Buat Video Media Sosial dengan AI
Ubah ide menjadi video sosial yang menarik dalam hitungan menit. Tanpa perlu syuting, tanpa perlu keahlian editing. Hasilkan konten profesional untuk Instagram, TikTok, LinkedIn, dan YouTube dengan avatar AI yang bisa berbicara dalam lebih dari 175 bahasa. Lebih sering posting, lebih sedikit stres.
Perbarui konten secara instan saat produk berubah
Masalah Pemasaran
Lihat bagaimana tim marketing seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Treadmill Konten Media Sosial
Melakukan scaling berarti harus merekrut lebih banyak kreator atau agensi dengan biaya yang cepat membengkak. Konten multi-bahasa untuk audiens global? Itu butuh sesi syuting terpisah atau dubbing yang mahal. Tim Anda tahu bahwa video menghasilkan engagement 10x lebih tinggi dibandingkan postingan statis, tetapi bottleneck produksi membuat Anda terjebak hanya memposting grafis dan berharap hasilnya bagus.
Solusi HeyGen
Pembuat video sosial HeyGen mengubah skrip menjadi konten yang menarik perhatian dalam hitungan menit. Cukup ketik apa yang ingin Anda sampaikan, pilih avatar AI yang sesuai dengan brand Anda, dan hasilkan video siap unggah untuk berbagai platform. Tanpa perlu kamera, studio, atau proses editing. Butuh pesan yang sama untuk Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, dan YouTube Shorts? Buat sekali, ekspor ke semua format secara otomatis.
Meluncur di pasar baru? Terjemahkan konten dengan performa terbaik Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Avatar Anda berbicara fasih bahasa Spanyol, Mandarin, Jerman, dan Arab tanpa perlu rekaman ulang. Perbarui pesan Anda saat tren berubah, produk berganti, atau kampanye beralih arah. Pekerjaan yang dulu memakan waktu dua minggu untuk tim Anda, kini hanya butuh sepuluh menit.
Segala yang Dibutuhkan Tim Media Sosial untuk Membuat Konten dalam Skala Besar
Produksi Video Cepat
Beralih dari brief ke video jadi dalam hitungan menit, bukan minggu. Tanpa pemesanan studio, tanpa penjadwalan talent, tanpa antrean pascaproduksi. Tim marketing Anda mengendalikan seluruh alur kerja—dari ide hingga ekspor—tanpa ketergantungan pada pihak luar.
• Hasilkan video dalam hitungan menit
• Tidak perlu studio atau peralatan
• Kendali kreatif sepenuhnya di dalam perusahaan
Presenter Avatar AI
Suara brand Anda, disampaikan secara konsisten di setiap video. Pilih dari lebih dari 120 avatar AI beragam, termasuk gaya profesional, kasual, enerjik, atau berwibawa yang sesuai dengan kepribadian brand Anda. Tidak perlu lagi mengatur jadwal talent, bernegosiasi soal hak penggunaan, atau khawatir presenter mengundurkan diri. Avatar Anda selalu tersedia, selalu sesuai brand, dan selalu siap untuk merekam.
• Lebih dari 120 avatar beragam dengan berbagai usia, gaya, dan etnis
• Pembuatan avatar kustom dari foto untuk konsistensi merek
• Beberapa avatar untuk berbagai jenis konten atau audiens yang berbeda
Kloning & Penerjemahan Suara
Raih audiens global tanpa harus merekrut kreator multibahasa. Buat video Anda dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan ke bahasa Spanyol, Portugis, Hindi, Jepang, atau salah satu dari lebih dari 175 bahasa lainnya dengan kloning suara yang terdengar seperti penutur asli, bukan dubbing. Teknologi sinkronisasi bibir menyesuaikan gerakan mulut dengan audio terjemahan, sehingga avatar Anda berbicara secara alami dalam setiap bahasa. Satu video, pasar tanpa batas.
