Menciptakan momen ajaib dengan video AI

Pengenalan HeyGen menawarkan sebuah terobosan. Workday pertama kali mengeksplorasi HeyGen sebagai cara untuk mempercepat langkah terjemahan awal, namun dengan cepat menemukan bahwa HeyGen dapat melakukan lebih banyak lagi. "HeyGen telah menjadi ajaib bagi kami," ungkap Meisinger. "Dapat menerjemahkan video dalam hitungan menit, dan kami dapat membawa para ahli bahasa kami langsung ke HeyGen untuk melakukan proofread dan melakukan penyesuaian kecil untuk menjaga suara merek kami."

“Momen ajaib itu pasti saat avatar khusus dan kemampuan untuk mengubah konten dalam hitungan menit,” kata Johanna. “Saya bisa memiliki video, mereka bisa mengirimkan video kepada saya, dan saya bisa merender dalam tiga bahasa untuk mereka periksa di hari yang sama.”

Alasan utama memilih HeyGen adalah fungsionalitas berbasis istilahnya, yang terintegrasi dengan set istilah yang telah disetujui Workday. "Hal ini memungkinkan kami mengunggah basis istilah kami, sehingga ketika AI menerjemahkan konten, ia sudah menggunakan bahasa yang tepat," katanya. "Itu adalah sesuatu yang belum kami lihat di tempat lain."

Salah satu daya tarik utama adalah kemampuan audio canggih HeyGen. Bahkan ketika rekaman audio asli tidak tersedia, HeyGen dapat memisahkan suara pembicara dari musik latar dan mensintesis ulang dalam bahasa lain, yang biasanya memerlukan tim produksi yang besar.

"Momen ajaib bagi saya adalah ketika saya mengunggah video diri saya sendiri, dan beberapa menit kemudian, HeyGen mengeluarkan video saya berbicara dalam bahasa Jerman. Saya memperlihatkan video itu kepada rekan kerja Jerman saya, dan mereka bertanya kepada saya, 'Apakah kamu berbicara bahasa Jerman?' Jadi, saya pikir itu benar-benar terasa seperti sihir," kata Meisinger.

Pada akhirnya, HeyGen menonjol sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Workday terkait inovasi dan integritas. "Kami juga perusahaan AI, jadi kami sangat peduli tentang penggunaan AI yang etis," tekanan Meisinger. "HeyGen memberi kami kontrol dan fleksibilitas yang kami butuhkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kami."

Memberdayakan tim Workday untuk berkata “Saya yang membuat ini”

HeyGen telah sepenuhnya mengubah cara Workday menangani lokalisasi. "Yang saya suka tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek," kata Meisinger. "Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

“Untuk menerjemahkan sebuah kursus, biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 6 minggu,” kata Johanna. “Sekarang saya bisa menerjemahkan media untuk salah satu kursus kita dalam beberapa minggu, dan terkadang bahkan beberapa hari tergantung pada proyeknya. Hal itu dulu tidak terbayangkan.”

Dengan mengintegrasikan HeyGen ke dalam pipa lokalisasinya, Workday telah mendefinisikan ulang strategi video globalnya, membuatnya lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih etis. Hasilnya adalah proses berkualitas tinggi yang dapat diskalakan dan siap memenuhi tuntutan dari penonton internasional yang terus bertumbuh.

Kecepatan dan skala : Waktu penyesuaian lokal berkurang dari minggu menjadi menit, dengan 10–15 bahasa per video, termasuk webinar dua jam.

Efisiensi biaya : Penghematan signifikan melalui harga paket; peningkatan kapasitas 100% tanpa menambah jumlah karyawan.

Integritas merek dan etika: Sepenuhnya selaras dengan standar terminologi Workday dan penggunaan AI yang etis, menghindari praktik menyesatkan seperti sinkronisasi bibir.

Merefleksikan pengalaman tersebut, Meisinger menekankan kebanggaan profesional yang datang dengan memberikan pekerjaan berkualitas tinggi dan efisien. "Penting bagi saya dari sudut pandang profesional untuk bisa melakukan ini. Bukan hanya karena ini membuat saya terlihat baik, tetapi karena saya bisa pulang di akhir hari dan merasa seperti saya telah menyampaikan produk berkualitas dan membuat diri saya lebih efisien," ungkapnya.

Untuk tim lain yang mempertimbangkan AI untuk lokalisisasi, Workday memiliki pesan sederhana: "Cobalah. Ini gratis untuk diuji. Anda mungkin akan terkejut dengan seberapa banyak ini dapat meningkatkan alur kerja Anda."

“Mendalaminya, ujilah, dan jadilah penasaran. Saya pasti menemukan beberapa hal menarik yang tidak terduga dan yang menghemat waktu, yang menambah nilai pada alur kerja kami,” kata Johanna.