Iklan Video UGC yang Mengonversi Tanpa Harus Merekrut Kreator

Hasilkan iklan video UGC autentik menggunakan avatar AI yang terlihat dan terasa seperti konten kreator asli. Skala produksi materi iklan Anda untuk TikTok, Instagram, dan Meta tanpa perlu mengelola kreator, menegosiasikan tarif, atau menunggu materi dikirim.

  • Tidak perlu kartu kredit
  • Perbarui konten seketika saat produk berubah
-Video yang dihasilkan
-Avatar yang dihasilkan
-Video yang diterjemahkan
hari kerja
Coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
hari kerja
Coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
hari kerja
Coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Masalah Pemasaran

Lihat bagaimana tim pemasaran seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.

Tanpa HeyGen

Tekanan Besar dalam Konten Pemasaran

Tekanan Besar dalam Konten Pemasaran

Iklan Anda dengan performa terbaik adalah video bergaya UGC yang menghasilkan konversi 3–5× lebih baik daripada iklan brand yang dipoles, tetapi proses scaling-nya lambat dan mahal. Mengelola banyak kreator, bernegosiasi soal hak penggunaan, menunggu materi jadi, dan membayar $200–$500 per video dengan cepat membuat biaya membengkak. Kreator sering terlambat, kualitas tidak konsisten, dan hak penggunaan kedaluwarsa, sementara Anda tetap membutuhkan puluhan variasi iklan untuk menemukan mana yang paling efektif. Menguji sudut pendekatan baru memakan waktu berminggu-minggu untuk briefing dan revisi, sehingga memperlambat kemampuan Anda untuk bersaing. Kecepatan pengujian kreatif Anda tidak bisa mengimbangi target pertumbuhan Anda.

Dengan HeyGen

Solusi HeyGen

Solusi HeyGen

HeyGen pembuat iklan AI menghasilkan iklan video UGC yang autentik tanpa perlu menyewa kreator. Pilih dari beragam avatar AI yang menyajikan konten bergaya kreator dan terlihat alami di TikTok dan Instagram. Cukup ketik skrip Anda, pilih presenter, dan buat iklan dalam hitungan menit tanpa pengelolaan kreator, negosiasi hak penggunaan, atau waktu tunggu. Butuh 50 variasi iklan untuk menguji berbagai hook, angle, dan CTA? Hasilkan semuanya dalam satu sesi, menguji demo, testimoni, unboxing, dan tutorial dari presenter yang sama. Sesuatu yang biasanya memakan biaya kreator hingga $25.000 bisa dibuat hanya dalam satu sore.

Presenter avatar berbicara dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang natural dan sinkronisasi bibir yang akurat. Luncurkan materi iklan UGC yang sama secara global menggunakan kampanye video terlokalisasi tanpa harus merekrut kreator regional atau menaikkan anggaran.

Segala Kebutuhan Tim Pemasaran untuk Berkarya dalam Skala Besar

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.

Pengujian Kreatif Tanpa Batas

Hasilkan variasi iklan tanpa batas dengan menguji berbagai hook, titik sakit, manfaat, dan CTA. Lakukan A/B test untuk 10, 20, bahkan 50 versi guna menemukan formula pemenang Anda. Tidak ada biaya tambahan kreator untuk setiap variasi. Tingkatkan kecepatan pengujian kreatif agar sejalan dengan pengeluaran iklan Anda.

Antarmuka perangkat lunak menampilkan pesan teks dari 'Jennifer' yang menjelaskan cara mudah membuat video AI dengan suara kustom, di samping sebuah video seorang wanita yang sedang berbicara.

Estetika Kreator Autentik

Avatar AI menghadirkan gaya kasual dan autentik yang membuat iklan UGC berkinerja tinggi. Tampilan seperti hasil rekaman ponsel. Penyampaian langsung ke kamera. Gaya bicara yang natural. Nuansa organik yang tidak memicu kejenuhan terhadap iklan. Iklan Anda menyatu di feed seperti konten asli.


Antarmuka berbagi video dengan tombol 'Copy link' dan opsi media sosial, menimpa video seorang pria yang sedang berbicara, dengan kursor berwarna merah muda yang menunjuk ke 'Copy link'.

