יוצר סרטוני הודעת לידה

להפוך את החדשות הכי גדולות שלך לסרטון הודעת תינוק שמושך את העין ומרגש עד דמעות. להעלות תמונה, לכתוב הודעה, וליצור בתוך דקות סרטון מוכן לשיתוף – בלי מצלמות, בלי תוכנת עריכה ובלי שום ניסיון בהפקה.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

למה מותגים בוחרים ב‑HeyGen ליצירת סרטוני הכרזת לידה

להחיות כל תמונה מיד

הפוך תמונה אחת של האולטרסאונד, החדר של התינוק או ההורים שבדרך לסרטון הודעה מרגש ומדוברר. מעלים את התמונה והפלטפורמה מנפישה אותה עם תנועה חלקה, מוזיקה והודעת קול מותאמת אישית. בעזרת טכנולוגיית image to video אין צורך בצילום, חצובה או צוות הפקה. התמונה שלך הופכת לסרטון מלוטש בפחות מחמש דקות, מוכן לשליחה למשפחה ולשיתוף בכל פלטפורמה.

קריינות מותאמת אישית בקול שלך

הקלט את ההודעה שלך במילים שלך ושמע אותה חוזרת אליך כדיבוב חם וטבעי. שיבוט קול בינה מלאכותית (AI) לוכד את הטון והקצב שלך מדגימת אודיו קצרה, כך שהווידאו נשמע כמוך, גם אם אתה בכלל לא מופיע על המסך. אפשר לבחור בסגנונות קריינות טבעיים או לשכפל את הקול שלך כדי להפוך כל גרסה של ההודעה שאתה משתף עם האנשים היקרים לך לאישית יותר.

טמפלייטים חמודים לכל סגנון הודעה

בחר מתוך ספרייה רחבה של טמפלייטים בסגנון בייבי, שמכסים חשיפות מין התינוק, חשיפות תאריך לידה והכרזות על תינוק שנולד. אפשר לבחור בין סגנונות פרחוניים, אקוורל, פלטות צבעים ורוד וכחול, ועוד עשרות סגנונות ייחודיים שמרגישים חמים ואישיים, עם אפשרויות לייאאוט לפוסטים אנכיים לרשתות חברתיות, מיילים משפחתיים במסך רחב, והכול בין לבין. היוצר סרטוני AIמטפל אוטומטית במבנה הסצנות, מעברים וקצב, כך שהווידאו נראה מלוטש בלי עריכה ידנית. בניגוד לכרטיס סטטי או גרפיקה ב-Canva, כל טמפלייט מייצר סרטון הכרזת תינוק מונפש מלא, עם תנועה וסאונד.

הוסף כתוביות לצפייה ללא סאונד

רוב האנשים צופים בווידאו בלי סאונד, במיוחד ברשתות חברתיות. כתוביות מובנות מוסיפות טקסט קריא להודעה שלך, כך שהמסר יעבור גם כשהווליום כבוי. מחולל הכתוביות מסנכרן את הכתוביות אוטומטית עם הקריינות שלך, עם אפשרויות עיצוב שמתאימות למראה ולהרגשה של הווידאו.

שיתוף מיידי בכל ערוץ

ייצא את סרטון הודעת הלידה שלך בפורמט הנכון לכל פלטפורמה בלחיצה אחת. הורד גרסה אנכית ל‑Instagram Reels ו‑TikTok, גרסת מסך רחב ל‑YouTube או למייל, ופורמט ריבועי ל‑Facebook. המחולל הרילזמכין את התוכן שלך אוטומטית למידות וליחסי הגובה‑רוחב הנכונים, כדי שתוכל להשקיע את הזמן בשיתוף – לא בעיצוב מחדש.

שימושים בכלי ליצירת סרטוני הודעת לידה

הכרזה על היריון למשפחה

Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.

סרטוני חשיפת מין התינוק

Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.

שיתוף ב‑Instagram, TikTok ו‑Reels

Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.

שליחת הודעות מותאמות אישית

Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.

יצירת וידאו לספר התינוק

Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.

הכרזה לצוות או לארגון

Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.

איך עובד יוצר סרטוני הודעה על תינוק חדש

צור סרטון הודעת לידה בארבעה שלבים פשוטים, מהמסך הריק ועד לסרטון מוכן לשיתוף בתוך דקות.

שלב 1

להעלות תמונה או סקריפט

הוסף את התמונה או את הודעת הטקסט שסביבן תרצה לבנות את הווידאו. אפשר להעלות תמונת אולטרסאונד, תמונה של חדר התינוק, או לכתוב סקריפט קצר להודעה. הפלטפורמה קוראת את התוכן שלך ומכינה אוטומטית את מבנה הסצנות.

שלב 2

לבחור סטייל וטמפלייט

בחר ערכת עיצוב שמתאימה להכרזה שלך. בחר צבעים, לייאאוטים ומוזיקה שמתאימים לאווירה שאתה רוצה ליצור. הטמפלייטים מטפלים אוטומטית בקצב, במעברים ובפריימינג.

