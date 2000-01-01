Kampanye Video Terlokalisasi yang Mengena di Setiap Pasar
Luncurkan kampanye video multibahasa di pasar global tanpa perlu tim produksi lokal atau penundaan karena terjemahan. Satu pembuatan video dapat diubah menjadi lebih dari 175 versi yang dilokalkan dengan kloning suara yang terdengar seperti penutur asli dan sinkronisasi bibir. Skala pemasaran internasional Anda tanpa harus menaikkan anggaran.
- Perbarui konten seketika saat produk berubah
Masalah Pemasaran
Lihat bagaimana tim marketing seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Hambatan Utama dalam Pemasaran Global
Produk Anda dijual di 15 negara, tetapi kampanye pemasaran hanya diluncurkan dalam bahasa Inggris. Pasar internasional hanya mendapat konten generik dengan subtitle—kalau beruntung. Anda tahu konten dalam bahasa asli berkinerja lebih baik, tetapi membuat kampanye video yang dilokalkan berarti produksi terpisah untuk setiap pasar. Lokalisasi video tradisional biayanya $3.000–$8.000 per bahasa. Satu kampanye di 10 pasar bisa menghabiskan $30.000–$80.000 sebelum biaya media. Tim regional menunggu berbulan-bulan sampai kantor pusat membuat konten, lalu menunggu lagi berminggu-minggu untuk terjemahan. Saat kampanye bahasa Spanyol Anda akhirnya tayang, kampanye bahasa Inggris Anda sudah ketinggalan zaman. Dubbing terdengar kaku seperti robot. Subtitle mengharuskan penonton menyalakan suara. Kinerja kampanye internasional Anda buruk bukan karena pesannya salah, tetapi karena cara penyampaiannya terasa asing.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah satu kampanye video menjadi versi lokal tanpa batas dengan kloning suara beraksen asli dan sinkronisasi bibir. Buat kampanye Anda sekali saja dalam bahasa utama Anda. Dengan satu klik, kampanye Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Arab, dan lebih dari 170 bahasa lainnya. Avatar Anda berbicara dengan bahasa lokal yang fasih di setiap pasar, bukan sulih suara yang kaku. Kloning suara menangkap nada dan gaya penyampaian presenter Anda di setiap bahasa. Sinkronisasi bibir mencocokkan gerakan mulut dengan audio terjemahan. Sesuaikan per pasar: harga regional, mata uang lokal, penawaran khusus pasar. Luncurkan ke semua pasar secara bersamaan. Tanpa peluncuran bertahap. Pembaruan diterapkan ke semua pasar secara instan.
Segala yang Dibutuhkan Tim Pemasaran untuk Berkreasi dalam Skala Besar
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Lokalisasi dalam 175+ Bahasa
Ubah kampanye video menjadi versi berbahasa lokal untuk pasar mana pun di seluruh dunia. Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis, Jepang, Mandarin, Korea, Arab, Hindi, dan lebih dari 165 bahasa lainnya. Kloning suara alami, bukan text-to-speech yang terdengar robotik. Kampanye Anda akan terdengar seperti diproduksi secara profesional untuk setiap pasar. Opsi dialek regional memastikan kesesuaian pasar: bahasa Spanyol Amerika Latin untuk Meksiko, bahasa Spanyol Eropa untuk Spanyol.
Lebih dari 175 bahasa dan dialek regional
Sintesis suara natural per bahasa
Emosi dan penekanan tetap terjaga
Pilihan aksen regional
Kloning Suara dengan Keaslian Budaya
Kloning suara mempertahankan karakter vokal presenter Anda di berbagai bahasa. Nada yang sama, energi yang sama, kepribadian merek yang sama, namun secara alami disesuaikan dengan setiap bahasa. Versi bahasa Spanyol menangkap ekspresivitas. Versi bahasa Jepang menjaga formalitas bisnis. Versi bahasa Prancis mempertahankan kesan berkelas. Setiap lokalisasi terasa autentik secara budaya, tidak terdengar seperti terjemahan.
Kloning suara dalam semua bahasa
Pertahankan kepribadian presenter secara global
Adaptasi budaya dalam penyampaian
Nuansa lokal autentik di setiap pasar
Teknologi Sinkronisasi Bibir
Sinkronisasi bibir tingkat lanjut mencocokkan gerakan mulut avatar dengan audio terjemahan di setiap bahasa. Kata-kata dalam bahasa Spanyol selaras dengan gerakan bibir bahasa Spanyol. Frasa bahasa Jepang mengikuti artikulasi bahasa Jepang. Penonton melihat ucapan yang tampak alami, bukan dubbing yang jelas tidak sinkron. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan penonton dan tampilan profesional di seluruh dunia.
