Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.
יכולות של אווטארים מותאמים אישית ב‑HeyGen
סרטון אחד של 15 שניות, תאום דיגיטלי אחד
העלה קליפ אחד של 15 שניות וAvatar V בונה אווטאר אישי קבוע ששומר על הפנים, הקול והמיקרו־הבעות שלך בצילומי וידאו רחבים, בינוניים ותקריב. הזהות נשארת עקבית גם בסרטונים של 30 דקות, כך שכל סרטון אווטאר מותאם אישית נראה ונשמע כמוך.
Custom Avatar Looks Without Re-Filming
Avatar V מפריד בין מי שאתה לבין מה שאתה לובש. החלף בגדים, לוקיישנים וזוויות מצלמה בעורך בלי להקליט שום דבר חדש. סשן הקלטה אחד מספיק להשקת מוצר, עדכון עסקי רבעוני וקליפים לרשתות חברתיות – כל אחד מעוצב במיוחד לערוץ ולקהל שלו.
הקול המשובט שלך ביותר מ־175 שפות
Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.
Direct Gestures in Plain English
Custom Motion מאפשר לכתוב הוראות בדיוק כמו שבמאי היה נותן: להסתכל למצלמה, להתקרב, לשמור על אנרגיה נמוכה. אותו אווטאר מותאם אישית יכול להעביר גם עדכון הנהלה מדוד וגם סרטון סושיאל מלא אנרגיה מאותו סקריפט, כך שהביצוע מתאים לאישיות שלך בלי צורך בצילומים מחדש.
סצנות קולנועיות עם התאום שלך
הצבת האווטאר שלך בתוך צילומים קולנועיים עם Seedance 2.0, האינטגרציה היחידה שמריצה את המודל על פנים אנושיות אמיתיות ומאומתות. תנועות מדויקות פיזיקלית ושליטה במצלמה ברמת במאי הופכות הקלטה פשוטה מוובקאם לסרטוני מותג, מודעות ו‑B-roll שמוכן לפרסום.
Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.
מודעות בסגנון קריאייטורים דורשות כל הזמן פרצופים ורעיונות חדשים. צור כל יום קליפים מוכנים לפיד עם האווטאר שלך בלוקים וסביבות שונות, בדוק הוקים במהירות, ותשמור על פיד פעיל בזמן שהמתחרים מחכים ליום צילום.
הודעות טקסט גנריות פשוט נעלמות. שלח לכל ליד סרטון שבו האווטאר שלך פונה אליו בשמו, בלי להקליט אפילו פעם אחת, כדי שהתחושה האישית תוכל להתרחב הרבה מעבר למה שהיומן שלך מאפשר.
סוכנויות דיבוב לוקחות חודשים ומוחקות את הקול שלך. העבר סרטונים גמורים דרך מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית, והאווטאר המותאם אישית שלך יציג ביותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מלא ושימור מלא של הטון המשובט שלך.
מנהלים חוסמים שעות לכל מסר עסקי. תאום דיגיטלי מעביר עדכונים שבועיים, סיכומי all-hands והודעות למשקיעים בתוך דקות, שומר על תקשורת תכופה בזמן שהיומן נשאר פנוי לקבלת החלטות.
יוצרי קורסים שורפים סופי שבוע על צילום שיעורים. פשוט להקליד את המודולים לגנרטור סרטוני ה‑AI, והאווטאר שלך ילמד כל אחד מהם, כך שמרצה יחיד יכול לפרסם תוכנית לימודים מלאה בלי לגעת שוב במצלמה.
איך יוצר האווטארים המותאם אישית עובד
לעבור מהקלטה בטלפון לסרטון אווטאר מותאם אישית מוכן בארבעה צעדים פשוטים, שרובם נמשכים רק כמה דקות.
צלם את עצמך בטלפון או במצלמת רשת בחלל מואר היטב. דבר באופן טבעי – התנועה נלמדת מהקליפ הזה.
קרא קוד ייחודי של הסכמה מול המצלמה. זה מאמת את הזהות וחוסם יצירת אווטארים לא מורשית.
Pick outfits, backgrounds, and camera angles. Add your cloned voice or choose from 300+ options.
Paste a script, edit pacing, and render. Download the finished video in HD or 4K and publish it anywhere.
A custom AI avatar is a digital representation of a real person, sometimes called a personal avatar or digital twin. The model learns your face, voice, and mannerisms from a short clip, then performs any script you run through the text to video workflow, producing a talking avatar video without new filming.
Avatar V learns motion from your reference clip rather than guessing it from a photo, which removes the stiffness older models showed. It rates #1 for most realistic AI avatars on G2, and an expressive 15-second recording produces an expressive twin.
One 15-second clip is enough. Film on a phone or webcam in even lighting, speak with natural energy, and gesture the way you want your personal avatar to gesture, since the model replicates exactly what it sees in that recording.
Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.
Yes, and the numbers are specific. Educator Anton Voroniuk saves 15.5 hours per week and reached 1M+ students with his avatar at 40x cheaper production than filming. Read the full breakdown in his customer story.
You can start free and test the platform before paying. Paid plans begin at $24 per month for creators, and business teams add video avatar slots as add-ons, so pricing scales with how many people you turn into avatars.
Only with their on-camera consent. The person in the footage must record their own consent statement, which verification checks against the training clip. The finished avatar stays private to your account and is never added to any public library.
Yes. Your cloned voice carries into 175+ languages and dialects with phoneme-level lip-sync, so mouth movement matches each language instead of looking dubbed. Teams routinely localize one finished video into dozens of markets in an afternoon.
לא. מצלמת טלפון או מצלמת רשת מספיקות, ולעיתים קרובות מצלמות טלפון אפילו טובות יותר ממצלמות המחשב הנייד. ההקלטה פשוטה: למצוא מקום שקט עם תאורה אחידה על הפנים, לשמור על רקע סטטי ולהשתמש בתנועות קטנות וטבעיות. אין צורך במסך ירוק או בצוות צילום.
דקות, לא ימים. העיבוד בדרך כלל מסתיים בתוך כ־10 עד 15 דקות מרגע העלאת הקליפ וקוד ההסכמה שלך. פלטפורמות שתלויות בתהליכי סטודיו מדווחות על 5 עד 15 ימי עבודה לאותו סוג תוצר.
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