Buat Video Peluncuran Produk yang Meningkatkan Penjualan
Ubah peluncuran produk menjadi konten video yang menghasilkan pendapatan. Buat video pengumuman profesional untuk Instagram, LinkedIn, YouTube, dan TikTok dalam hitungan menit. Tanpa perlu kamera, kru, atau keahlian editing.
Perbarui konten secara instan saat produk berubah
Masalah Pemasaran
Lihat bagaimana tim marketing seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Hambatan dalam Peluncuran Produk
Produk Anda sudah siap. Tanggal peluncuran sudah ditetapkan. Tapi video pengumuman Anda belum ada. Mengoordinasikan produksi video berarti harus memesan talent, menyewa peralatan, menunggu berminggu-minggu untuk proses editing. Pada saat video Anda akhirnya disetujui, para pesaing sudah lebih dulu menarik perhatian pasar.
Menskalakan di seluruh portofolio produk Anda membuat semua masalah ini berlipat ganda. Dua puluh SKU baru berarti dua puluh sesi pengambilan video terpisah dengan biaya $5.000 masing-masing. Agensi memperkirakan 4–6 minggu per video. Manajer produk tidak bisa menunggu selama itu. Anggaran pemasaran tidak bisa menjangkau sejauh itu. Dan ketika spesifikasi produk berubah sebelum peluncuran, Anda harus mulai lagi dari nol.
Solusi HeyGen
HeyGen pembuat video peluncuran produk mengubah ringkasan produk Anda menjadi video pengumuman profesional dalam hitungan menit. Cukup ketik deskripsi produk Anda, pilih presenter avatar AI, dan hasilkan konten siap rilis tanpa kamera atau studio. Video Anda diekspor otomatis dalam setiap format: vertikal untuk Instagram dan TikTok, persegi untuk feed media sosial, horizontal untuk YouTube.
Meluncurkan lima puluh produk? Buat lima puluh video dalam satu sesi dengan fitur pembuatan massal. Peluncuran global? Terjemahkan video pengumuman Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Spesifikasi produk berubah? Edit skrip Anda dan buat ulang dalam lima menit. Konten peluncuran Anda tetap terbaru tanpa penundaan produksi atau pengambilan ulang yang mahal.
Segala Kebutuhan Tim Pemasaran untuk Berkreasi dalam Skala Besar
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Kemampuan Peluncuran Multi-Produk
Luncurkan seluruh katalog produk Anda dengan konten video. Pembuatan massal HeyGen menghasilkan video pengumuman untuk SKU tanpa batas hanya dari satu unggahan CSV. Berbagai kategori produk dapat menggunakan presenter yang berbeda sambil tetap menjaga konsistensi branding di seluruh portofolio Anda.
Video Peluncuran yang Dioptimalkan untuk Setiap Platform
Buat sekali, luncurkan di mana saja. Ekspor dalam format vertikal 9:16 untuk Instagram dan TikTok, persegi 1:1 untuk feed media sosial, dan horizontal 16:9 untuk YouTube dan LinkedIn. Tanpa pengubahan ukuran manual. Setiap format tetap mempertahankan kualitas profesional dengan komposisi yang tepat.
Peluncuran Global Multi-Bahasa
Luncurkan secara bersamaan di setiap pasar. Terjemahkan video pengumuman Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara yang terdengar seperti penutur asli. Teknologi sinkronisasi bibir menyesuaikan gerakan mulut dengan audio terjemahan. Sesuaikan detail regional seperti harga dan ketersediaan untuk setiap pasar.
Presenter Produk Avatar AI
Pilih dari lebih dari 120 avatar AI yang beragam atau buat avatar kustom dari foto. Presenter yang melek teknologi untuk peluncuran perangkat lunak. Wajah ramah untuk produk konsumen. Avatar bergaya eksekutif untuk pengumuman B2B. Avatar Anda selalu tersedia dan selalu menyampaikan dengan sempurna setiap saat.
Luncurkan Template Video
Template siap pakai untuk skenario peluncuran produk yang umum. Peluncuran fitur software. Pengenalan lini produk baru. Rilis edisi terbatas. Peluncuran koleksi musiman. Pilih template, tambahkan detail produk, lalu buat videonya.
Pembaruan Peluncuran Instan
Spesifikasi produk berubah? Harga diperbarui? Edit naskah dan buat ulang dalam hitungan menit. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa penundaan produksi. Uji berbagai pendekatan pesan. Lakukan A/B testing untuk mengetahui narasi produk mana yang paling resonan dengan audiens.
Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah
Masukkan Detail Produk
Ketik deskripsi produk Anda, fitur utama, harga, dan ketersediaan. Atau unggah brief produk atau siaran pers yang sudah ada. Untuk peluncuran dengan banyak produk, unggah file CSV berisi semua detail SKU untuk pembuatan secara massal.
Rancang Video Peluncuran Anda
Pilih avatar AI presenter yang sesuai dengan kategori produk Anda. Tentukan latar belakang. Tambahkan gambar produk, logo, dan warna brand. Pratinjau secara persis bagaimana tampilan video pengumuman Anda.