Lip-sync dalam lebih dari 175 bahasa
Gerakan mulut alami per bahasa
Menghilangkan efek gaung
Presentasi profesional secara global
Kustomisasi Regional
Lokalisasi lebih dari sekadar penerjemahan. Sesuaikan konten untuk setiap pasar: penetapan harga per wilayah, mata uang lokal, penawaran khusus per pasar, lokasi kantor regional, kemitraan lokal, dan persyaratan kepatuhan. Kampanye Anda di AS menampilkan harga dalam dolar dan kantor di New York. Kampanye berbahasa Spanyol menampilkan harga dalam euro dan kantor di Madrid. Setiap pasar mendapatkan konten yang relevan dan sesuai secara lokal.
Harga dan mata uang regional
Penawaran khusus pasar
Informasi kontak lokal
Adaptasi acara budaya
Peluncuran Serentak di Berbagai Pasar
Luncurkan kampanye di semua pasar pada hari yang sama. Tanpa peluncuran bertahap. Peluncuran produk global? Setiap pasar meluncurkan secara bersamaan dengan kampanye berbahasa lokal. Promosi Black Friday? Semua wilayah tayang serentak. Keunggulan kecepatan kompetitif di setiap pasar.
Peluncuran global di hari yang sama
Tidak ada keterlambatan regional
Semua pasar secara bersamaan
Momentum global yang terus menguat
Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah
Buat Kampanye Utama Anda
Kembangkan kampanye video Anda dalam bahasa utama Anda. Tulis naskah pesan, pilih avatar AI, rancang elemen visual, tambahkan aset merek. Ini akan menjadi sumber untuk semua versi yang dilokalkan. AI HeyGen membantu menyusun pesan agar mudah disesuaikan dengan budaya.
Lokalkan ke Pasar Sasaran
Pilih pasar dan bahasa target. Bahasa Spanyol untuk Spanyol dan Amerika Latin. Bahasa Prancis untuk Prancis dan Quebec. Bahasa Jerman untuk kawasan DACH. Bahasa Portugis untuk Brasil. Bahasa Jepang, Mandarin, Arab, dan kombinasi apa pun dari lebih dari 175 bahasa. HeyGen secara otomatis menghasilkan versi berbahasa asli dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Tambahkan penyesuaian khusus pasar: harga regional, penawaran lokal, informasi kontak.
Luncurkan dan Optimalkan Secara Global
Luncurkan kampanye yang dilokalkan di semua pasar secara bersamaan. Unggah ke platform sosial per wilayah. Jalankan iklan berbayar dalam bahasa lokal. Pantau kinerja per pasar. Optimalkan berdasarkan data spesifik pasar. Perbarui kampanye secara global sesuai kebutuhan
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran
Peluncuran Produk Global
Luncurkan produk secara bersamaan di semua pasar internasional dengan kampanye berbahasa asli. Tidak ada wilayah yang harus menunggu berbulan-bulan. Setiap pasar diluncurkan sejak hari pertama dengan kampanye profesional yang terasa lokal, mendorong kesadaran merek secara global.
Use case: Perusahaan SaaS meluncurkan fitur platform secara global. Dilokalkan ke 12 bahasa yang mencakup pasar utama. Semua pasar diluncurkan secara bersamaan. Adopsi global 3x lebih cepat dibanding peluncuran bertahap.
Masuk Pasar Regional
Masuki wilayah baru dengan kredibilitas melalui video testimoni yang membangun kepercayaan lewat kisah pelanggan dalam bahasa lokal.
Use case: Merek e-commerce berekspansi ke pasar Eropa. Melakukan lokalisasi ke bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Meluncurkan secara serentak di seluruh Eropa. Pendapatan dari Eropa mencapai 40% dari pendapatan AS dalam waktu 6 bulan.
Kampanye Musiman dan Hari Raya
Sesuaikan kampanye musiman dengan hari libur dan acara budaya di tiap wilayah. Black Friday untuk AS. Singles Day untuk Tiongkok. Diwali untuk India. Setiap wilayah mendapatkan kampanye musiman yang relevan secara budaya, disesuaikan dengan hari libur lokal dan perbedaan musim di masing-masing belahan bumi.
Use case: Merek fesyen membuat kampanye musiman. Dilokalkan untuk musim, hari raya, dan acara budaya di tiap wilayah. Pendapatan musiman global naik 55% berkat kampanye yang relevan dengan masing-masing region.
