Buat Video Marketing 3x Lebih Cepat Dibanding Produksi Tradisional

Peluncuran produk, konten sosial, materi iklan, kisah pelanggan—buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit tanpa studio, kru, atau menunggu talent. Skalakan konten Anda di setiap kanal dan dalam berbagai bahasa hanya dari satu sumber.

  • Tidak perlu kartu kredit
  • Perbarui konten seketika saat produk berubah
-Video yang dihasilkan
-Avatar telah dibuat
-Video yang diterjemahkan
hari kerja
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
hari kerja
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
hari kerja
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Masalah Pemasaran

Lihat bagaimana tim marketing seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.

Tanpa HeyGen

Krisis Konten Pemasaran

Krisis Konten Pemasaran

Kalender konten Anda tidak ada habisnya. Peluncuran produk butuh video. Kanal media sosial menuntut konten setiap hari. Kampanye membutuhkan materi kreatif yang dilokalkan untuk setiap pasar. Namun produksi video tradisional berarti harus memesan studio, mengoordinasikan talent, menunggu berminggu-minggu untuk proses editing—dan menghabiskan anggaran hanya untuk satu sesi pengambilan gambar. Saat konten akhirnya siap, momennya sudah lewat. Pesaing Anda merilis video setiap hari sementara Anda masih berkutat di pra-produksi. Dan meminta para pimpinan untuk tampil di depan kamera? Semoga beruntung menghadapi mimpi buruk penjadwalan itu.

Dengan HeyGen

Solusi HeyGen

Solusi HeyGen

HeyGen mengubah tim marketing Anda menjadi mesin produksi video. Tulis skrip—atau biarkan AI membuatnya dari brief Anda—pilih avatar AI, dan hasilkan video profesional dalam hitungan menit.Demo produk, video penjelasan, konten sosial, materi iklan—semua tanpa kamera, studio, atau koordinasi talent. Butuh kampanye yang sama untuk 12 pasar?Terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan cloning suara dan sinkronisasi bibir. Kirimkan video secepat yang dibutuhkan kalender marketing Anda.

Segala Kebutuhan Tim Pemasaran untuk Berkreasi dalam Skala Besar

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.

Produksi Video Cepat

Beralih dari brief ke video jadi dalam hitungan menit, bukan minggu. Tanpa pemesanan studio, tanpa penjadwalan talent, tanpa antrean pascaproduksi. Tim marketing Anda mengendalikan seluruh alur kerja—dari ide hingga ekspor—tanpa ketergantungan pada pihak luar.

• Hasilkan video dalam hitungan menit

• Tanpa perlu studio atau peralatan

• Kontrol kreatif sepenuhnya di dalam perusahaan

Antarmuka perangkat lunak menampilkan pesan teks dari 'Jennifer' yang menjelaskan cara mudah membuat video AI dengan suara kustom, di samping sebuah video seorang wanita yang sedang berbicara.

Ekspor Multi-Channel

Satu video, semua format. Ekspor dalam 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok dan Reels, 1:1 untuk feed Instagram. Berhenti membuat ulang konten untuk setiap platform—buat sekali, ekspor ke mana saja.

• Rasio aspek 16:9, 9:16, 1:1

• Dioptimalkan untuk setiap platform

• Ekspor batch untuk efisiensi

Antarmuka berbagi video dengan tombol 'Copy link' dan opsi media sosial, menumpuk di atas video seorang pria yang sedang berbicara, dengan kursor berwarna merah muda yang menunjuk ke 'Copy link'.

Lokalisasi Kampanye Global

Luncurkan kampanye di seluruh dunia tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap pasar. Terjemahan video berbasis AI mengadaptasi materi kreatif Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Kampanye Jerman Anda terdengar seperti buatan Jerman, bukan hasil dubbing.

• Kloning suara mempertahankan suara merek

• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah

• Satu sumber, distribusi global

Layanan lokalisasi video yang menampilkan menu pemilihan bahasa dengan bahasa Inggris disorot, diapit oleh klip video perempuan yang berbicara dalam bahasa Spanyol dan bahasa Mandarin.

Konten Bergaya UGC

Konten yang terlihat autentik tanpa perlu koordinasi dengan influencer. Buat video bergaya UGC yang terasa alami di feed media sosial—format testimoni, reaksi produk, dan konten ngobrol santai yang benar-benar menghasilkan performa.

• Beragam gaya avatar

• Penyampaian yang autentik dan santai

• Bertumbuh tanpa biaya influencer

Seorang wanita berambut keriting tersenyum sambil memegang botol tetes LIQUIA berwarna hitam, dengan gambar kecil botol tersebut di sudut kiri atas.

Konsistensi Merek

Kunci identitas visual Anda di setiap video. Brand Kit memastikan penggunaan warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui.Brand Glossary memastikan nama produk dan tagline diucapkan dengan benar—setiap saat, oleh setiap anggota tim.

