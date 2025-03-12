Untuk keperluan marketing, durasi 60 hingga 90 detik adalah yang paling efektif dan sesuai dengan lamanya sebagian besar penonton bertahan. Video pelatihan dan edukasi dapat berdurasi tiga hingga lima menit jika topiknya memang membutuhkan. Mulailah dengan hook yang kuat untuk menarik perhatian, fokus pada satu ide per video, dan hilangkan semua bagian yang tidak mendukung ide tersebut.