Ubah teks statis dan topik rumit menjadi video penjelas singkat yang mudah dipahami orang. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video penjelas yang dipandu oleh presenter yang menggabungkan suara, visual, dan struktur yang jelas, semua tanpa perlu kamera atau pengeditan timeline. Edukasikan pelanggan, tim, dan pembelajar dengan lebih cepat menggunakan pembuatan video yang tetap sesuai dengan merek dan mudah untuk diperbarui.
Ubah dokumentasi internal menjadi video penjelas dengan AI untuk orientasi, kepatuhan, dan pelatihan proses. Karyawan baru dan staf yang sudah ada dapat mengulang pelajaran kapan saja mereka membutuhkan. Ini mengurangi beban dukungan dan menjaga standar tetap konsisten.
Ubahlah artikel bantuan dan FAQ menjadi video penjelas yang menunjukkan daripada sekedar memberitahu. Gunakan visual layar dan narasi yang ramah dalam pembuat video penjelas Anda sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengikuti. Sumber daya layanan mandiri yang lebih baik berarti lebih sedikit tiket dan pengguna yang lebih bahagia.
Bantu tim penjualan menjelaskan penawaran rumit dengan klip penjelas yang cepat dan dapat dibagikan. Berikan calon pelanggan gambaran sederhana yang dapat mereka tonton ulang atau bagikan kepada pemangku kepentingan. Ini mempercepat pemahaman di dalam kelompok pembeli.
Pendidik dan pembuat kursus dapat mengubah konten pelajaran menjadi video penjelas yang terstruktur. Pengaturan tempo yang jelas dan visual mendukung berbagai gaya belajar. Siswa diuntungkan dengan pelajaran yang disajikan dalam porsi kecil yang mudah untuk diulas.
Jelaskan kebijakan baru, pembaruan keamanan, atau perubahan sistem dengan video yang tenang dan terstruktur. Orang dapat melihat apa yang berubah, mengapa itu penting, dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ini meningkatkan penerimaan dan mengurangi kebingungan di antara tim.
Mengapa Memilih HeyGen untuk Video Penjelas AI
HeyGen memudahkan proses mengubah konten yang padat menjadi video penjelas yang mudah dipahami dalam hitungan menit. Mulai dari dokumen, skrip, atau URL dan biarkan AI merancang adegan, menambahkan narasi, dan menyusun pesan Anda. Anda mendapatkan video penjelas yang terasa profesional, namun tetap fleksibel untuk diedit cepat dan membuat versi baru.
Bagi dokumen panjang, panduan teknis, atau proses rinci menjadi adegan-adegan singkat yang fokus. Teks di layar, visual, dan narasi bekerja bersama agar penonton cepat memahami ide pokok. Ini meningkatkan pembelajaran dan mengurangi kebingungan di antara audiens Anda.
Lewati proses perekaman suara, perekrutan talenta, atau belajar desain gerak. HeyGen mengatur presenter, tata letak, dan waktu untuk Anda. Anda tetap fokus pada apa yang perlu dijelaskan daripada bagaimana membuat video.
Gunakan kembali struktur di berbagai produk, tim, dan wilayah sambil mengubah konten dan bahasa. Segera perbarui bagian-bagian ketika detail berubah dan jaga keakuratan perpustakaan penjelasan Anda. Satu alur kerja mendukung banyak kasus penggunaan yang berbeda.
Dokumen, skrip, dan URL ke video penjelasan
Mulai dengan PDF, artikel basis pengetahuan, atau skrip dan ubahlah menjadi video penjelas dengan cepat. HeyGen mengidentifikasi bagian-bagian kunci dan memetakan mereka ke dalam adegan dengan narasi dan visual. Anda dapat menyempurnakan struktur untuk mencocokkan alur yang Anda inginkan.
Presenter AI dan voiceover alami
Pilihlah pembawa acara dan suara yang realistis untuk menceritakan konten Anda dalam berbagai bahasa menggunakan pembuat video penjelas AI. Penyampaian yang ramah dan jelas dalam video Anda dengan AI membuat penonton tetap terlibat meskipun topiknya kompleks. Anda dapat menyesuaikan nada sesuai dengan kebutuhan pelatihan, pendidikan produk, atau pemasaran.