Perubahan Seketika

Buat materi iklan dalam hitungan menit, bukan hari. Rapat strategi pagi menemukan sudut pendekatan baru. Sore harinya Anda sudah mengujinya di pasar. Tanggapi tren, langkah pesaing, dan perubahan pasar secepat pemasaran kinerja.

Layanan lokalisasi video yang menampilkan menu pemilihan bahasa dengan bahasa Inggris disorot, diapit oleh klip video perempuan yang berbicara dalam bahasa Spanyol dan bahasa Mandarin.

Kendali Kreatif Penuh

Visi Anda, dieksekusi dengan sempurna. Tanpa interpretasi dari kreator. Tanpa “maaf, itu bukan gaya saya.” Tulis persis apa yang Anda ingin dikatakan, dan bagaimana Anda ingin itu disampaikan. Lakukan iterasi seketika berdasarkan data performa.

Seorang wanita berambut keriting tersenyum sambil memegang botol tetes LIQUIA berwarna hitam, dengan gambar kecil botol tersebut di sudut kiri atas.

Kualitas Konsisten

Setiap video mempertahankan kualitas profesional. Tidak ada pencahayaan buruk, audio yang jelek, atau presentasi yang tidak sesuai brand. Avatar konsisten, latar konsisten, penyampaian konsisten. Skala konten tanpa perbedaan kualitas.

Antarmuka digital yang menampilkan data rekrutmen dengan panggilan video, dilapisi menu paket merek untuk font dan warna.

Tidak Ada Masalah Hak Penggunaan

Buat sekali, gunakan selamanya. Tanpa kontrak kedaluwarsa. Tanpa negosiasi ulang untuk perpanjangan penggunaan. Tanpa batasan wilayah. Jalankan iklan secara global, tanpa batas waktu, di semua platform tanpa biaya tambahan.

Teks yang dihasilkan menggambarkan seorang wanita ceria mengenakan celemek yang sedang memperlihatkan sebotol minyak zaitun di dapur modern yang terang, dengan sayuran segar dan peralatan masak tembaga, menghadirkan nuansa gaya food blogger. Di latar belakang tampak gambar buram dari adegan yang digambarkan.

Dari Brief hingga Video Terbit dalam 3 Langkah

Langkah 1

Tulis Hook Anda

Ketik naskah iklan Anda. Mulailah dengan hook yang menghentikan scroll. Bahas titik sakit audiens. Tawarkan solusi. Sertakan CTA yang jelas. Atau gunakan generator naskah AI yang dilatih dengan formula iklan UGC berkinerja tinggi. Hasilkan beberapa variasi naskah untuk pengujian.

Seorang wanita mengenakan jaket olahraga hijau muncul di dalam bingkai perekaman video, yang menampilkan tombol berhenti berwarna merah, pengatur waktu, dan ikon putar berwarna biru-hijau.
Langkah 2

Pilih Gaya Kreator Anda

Pilih avatar AI yang sesuai dengan demografi target Anda. Gunakan presenter muda dan energik untuk produk Gen Z. Gunakan sosok yang mudah ditemui sehari-hari untuk pasar massal. Gunakan avatar yang berkelas untuk merek premium. Pratinjau beberapa presenter dengan skrip Anda untuk menemukan yang paling tepat.

Pilih latar. Kamar tidur untuk nuansa autentik. Dapur untuk produk gaya hidup. Gym untuk merek kebugaran. Kantor untuk B2B. Luar ruangan untuk produk petualangan. Atau gunakan latar belakang kustom.


Seorang wanita berambut pirang mengenakan atasan hijau di sebelah tombol "Edit Look" dan panel "FaceSwap" yang menampilkan opsi unggah serta beberapa wajah perempuan.
Langkah 3

Hasilkan dan Terapkan

Klik Generate. Dalam 2–3 menit, ekspor iklan video UGC siap pakai dalam format vertikal 9:16 untuk TikTok dan Instagram, serta persegi 1:1 untuk penempatan di feed. Unggah langsung ke Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager, atau unduh untuk platform lainnya.

Buat 10 variasi untuk menguji berbagai hook. Tambah 10 lagi untuk menguji berbagai CTA. Tambah 10 lagi dengan penekanan manfaat yang berbeda. Luncurkan pengujian kreatif menyeluruh dalam waktu kurang dari satu jam.


