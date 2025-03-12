Pembuat Video Penjelasan AI, Tanpa Perlu Kamera

Buat video penjelasan AI tanpa perlu kemampuan shooting atau desain. Tempelkan skrip, unggah dokumen, atau ketikkan ide, lalu pilih avatar AI dan dapatkan video dengan narasi dan teks yang siap dibagikan dalam hitungan menit. Cocok untuk pemasaran, pelatihan, dan pendidikan.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145.973.860Video dihasilkan
121.029.216Avatar dihasilkan
20.177.110Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya dengan latar belakang biru.Fitur Utama

Fitur Video Penjelasan AI

Pembuat video penjelasan berbasis AI ini membuat proses pembuatan video semudah menulis dokumen, dan pembuat video AI membantu Anda membuat video penjelasan profesional yang menyederhanakan ide-ide kompleks dari sebuah naskah atau file yang sudah ada.

Mulai dari skrip, PDF, atau prompt

Tempelkan skrip video, unggah PDF atau slide presentasi, tempelkan URL, atau ketik satu prompt saja. pembuat video AI akan mengubah konten yang sudah Anda miliki menjadi storyboard dan teks setiap adegan, sehingga Anda bisa membuat video dari teks dan menyelesaikan video penjelasan yang siap ditonton dalam hitungan menit.

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

Pengisi suara AI alami dengan berbagai nada

Naskah Anda diubah menjadi narasi lisan dengan suara jernih yang terdengar alami. Atur nada untuk tutorial yang tenang atau presentasi produk yang bersemangat, pilih dari lebih dari 300 voiceover, dan buat video penjelasan dengan voiceover yang mengikuti tempo Anda—tanpa perlu ruang rekaman atau menyewa pengisi suara.

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

Adegan animasi dan template video penjelasan

Pilih tata letak danpenjelas video AIakan mengisinya dengan animasi, visual, dan transisi yang selaras dengan setiap baris skrip Anda. Ganti adegan apa pun, sesuaikan timing, atau ubah gaya seluruh video agar tetap selaras dengan brand dan menarik secara visual, tanpa perlu software editing.

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

Teks otomatis dan teks di layar

Setiap kata dalam narasi ditranskripsikan menjadi teks takarir yang tersinkron saat video dirender. Judul di layar dan frasa kunci muncul pada momen yang tepat, dan Anda dapat mengubah baris mana pun, sehingga video penjelasan tetap jelas bagi penonton yang menonton tanpa suara atau mengikuti dalam bahasa kedua.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

One explainer in 175+ languages

Buat video penjelasan sekali saja, lalu terjemahkan seluruh video ke lebih dari 175 bahasa dengan dubbing sinkron bibir dan suara hasil kloning. Presenter tetap memiliki wajah dan intonasi yang sama di setiap pasar, sehingga satu naskah saja sudah menghasilkan video berkualitas tinggi untuk audiens global tanpa perlu syuting atau rekaman ulang.

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Ikon kotak hadiah hijau.Kasus penggunaan

Use case untuk pembuat video penjelasan AI

Seorang pemasar meluncurkan video penjelasan produk berdurasi 60 detik di halaman arahan dengan tombol putar.

Penjelasan pemasaran dan produk

Video penjelasan dari agensi bisa memakan waktu berminggu-minggu dan biaya ribuan dolar. Tulis sudut penceritaannya, jalankan melalui fitur script to video, dan luncurkan video penjelasan produk berdurasi 60 detik untuk landing page atau iklan di hari yang sama.

Seorang presenter yang ramah memandu onboarding pengguna baru di samping panel daftar periksa dengan langkah pertama yang sudah selesai.

Video orientasi pelanggan baru

Pengguna baru mendaftar lalu kebingungan saat melakukan setup. Sebuah video penjelasan singkat memandu mereka melalui langkah penting pertama, mengurangi tiket dukungan, dan mengubah proses onboarding yang membingungkan menjadi jalur yang jelas menuju nilai utama produk.

Seorang pendidik mengubah rencana pelajaran menjadi video narasi dengan visual konsep dalam panel pelajaran.

Course and classroom explainers

Guru dan pembuat konten mengubah rencana pelajaran menjadi video edukasi dengan narasi dan visual untuk setiap konsep. Siswa menonton video penjelasan berdurasi dua menit yang jelas, alih-alih membaca slide yang padat atau duduk melalui kuliah yang panjang.

Seorang profesional L&D memperbarui modul pelatihan dengan pembaruan kebijakan dan sebuah tombol regenerasi.

