Buat Video Marketing 3x Lebih Cepat Dibanding Produksi Tradisional
Peluncuran produk, konten sosial, materi iklan, kisah pelanggan—buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit tanpa studio, kru, atau menunggu talent. Skalakan konten Anda di setiap kanal dan dalam berbagai bahasa hanya dari satu sumber.
Perbarui konten seketika saat produk berubah
Masalah Pemasaran
Lihat bagaimana tim marketing seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Krisis Konten Pemasaran
Kalender konten Anda tidak ada habisnya. Peluncuran produk butuh video. Kanal media sosial menuntut konten setiap hari. Kampanye membutuhkan materi kreatif yang dilokalkan untuk setiap pasar. Namun produksi video tradisional berarti harus memesan studio, mengoordinasikan talent, menunggu berminggu-minggu untuk proses editing—dan menghabiskan anggaran hanya untuk satu sesi pengambilan gambar. Saat konten akhirnya siap, momennya sudah lewat. Pesaing Anda merilis video setiap hari sementara Anda masih berkutat di pra-produksi. Dan meminta para pimpinan untuk tampil di depan kamera? Semoga beruntung menghadapi mimpi buruk penjadwalan itu.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah tim marketing Anda menjadi mesin produksi video. Tulis skrip—atau biarkan AI membuatnya dari brief Anda—pilih avatar AI, dan hasilkan video profesional dalam hitungan menit.Demo produk, video penjelasan, konten sosial, materi iklan—semua tanpa kamera, studio, atau koordinasi talent. Butuh kampanye yang sama untuk 12 pasar?Terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan cloning suara dan sinkronisasi bibir. Kirimkan video secepat yang dibutuhkan kalender marketing Anda.
Segala Kebutuhan Tim Pemasaran untuk Berkreasi dalam Skala Besar
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Produksi Video Cepat
Beralih dari brief ke video jadi dalam hitungan menit, bukan minggu. Tanpa pemesanan studio, tanpa penjadwalan talent, tanpa antrean pascaproduksi. Tim marketing Anda mengendalikan seluruh alur kerja—dari ide hingga ekspor—tanpa ketergantungan pada pihak luar.
• Hasilkan video dalam hitungan menit
• Tanpa perlu studio atau peralatan
• Kontrol kreatif sepenuhnya di dalam perusahaan
Ekspor Multi-Channel
Satu video, semua format. Ekspor dalam 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok dan Reels, 1:1 untuk feed Instagram. Berhenti membuat ulang konten untuk setiap platform—buat sekali, ekspor ke mana saja.
• Rasio aspek 16:9, 9:16, 1:1
• Dioptimalkan untuk setiap platform
• Ekspor batch untuk efisiensi
Lokalisasi Kampanye Global
Luncurkan kampanye di seluruh dunia tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap pasar. Terjemahan video berbasis AI mengadaptasi materi kreatif Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Kampanye Jerman Anda terdengar seperti buatan Jerman, bukan hasil dubbing.
• Kloning suara mempertahankan suara merek
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Satu sumber, distribusi global
Konten Bergaya UGC
Konten yang terlihat autentik tanpa perlu koordinasi dengan influencer. Buat video bergaya UGC yang terasa alami di feed media sosial—format testimoni, reaksi produk, dan konten ngobrol santai yang benar-benar menghasilkan performa.
• Beragam gaya avatar
• Penyampaian yang autentik dan santai
• Bertumbuh tanpa biaya influencer
Konsistensi Merek
Kunci identitas visual Anda di setiap video. Brand Kit memastikan penggunaan warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui.Brand Glossary memastikan nama produk dan tagline diucapkan dengan benar—setiap saat, oleh setiap anggota tim.
• Aset merek terpusat
• Kontrol pengucapan
• Hasil yang konsisten di seluruh tim
Video Personal yang Dapat Diskalakan
Ubah satu video menjadi ribuan versi yang dipersonalisasi. Variabel dinamis memungkinkan Anda menyesuaikan nama, perusahaan, dan detail untuk pendekatan personal yang mendorong keterlibatan tanpa perlu produksi manual untuk setiap penerima.
• Bidang personalisasi dinamis
• Pembuatan batch
• Penargetan pemirsa individual
Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah
Mulailah dengan Pesan Anda
Tempelkan naskah Anda, unggah brief, atau biarkan generator naskah AI membuat konten dari tujuan kampanye Anda. Tidak ada lagi masalah halaman kosong—mulailah dari materi pemasaran yang sudah Anda miliki.
Pilih Kreasimu
Pilih dari lebih dari 200 avatar AI beragam yang sesuai dengan brand dan audiens Anda. Tentukan suara, latar belakang, dan gaya visual. Atau buat kloning juru bicara untuk menghadirkan konsistensi brand di seluruh konten Anda.
Hasilkan dan Sebarkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah punya video pemasaran profesional. Ekspor dalam setiap rasio aspek untuk setiap kanal. Butuh jangkauan global? Terjemahkan ke bahasa apa pun dengan satu klik. Kirim konten secepat kalender pemasaran Anda.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran
Video Peluncuran Produk
Luncurkan konten peluncuran produk di hari pertama, bukan hari ketiga puluh.Video produk yang menjelaskan fitur, menunjukkan nilai, dan mendorong adopsi—diproduksi dalam hitungan jam, bukan minggu. Perbarui seketika saat fitur berubah.
Use case: Membuat video pengumuman produk untuk situs web, email, dan media sosial secara bersamaan pada hari peluncuran.