• Aset merek terpusat

• Kontrol pengucapan

• Hasil yang konsisten di seluruh tim

Antarmuka digital yang menampilkan data rekrutmen dengan panggilan video, dilapisi menu paket merek untuk font dan warna.

Video Personal yang Dapat Diskalakan

Ubah satu video menjadi ribuan versi yang dipersonalisasi. Variabel dinamis memungkinkan Anda menyesuaikan nama, perusahaan, dan detail untuk pendekatan personal yang mendorong keterlibatan tanpa perlu produksi manual untuk setiap penerima.

• Bidang personalisasi dinamis

• Pembuatan batch

• Penargetan pemirsa individual

Teks yang dihasilkan menggambarkan seorang wanita ceria mengenakan celemek yang sedang memperlihatkan sebotol minyak zaitun di dapur modern yang terang, dengan sayuran segar dan peralatan masak tembaga, menghadirkan gaya seperti food blogger. Di latar belakang terdapat gambar buram dari adegan yang digambarkan.

Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah

Langkah 1

Mulailah dengan Pesan Anda

Tempelkan naskah Anda, unggah brief, atau biarkan generator naskah AI membuat konten dari tujuan kampanye Anda. Tidak ada lagi masalah halaman kosong—mulailah dari materi pemasaran yang sudah Anda miliki.

Seorang wanita mengenakan jaket olahraga hijau muncul di dalam bingkai rekaman video, yang menampilkan tombol berhenti berwarna merah, pengatur waktu, dan ikon putar berwarna biru-hijau.
Langkah 2

Pilih Kreasimu

Pilih dari lebih dari 200 avatar AI beragam yang sesuai dengan brand dan audiens Anda. Tentukan suara, latar belakang, dan gaya visual. Atau buat kloning juru bicara untuk menghadirkan konsistensi brand di seluruh konten Anda.

Seorang wanita berambut pirang mengenakan atasan hijau di sebelah tombol "Edit Look" dan panel "FaceSwap" yang menampilkan opsi unggah serta beberapa wajah perempuan.
Langkah 3

Hasilkan dan Sebarkan

Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah punya video pemasaran profesional. Ekspor dalam setiap rasio aspek untuk setiap kanal. Butuh jangkauan global? Terjemahkan ke bahasa apa pun dengan satu klik. Kirim konten secepat kalender pemasaran Anda.

Potret seorang wanita mengenakan jaket hijau dengan latar belakang biru, dengan kursor kartun yang menunjuk ke tombol "Simpan sebagai Baru".

Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran

Video Peluncuran Produk

Video Peluncuran Produk

Luncurkan konten peluncuran produk di hari pertama, bukan hari ketiga puluh.Video produk yang menjelaskan fitur, menunjukkan nilai, dan mendorong adopsi—diproduksi dalam hitungan jam, bukan minggu. Perbarui seketika saat fitur berubah.

Use case: Membuat video pengumuman produk untuk situs web, email, dan media sosial secara bersamaan pada hari peluncuran.

Konten Media Sosial

Konten Media Sosial

Penuhi kebutuhan algoritma tanpa membuat tim Anda kelelahan. Konten sosial harian di TikTok, Instagram, LinkedIn, dan YouTube—kualitas konsisten, waktu produksi hanya sebagian kecil dari biasanya.

Use case: Hasilkan konten video untuk media sosial selama satu minggu hanya dalam satu sesi di sore hari.

Kreasi Iklan

Kreasi Iklan

Uji lebih banyak konsep, temukan pemenang lebih cepat. Hasilkan variasi iklan untuk A/B testing tanpa perlu sesi pemotretan terpisah untuk setiap materi kreatif. Berbagai hook, berbagai avatar, berbagai sudut pendekatan—semua dari satu alur kerja.

Use case: Buat 10 variasi iklan untuk pengujian kreatif dalam waktu yang sama dengan pembuatan satu iklan tradisional.

Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.

Testimoni Pelanggan

Testimoni Pelanggan

Social proof dalam skala besar. Buat konten bergaya testimoni yang membangun kepercayaan tanpa perlu mengatur jadwal pelanggan dan kerepotan proses pengambilan gambar.

Use case: Membuat video kisah pelanggan yang menyoroti kasus penggunaan dan hasil yang dicapai di berbagai industri.

Konten Penjelasan dan Panduan Cara

Konten Penjelasan dan Panduan Cara

Bantu pelanggan memahami produk Anda dengan video tutorial dan video penjelasan. Perbarui seketika saat produk Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang.

Use case: Bangun pustaka penjelasan fitur yang selalu mutakhir dengan setiap pembaruan produk.

Kampanye Pemasaran Global

Kampanye Pemasaran Global

Kampanye yang sama untuk setiap pasar. Lokalkan materi kreatif untuk audiens internasional tanpa perlu anggaran produksi terpisah untuk tiap wilayah.