Kemampuan multibahasa ini melampaui pemasaran media sosial. Organisasi juga menggunakan teknologi terjemahan HeyGen untuk video pelatihan multibahasa, memungkinkan perusahaan global melatih karyawan dalam bahasa asli mereka sekaligus menjaga konsistensi pesan merek di seluruh dunia.
• Lebih dari 175 bahasa dengan sintesis suara alami
• Kloning suara mempertahankan suara merek di berbagai bahasa
• Lip-sync untuk penyampaian yang autentik di setiap pasar
Pembuatan Video dari Naskah
Tidak punya pengalaman mengedit video? Tidak masalah. Cukup ketikkan naskah atau poin pembicaraan Anda dan HeyGen akan mengurus semuanya. AI secara otomatis menyesuaikan tempo, menambahkan jeda yang pas, dan mengatur timing pesan Anda dengan sempurna. Terlalu panjang untuk Instagram? Pengoptimal platform akan menyarankan bagian yang perlu dipangkas. Butuh hook dalam 3 detik pertama? Template bawaan menunjukkan contoh yang terbukti efektif.
• Penyesuaian waktu dan tempo naskah berbasis AI
• Rekomendasi skrip khusus platform
• Kontrol penekanan suara dan emosi
Integrasi Brand Kit
Kunci identitas visual Anda di setiap video sosial. Unggah logo, warna merek, font, dan elemen grafis resmi Anda satu kali saja. Setelah itu, setiap video akan otomatis tetap konsisten. Brand Glossary memastikan nama produk, istilah perusahaan, dan frasa kunci selalu diucapkan dengan benar setiap saat. Video pertama yang dibuat intern Anda akan terlihat sepolished karya direktur kreatif Anda.
• Aset merek terpusat untuk seluruh tim
• Penerapan logo dan warna secara otomatis
• Kontrol pelafalan untuk istilah merek
Pembuatan Video Massal
Luncurkan kampanye untuk 50 produk? Buat 50 video. Masukkan naskah Anda ke pemroses batch HeyGen dan hasilkan satu kalender konten lengkap hanya dalam satu sesi. Avatar berbeda, latar belakang berbeda, kualitas profesional yang sama tanpa harus menghabiskan 50 hari produksi. Skala output konten Anda agar sejalan dengan ambisi Anda, bukan ukuran tim Anda.
• Hasilkan banyak video dari CSV atau unggahan batch
• Campur dan padukan avatar, latar belakang, dan gaya
• Ekspor seluruh kampanye yang siap untuk dijadwalkan
Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah
Tulis Naskah Anda
Ketik apa yang ingin Anda sampaikan, atau biarkan AI membuat konten dari ringkasan produk, posting blog, atau tujuan kampanye Anda. Tanpa teleprompter. Tanpa menghafal naskah. Hanya pesan yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Pengoptimal skrip HeyGen menyarankan suntingan untuk meningkatkan keterlibatan berdasarkan praktik terbaik tiap platform.
Pilih Gaya Anda
Pilih avatar AI yang sesuai dengan konten Anda: profesional untuk konten kepemimpinan pemikiran, enerjik untuk peluncuran produk, dan ramah untuk storytelling brand. Pilih latar belakang (studio, kantor, luar ruangan, atau kustom) dan tambahkan logo Anda. Pratinjau secara real-time untuk melihat persis seperti apa video Anda sebelum dibuat.
Buat & Posting
Klik buat. Dalam 2–5 menit, Anda sudah memiliki video jadi yang dioptimalkan untuk semua platform yang Anda butuhkan. Unduh untuk Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts, dan Facebook, semuanya dari satu sumber yang sama. Jadwalkan di alat manajemen media sosial Anda atau langsung unggah saat itu juga. Kalender konten Anda sekarang jauh lebih mudah untuk diisi.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran
Video Peluncuran Produk
Luncurkan konten saat hari pertama, bukan hari ketiga puluh.Video produk yang menjelaskan fitur, menunjukkan nilai, dan mendorong adopsi—diproduksi dalam hitungan jam, bukan minggu. Perbarui seketika saat fitur berubah.