Hasilkan dan Sebarkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah punya video marketing profesional. Ekspor dalam setiap rasio aspek untuk semua kanal. Butuh jangkauan global? Terjemahkan ke bahasa apa pun dengan satu klik. Kirimkan konten secepat kalender marketing Anda.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran
Peluncuran Produk Perangkat Lunak dan SaaS
Umumkan fitur baru, pembaruan besar, dan peluncuran platform dengan video yang mendemonstrasikan hal-hal terbaru. Produk teknis mendapatkan penjelasan yang jelas melalui rekaman layar yang menampilkan fitur-fitur saat digunakan.
Peluncuran Produk Konsumen dan E-commerce
Luncurkan koleksi baru, produk musiman, atau edisi terbatas dengan video peluncuran produk yang menarik. Buat video terpisah untuk setiap SKU atau video ikhtisar untuk seluruh koleksi.
Solusi B2B dan Peluncuran Enterprise
Posisikan solusi B2B baru Anda dengan video pengumuman profesional. Avatar bergaya eksekutif menyampaikan proposisi nilai dengan jelas kepada para pengambil keputusan.
Peluncuran Aplikasi Seluler
Dorong unduhan dengan video peluncuran aplikasi yang menampilkan fitur-fitur utama. Pratinjau App Store, teaser media sosial, dan video halaman arahan—semuanya dari satu kreasi.
Peluncuran Perangkat Keras dan Produk Fisik
Tampilkan produk fisik dengan video yang menggabungkan presenter AI dan fotografi produk. Jelaskan fitur-fitur dan tunjukkan berbagai use case tanpa perlu sesi pemotretan produk yang rumit.
Edisi Terbatas dan Peluncuran Eksklusif
Ciptakan rasa urgensi untuk produk edisi terbatas. Video peluncuran menekankan kelangkaan, menonjolkan keunikan produk, dan mendorong tindakan segera sebelum stok habis.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video peluncuran produk?
Video peluncuran produk adalah video pemasaran yang mengumumkan dan memperkenalkan produk baru. Video ini menampilkan fitur, menjelaskan manfaat, dan membangun antusiasme terhadap rilis terbaru. HeyGen membuat video pengumuman profesional menggunakan avatar AI dan sintesis suara tanpa perlu kamera atau studio.
Bagaimana cara membuat video peluncuran produk tanpa melakukan pengambilan gambar?
Ketik detail produk Anda di HeyGen. Pilih presenter avatar AI. Pilih gaya visual dan tambahkan elemen merek. Klik generate dan HeyGen akan membuat video pengumuman produk jadi dalam hitungan menit. Tidak perlu kamera atau keahlian editing.
Berapa lama sebaiknya durasi video peluncuran produk?
Instagram dan TikTok: 15–45 detik. LinkedIn: 45–90 detik. YouTube: 60–180 detik. Website: 60–90 detik. Video yang lebih pendek mendorong tingkat penyelesaian yang lebih tinggi di platform media sosial.
Bisakah saya menerjemahkan video peluncuran produk untuk peluncuran global?
Ya. Buat video Anda dalam bahasa utama Anda, lalu terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Luncurkan secara bersamaan di setiap pasar dengan konten berbahasa lokal.
Bagaimana jika detail produk berubah sebelum peluncuran?
Edit naskah dengan informasi terbaru dan buat ulang dalam hitungan menit. Tidak perlu pengambilan gambar ulang. Banyak tim produk membuat video awal lebih dulu, lalu memperbaruinya dengan detail final tepat sebelum peluncuran.
Bolehkah saya menampilkan produk saya yang sebenarnya di dalam video?
Ya. Unggah foto produk, tangkapan layar, atau rekaman demo. Padukan avatar AI sebagai presenter dengan visual produk Anda untuk menghadirkan cerita produk yang lengkap.
Bisakah saya mempersonalisasi video untuk setiap penonton?
Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan kolom variabel untuk nama, perusahaan, dan detail khusus. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi personal yang disesuaikan untuk pemasaran berbasis akun, pendekatan penjualan, atau kampanye keterlibatan pelanggan. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personal untuk AB InBev dengan menggunakan pendekatan ini.
Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk membagi konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan peserta dan pelacakan pembelajaran menjadi lebih baik.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya $5.000–$20.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Saat kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang videonya alih-alih syuting ulang. Tim marketing melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan menyewa agensi video?
Agensi tradisional mengenakan biaya $5.000–$15.000 per video dengan tenggat 2–4 minggu. HeyGen menghasilkan kualitas setara dalam hitungan menit dengan biaya jauh lebih rendah, serta video dan revisi tanpa batas.
Apakah video AI cocok untuk keperluan pemasaran sekaligus pelatihan?
Tentu. Banyak organisasi menggunakan video berbasis AI baik untuk pemasaran eksternal maupun inisiatif pembelajaran internal, termasuk kampanye video yang dilokalkan untuk menjangkau audiens di berbagai wilayah.