Potret seorang wanita mengenakan jaket hijau dengan latar belakang biru, dengan kursor kartun yang menunjuk ke tombol "Simpan sebagai Baru".

Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pemasaran

Iklan Produk E-commerce

Iklan Produk E-commerce

Buat iklan UGC dengan gaya ulasan produk. Avatar membuka kemasan produk, menonjolkan fitur, dan membagikan pengalamannya. Tampilkan produk saat digunakan. Bahas keberatan umum. Arahkan klik ke halaman produk dengan format testimoni yang autentik.


Kampanye Respons Langsung

Kampanye Respons Langsung

Buat iklan UGC dengan format masalah-solusi. Avatar menyoroti titik sakit spesifik yang dialami audiens Anda. Perkenalkan produk Anda sebagai solusinya. Tunjukkan hasilnya. CTA yang kuat mendorong tindakan segera.


Testimoni Bukti Sosial

Testimoni Bukti Sosial

Tingkatkan bukti sosial dengan skala menggunakan iklan video testimoni tanpa harus mengejar pelanggan untuk rekaman. Sampaikan ulasan, hasil, dan kisah sukses dalam format UGC yang sangat efektif mengonversi.

Demonstrasi Produk

Demonstrasi Produk

Konten UGC bergaya tutorial yang menunjukkan cara kerja produk. Kreator muncul di layar menjelaskan fitur, mendemonstrasikan berbagai use case, dan memaparkan manfaat. Format edukatif yang membantu mengurangi keraguan sebelum membeli.

Perbandingan dan Alternatif

Perbandingan dan Alternatif

Iklan bergaya "Saya beralih dari [kompetitor] ke [produk Anda]". Avatar menjelaskan mengapa mereka beralih, apa yang lebih baik, dan hasil yang mereka capai. Positioning kompetitif dalam format UGC autentik.


Musiman dan Promosi

Musiman dan Promosi

Buat iklan UGC yang tepat waktu untuk promo, hari libur, dan penawaran terbatas. Tunjukkan urgensi Black Friday. Sajikan panduan hadiah hari raya. Luncurkan produk musim panas. Ciptakan materi kreatif musiman dengan cepat tanpa terkendala ketersediaan kreator musiman.


G24.8Lebih dari 1.000 ulasan

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan

Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa pun (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:

10Xpeningkatan kecepatan produksi video
5Xpeningkatan dalam pembuatan video
40%peningkatan waktu tonton video
5Xpengembalian belanja iklan
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya dalam medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Perancang Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen yang paling ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang sudah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba kami menyadari bahwa saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Hal yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya

Apa itu iklan video UGC?

Iklan video UGC adalah iklan bergaya konten buatan pengguna yang meniru postingan organik di media sosial. Iklan ini menampilkan orang-orang nyata (atau avatar yang tampak realistis) yang membagikan pengalaman, ulasan, atau demonstrasi secara autentik. Iklan UGC mengungguli iklan tradisional yang dibuat dengan sangat rapi karena terasa alami di platform sosial, tidak memicu kejenuhan terhadap iklan, dan memanfaatkan psikologi bukti sosial.

HeyGen pembuat iklan AI menghasilkan video bergaya UGC menggunakan avatar AI yang menyajikan presentasi autentik layaknya kreator tanpa perlu merekrut kreator sungguhan.

Bagaimana cara membuat video pemasaran tanpa tim produksi?

Iklan UGC yang dibuat dengan AI sering kali berkinerja sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada konten buatan kreator karena iterasi yang lebih cepat, kualitas yang konsisten, dan pengujian tanpa batas. Banyak brand menggunakan UGC AI untuk pengujian dan skala yang cepat, lalu menayangkan konten kreator untuk kampanye utama atau video peluncuran produk.

Apakah iklan UGC efektif untuk industri saya?

Iklan video UGC efektif di berbagai industri: e-commerce, DTC, SaaS, aplikasi seluler, suplemen, kecantikan, fesyen, kebugaran, makanan dan minuman, layanan keuangan, dan layanan B2C. Setiap merek yang menargetkan konsumen di platform sosial akan diuntungkan dari konten autentik bergaya kreator.

Merek B2B menggunakan pendekatan UGC yang dimodifikasi dengan presenter profesional dalam konteks bisnis. Penyampaiannya tetap autentik, hanya pengaturan dan nadanya yang berbeda.


