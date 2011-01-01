Iklan Video UGC yang Mengonversi Tanpa Harus Merekrut Kreator
Hasilkan iklan video UGC autentik menggunakan avatar AI yang terlihat dan terasa seperti konten kreator asli. Skala produksi materi iklan Anda untuk TikTok, Instagram, dan Meta tanpa perlu mengelola kreator, menegosiasikan tarif, atau menunggu materi dikirim.
Masalah Pemasaran
Lihat bagaimana tim pemasaran seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Tekanan Besar dalam Konten Pemasaran
Iklan Anda dengan performa terbaik adalah video bergaya UGC yang menghasilkan konversi 3–5× lebih baik daripada iklan brand yang dipoles, tetapi proses scaling-nya lambat dan mahal. Mengelola banyak kreator, bernegosiasi soal hak penggunaan, menunggu materi jadi, dan membayar $200–$500 per video dengan cepat membuat biaya membengkak. Kreator sering terlambat, kualitas tidak konsisten, dan hak penggunaan kedaluwarsa, sementara Anda tetap membutuhkan puluhan variasi iklan untuk menemukan mana yang paling efektif. Menguji sudut pendekatan baru memakan waktu berminggu-minggu untuk briefing dan revisi, sehingga memperlambat kemampuan Anda untuk bersaing. Kecepatan pengujian kreatif Anda tidak bisa mengimbangi target pertumbuhan Anda.
Solusi HeyGen
HeyGen pembuat iklan AI menghasilkan iklan video UGC yang autentik tanpa perlu menyewa kreator. Pilih dari beragam avatar AI yang menyajikan konten bergaya kreator dan terlihat alami di TikTok dan Instagram. Cukup ketik skrip Anda, pilih presenter, dan buat iklan dalam hitungan menit tanpa pengelolaan kreator, negosiasi hak penggunaan, atau waktu tunggu. Butuh 50 variasi iklan untuk menguji berbagai hook, angle, dan CTA? Hasilkan semuanya dalam satu sesi, menguji demo, testimoni, unboxing, dan tutorial dari presenter yang sama. Sesuatu yang biasanya memakan biaya kreator hingga $25.000 bisa dibuat hanya dalam satu sore.
Presenter avatar berbicara dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang natural dan sinkronisasi bibir yang akurat. Luncurkan materi iklan UGC yang sama secara global menggunakan kampanye video terlokalisasi tanpa harus merekrut kreator regional atau menaikkan anggaran.
Segala Kebutuhan Tim Pemasaran untuk Berkarya dalam Skala Besar
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Pengujian Kreatif Tanpa Batas
Hasilkan variasi iklan tanpa batas dengan menguji berbagai hook, titik sakit, manfaat, dan CTA. Lakukan A/B test untuk 10, 20, bahkan 50 versi guna menemukan formula pemenang Anda. Tidak ada biaya tambahan kreator untuk setiap variasi. Tingkatkan kecepatan pengujian kreatif agar sejalan dengan pengeluaran iklan Anda.
Estetika Kreator Autentik
Avatar AI menghadirkan gaya kasual dan autentik yang membuat iklan UGC berkinerja tinggi. Tampilan seperti hasil rekaman ponsel. Penyampaian langsung ke kamera. Gaya bicara yang natural. Nuansa organik yang tidak memicu kejenuhan terhadap iklan. Iklan Anda menyatu di feed seperti konten asli.
Perubahan Seketika
Buat materi iklan dalam hitungan menit, bukan hari. Rapat strategi pagi menemukan sudut pendekatan baru. Sore harinya Anda sudah mengujinya di pasar. Tanggapi tren, langkah pesaing, dan perubahan pasar secepat pemasaran kinerja.
Kendali Kreatif Penuh
Visi Anda, dieksekusi dengan sempurna. Tanpa interpretasi dari kreator. Tanpa “maaf, itu bukan gaya saya.” Tulis persis apa yang Anda ingin dikatakan, dan bagaimana Anda ingin itu disampaikan. Lakukan iterasi seketika berdasarkan data performa.
Kualitas Konsisten
Setiap video mempertahankan kualitas profesional. Tidak ada pencahayaan buruk, audio yang jelek, atau presentasi yang tidak sesuai brand. Avatar konsisten, latar konsisten, penyampaian konsisten. Skala konten tanpa perbedaan kualitas.
