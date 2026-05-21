Seedance 2.0 מחולל סרטוני AI מבית ByteDance
מודל הווידאו המתקדם ביותר של ByteDance, עכשיו ב‑HeyGen. הפוך טקסט ותמונות לקליפים חלקים מרובי שוטים עם תנועה מציאותית.
- תנועת וידאו ברזולוציה גבוהה
- רצף רב-שוטים
- פרומפטים מותאמים אישית
מה אפשר לבנות עם Seedance 2.0
Seedance 2.0 הוא מודל סרטוני AI שנבנה עבור יוצרים וצוותים. הפוך טקסט ותמונות לקליפים קולנועיים, נהל כל שוט, והפק וידאו מוכן להפקה – בלי לצאת מ-HeyGen.
סצנות אווטאר קולנועיות
להשתמש בתאום הדיגיטלי שלך עם בינה מלאכותית בסצנות מבוימות לחלוטין, עם לוקיישנים מותאמים אישית, תלבושות, תאורה, מחוות ותנועות מצלמה. Seedance 2.0 שומר על המראה שלך עקבי בכל חיתוך, כך שכל סרטון אווטאר AI מרגיש כמו אותו אדם באותו יום צילום.
B-roll שנוצר באמצעות AI
צור שוטים קולנועיים משלימים, ויז׳ואלים למוצרים, קליפים לרשתות חברתיות, מעברים וסצנות בתנועה מפרומפט טקסט פשוט. Seedance 2.0 פועל כג׳נרטור b-roll עם בינה מלאכותית, שממיר טקסט לצילומים מוכנים לעריכה — בלי צורך בספריית סטוק.
מערם שוטים לרצפים ושומר על דמות, לבוש וסביבה עקביים בכל חיתוך.
אינסוף סגנונות יצירתיים
לעבור מטקסט לווידאו בכל סגנון שאתה יכול לתאר. ליצור דמו למוצרים, סרטוני מייסדים, ויז׳ואלים סוריאליסטיים, צילומי לייףסטייל, סרטוני הסבר לימודיים ופרסומות קולנועיות — הכל מאותו מודל, הכל בתוך HeyGen.
הסטייל נשמר עם הדמות – אותו תאורה, אותו אאוטפיט, אותו וייב – גם כשהמצלמה והסביבה משתנות.
פרומפטים ברמת דירקטור
לשלוט בנושא, בסצנה, במצלמה, בתאורה, בתנועה, במצב הרוח ובקצב – הכל בפרומפט אחד. Seedance 2.0 מבין שפה קולנועית, כך שדולי איטי, זווית הולנדית או מאקרו pull-back יוצאים בדיוק כמו שאתה מתאר.
כתוביות נוספות אוטומטית ומותאמות לגודל נכון לחיתוכים אנכיים, ריבועיים ואופקיים.
איך יוצרים ומותגים משתמשים ב-Seedance 2.0
ממסרים של מייסדים והשקות מוצר ועד סרטוני הסבר ותוכן קצר לרשתות חברתיות – Seedance 2.0 מותאם לאיך שצוותים מודרניים מייצרים וידאו. ליצור סרטוני AI קולנועיים לכל ערוץ, פורמט או קהל, הכל בתוך וורקפלואו אחד בתוך HeyGen.
קליפים קריאייטיביים לרשתות חברתיות
צור סרטוני שורט מותאמים ל‑TikTok, Instagram, YouTube Shorts ו‑LinkedIn. בנה הוקים, טרנזישנים, מטאפורות ויזואליות, סצנות עם אווטארים וסרטוני סושיאל ממותגים – בלי צורך בצוות עריכה מלא.
סרטוני מייסדים ומותג
להפוך הכרזות, עדכוני מוצר, תוכן thought leadership והודעות מהמייסד לסרטוני מייסד קולנועיים בעזרת התאום הדיגיטלי שלך ב‑AI. להוסיף תנועה, סביבות ו‑B-roll שהופכים כל מסר לפרימיום.
סרטוני הדרכה והסבר
להפוך רעיונות מורכבים לקלים יותר להבנה עם דוגמאות ויזואליות, קונספטים מונפשים, סצנות לייףסטייל וקטעי B-roll תומכים. מעולה לקורסים, סרטוני הסבר AI, אונבורדינג, הדרכות ותוכן וידאו לימודי.
