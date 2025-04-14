יוצר סרטוני זיכרון למחוות מרגשות

הפוך את התמונות האהובות עליך לסרטון זיכרון מרגש בתוך דקות. לא צריך ידע בעריכת וידאו ולא מצלמות. הנפש בעדינות פורטרט, הוסף קריינות ומוזיקה, וצור סרטון זיכרון שכל המשפחה תוכל לשמור ולהוקיר.

147,851,399סרטונים נוצרו
122,995,284אווטארים נוצרו
20,456,587סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.Key Features

היכולות של יוצר סרטוני הזיכרון

Gentle Motion for a Treasured Photo

Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combine Photos and Video Clips

Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.

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Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Narrated Tribute From Your Words

כתוב כמה משפטים על החיים של האדם היקר לך והtext to videoממיר אותם לקריינות מדוברת בקול טבעי. הספד או שיר הופכים לקריינות חמה, דרך פשוטה לכבד את יקירך וליצור וידאו שמכבד את היום.

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A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

כתוביות, שמות ותאריכים על המסך

Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.

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A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

A Memorial Video in 175+ Languages

משפחות כמעט אף פעם לא נמצאות כולן באותו מקום. צור את הווידאו המוגמר ביותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים לקריינות, כדי שקרובים מעבר לים יוכלו לשמוע את אותן מילים אוהבות בשפה שבה גדלו.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
אייקון קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

שימושים לכלי יצירת סרטוני זיכרון

A paced memorial service slideshow assembled from family photos, ready to export as an MP4.

סרטוני לוויה וטקסי זיכרון

לבנות מצגת לוויה ידנית בשבוע של הטקס זו חוויה קשה ומתישה. יוצר המצגות שלנו הופך את התמונות שלך למצגת זיכרון בקצב נכון שמספרת את הסיפור שלהם – מחווה מרגשת שמוכנה לייצוא כקובץ MP4 ולהעברה לבית הלוויות.

סרטון היילייטס חם ומרגש לחגיגת חיים, עם שיר מעצים ותמונות מלאות שמחה.

סרטוני היילייטס לחגיגת חיים

A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.

סיפור חיים מרגש ומסופר בעדינות, קריאת הספד כתוב בקול רגוע וטבעי.

סרטון מחווה מסופר לסיפור חיים

When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.

סרטון זיכרון עדין לחיית מחמד, שמאגד תמונות מהימים הראשונים ועד אחר הצהריים השקטים בשנים המאוחרות.

סרטוני זיכרון והנצחה לחיות מחמד

לאבד חיית מחמד זה כאב שדורש את אותה רגישות. הוסף תמונות מימי הגור ועד אחר הצהריים השקטים האחרונים, חבר אותן לפסקול עדין, ותיצור סרטון זיכרון לחבר שהיה חלק מהמשפחה.

סרטון הנצחה שנבנה מחדש בשפה אחרת עם סנכרון שפתיים מדויק, כדי שמשפחה בחו״ל תוכל לצפות בו.

Tribute Videos for Family Overseas

קרובי משפחה שלא יכלו לנסוע עדיין ראויים לקחת חלק. מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית בונה מחדש את כל סרטון המחווה בשפה שלהם עם סנכרון שפתיים מדויק, כך שהמרחק לעולם לא ימנע מאף אחד לומר שלום אחרון.

מזכרת לציון יום נישואים שנפתחת מחדש בכל שנה ומתרעננת בתמונות משפחתיות חדשות.

מזכרות לזיכרון יום השנה

On each anniversary, reopen the project and easily add photos a relative sent, then regenerate in minutes. It becomes a legacy video that keeps their memory alive with a memorial slideshow the family can cherish forever, instead of a file frozen on an old flash drive.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך עובד יוצר סרטוני הזיכרון

יוצר המצגות למזכרת שלנו יעזור לך ליצור סרטון זיכרון ב־3 עד 4 צעדים קצרים בלבד — מתיקיית תמונות ועד סרטון מחווה מוכן לשיתוף. כלי יצירת סרטוני המחווה מאפשר ליצור מצגת זיכרון ולשתף את הסרטון שלך בתוך דקות, בלי להתעסק עם טיימליין מסובך.

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שלב 1: העלה את התמונות שלך

להעלות תמונות, פורטרטים וקליפים קצרים. כמעט כל פורמט מתאים, ותמיד אפשר להוסיף עוד אחר כך.

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שלב 2: לבחור סגנון

בחר מתוך מגוון טמפלייטים וגלה עוד סגנונות וידאו, ואז התאם אישית את הרקע והפונט. כל טמפלייט וידאו ניתן לעריכה, כך שתוכל לבחור טמפלייט יפה למצגת זיכרון, שמתאים גם לטקסי זיכרון וגם להלוויות.

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שלב 3: להוסיף מוזיקה וטקסט

בחר או העלה שיר כדי ליצור וידאו עם מוזיקה, ואז הוסף שמות, תאריכים, כיתובים ונראטיב אופציונלי בקול טבעי.

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שלב 4: ייצוא ושיתוף

רנדר ב‑HD או 4K, ואז הורד את סרטון המחווה כקובץ MP4 ותן עותק לבית הלוויות או שלח קישור פרטי.

