media sosial berbranding tanpa perlu satu tim editor lengkap.
Video Pendiri & Merek
Ubah pengumuman, pembaruan produk, konten thought leadership, dan pesan dari founder menjadi video founder sinematik menggunakan kembaran digital AI Anda. Tambahkan gerakan, lingkungan, dan B-roll yang membuat setiap pesan terasa premium.
Video Edukasi & Penjelasan
Buat ide-ide kompleks jadi lebih mudah dipahami dengan contoh visual, konsep animasi, adegan gaya hidup, dan B-roll pendukung. Sangat cocok untuk kursus, video penjelasan AI, onboarding, pelatihan, dan konten video edukasi.
Konten Peluncuran Produk
Buat video peluncuran produk yang mencuri perhatian dengan pengambilan gambar produk sinematik, demo fitur, visual abstrak, dan transisi yang halus. Dirancang untuk postingan media sosial, halaman arahan, iklan, dan kampanye video demo produk.
Tim bekerja lebih cepat dengan Seedance 2.0
Dengarkan para kreator dan brand yang menggunakan Seedance 2.0 untuk memperluas storytelling dan meluncurkan kampanye hanya dalam hitungan jam.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Seedance 2.0?
Seedance 2.0 adalah model video AI sinematik dari ByteDance yang mengubah teks dan gambar menjadi klip video realistis dengan gerakan yang kaya. Model ini menangani arah kamera, konsistensi karakter, dan adegan kompleks hanya dalam satu proses generasi. Di HeyGen, Anda dapat menggunakan Seedance 2.0 bersama kembaran digital AI Anda dan model-model lainnya dalam satu alur kerja.
Apa yang bisa saya buat dengan Seedance 2?
Seedance 2 menghasilkan video sinematik yang selaras dengan brand dari prompt teks, gambar referensi, dan storyboard. Gunakan untuk iklan, trailer, video penjelasan, konten media sosial, dan adegan berdurasi penuh dengan karakter serta arah kamera yang konsisten.
Apakah Seedance 2.0 gratis untuk dicoba?
Ya. Anda dapat mencoba Seedance 2.0 secara gratis di HeyGen dengan kredit yang sudah disertakan di setiap akun, tanpa perlu kartu kredit untuk memulai. Setelah Anda mencobanya, paket berbayar akan membuka akses ke resolusi lebih tinggi, klip yang lebih panjang, dan lebih banyak jumlah generasi per bulan.
Bagaimana cara menggunakan Seedance 2.0 di HeyGen?
Masuk ke HeyGen, buka editor video, dan pilih Seedance 2.0 dari pemilih model. Ketik prompt atau unggah gambar referensi, atur arah pengambilan gambar, lalu buat videonya. Anda dapat menggabungkan klip Seedance 2.0 dengan avatar AI, B-roll, suara, dan musik Anda dalam proyek yang sama.
Apakah Seedance 2 mendukung berbagai rasio aspek?
Hasilkan video 16:9, 9:16, 1:1, dan 4:5 dari prompt yang sama. Semua versi langsung siap untuk YouTube, TikTok, Reels, Shorts, dan iklan berbayar di media sosial — tanpa perlu recropping.
Apakah hasilnya aman untuk penggunaan komersial?
Video yang dihasilkan dengan Seedance 2.0 di HeyGen dapat digunakan untuk keperluan komersial, termasuk iklan, posting media sosial, peluncuran produk, dan materi untuk klien, sesuai dengan lisensi komersial pada paket HeyGen Anda. Output pada paket gratis memiliki watermark. Paket berbayar menghapus watermark tersebut dan memberikan hak komersial penuh.
Apakah Seedance 2.0 dapat menghasilkan sinkronisasi bibir, suara, dan musik?
Ya. Seedance 2.0 mendukung gerakan bibir yang tersinkron, suara latar, dan musik yang sesuai brand dalam satu proses pembuatan, sehingga Anda tidak memerlukan voiceover atau pengolahan audio terpisah. Di HeyGen, Anda bisa mengganti dengan kloning suara AI Anda sendiri atau mengunggah audio kustom jika ingin kontrol penuh.
Bagaimana perbandingan Seedance 2.0 dengan Sora, Veo, dan Kling?
Seedance 2.0 mampu bersaing dengan Sora dari OpenAI, Google Veo, dan Kling dalam hal kualitas visual dan realisme gerakan, serta unggul dalam konsistensi karakter antar potongan dan audio native dalam satu proses. Keunggulan terbesar di HeyGen adalah alur kerjanya. Anda mendapatkan Seedance 2.0 plus avatar, suara, teks berjalan, dan fitur editing di satu tempat, alih-alih harus menggabungkan hasil dari berbagai tools.