Konten Media Sosial
Penuhi kebutuhan algoritma tanpa membuat tim Anda kelelahan. Konten sosial harian di TikTok, Instagram, LinkedIn, dan YouTube—kualitas konsisten, waktu produksi hanya sebagian kecil dari biasanya.
Use case: Hasilkan konten video untuk media sosial selama satu minggu hanya dalam satu sesi di sore hari.
Kreasi Iklan
Uji lebih banyak konsep, temukan pemenang lebih cepat. Hasilkan variasi iklan untuk A/B testing tanpa perlu sesi pemotretan terpisah untuk setiap materi kreatif. Berbagai hook, berbagai avatar, berbagai sudut pendekatan—semua dari satu alur kerja.
Use case: Buat 10 variasi iklan untuk pengujian kreatif dalam waktu yang sama dengan pembuatan satu iklan tradisional.
Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.
Testimoni Pelanggan
Social proof dalam skala besar. Buat konten bergaya testimoni yang membangun kepercayaan tanpa perlu mengatur jadwal pelanggan dan kerepotan proses pengambilan gambar.
Use case: Membuat video kisah pelanggan yang menyoroti kasus penggunaan dan hasil yang dicapai di berbagai industri.
Konten Penjelasan dan Panduan Cara
Bantu pelanggan memahami produk Anda dengan video tutorial dan video penjelasan. Perbarui seketika saat produk Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Use case: Bangun pustaka penjelasan fitur yang selalu mutakhir dengan setiap pembaruan produk.
Kampanye Pemasaran Global
Kampanye yang sama untuk setiap pasar. Lokalkan materi kreatif untuk audiens internasional tanpa perlu anggaran produksi terpisah untuk tiap wilayah.
Use case: Meluncurkan kampanye produk di 12 pasar secara bersamaan dengan materi video berbahasa asli.
Hasil terverifikasi: Vision Creative Labs membantu klien beralih dari hanya 1–2 video per tahun menjadi 50–60 video per hari dengan HeyGen.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa pun (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu pembuatan video AI untuk pemasaran?
Pembuatan video berbasis AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan video pemasaran profesional tanpa kebutuhan produksi tradisional. HeyGen menggabungkan avatar AI, sintesis suara, dan pengeditan otomatis untuk mengubah skrip menjadi konten video yang sudah jadi—tanpa perlu kamera, studio, atau kru film. Tim marketing dapat membuat video produk, konten media sosial, dan materi iklan dalam hitungan menit, bukan berminggu-minggu.
Bagaimana cara membuat video pemasaran tanpa tim produksi?
Tulis skrip Anda sendiri atau biarkangenerator skrip AI HeyGenmembuatkannya dari brief Anda. Pilih avatar AI sebagai presenter di layar, tentukan suara dan gaya visual, lalu buat video Anda. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak memerlukan keahlian produksi. Untuk menjaga konsistensi brand,kloning juru bicara Andasehingga kembaran digital mereka dapat mewakili brand Anda di semua konten.
Bisakah saya membuat video media sosial untuk beberapa platform sekaligus?
Ya—HeyGen mengekspor dalam berbagai rasio aspek dari satu proyek. Buat sekali, lalu ekspor dalam 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok dan Instagram Reels, serta 1:1 untuk postingan feed Instagram. Tidak perlu membuat ulang konten untuk setiap platform atau mengelola banyak alur kerja produksi.
Bagaimana cara kerja video pemasaran multibahasa?
Buat video pemasaran Anda dalam bahasa utama Anda, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga suara brand Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio terjemahan). Luncurkan kampanye global hanya dari satu video sumber.
Bisakah saya membuat konten bergaya UGC dengan HeyGen?
Buat video pelatihan kepatuhan Anda sekali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan ini sudah termasuk kloning suara (sehingga pembawa materi Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio yang diterjemahkan). Versi bahasa Spanyol Anda akan terdengar seperti penutur asli Spanyol, bukan seperti bahasa Inggris yang didubbing.
Bagaimana cara menjaga konsistensi brand di semua video?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim kepatuhan perusahaan yang menangani dokumentasi kebijakan sensitif, HeyGen menyediakan ruang kerja khusus dengan integrasi SSO dan manajemen pengguna terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Bisakah saya mempersonalisasi video untuk setiap penonton?
Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan kolom variabel untuk nama, perusahaan, dan detail khusus. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi personal yang disesuaikan untuk pemasaran berbasis akun, pendekatan penjualan, atau kampanye keterlibatan pelanggan. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personal untuk AB InBev dengan menggunakan pendekatan ini.
Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk memecah konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan peserta dan pelacakan pembelajaran menjadi lebih baik.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya $5.000–$20.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketika kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang videonya, bukan syuting ulang. Tim pemasaran melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.
Bisakah seluruh tim pemasaran saya menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat manajer pemasaran, pembuat konten, dan desainer dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan elemen merek yang telah disetujui mudah diakses semua orang. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin, memantau penggunaan, dan memastikan konsistensi merek di seluruh output tim.
Jenis video pemasaran apa yang bisa saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format video pemasaran: peluncuran produk, video penjelasan, konten media sosial, materi iklan kreatif, testimoni pelanggan, tutorial cara penggunaan, pengumuman perusahaan, promosi acara, konten video email, dan banyak lagi. Jika Anda bisa menuliskannya dalam bentuk naskah, HeyGen bisa memproduksinya—dalam bahasa apa pun, untuk kanal apa pun.
Apakah konten pemasaran saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim pemasaran perusahaan yang menangani materi kampanye sensitif atau informasi produk yang belum dirilis, HeyGen menyediakan ruang kerja khusus dengan integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini
Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa perlu menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka membuat konten.