Tidak Ada Masalah Hak Penggunaan
Buat sekali, gunakan selamanya. Tanpa kontrak kedaluwarsa. Tanpa negosiasi ulang untuk perpanjangan penggunaan. Tanpa batasan wilayah. Jalankan iklan secara global, tanpa batas waktu, di semua platform tanpa biaya tambahan.
Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah
Tulis Hook Anda
Ketik naskah iklan Anda. Mulailah dengan hook yang menghentikan scroll. Bahas titik sakit audiens. Tawarkan solusi. Sertakan CTA yang jelas. Atau gunakan generator naskah AI yang dilatih dengan formula iklan UGC berkinerja tinggi. Hasilkan beberapa variasi naskah untuk pengujian.
Pilih Gaya Kreator Anda
Pilih avatar AI yang sesuai dengan demografi target Anda. Gunakan presenter muda dan energik untuk produk Gen Z. Gunakan sosok yang mudah ditemui sehari-hari untuk pasar massal. Gunakan avatar yang berkelas untuk merek premium. Pratinjau beberapa presenter dengan skrip Anda untuk menemukan yang paling tepat.
Pilih latar. Kamar tidur untuk nuansa autentik. Dapur untuk produk gaya hidup. Gym untuk merek kebugaran. Kantor untuk B2B. Luar ruangan untuk produk petualangan. Atau gunakan latar belakang kustom.
Hasilkan dan Terapkan
Klik Generate. Dalam 2–3 menit, ekspor iklan video UGC siap pakai dalam format vertikal 9:16 untuk TikTok dan Instagram, serta persegi 1:1 untuk penempatan di feed. Unggah langsung ke Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager, atau unduh untuk platform lainnya.
Buat 10 variasi untuk menguji berbagai hook. Tambah 10 lagi untuk menguji berbagai CTA. Tambah 10 lagi dengan penekanan manfaat yang berbeda. Luncurkan pengujian kreatif menyeluruh dalam waktu kurang dari satu jam.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran
Iklan Produk E-commerce
Buat iklan UGC dengan gaya ulasan produk. Avatar membuka kemasan produk, menonjolkan fitur, dan membagikan pengalamannya. Tampilkan produk saat digunakan. Bahas keberatan umum. Arahkan klik ke halaman produk dengan format testimoni yang autentik.
Kampanye Respons Langsung
Buat iklan UGC dengan format masalah-solusi. Avatar menyoroti titik sakit spesifik yang dialami audiens Anda. Perkenalkan produk Anda sebagai solusinya. Tunjukkan hasilnya. CTA yang kuat mendorong tindakan segera.
Testimoni Bukti Sosial
Tingkatkan bukti sosial dengan skala menggunakan iklan video testimoni tanpa harus mengejar pelanggan untuk rekaman. Sampaikan ulasan, hasil, dan kisah sukses dalam format UGC yang sangat efektif mengonversi.
Demonstrasi Produk
Konten UGC bergaya tutorial yang menunjukkan cara kerja produk. Kreator muncul di layar menjelaskan fitur, mendemonstrasikan berbagai use case, dan memaparkan manfaat. Format edukatif yang membantu mengurangi keraguan sebelum membeli.
Perbandingan dan Alternatif
Iklan bergaya "Saya beralih dari [kompetitor] ke [produk Anda]". Avatar menjelaskan mengapa mereka beralih, apa yang lebih baik, dan hasil yang mereka capai. Positioning kompetitif dalam format UGC autentik.
Musiman dan Promosi
Buat iklan UGC yang tepat waktu untuk promo, hari libur, dan penawaran terbatas. Tunjukkan urgensi Black Friday. Sajikan panduan hadiah hari raya. Luncurkan produk musim panas. Ciptakan materi kreatif musiman dengan cepat tanpa terkendala ketersediaan kreator musiman.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa pun (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu iklan video UGC?
Iklan video UGC adalah iklan bergaya konten buatan pengguna yang meniru postingan organik di media sosial. Iklan ini menampilkan orang-orang nyata (atau avatar yang tampak realistis) yang membagikan pengalaman, ulasan, atau demonstrasi secara autentik. Iklan UGC mengungguli iklan tradisional yang dibuat dengan sangat rapi karena terasa alami di platform sosial, tidak memicu kejenuhan terhadap iklan, dan memanfaatkan psikologi bukti sosial.
HeyGen pembuat iklan AI menghasilkan video bergaya UGC menggunakan avatar AI yang menyajikan presentasi autentik layaknya kreator tanpa perlu merekrut kreator sungguhan.
