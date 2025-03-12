Custom Avatar Maker

Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151,116,948סרטונים נוצרו
126,457,969אווטארים נוצרו
21,010,364סרטונים תורגמו
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אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.יכולות עיקריות

יכולות של אווטארים מותאמים אישית ב‑HeyGen

סרטון אחד של 15 שניות, תאום דיגיטלי אחד

העלה קליפ אחד של 15 שניות וAvatar V בונה אווטאר אישי קבוע ששומר על הפנים, הקול והמיקרו־הבעות שלך בצילומי וידאו רחבים, בינוניים ותקריב. הזהות נשארת עקבית גם בסרטונים של 30 דקות, כך שכל סרטון אווטאר מותאם אישית נראה ונשמע כמוך.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Custom Avatar Looks Without Re-Filming

Avatar V מפריד בין מי שאתה לבין מה שאתה לובש. החלף בגדים, לוקיישנים וזוויות מצלמה בעורך בלי להקליט שום דבר חדש. סשן הקלטה אחד מספיק להשקת מוצר, עדכון עסקי רבעוני וקליפים לרשתות חברתיות – כל אחד מעוצב במיוחד לערוץ ולקהל שלו.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

הקול המשובט שלך ביותר מ־175 שפות

Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Direct Gestures in Plain English

Custom Motion מאפשר לכתוב הוראות בדיוק כמו שבמאי היה נותן: להסתכל למצלמה, להתקרב, לשמור על אנרגיה נמוכה. אותו אווטאר מותאם אישית יכול להעביר גם עדכון הנהלה מדוד וגם סרטון סושיאל מלא אנרגיה מאותו סקריפט, כך שהביצוע מתאים לאישיות שלך בלי צורך בצילומים מחדש.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

סצנות קולנועיות עם התאום שלך

הצבת האווטאר שלך בתוך צילומים קולנועיים עם Seedance 2.0, האינטגרציה היחידה שמריצה את המודל על פנים אנושיות אמיתיות ומאומתות. תנועות מדויקות פיזיקלית ושליטה במצלמה ברמת במאי הופכות הקלטה פשוטה מוובקאם לסרטוני מותג, מודעות ו‑B-roll שמוכן לפרסום.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Green gift box icon.שימושים אפשריים

Use cases

אווטאר מותאם אישית של מומחה שמעביר מודול הדרכה ואונבורדינג לעובדים ב-HeyGen.

הדרכת עובדים ואונבורדינג

Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.

קליפים ורטיקליים בסגנון יוצר UGC ומודעות לרשתות חברתיות שנוצרים עם אווטאר מותאם אישית בלוקים שונים ב-HeyGen.

תוכן UGC ואדס לרשתות חברתיות עם אווטאר מותאם אישית

מודעות בסגנון קריאייטורים דורשות כל הזמן פרצופים ורעיונות חדשים. צור כל יום קליפים מוכנים לפיד עם האווטאר שלך בלוקים וסביבות שונות, בדוק הוקים במהירות, ותשמור על פיד פעיל בזמן שהמתחרים מחכים ליום צילום.

אווטאר מותאם אישית שמברך ליד פוטנציאלי בשמו בתוך סרטון מכירה מותאם אישית ב‑HeyGen.

סרטוני מכירה מותאמים אישית לפנייה ללקוחות

הודעות טקסט גנריות פשוט נעלמות. שלח לכל ליד סרטון שבו האווטאר שלך פונה אליו בשמו, בלי להקליט אפילו פעם אחת, כדי שהתחושה האישית תוכל להתרחב הרבה מעבר למה שהיומן שלך מאפשר.

אווטאר מותאם אישית, מתורגם למספר שפות עם שימור של הקול המשובט, באמצעות מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen.

לוקליזציה רב־לשונית של תוכן

סוכנויות דיבוב לוקחות חודשים ומוחקות את הקול שלך. העבר סרטונים גמורים דרך מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית, והאווטאר המותאם אישית שלך יציג ביותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מלא ושימור מלא של הטון המשובט שלך.

הכפיל הדיגיטלי של המנכ״ל מעביר עדכון שבועי לחברה בלי לצלם בפועל, ב-HeyGen.