Hasil terverifikasi: Merek e-commerce melaporkan tingkat konversi 48% lebih tinggi dengan konten video yang dilokalkan dibandingkan halaman yang hanya berbahasa Inggris.
Lokalisasi E-commerce dan Ritel
Perluas pemasaran video e-commerce ke berbagai pasar internasional. Video produk dilokalkan untuk setiap wilayah dengan menampilkan harga lokal, metode pembayaran, dan informasi pengiriman. Bangun kepercayaan pembeli dengan informasi belanja yang relevan secara lokal.
Use case: Merek elektronik konsumen melokalkan demo produk ke 15 bahasa yang mencakup semua marketplace Amazon di seluruh dunia. Pendapatan internasional tumbuh 67% dari tahun ke tahun.
Iklan Berbayar di Berbagai Pasar
Perluas iklan berbayar di media sosial dan digital secara internasional dengan iklan video yang dilokalkan. Iklan TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dalam bahasa lokal. Uji materi iklan di berbagai pasar. Skala iklan yang paling efektif ke tingkat regional.
Use case: Merek DTC menjalankan iklan di 10 pasar. Membuat 5 konsep, melokalkan masing-masing ke 10 bahasa. Melakukan pengujian lintas pasar. ROAS internasional meningkat 40%, CAC turun 35%.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu pembuatan video AI untuk pemasaran?
Pemasaran video terlokalisasi menyesuaikan konten video untuk bahasa, wilayah, dan budaya tertentu. Lebih dari sekadar terjemahan, ini mencakup nuansa budaya, penyesuaian regional, penyampaian oleh penutur asli, dan relevansi lokal. Banyak merek menggabungkan lokalisasi dengan format berbasis kinerja seperti iklan video UGC untuk mendorong hasil di berbagai kampanye berbayar internasional.
Apa itu kampanye multibahasa?
Kampanye multibahasa adalah inisiatif pemasaran yang dijalankan secara bersamaan dalam berbagai bahasa. Alih-alih hanya menggunakan pemasaran berbahasa Inggris, kampanye multibahasa menjangkau beragam audiens dengan konten dalam bahasa asli mereka. HeyGen menghasilkan video kampanye multibahasa dari satu konten sumber dengan kloning suara yang memastikan penyampaian yang terdengar alami di setiap bahasa.
Berapa banyak bahasa yang bisa Anda lokalkan?
HeyGen mendukung lebih dari 175 bahasa termasuk Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, Hindi, Rusia, Turki, dan lebih dari 165 bahasa lainnya. Opsi dialek regional memastikan penyampaian yang sesuai dengan pasar. Bahasa Spanyol Amerika Latin berbeda dari bahasa Spanyol Eropa. Bahasa Portugis Brasil berbeda dari bahasa Portugis Eropa.
Apakah kloning suara berfungsi dalam semua bahasa?
Ya. Fitur kloning suara HeyGen berfungsi di lebih dari 175 bahasa yang didukung. Kloning suara menangkap karakteristik vokal pembicara dan secara alami menyesuaikan dengan setiap bahasa target. Kualitas tetap konsisten di semua bahasa dengan penyampaian yang alami dan terdengar seperti manusia.
Apa itu lip-sync dan mengapa itu penting?
Lip-sync menyelaraskan gerakan mulut avatar dengan audio ucapan dalam setiap bahasa. Lip-sync yang baik menciptakan pengalaman menonton yang alami. Lip-sync yang buruk menandakan dubbing berkualitas rendah dan mengurangi kredibilitas. Lip-sync HeyGen memastikan gerakan mulut yang alami dan selaras dengan audio dalam setiap bahasa.
Bisakah Anda meluncurkan kampanye di semua pasar secara bersamaan?
Ya. HeyGen memungkinkan peluncuran global secara simultan yang sesungguhnya. Buat kampanye utama, lalu lokalkan ke semua bahasa target di hari yang sama. Luncurkan secara serentak di semua pasar. Peluncuran produk, kampanye musiman, dan penawaran promosi semuanya dapat tayang secara global sekaligus.
Bisakah Anda menyesuaikan kampanye untuk setiap pasar lebih dari sekadar menerjemahkannya?
Ya. Kustomisasi regional mencakup penetapan harga dalam mata uang lokal, penawaran khusus untuk pasar tertentu, lokasi kantor regional, penyebutan kemitraan lokal, kepatuhan terhadap peraturan setempat, penyesuaian budaya pada materi visual, serta referensi ke acara-acara regional.
Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk membagi konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan peserta dan pelacakan pembelajaran menjadi lebih baik.
Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini
Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa harus menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka berkarya.
