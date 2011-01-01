Iklan Anda dengan performa terbaik adalah video bergaya UGC yang menghasilkan konversi 3–5× lebih baik daripada iklan brand yang dipoles, tetapi proses scaling-nya lambat dan mahal. Mengelola banyak kreator, bernegosiasi soal hak penggunaan, menunggu materi jadi, dan membayar $200–$500 per video dengan cepat membuat biaya membengkak. Kreator sering terlambat, kualitas tidak konsisten, dan hak penggunaan kedaluwarsa, sementara Anda tetap membutuhkan puluhan variasi iklan untuk menemukan mana yang paling efektif. Menguji sudut pendekatan baru memakan waktu berminggu-minggu untuk briefing dan revisi, sehingga memperlambat kemampuan Anda untuk bersaing. Kecepatan pengujian kreatif Anda tidak bisa mengimbangi target pertumbuhan Anda.

HeyGen pembuat iklan AI menghasilkan iklan video UGC yang autentik tanpa perlu menyewa kreator. Pilih dari beragam avatar AI yang menyajikan konten bergaya kreator dan terlihat alami di TikTok dan Instagram. Cukup ketik skrip Anda, pilih presenter, dan buat iklan dalam hitungan menit tanpa pengelolaan kreator, negosiasi hak penggunaan, atau waktu tunggu. Butuh 50 variasi iklan untuk menguji berbagai hook, angle, dan CTA? Hasilkan semuanya dalam satu sesi, menguji demo, testimoni, unboxing, dan tutorial dari presenter yang sama. Sesuatu yang biasanya memakan biaya kreator hingga $25.000 bisa dibuat hanya dalam satu sore.

Presenter avatar berbicara dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang natural dan sinkronisasi bibir yang akurat. Luncurkan materi iklan UGC yang sama secara global menggunakan kampanye video terlokalisasi tanpa harus merekrut kreator regional atau menaikkan anggaran.