עדכונים להנהלה בלי לצלם

מנהלים חוסמים שעות לכל מסר עסקי. תאום דיגיטלי מעביר עדכונים שבועיים, סיכומי all-hands והודעות למשקיעים בתוך דקות, שומר על תקשורת תכופה בזמן שהיומן נשאר פנוי לקבלת החלטות.

אווטאר מותאם אישית של מורה שמעביר מודול קורס אונליין בלי מצלמה ב-HeyGen.

קורסים אונליין ותוכן יוצרי רשת

יוצרי קורסים שורפים סופי שבוע על צילום שיעורים. פשוט להקליד את המודולים לגנרטור סרטוני ה‑AI, והאווטאר שלך ילמד כל אחד מהם, כך שמרצה יחיד יכול לפרסם תוכנית לימודים מלאה בלי לגעת שוב במצלמה.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך יוצר האווטארים המותאם אישית עובד

לעבור מהקלטה בטלפון לסרטון אווטאר מותאם אישית מוכן בארבעה צעדים פשוטים, שרובם נמשכים רק כמה דקות.

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שלב 1: הקלט 15 שניות

צלם את עצמך בטלפון או במצלמת רשת בחלל מואר היטב. דבר באופן טבעי – התנועה נלמדת מהקליפ הזה.

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שלב 2: אישור הסכמה

קרא קוד ייחודי של הסכמה מול המצלמה. זה מאמת את הזהות וחוסם יצירת אווטארים לא מורשית.

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שלב 3: עיצוב האווטאר שלך

Pick outfits, backgrounds, and camera angles. Add your cloned voice or choose from 300+ options.

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Step 4: Type and generate

Paste a script, edit pacing, and render. Download the finished video in HD or 4K and publish it anywhere.

Custom Avatar FAQ

What is a custom AI avatar and how is one created?

A custom AI avatar is a digital representation of a real person, sometimes called a personal avatar or digital twin. The model learns your face, voice, and mannerisms from a short clip, then performs any script you run through the text to video workflow, producing a talking avatar video without new filming.

Will my custom avatar look stiff or fall into the uncanny valley?

Avatar V learns motion from your reference clip rather than guessing it from a photo, which removes the stiffness older models showed. It rates #1 for most realistic AI avatars on G2, and an expressive 15-second recording produces an expressive twin.

How much footage do I need to create a custom avatar?

One 15-second clip is enough. Film on a phone or webcam in even lighting, speak with natural energy, and gesture the way you want your personal avatar to gesture, since the model replicates exactly what it sees in that recording.

Why choose HeyGen over other custom avatar platforms?

Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.

Do creators see real results from a custom avatar?

Yes, and the numbers are specific. Educator Anton Voroniuk saves 15.5 hours per week and reached 1M+ students with his avatar at 40x cheaper production than filming. Read the full breakdown in his customer story.

How much does creating a custom avatar cost on HeyGen?

You can start free and test the platform before paying. Paid plans begin at $24 per month for creators, and business teams add video avatar slots as add-ons, so pricing scales with how many people you turn into avatars.

Can I make a custom avatar of a teammate or someone else?

Only with their on-camera consent. The person in the footage must record their own consent statement, which verification checks against the training clip. The finished avatar stays private to your account and is never added to any public library.

Can my custom avatar speak languages I do not speak?

Yes. Your cloned voice carries into 175+ languages and dialects with phoneme-level lip-sync, so mouth movement matches each language instead of looking dubbed. Teams routinely localize one finished video into dozens of markets in an afternoon.

Do I need a studio or green screen to record avatar footage?

לא. מצלמת טלפון או מצלמת רשת מספיקות, ולעיתים קרובות מצלמות טלפון אפילו טובות יותר ממצלמות המחשב הנייד. ההקלטה פשוטה: למצוא מקום שקט עם תאורה אחידה על הפנים, לשמור על רקע סטטי ולהשתמש בתנועות קטנות וטבעיות. אין צורך במסך ירוק או בצוות צילום.

תוך כמה זמן האווטאר המותאם אישית שלי יהיה מוכן ליצור סרטונים?

דקות, לא ימים. העיבוד בדרך כלל מסתיים בתוך כ־10 עד 15 דקות מרגע העלאת הקליפ וקוד ההסכמה שלך. פלטפורמות שתלויות בתהליכי סטודיו מדווחות על 5 עד 15 ימי עבודה לאותו סוג תוצר.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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