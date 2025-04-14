כן, כל עוד התנועה נשארת עדינה. המודל Avatar IV של HeyGen מוסיף חיוך קל או הטיית ראש עדינה במקום תנועות מוגזמות, כך שתמונת פורטרט סטטית מרגישה כמו הנצחה מרגשת ולא משהו מוזר. יש לך שליטה מלאה על כמה היא זזה.