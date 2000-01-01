Melakukan scaling berarti harus merekrut lebih banyak kreator atau agensi dengan biaya yang cepat membengkak. Konten multi-bahasa untuk audiens global? Itu butuh sesi syuting terpisah atau dubbing yang mahal. Tim Anda tahu bahwa video menghasilkan engagement 10x lebih tinggi dibandingkan postingan statis, tetapi bottleneck produksi membuat Anda terjebak hanya memposting grafis dan berharap hasilnya bagus.

Dengan HeyGen Solusi HeyGen

Pembuat video sosial HeyGen mengubah skrip menjadi konten yang menarik perhatian dalam hitungan menit. Cukup ketik apa yang ingin Anda sampaikan, pilih avatar AI yang sesuai dengan brand Anda, dan hasilkan video siap unggah untuk berbagai platform. Tanpa perlu kamera, studio, atau proses editing. Butuh pesan yang sama untuk Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, dan YouTube Shorts? Buat sekali, ekspor ke semua format secara otomatis.

Meluncur di pasar baru? Terjemahkan konten dengan performa terbaik Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Avatar Anda berbicara fasih bahasa Spanyol, Mandarin, Jerman, dan Arab tanpa perlu rekaman ulang. Perbarui pesan Anda saat tren berubah, produk berganti, atau kampanye beralih arah. Pekerjaan yang dulu memakan waktu dua minggu untuk tim Anda, kini hanya butuh sepuluh menit.