Apa yang membuat iklan UGC berkinerja tinggi?

Iklan UGC yang efektif mencakup: hook yang kuat dalam 3 detik pertama, identifikasi masalah yang jelas, presenter yang mudah dipahami dan dekat dengan audiens, gaya penyampaian yang autentik, demonstrasi produk secara visual, elemen bukti sosial, ajakan bertindak (CTA) yang jelas, format vertikal yang dioptimalkan untuk mobile, serta teks terjemahan (caption) untuk penayangan tanpa suara.

Generator skrip AI HeyGen memasukkan elemen-elemen ini. Atau tulis skrip kustom menggunakan kerangka kerja yang sudah terbukti

Bisakah saya membuat konten bergaya UGC dengan HeyGen?

Buat video pelatihan kepatuhan Anda satu kali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan ini sudah termasuk kloning suara (sehingga pembawa materi Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio terjemahan). Versi bahasa Spanyol Anda akan terdengar seperti penutur asli Spanyol, bukan seperti bahasa Inggris yang didubbing.

Bisakah saya menguji beberapa variasi iklan dengan cepat?

Ya, inilah keunggulan utama HeyGen. Buat 20, 50, bahkan 100+ variasi untuk menguji berbagai variabel: hook (3 detik pertama), poin masalah yang disorot, manfaat yang ditegaskan, sudut penceritaan produk, CTA, gaya presenter, dan latar belakang.


Berapa biaya iklan UGC dengan HeyGen dibandingkan merekrut kreator?

Biaya kreator: $200–$500 per video. Menguji 50 variasi biayanya $10.000–$25.000. HeyGen: Berlangganan bulanan dengan biaya tetap. Video tanpa batas. Biaya untuk 50 variasi sama dengan 5 variasi: biaya langganan Anda.

Garis waktu ROI: Sebagian besar pemasar kinerja sudah menutup biaya langganan dalam 10–20 video berbasis AI pertama. Semua yang dihasilkan setelah itu adalah peningkatan margin murni.


Spesifikasi dan format video apa yang disediakan HeyGen?

HeyGen mengekspor iklan UGC dalam format untuk setiap platform utama:

  • Vertikal 9:16 (1080x1920) untuk TikTok, Instagram Reels, Stories
  • Persegi 1:1 (1080x1080) untuk Instagram Feed, Facebook Feed
  • Horizontal 16:9 (1920x1080) untuk YouTube, penempatan lanskap
  • Dimensi khusus untuk penempatan tertentu

Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?

Produksi video pemasaran tradisional membutuhkan koordinasi talent, pemesanan studio, hari-hari pengambilan gambar, dan proses editing pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–4 minggu dan biaya sekitar $5.000–$20.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketika kampanye berubah atau konten perlu diperbarui, Anda cukup membuat ulang video, bukan syuting ulang. Tim pemasaran melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat dan biaya produksi yang turun secara drastis.

Bisakah saya menerjemahkan iklan UGC untuk kampanye internasional?

Ya. Buat iklan UGC dalam bahasa utama Anda, terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Avatar yang sama dapat berbicara bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan Mandarin dengan pelafalan yang natural.

Luncurkan kampanye internasional tanpa perlu merekrut kreator regional. Satu pembuatan iklan dapat diubah menjadi versi tak terbatas untuk berbagai pasar. Contoh penggunaan: buat 5–10 konsep iklan inti dalam bahasa Inggris, terjemahkan masing-masing ke 5–10 bahasa target, lalu luncurkan dengan 50–100 variasi yang disesuaikan untuk tiap pasar.


Jelajahi Solusi Lainnya

Use Cases

Tools

Kisah Pelanggan

Mulai Membuat Video Pemasaran Hari Ini

Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk konten yang seharusnya bisa tayang besok. Buat video pemasaran profesional dalam hitungan menit, lokalkan seketika untuk pasar global, dan tingkatkan produksi konten tanpa perlu menambah tim atau anggaran. Bergabunglah dengan tim pemasaran di HubSpot, Ogilvy, dan Publicis yang telah mengubah cara mereka berkarya.

  • Tidak perlu kartu kredit
  • Tidak perlu pengalaman produksi
  • Batalkan kapan saja
CTA background
Iklan Video UGC | Pembuat Iklan AI untuk TikTok & Instagram | HeyGen