Pelatihan dan kepatuhan karyawan

Tim L&D mengganti slide deck usang dengan video penjelasan yang benar-benar ditonton dan diselesaikan karyawan. Cukup perbarui naskah, buat ulang videonya, dan luncurkan versi terbaru di hari yang sama, sehingga pelatihan kebijakan dan proses tetap selalu mutakhir di setiap lokasi.

Seseorang mengubah manual yang padat menjadi video penjelasan dengan narasi, sebuah halaman PDF yang bertransformasi menjadi video.

Ubah manual dan dokumen menjadi video

Manual dan laporan yang tebal sering tidak dibaca. Jalankan saja melalui fitur PDF ke video, dan platform akan membuat video penjelasan dengan narasi dari dokumen tersebut, sehingga langkah-langkah penting tersampaikan dalam tiga menit, bukan empat puluh halaman.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

Global explainers for every market

Tim global membutuhkan video penjelasan yang sama dalam banyak bahasa sekaligus. Buat dulu dalam bahasa Inggris, lalu dubbing ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang selaras, sehingga Anda dapat menjangkau setiap wilayah hanya dari satu video sumber.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Cara kerjanya

Cara kerja pembuat video penjelasan berbasis AI

Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.

step icon

Step 1: Add your content

Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.

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Step 2: Pick a presenter

Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.

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Langkah 3: Sesuaikan video

Edit naskah, ganti adegan, tambahkan B-roll dan branding, lalu terjemahkan dengan satu klik.

step icon

Langkah 4: Ekspor dan bagikan

Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.

FAQ pembuat video penjelasan AI (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa itu video penjelasan AI dan bagaimana cara kerjanya?

Video penjelasan AI adalah video pendek yang dibuat dengan kecerdasan buatan untuk menjelaskan satu ide, produk, atau proses, yang dibuat oleh perangkat lunak alih-alih kru film. Membuat video penjelasan dengan pembuat video penjelasan bertenaga AI dimulai dari sebuah skrip, dokumen, atau prompt, lalu teknologi AI menghasilkan visual, pengisi suara, dan teks terjemahan. Alat ini berjalan secara online di browser Anda.

Apakah video penjelasan AI akan terlihat generik atau seperti robot kartun?

Tidak dengan presenter AI realistis.Avatar V membuat avatar AI yang tampak nyata hanya dari klip 15 detik dan mempertahankan satu wajah serta suara yang konsisten di setiap adegan, dinilai #1 untuk realisme di G2. Anda dapat membuat video penjelasan dengan avatar AI yang terasa seperti hasil rekaman langsung, bukan seperti klip animasi bergaya clip art.

Bagaimana cara mengubah PDF atau slide presentasi menjadi video penjelasan?

Unggah file-nya dan AI akan membacanya, mengambil poin-poin penting, lalu membuat storyboard adegan demi adegan lengkap dengan narasi. Alur kerja teks ke video ini memungkinkan Anda meninjau naskah awal, mengganti visual atau memotong bagian tertentu, lalu membuat video hanya dalam beberapa menit.

Apa yang membuat video penjelasan menjadi efektif?

Video penjelasan yang kuat dibuka dengan masalah yang dialami penonton, berfokus pada satu ide utama, dan menggunakan visual untuk menyederhanakan topik yang kompleks. Untuk membuat video penjelasan yang menarik, tulislah narasi yang kuat dengan bahasa yang sederhana, tambahkan teks terjemahan (caption), dan akhiri dengan satu ajakan bertindak yang jelas. AI akan menangani proses pembuatannya sehingga Anda bisa fokus pada pesannya.

Mengapa memilih HeyGen dibandingkan dengan alat video penjelasan AI lainnya?

Kebanyakan alat hanya membuat satu video dalam satu bahasa. HeyGen membuat satu video penjelasan dengan presenter realistis, lalu mendubbingnya ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir dan memperbaruinya langsung dari teks, sehingga Anda bisa merilis video penjelasan yang menarik untuk setiap pasar tanpa perlu syuting ulang.

Apakah video penjelasan berbasis AI dapat menghemat waktu dan anggaran produksi?

Ya, sering kali dengan sangat signifikan. Pendidik Anton Voroniuk melaporkan proses produksi yang 40x lebih hemat biaya dan penghematan waktu 15,5 jam setiap minggu setelah beralih ke HeyGen, yang memungkinkan timnya membuat video lebih cepat dan menjangkau lebih dari satu juta siswa. Lihat kisah Anton Voroniuk.

Apakah pembuatan video AI sulit dipelajari?

Tidak. Pembuatan video AI di platform bertenaga AI ini bekerja layaknya mengedit dokumen, jadi tidak ada yang perlu diinstal dan tidak ada timeline rumit yang harus dipelajari. Cukup ketik atau tempel konten Anda, pilih presenter AI, dan platform akan menyusun video dinamis yang bisa Anda sempurnakan hanya dengan mengubah teks.