שאלות נפוצות על כלי יצירת סרטוני זיכרון

מהו יוצר סרטוני זיכרון וכיצד הוא עובד?

יוצר וידאו זיכרון הוא כלי שעוזר לך ליצור מצגת זיכרון מתמונות, קטעי וידאו, מוזיקה וטקסט. מעלים את התמונות, בוחרים טמפלייט, והמערכת בונה סרטון מחווה לזיכרון בתוך דקות. הרבה משפחות משתמשות בזה כדי ליצור סרטון מחווה לטקס או מזכרת שתישאר לאורך זמן.

כמה תמונות כדאי לכלול במצגת זיכרון, וכמה זמן היא צריכה להימשך?

רוב המשפחות משתמשות ב‑60 עד 100 תמונות במצגת זיכרון, כשכל תמונה מוצגת שלוש עד חמש שניות, מה שממלא וידאו באורך חמש עד עשר דקות. לווידאו לופינג לקבלת פנים, אורך של עשר עד חמש עשרה דקות עובד טוב. כדאי להתאים את האורך לשירים, כך שהמוזיקה והתמונות יסתיימו יחד.

האם התמונה המונפשת ב‑AI של האדם היקר לי תיראה מכבדת?

כן, כל עוד התנועה נשארת עדינה. המודל Avatar IV של HeyGen מוסיף חיוך קל או הטיית ראש עדינה במקום תנועות מוגזמות, כך שתמונת פורטרט סטטית מרגישה כמו הנצחה מרגשת ולא משהו מוזר. יש לך שליטה מלאה על כמה היא זזה.

איך להפוך תמונות מודפסות ישנות לסליידשואו זיכרון?

סרוק כל תמונה ברזולוציה של 300 DPI או צלם אותה שטוחה בתאורה טובה, ואז העלה את הקבצים. HeyGen מקבלת קבצי JPG, PNG ו‑HEIC, משפרת כל תמונה ומשבצת אותה במצגת הלוויה שלך. זו דרך פשוטה ליצור סרטון זיכרון מקופסת נעליים מלאה בתמונות מודפסות.

איזו מוזיקה אפשר להשתמש בה בסרטון זיכרון?

לשירות פרטי אפשר להשתמש כמעט בכל שיר משמעותי. לכל דבר שעולה לפרסום אונליין, עדיף לבחור מוזיקה ללא תמלוגים או קטעים ברישיון, כדי שלא יושתקו או יוסרו. שיר אחד או שניים מתאימים לרוב מצגות הווידאו לטקסי לוויה.

למה להשתמש ב‑HeyGen ולא בכלי אחרים ליצירת סרטוני מחווה?

רוב יוצרי סרטוני המחווה נעצרים במצגת תמונות. HeyGen גם מנפישה את הדיוקן, מקריאה את המילים שכתבת, ובונה מחדש את כל הווידאו ביותר מ־175 שפות. השילוב הזה מאפשר ליצור סרטון מחווה מרגש בתוך דקות, גם לטקס עצמו וגם למשפחה שנמצאת רחוק.

האם אפשר לערוך את סרטון הזיכרון אחרי שיצרתי אותו?

כן. HeyGen משמש גם כעורך וידאו אונליין. פתח את הפרויקט ב־עורך הווידאו עם בינה מלאכותיתכדי להחליף תמונה, לתקן כיתוב או לשנות את השיר, ואז ליצור מחדש את הסרטון בתוך דקות. אין צורך ללמוד תוכנת עריכה נפרדת ואין שום דבר שצריך לבנות מחדש מאפס.

איך להקרין ולשתף את סרטון הזיכרון במהלך טקס הלוויה?

ייצא אותו כקובץ MP4 באיכות HD או 4K, הפורמט שרוב בתי העלמין מעדיפים, ושלח את סרטון הלוויה למנהל הטקס לפחות 48 שעות מראש כדי שיוכלו לבדוק אותו. קישור פרטי גם מאפשר לסרטון זיכרון מהלוויה להגיע לכל מי שלא הצליח להגיע לטקס.

האם אפשר ליצור סרטון מחווה גם בלי ניסיון בעריכה?

כן, התהליך בנוי למשתמשים בפעם הראשונה, בלי שום ניסיון בעריכה. יוצרים שלא עבדו אף פעם בסטודיו חווים את אותה קלות: המרצה Anton Voroniuk דיווח שחסך 15.5 שעות בכל שבוע והפקה זולה עד פי 40. אם הם יכולים ליצור וידאו במהירות, גם משפחה באבל יכולה.

האם יש כלי חינמי ליצירת סרטון זיכרון, וכמה זה עולה?

כן. יוצר סרטוני הזיכרון החינמי הזה מאפשר להתחיל ולבנות סרטון מחווה מלא בלי לשלם מראש. התוכניות בתשלום מתחילות מ־$24 לחודש ופותחות גישה לסרטונים ארוכים יותר, ייצוא ב־HD ו־4K, ועוד שפות. כיוצר סרטוני מחווה חינמי, תוכנית הבסיס בדרך כלל מספיקה לסרטון אחד לטקס.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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