Buat video penjelasan AI tanpa perlu kemampuan shooting atau desain. Tempelkan skrip, unggah dokumen, atau ketikkan ide, lalu pilih avatar AI dan dapatkan video dengan narasi dan teks yang siap dibagikan dalam hitungan menit. Cocok untuk pemasaran, pelatihan, dan pendidikan.
Fitur Video Penjelasan AI
Pembuat video penjelasan berbasis AI ini membuat proses pembuatan video semudah menulis dokumen, dan pembuat video AI membantu Anda membuat video penjelasan profesional yang menyederhanakan ide-ide kompleks dari sebuah naskah atau file yang sudah ada.
Mulai dari skrip, PDF, atau prompt
Tempelkan skrip video, unggah PDF atau slide presentasi, tempelkan URL, atau ketik satu prompt saja. pembuat video AI akan mengubah konten yang sudah Anda miliki menjadi storyboard dan teks setiap adegan, sehingga Anda bisa membuat video dari teks dan menyelesaikan video penjelasan yang siap ditonton dalam hitungan menit.
Pengisi suara AI alami dengan berbagai nada
Naskah Anda diubah menjadi narasi lisan dengan suara jernih yang terdengar alami. Atur nada untuk tutorial yang tenang atau presentasi produk yang bersemangat, pilih dari lebih dari 300 voiceover, dan buat video penjelasan dengan voiceover yang mengikuti tempo Anda—tanpa perlu ruang rekaman atau menyewa pengisi suara.
Adegan animasi dan template video penjelasan
Pilih tata letak danpenjelas video AIakan mengisinya dengan animasi, visual, dan transisi yang selaras dengan setiap baris skrip Anda. Ganti adegan apa pun, sesuaikan timing, atau ubah gaya seluruh video agar tetap selaras dengan brand dan menarik secara visual, tanpa perlu software editing.
Teks otomatis dan teks di layar
Setiap kata dalam narasi ditranskripsikan menjadi teks takarir yang tersinkron saat video dirender. Judul di layar dan frasa kunci muncul pada momen yang tepat, dan Anda dapat mengubah baris mana pun, sehingga video penjelasan tetap jelas bagi penonton yang menonton tanpa suara atau mengikuti dalam bahasa kedua.
One explainer in 175+ languages
Buat video penjelasan sekali saja, lalu terjemahkan seluruh video ke lebih dari 175 bahasa dengan dubbing sinkron bibir dan suara hasil kloning. Presenter tetap memiliki wajah dan intonasi yang sama di setiap pasar, sehingga satu naskah saja sudah menghasilkan video berkualitas tinggi untuk audiens global tanpa perlu syuting atau rekaman ulang.
Video penjelasan dari agensi bisa memakan waktu berminggu-minggu dan biaya ribuan dolar. Tulis sudut penceritaannya, jalankan melalui fitur script to video, dan luncurkan video penjelasan produk berdurasi 60 detik untuk landing page atau iklan di hari yang sama.
Pengguna baru mendaftar lalu kebingungan saat melakukan setup. Sebuah video penjelasan singkat memandu mereka melalui langkah penting pertama, mengurangi tiket dukungan, dan mengubah proses onboarding yang membingungkan menjadi jalur yang jelas menuju nilai utama produk.
Guru dan pembuat konten mengubah rencana pelajaran menjadi video edukasi dengan narasi dan visual untuk setiap konsep. Siswa menonton video penjelasan berdurasi dua menit yang jelas, alih-alih membaca slide yang padat atau duduk melalui kuliah yang panjang.
Tim L&D mengganti slide deck usang dengan video penjelasan yang benar-benar ditonton dan diselesaikan karyawan. Cukup perbarui naskah, buat ulang videonya, dan luncurkan versi terbaru di hari yang sama, sehingga pelatihan kebijakan dan proses tetap selalu mutakhir di setiap lokasi.
Manual dan laporan yang tebal sering tidak dibaca. Jalankan saja melalui fitur PDF ke video, dan platform akan membuat video penjelasan dengan narasi dari dokumen tersebut, sehingga langkah-langkah penting tersampaikan dalam tiga menit, bukan empat puluh halaman.
Tim global membutuhkan video penjelasan yang sama dalam banyak bahasa sekaligus. Buat dulu dalam bahasa Inggris, lalu dubbing ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang selaras, sehingga Anda dapat menjangkau setiap wilayah hanya dari satu video sumber.
Cara kerja pembuat video penjelasan berbasis AI
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.
Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.
Edit naskah, ganti adegan, tambahkan B-roll dan branding, lalu terjemahkan dengan satu klik.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
Video penjelasan AI adalah video pendek yang dibuat dengan kecerdasan buatan untuk menjelaskan satu ide, produk, atau proses, yang dibuat oleh perangkat lunak alih-alih kru film. Membuat video penjelasan dengan pembuat video penjelasan bertenaga AI dimulai dari sebuah skrip, dokumen, atau prompt, lalu teknologi AI menghasilkan visual, pengisi suara, dan teks terjemahan. Alat ini berjalan secara online di browser Anda.