Use case: Membuat video pengumuman produk untuk situs web, email, dan media sosial secara bersamaan pada hari peluncuran.
Konten Media Sosial
Penuhi kebutuhan algoritma tanpa membuat tim kelelahan. Konten sosial harian di TikTok, Instagram, LinkedIn, dan YouTube—kualitas konsisten, waktu produksi jauh lebih singkat.
Use case: Hasilkan konten video untuk media sosial selama satu minggu hanya dalam satu sesi di sore hari.
Kreasi Iklan
Uji lebih banyak konsep, temukan pemenang lebih cepat. Hasilkan variasi iklan untuk A/B testing tanpa perlu sesi pemotretan terpisah untuk setiap materi kreatif. Berbagai hook, berbagai avatar, berbagai sudut pendekatan—semua dari satu alur kerja.
Use case: Buat 10 variasi iklan untuk pengujian kreatif dalam waktu yang sama dengan pembuatan satu iklan tradisional.
Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.
Testimoni Pelanggan
Social proof dalam skala besar. Buat konten bergaya testimoni yang membangun kepercayaan tanpa perlu mengatur jadwal pelanggan dan kerepotan proses pengambilan gambar.
Use case: Membuat video kisah pelanggan yang menyoroti kasus penggunaan dan hasil yang dicapai di berbagai industri.
Konten Penjelasan dan Panduan Cara
Bantu pelanggan memahami produk Anda dengan video tutorial dan video penjelasan. Perbarui seketika saat produk Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Use case: Membangun pustaka penjelasan fitur yang selalu terbaru dengan setiap pembaruan produk.
Kampanye Pemasaran Global
Kampanye yang sama untuk setiap pasar. Lokalkan materi kreatif untuk audiens internasional tanpa perlu anggaran produksi terpisah untuk tiap wilayah.
Use case: Meluncurkan kampanye produk di 12 pasar secara bersamaan dengan materi video berbahasa lokal.
Hasil terverifikasi: Vision Creative Labs membantu klien beralih dari hanya 1–2 video per tahun menjadi 50–60 video per hari dengan HeyGen.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2 bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video media sosial berbasis AI?
Video media sosial berbasis AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten video yang menampilkan avatar AI (presenter digital) dan suara sintetis. Alih-alih merekam dengan kamera, peralatan, dan talent manusia, Anda cukup mengetikkan naskah dan AI akan membuat video jadi dengan seorang presenter yang menyampaikan pesan Anda. HeyGen pembuat video sosial menghasilkan konten yang dioptimalkan untuk Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, dan platform lainnya, siap diposting tanpa perlu pengeditan.
Bisakah saya membuat video untuk Instagram, TikTok, dan LinkedIn dengan satu alat?
Ya, ini memang tepat seperti yang HeyGen dirancang untuk lakukan. Buat videomu satu kali saja, lalu ekspor sekaligus ke berbagai format: vertikal 9:16 untuk Instagram Reels dan TikTok, persegi 1:1 untuk feed Instagram, horizontal 16:9 untuk YouTube dan LinkedIn. Setiap hasil ekspor dioptimalkan sesuai spesifikasi platform tersebut, termasuk dimensi yang tepat, ukuran file, dan gaya teks caption. Tidak perlu lagi mengatur ulang format atau mengubah ukuran secara manual.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video media sosial?
Sebagian besar video sosial dibuat dalam 2–5 menit, tergantung pada durasi dan kompleksitasnya. Reel Instagram berdurasi 60 detik biasanya membutuhkan 2–3 menit untuk dibuat. Menulis skrip Anda mungkin memakan waktu 5–10 menit. Dari ide sampai video jadi yang siap diposting: kurang dari 15 menit total. Bandingkan dengan produksi video tradisional (berhari-hari atau berminggu-minggu) atau bahkan editing DIY (1–2 jam per video).
Bisakah saya membuat video dalam berbagai bahasa untuk audiens global?