תוכן השקת מוצר
ליצור סרטוני השקת מוצר שעוצרים את הגלילה, עם שוטים קולנועיים של המוצר, הדגמות פיצ׳רים, ויז׳ואלים אבסטרקטיים ומעברים מלוטשים. מותאם לפוסטים ברשתות חברתיות, דפי נחיתה, מודעות וקמפיינים של סרטוני הדגמת מוצר.
צוותים משחררים פיצ׳רים מהר יותר עם Seedance 2.0
שאלות נפוצות
מה זה Seedance 2.0?
Seedance 2.0 הוא מודל סרטוני AI קולנועי מבית ByteDance שהופך טקסט ותמונות לקליפים ריאליסטיים ועשירים בתנועה. הוא מטפל בזוויות מצלמה, עקביות דמויות וסצנות מורכבות בדור אחד. ב‑HeyGen אפשר להשתמש ב‑Seedance 2.0 יחד עם התאום הדיגיטלי מבוסס ה‑AI שלך ומודלים נוספים בתוך אותו תהליך עבודה אחד.
מה אפשר ליצור עם Seedance 2?
Seedance 2 יוצר וידאו קולנועי, מותאם למותג, מפרומפטים טקסטואליים, תמונות רפרנס וסטוריבורדים. אפשר להשתמש בו לפרסומות, טריילרים, סרטוני הסבר, קטעים לרשתות חברתיות וסצנות מלאות עם דמויות קבועות וכיוון מצלמה עקבי.
האם אפשר לנסות את Seedance 2.0 בחינם?
כן. אפשר לנסות את Seedance 2.0 בחינם ב‑HeyGen עם קרדיטים שמגיעים עם כל חשבון, בלי צורך בכרטיס אשראי כדי להתחיל. אחרי שתבדוק את זה, תוכניות בתשלום יפתחו רזולוציות גבוהות יותר, סרטונים ארוכים יותר, ויותר יצירות בחודש.
איך להשתמש ב-Seedance 2.0 בתוך HeyGen?
להיכנס ל-HeyGen, לפתוח את עורך הווידאו ולבחור Seedance 2.0 מתוך בוחר המודלים. לכתוב פרומפט או לגרור תמונת רפרנס, להגדיר את זווית/כיוון הצילום וליצור. אפשר לחבר קליפים של Seedance 2.0 עם אווטאר ה-AI שלך, B-roll, קול ומוזיקה באותו פרויקט.
האם Seedance 2 תומך במספר יחסי רוחב־גובה שונים?
צור פורמטים 16:9, 9:16, 1:1 ו‑4:5 מאותו פרומפט. הגרסאות חוזרות מוכנות ל‑YouTube, TikTok, Reels, Shorts וקמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות — בלי חיתוך מחדש.
האם הפלט בטוח לשימוש מסחרי?
סרטונים שנוצרים עם Seedance 2.0 ב-HeyGen יכולים לשמש לעבודה מסחרית, כולל מודעות, פוסטים ברשתות חברתיות, השקות מוצרים וחומרים ללקוחות, בהתאם לרישיון המסחרי של התוכנית שלך ב-HeyGen. פלט בתוכנית החינמית כולל סימני מים. בתוכניות בתשלום הם מוסרים ומוענקים לך מלוא הזכויות המסחריות.
האם Seedance 2.0 יכולה ליצור סנכרון שפתיים, קול ומוזיקה?
כן. Seedance 2.0 תומך בסנכרון שפתיים, סאונד רקע ומוזיקה מותאמת למותג באותה יצירה, כך שאין צורך בקריינות נפרדת או בעריכת אודיו נוספת. ב‑HeyGen אפשר להחליף לקלון הקול ה‑AI שלך או להעלות אודיו מותאם אישית אם רוצים שליטה מלאה.
איך Seedance 2.0 בהשוואה ל‑Sora, Veo ו‑Kling?
Seedance 2.0 עומד בכבוד מול Sora של OpenAI, Google Veo ו‑Kling מבחינת איכות ויזואלית וריאליזם של תנועה, והוא מוביל בעקביות דמויות בין שוטים ובאודיו מקורי באותו רינדור. היתרון הגדול יותר ב‑HeyGen הוא תהליך העבודה: אתה מקבל את Seedance 2.0 יחד עם אווטארים, קול, כתוביות ועריכה במקום אחד, במקום לחבר תוצרים בין כמה כלים.