Tidak dengan presenter AI realistis.Avatar V membuat avatar AI yang tampak nyata hanya dari klip 15 detik dan mempertahankan satu wajah serta suara yang konsisten di setiap adegan, dinilai #1 untuk realisme di G2. Anda dapat membuat video penjelasan dengan avatar AI yang terasa seperti hasil rekaman langsung, bukan seperti klip animasi bergaya clip art.
Unggah file-nya dan AI akan membacanya, mengambil poin-poin penting, lalu membuat storyboard adegan demi adegan lengkap dengan narasi. Alur kerja teks ke video ini memungkinkan Anda meninjau naskah awal, mengganti visual atau memotong bagian tertentu, lalu membuat video hanya dalam beberapa menit.
Video penjelasan yang kuat dibuka dengan masalah yang dialami penonton, berfokus pada satu ide utama, dan menggunakan visual untuk menyederhanakan topik yang kompleks. Untuk membuat video penjelasan yang menarik, tulislah narasi yang kuat dengan bahasa yang sederhana, tambahkan teks terjemahan (caption), dan akhiri dengan satu ajakan bertindak yang jelas. AI akan menangani proses pembuatannya sehingga Anda bisa fokus pada pesannya.
Kebanyakan alat hanya membuat satu video dalam satu bahasa. HeyGen membuat satu video penjelasan dengan presenter realistis, lalu mendubbingnya ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir dan memperbaruinya langsung dari teks, sehingga Anda bisa merilis video penjelasan yang menarik untuk setiap pasar tanpa perlu syuting ulang.
Ya, sering kali dengan sangat signifikan. Pendidik Anton Voroniuk melaporkan proses produksi yang 40x lebih hemat biaya dan penghematan waktu 15,5 jam setiap minggu setelah beralih ke HeyGen, yang memungkinkan timnya membuat video lebih cepat dan menjangkau lebih dari satu juta siswa. Lihat kisah Anton Voroniuk.
Tidak. Pembuatan video AI di platform bertenaga AI ini bekerja layaknya mengedit dokumen, jadi tidak ada yang perlu diinstal dan tidak ada timeline rumit yang harus dipelajari. Cukup ketik atau tempel konten Anda, pilih presenter AI, dan platform akan menyusun video dinamis yang bisa Anda sempurnakan hanya dengan mengubah teks.
Ya. Paket gratis memungkinkan Anda membuat satu video gratis, mencoba presenter dan suara, serta mengekspor dalam format MP4 sehingga Anda bisa menguji alur kerja sebelum melakukan upgrade. Paket berbayar menambahkan ekspor HD dan 4K, durasi video yang lebih panjang, lebih banyak bahasa, dan fitur untuk tim.
Untuk keperluan marketing, durasi 60 hingga 90 detik adalah yang paling efektif dan sesuai dengan lamanya sebagian besar penonton bertahan. Video pelatihan dan edukasi dapat berdurasi tiga hingga lima menit jika topiknya memang membutuhkan. Mulailah dengan hook yang kuat untuk menarik perhatian, fokus pada satu ide per video, dan hilangkan semua bagian yang tidak mendukung ide tersebut.
Video penjelasan kustom dari agensi biasanya berharga antara 3.000 hingga 15.000 dolar dan memakan waktu berminggu-minggu. Membuatnya dengan AI mengubahnya menjadi biaya langganan bulanan dan hanya butuh beberapa menit per video, sehingga biaya per video penjelasan turun drastis begitu Anda membuat lebih dari satu.
Ya. Narasi akan ditranskripsikan menjadi teks takarir tersinkron saat video dirender, dan pembuat subtitle memungkinkan Anda mengedit kata-kata, gaya, dan timing-nya. Takarir membantu meningkatkan tingkat penyelesaian untuk penonton yang menonton tanpa suara.
Tidak diperlukan proses syuting atau perekaman. Anda cukup mengetik atau mengunggah konten, memilih presenter dan suara, lalu platform akan menghasilkan video, narasi, dan teks terjemahan secara otomatis. Kamera, mikrofon, dan perangkat lunak editing semuanya bersifat opsional.
Ya. Kloning suara menangkap suara Anda dari sampel pendek dan menggunakannya untuk membacakan skrip apa pun, sehingga setiap video penjelasan terdengar seperti Anda. Anda juga dapat menjaga suara hasil kloning tetap konsisten saat video diterjemahkan ke bahasa lain.
Ya. Buat sekali saja video penjelasannya, lalu video AI translator akan mendubbing ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang selaras dan suara yang dikloning. Presenter tetap dengan tampilan yang sama, sehingga setiap versi terasa seperti konten asli, bukan sekadar teks terjemahan.
Ya. Karena video dibuat dari teks, Anda dapat mengedit video dengan mengubah skrip, mengganti adegan, atau mengubah suara, lalu menghasilkan ulang dalam hitungan menit. Tidak perlu pengambilan gambar ulang, sehingga Anda bisa dengan cepat mengedit harga atau kebijakan dan memperbarui video penjelasan dengan cepat.
Anda bisa mulai dari naskah tertulis, file PDF atau slide presentasi, URL halaman web, atau satu prompt yang menjelaskan topiknya. Apa pun input yang Anda miliki, Anda dapat membuat video yang mengubahnya menjadi video penjelasan dengan narasi dan teks terjemahan, sehingga Anda bekerja dari konten yang sudah Anda miliki.
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