Ya. HeyGen mendukung lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Buat video Anda dalam bahasa utama Anda (Inggris, Spanyol, dll.), lalu klik terjemahkan untuk menghasilkan versi dalam bahasa Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Hindi, Portugis, dan lebih dari 170 bahasa lainnya.Kloning suara memastikan setiap bahasa terdengar alami, bukan seperti robot. Sinkronisasi bibir mencocokkan gerakan mulut dengan audio yang telah diterjemahkan, sehingga avatar Anda berbicara secara autentik dalam setiap bahasa.
Bisakah saya menyesuaikan avatar AI agar sesuai dengan brand saya?
Ya. Pilih dari lebih dari 120 avatar beragam yang sudah tersedia, atau buat avatar kustom dari foto yang sesuai dengan tampilan spesifik merek Anda. Unggah gambar yang menunjukkan gaya, etnis, rentang usia, dan gender yang Anda inginkan. HeyGen akan membuat avatar unik untuk penggunaan eksklusif Anda. Untuk konsistensi merek yang maksimal, kloning diri Anda atau anggota tim untuk membuat kembaran digital yang mewakili perusahaan Anda di semua konten sosial.
Apakah video tersebut terlihat dibuat oleh AI atau palsu?
Avatar terbaru HeyGen menampilkan kualitas fotorealistik dengan gerakan, ekspresi, dan sinkronisasi bibir yang begitu natural sehingga sebagian besar penonton tidak bisa membedakannya dari rekaman nyata. Namun, banyak brand memilih untuk merangkul estetika AI. Gaya ini khas, konsisten, dan jujur tentang fakta bahwa ia dihasilkan oleh AI. Baik Anda menginginkan avatar yang sangat realistis maupun yang bergaya (stylized), kedua opsi tersebut tersedia dan sama-sama berkinerja baik di platform media sosial.
Bagaimana cara kerja teks dan subtitle?
Teks otomatis dibuat secara otomatis saat Anda membuat video. Teks disinkronkan dengan audio secara sempurna, menggunakan tanda baca yang tepat, dan menyorot kata kunci untuk penekanan. Anda dapat menyesuaikan gaya teks termasuk jenis huruf, ukuran, warna, posisi, dan animasi agar sesuai dengan praktik terbaik platform atau panduan merek Anda. Teks tersedia dalam lebih dari 175 bahasa yang didukung untuk video terjemahan.
Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk memecah konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan peserta dan pelacakan pembelajaran menjadi lebih baik.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya $5.000–$20.000+ untuk satu video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketika kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang videonya, bukan syuting ulang. Tim marketing melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.
Bisakah beberapa anggota tim berkolaborasi dalam video sosial?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat tim media sosial, desainer, dan pembuat konten Anda dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama menyimpan avatar yang disetujui, elemen merek, skrip, dan template yang dapat diakses semua orang. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin, meninjau konten sebelum diposting, dan melacak anggota tim mana yang membuat video tertentu.
Bisakah saya menggunakan HeyGen untuk video pelatihan karyawan?
Ya. Meskipun HeyGen unggul dalam membuat konten sosial yang menarik perhatian, banyak organisasi juga menggunakan platform ini untuk video pelatihan internal. Avatar AI yang sama, kemampuan multibahasa, dan proses pembuatan yang cepat dapat digunakan baik untuk pemasaran eksternal maupun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan (L&D) internal.
Bisakah saya menambahkan musik, efek suara, atau suara saya sendiri?
Ya untuk ketiganya. HeyGen menyertakan pustaka trek musik latar berlisensi untuk penggunaan komersial dalam video sosial. Anda juga dapat mengunggah file audio Anda sendiri, termasuk musik bermerk, efek suara, atau rekaman suara. Beberapa pengguna membuat video hibrida: avatar AI untuk presentasi visual, tetapi menggunakan rekaman suara mereka sendiri untuk audionya. Atau gunakan AI untuk konten utama dan tambahkan musik Anda sendiri di atasnya demi konsistensi brand.
Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini
Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa harus menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka berkarya.