Tata letak visual, media, dan keterangan
Gabungkan teks, ikon, penyorotan layar, dan media pendukung ke dalam tata letak yang rapi. Keterangan otomatis meningkatkan aksesibilitas dan membantu penonton mengikuti dalam lingkungan tanpa suara. Konsistensi visual meningkatkan kepercayaan dan daya ingat.
Pengeditan cepat dan ekspor berkualitas tinggi
Perbarui skrip, adegan, dan tempo dalam pembuatan video Anda tanpa harus memulai dari awal. Setelah Anda siap, ekspor video penjelas berkualitas tinggi yang cocok untuk platform LMS, pusat bantuan, situs web, dan saluran sosial. Konten Anda tetap mudah untuk digunakan kembali.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Pembuat Penjelas Video AI
HeyGen memberikan Anda alur kerja terpandu yang mengubah ide tertulis menjadi video penjelas yang jelas dengan cepat. Anda tidak memerlukan pengalaman mengedit, hanya pesan yang ingin Anda komunikasikan dengan lebih baik.
Unggah dokumen, tempel skrip, atau bagikan URL dengan informasi kunci.
Pilih suara dan presenter yang sesuai dengan audiens serta nada merek Anda.
Tinjau setiap adegan dan sesuaikan naskah, contoh, serta penekanannya. Tambahkan gambar pendukung, ikon, atau tangkapan layar di mana bermanfaat.
Buat video penjelas akhir dan ekspor untuk saluran pilihan Anda. Tanamkan di pusat bantuan, portal pembelajaran, hub internal, atau halaman publik.
Penjelas video AI adalah video pendek yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah teks, dokumen, atau instruksi menjadi penjelasan visual. Video ini menggabungkan narasi, adegan, dan teks di layar untuk menyederhanakan ide agar orang dapat memahaminya dengan lebih cepat dan lebih mudah.
Tidak. HeyGen dirancang agar para ahli materi, pemasar, dan pendidik dapat membuat video dengan AI tanpa keahlian mengedit. Template dan alur terpandu mengatur tata letak dan waktu, memungkinkan Anda untuk fokus pada pesan.
Ya. Anda dapat mengunggah PDF, skrip, atau konten berbasis teks lainnya dan menggunakannya sebagai dasar untuk penjelasan Anda. HeyGen membantu Anda merangkum dan menyusun materi menjadi serangkaian adegan yang mudah diikuti dalam video penjelas AI Anda.
Ya. Anda dapat menghasilkan suara latar dan teks terjemahan dalam berbagai bahasa melalui fitur penerjemah video. Ini memudahkan untuk menyesuaikan video penjelas yang sama untuk berbagai wilayah atau audiens tanpa harus membuat ulang visual dari awal.
Anda dapat menggunakan video penjelas di pusat bantuan, platform LMS, email penjualan, halaman arahan, portal internal, dan saluran sosial. Di mana saja orang memerlukan pemahaman yang jelas mengenai suatu topik, video penjelas dapat memberikan manfaat.
Banyak video penjelasan bekerja paling baik antara satu hingga lima menit, tergantung pada kedalaman topik. HeyGen memungkinkan Anda memecah topik panjang menjadi modul-modul yang lebih kecil dalam video penjelasan AI Anda, sehingga penonton dapat menonton apa yang mereka butuhkan kapan mereka membutuhkannya.
Ya. Anda dapat membuka kembali sebuah proyek, mengatur ulang skrip atau adegan, dan menghasilkan kembali hanya yang telah berubah. Ini menjaga perpustakaan penjelasan Anda tetap terkini tanpa harus membangun ulang sepenuhnya setiap kali ada pembaruan.
Ya. Anda dapat menambahkan tangkapan layar produk, diagram, dan rekaman layar langsung ke dalam penjelasan Anda. Elemen-elemen ini membantu menyederhanakan ide-ide abstrak dan membuatnya lebih mudah diikuti dalam video penjelasan Anda.
Ya. HeyGen mengekspor video berkualitas tinggi yang cocok untuk pembelajaran profesional, orientasi, dan pengalaman menghadap pelanggan. Visual yang bersih, audio yang jelas, dan teks pendukung mendukung penggunaan serius.
Ya. Tim dapat berbagi akses ke proyek, meninjau naskah, dan mengusulkan perubahan. Kolaborasi menjaga konten tetap akurat sambil tetap memungkinkan produksi video berjalan dengan cepat.