Bagaimana cara membuat video pemasaran tanpa tim produksi?
Iklan UGC yang dibuat dengan AI sering kali berkinerja sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada konten buatan kreator karena iterasi yang lebih cepat, kualitas yang konsisten, dan pengujian tanpa batas. Banyak brand menggunakan UGC AI untuk pengujian dan skala yang cepat, lalu menayangkan konten kreator untuk kampanye utama atau video peluncuran produk.
Apakah iklan UGC efektif untuk industri saya?
Iklan video UGC efektif di berbagai industri: e-commerce, DTC, SaaS, aplikasi seluler, suplemen, kecantikan, fesyen, kebugaran, makanan dan minuman, layanan keuangan, dan layanan B2C. Setiap merek yang menargetkan konsumen di platform sosial akan diuntungkan dari konten autentik bergaya kreator.
Merek B2B menggunakan pendekatan UGC yang dimodifikasi dengan presenter profesional dalam konteks bisnis. Penyampaiannya tetap autentik, hanya pengaturan dan nadanya yang berbeda.
Apa yang membuat iklan UGC berkinerja tinggi?
Iklan UGC yang efektif mencakup: hook yang kuat dalam 3 detik pertama, identifikasi masalah yang jelas, presenter yang mudah dipahami dan dekat dengan audiens, gaya penyampaian yang autentik, demonstrasi produk secara visual, elemen bukti sosial, ajakan bertindak (CTA) yang jelas, format vertikal yang dioptimalkan untuk mobile, serta teks terjemahan (caption) untuk penayangan tanpa suara.
Generator skrip AI HeyGen memasukkan elemen-elemen ini. Atau tulis skrip kustom menggunakan kerangka kerja yang sudah terbukti
Bisakah saya membuat konten bergaya UGC dengan HeyGen?
Buat video pelatihan kepatuhan Anda satu kali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan ini sudah termasuk kloning suara (sehingga pembawa materi Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio terjemahan). Versi bahasa Spanyol Anda akan terdengar seperti penutur asli Spanyol, bukan seperti bahasa Inggris yang didubbing.
Bisakah saya menguji beberapa variasi iklan dengan cepat?
Ya, inilah keunggulan utama HeyGen. Buat 20, 50, bahkan 100+ variasi untuk menguji berbagai variabel: hook (3 detik pertama), poin masalah yang disorot, manfaat yang ditegaskan, sudut penceritaan produk, CTA, gaya presenter, dan latar belakang.
Berapa biaya iklan UGC dengan HeyGen dibandingkan merekrut kreator?
Biaya kreator: $200–$500 per video. Menguji 50 variasi biayanya $10.000–$25.000. HeyGen: Berlangganan bulanan dengan biaya tetap. Video tanpa batas. Biaya untuk 50 variasi sama dengan 5 variasi: biaya langganan Anda.
Garis waktu ROI: Sebagian besar pemasar kinerja sudah menutup biaya langganan dalam 10–20 video berbasis AI pertama. Semua yang dihasilkan setelah itu adalah peningkatan margin murni.
Spesifikasi dan format video apa yang disediakan HeyGen?
HeyGen mengekspor iklan UGC dalam format untuk setiap platform utama:
- Vertikal 9:16 (1080x1920) untuk TikTok, Instagram Reels, Stories
- Persegi 1:1 (1080x1080) untuk Instagram Feed, Facebook Feed
- Horizontal 16:9 (1920x1080) untuk YouTube, penempatan lanskap
- Dimensi khusus untuk penempatan tertentu
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan proses editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya sekitar $5.000–$20.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketika kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang video, bukan syuting ulang. Tim pemasaran melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.
Bisakah saya menerjemahkan iklan UGC untuk kampanye internasional?
Ya. Buat iklan UGC dalam bahasa utama Anda, terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Avatar yang sama dapat berbicara bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan Mandarin dengan pelafalan yang natural.
Luncurkan kampanye internasional tanpa perlu merekrut kreator regional. Satu pembuatan iklan dapat diubah menjadi versi tak terbatas untuk berbagai pasar. Contoh penggunaan: buat 5–10 konsep iklan inti dalam bahasa Inggris, terjemahkan masing-masing ke 5–10 bahasa target, lalu luncurkan dengan 50–100 variasi yang disesuaikan untuk tiap pasar.
Jelajahi Solusi Lainnya
Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini
Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa perlu menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka berkarya.