Bisakah saya membuat video penjelasan AI secara gratis sebelum membayar?

Ya. Paket gratis memungkinkan Anda membuat satu video gratis, mencoba presenter dan suara, serta mengekspor dalam format MP4 sehingga Anda bisa menguji alur kerja sebelum melakukan upgrade. Paket berbayar menambahkan ekspor HD dan 4K, durasi video yang lebih panjang, lebih banyak bahasa, dan fitur untuk tim.

Berapa lama durasi video penjelasan AI yang ideal untuk tetap menarik perhatian?

Untuk keperluan marketing, durasi 60 hingga 90 detik adalah yang paling efektif dan sesuai dengan lamanya sebagian besar penonton bertahan. Video pelatihan dan edukasi dapat berdurasi tiga hingga lima menit jika topiknya memang membutuhkan. Mulailah dengan hook yang kuat untuk menarik perhatian, fokus pada satu ide per video, dan hilangkan semua bagian yang tidak mendukung ide tersebut.

Berapa biaya membuat video penjelasan saat ini?

Video penjelasan kustom dari agensi biasanya berharga antara 3.000 hingga 15.000 dolar dan memakan waktu berminggu-minggu. Membuatnya dengan AI mengubahnya menjadi biaya langganan bulanan dan hanya butuh beberapa menit per video, sehingga biaya per video penjelasan turun drastis begitu Anda membuat lebih dari satu.

Apakah alat ini secara otomatis menambahkan teks dan subtitle?

Ya. Narasi akan ditranskripsikan menjadi teks takarir tersinkron saat video dirender, dan pembuat subtitle memungkinkan Anda mengedit kata-kata, gaya, dan timing-nya. Takarir membantu meningkatkan tingkat penyelesaian untuk penonton yang menonton tanpa suara.

Apakah saya perlu merekam video atau audio sendiri untuk membuat video penjelasan?

Tidak diperlukan proses syuting atau perekaman. Anda cukup mengetik atau mengunggah konten, memilih presenter dan suara, lalu platform akan menghasilkan video, narasi, dan teks terjemahan secara otomatis. Kamera, mikrofon, dan perangkat lunak editing semuanya bersifat opsional.

Bisakah saya menggunakan suara kloning saya sendiri dalam video penjelasan?

Ya. Kloning suara menangkap suara Anda dari sampel pendek dan menggunakannya untuk membacakan skrip apa pun, sehingga setiap video penjelasan terdengar seperti Anda. Anda juga dapat menjaga suara hasil kloning tetap konsisten saat video diterjemahkan ke bahasa lain.

Bisakah saya membuat video penjelasan yang sama dalam beberapa bahasa?

Ya. Buat sekali saja video penjelasannya, lalu video AI translator akan mendubbing ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang selaras dan suara yang dikloning. Presenter tetap dengan tampilan yang sama, sehingga setiap versi terasa seperti konten asli, bukan sekadar teks terjemahan.

Bisakah saya mengedit atau memperbarui video penjelasan setelah dibuat?

Ya. Karena video dibuat dari teks, Anda dapat mengedit video dengan mengubah skrip, mengganti adegan, atau mengubah suara, lalu menghasilkan ulang dalam hitungan menit. Tidak perlu pengambilan gambar ulang, sehingga Anda bisa dengan cepat mengedit harga atau kebijakan dan memperbarui video penjelasan dengan cepat.

Dari input apa saja saya bisa memulai video penjelasan AI?

Anda bisa mulai dari naskah tertulis, file PDF atau slide presentasi, URL halaman web, atau satu prompt yang menjelaskan topiknya. Apa pun input yang Anda miliki, Anda dapat membuat video yang mengubahnya menjadi video penjelasan dengan narasi dan teks terjemahan, sehingga Anda bekerja dari konten yang sudah Anda miliki.

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Pembuat Video AIPenerjemah VideoAI Teks ke VideoAI Audio ke VideoSinkron Bibir AIFaceswap AIPembuat Suara AIIklan UGC AIURL ke VideoSkrip ke VideoGenerator Reel AIPembuat Avatar AIAI Gambar ke VideoKloning SuaraPenerjemah Video YouTubeAvatar VideoPembuat Video YouTube AIPembuat Video TikTok AIPembuat Teks Caption AITambahkan Teks ke VideoPembuat Subtitle AIPembuat Naskah VideoAvatar Teks ke UcapanTambahkan Foto ke VideoKompresor Video AI

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