Use case: Meluncurkan kampanye produk di 12 pasar secara bersamaan dengan materi video berbahasa asli.

Hasil terverifikasi: Vision Creative Labs membantu klien beralih dari hanya 1–2 video per tahun menjadi 50–60 video per hari dengan HeyGen.

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan

Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa pun (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:

10Xpeningkatan kecepatan produksi video
5Xpeningkatan dalam pembuatan video
40%peningkatan waktu tonton video
5Xpengembalian belanja iklan
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya di medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Perancang Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami punya sebuah film yang sudah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba kami sadar bahwa saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Hari kerja
"Yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya

Apa itu pembuatan video AI untuk pemasaran?

Pembuatan video berbasis AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan video pemasaran profesional tanpa kebutuhan produksi tradisional. HeyGen menggabungkan avatar AI, sintesis suara, dan pengeditan otomatis untuk mengubah skrip menjadi konten video yang sudah jadi—tanpa perlu kamera, studio, atau kru film. Tim marketing dapat membuat video produk, konten media sosial, dan materi iklan dalam hitungan menit, bukan berminggu-minggu.

Bagaimana cara membuat video pemasaran tanpa tim produksi?

Tulis skrip Anda sendiri atau biarkangenerator skrip AI HeyGenmembuatkannya dari brief Anda. Pilih avatar AI sebagai presenter di layar, tentukan suara dan gaya visual, lalu buat video Anda. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak memerlukan keahlian produksi. Untuk menjaga konsistensi brand,kloning juru bicara Andasehingga kembaran digital mereka dapat mewakili brand Anda di semua konten.

Bisakah saya membuat video media sosial untuk beberapa platform sekaligus?

Ya—HeyGen mengekspor dalam berbagai rasio aspek dari satu proyek. Buat sekali, lalu ekspor dalam 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok dan Instagram Reels, serta 1:1 untuk postingan feed Instagram. Tidak perlu membuat ulang konten untuk setiap platform atau mengelola banyak alur kerja produksi.

Bagaimana cara kerja video pemasaran multibahasa?

Buat video pemasaran Anda dalam bahasa utama Anda, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga suara brand Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio terjemahan). Luncurkan kampanye global hanya dari satu video sumber.

Bisakah saya membuat konten bergaya UGC dengan HeyGen?

Buat video pelatihan kepatuhan Anda sekali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan ini sudah termasuk kloning suara (sehingga pembawa materi Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio yang diterjemahkan). Versi bahasa Spanyol Anda akan terdengar seperti penutur asli Spanyol, bukan seperti bahasa Inggris yang didubbing.

Bagaimana cara menjaga konsistensi brand di semua video?

HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim kepatuhan perusahaan yang menangani dokumentasi kebijakan sensitif, HeyGen menyediakan ruang kerja khusus dengan integrasi SSO dan manajemen pengguna terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.

Bisakah saya mempersonalisasi video untuk setiap penonton?

Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan kolom variabel untuk nama, perusahaan, dan detail khusus. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi personal yang disesuaikan untuk pemasaran berbasis akun, pendekatan penjualan, atau kampanye keterlibatan pelanggan. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personal untuk AB InBev dengan menggunakan pendekatan ini.

Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran?

HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk memecah konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan peserta dan pelacakan pembelajaran menjadi lebih baik.

Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?

Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya $5.000–$20.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketika kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang videonya, bukan syuting ulang. Tim pemasaran melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.

Bisakah seluruh tim pemasaran saya menggunakan HeyGen?

Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat manajer pemasaran, pembuat konten, dan desainer dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan elemen merek yang telah disetujui mudah diakses semua orang. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin, memantau penggunaan, dan memastikan konsistensi merek di seluruh output tim.

Jenis video pemasaran apa yang bisa saya buat?

HeyGen mendukung hampir semua format video pemasaran: peluncuran produk, video penjelasan, konten media sosial, materi iklan kreatif, testimoni pelanggan, tutorial cara penggunaan, pengumuman perusahaan, promosi acara, konten video email, dan banyak lagi. Jika Anda bisa menuliskannya dalam bentuk naskah, HeyGen bisa memproduksinya—dalam bahasa apa pun, untuk kanal apa pun.

Apakah konten pemasaran saya aman?

HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim pemasaran perusahaan yang menangani materi kampanye sensitif atau informasi produk yang belum dirilis, HeyGen menyediakan ruang kerja khusus dengan integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.

Jelajahi Solusi Lainnya

Use Cases

Tools

Kisah Pelanggan

Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini

Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa perlu menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka membuat konten.

  • Tidak perlu kartu kredit
  • Tidak perlu pengalaman produksi
  • Batalkan kapan saja
CTA background

Pelajari lebih lanjut

Video TestimoniVideo Peluncuran ProdukHeyGen untuk Video Media SosialIklan Video UGCKampanye Video Terlokalisasi