שלב 3

התאם קול וכתוביות

הוסף קריינות בקול המשובט שלך או בחר קול AI טבעי. הפעל כתוביות אוטומטיות כדי שהמסר יהיה ברור גם כשהסאונד כבוי. התאם את התזמון וסגנון הכתוביות כך שיתאימו למראה של הווידאו שלך.

שלב 4

ייצוא ושיתוף

להוריד את הווידאו המוכן שלך בכל פורמט שאתה צריך. לשתף גרסאות אנכיות לרשתות החברתיות, לשלוח את הגרסה הרחבה למשפחה במייל, ולשמור את הקובץ המקורי לאלבום התינוק.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר סרטוני הודעת לידה ואיך זה עובד?

יוצר סרטוני הודעת לידה הוא כלי שהופך תמונה, תסריט או הודעה קצרה לסרטון מוכן לשיתוף – בלי צילום ובלי עריכה. מעלים את התוכן, בוחרים סגנון ויזואלי וקריינות, והפלטפורמה בונה את הווידאו אוטומטית. הגרסה של HeyGen משתמשת ב‑AI כדי לטפל בהרכבת הסצנות, קריינות, כתוביות ופורמטי הייצוא, כך שהתוצאה הסופית נראית מוקפדת ואישית בפחות מחמש דקות.

האם הווידאו ירגיש אישי מספיק, או שהוא ייראה גנרי?

התוצר נבנה סביב התוכן הספציפי שלך. אתה מספק את התמונה, המילים והקול. הפלטפורמה לוקחת את הקלטים האלה, מחילה אותם על הטמפלייט שבחרת ויוצרת וידאו שמשקף את הרגע שלך, לא קליפ סטוק גנרי. אפשר לשבט את הקול שלך לקריינות, לכתוב תסריט מותאם אישית לגמרי, ולבחור סגנונות ויזואליים שמתאימים לטון שאתה רוצה – בין אם הוא רגשי ושקט או צבעוני וחגיגי.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי ליצור סרטון הודעת לידה?

כלום. תהליך העבודה מיועד לאנשים שמעולם לא פתחו תוכנת עריכה. פשוט מעלים תמונה או מקלידים את הטקסט, בוחרים סטייל, והפלטפורמה מטפלת בכל השאר. בלי טיימליין, בלי קי-פריימים, בלי הגדרות אקספורט. רוב האנשים מסיימים את הווידאו הראשון שלהם כבר בניסיון הראשון.

האם אפשר להשתמש בתמונות שלי בסרטון ההכרזה?

כן. העלה כל תמונה מגלריית המצלמה, והפלטפורמה תהפוך אותה לסצנת וידאו מונפשת. פיצ׳ר התמונה‑לווידאו עובד עם תמונות אולטרסאונד, תמונות מהגן, צילומי הורים לעתיד או כל תמונה אחרת שתרצה למרכז סביבה את ההכרזה. אפשר להוסיף כמה תמונות בסצנות שונות כדי ליצור סרטוני הכרזה ארוכים יותר.

איך להוסיף את הקול שלך לסרטון הודעת הלידה?

השתמש בשיבוט קול עם AI כדי להקליט דוגמת אודיו קצרה, והפלטפורמה תשכפל את הקול שלך לנראציה. ככה הווידאו נשמע כמוך, עם הקצב והחום שלך, בלי שתצטרך להקליט בעצמך את כל הטקסט. אפשר גם לבחור מספריית קולות AI טבעיים אם אתה מעדיף סגנון נראציה אחר.

האם אפשר ליצור גרסאות שונות של ההודעה עבור אנשים שונים?

כן. כתוב פתיח או הודעת סיום קצת שונה לכל קבוצה שאתה רוצה להגיע אליה – המשפחה הקרובה, חברים, המשפחה של בן/בת הזוג או מקום העבודה – והscript to video מייצר גרסה חדשה בפחות מדקה. בסוף תקבל סט של סרטוני הודעה מותאמים אישית שכולם שומרים על אותה רמת הפקה גבוהה.

האם אפשר להשתמש ביוצר סרטוני הודעת לידה בחינם?

HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, שמאפשרת לך ליצור סרטונים ולנסות את כל הפיצ׳רים המרכזיים. תוכניות בתשלום שמתחילות מ־24$ לחודש פותחות גישה לשיבוט קול, אורך וידאו ארוך יותר, וגישה מלאה לכל ספריית הסגנונות והטמפלייטים – שימושי במיוחד אם רוצים להפיק כמה גרסאות שונות או ייצוא ברזולוציה גבוהה להדפסה או לתצוגה. זו אחת הדרכים הכי משתלמות אונליין ליצור סרטון הכרזת לידה מלוטש, בלי לשכור מעצב או לקנות תוכנה. ליוצרים פרטיים, תוכנית ה־Creator planמתחילה ב־$29

באילו פורמטים אפשר להוריד את הווידאו המוגמר?

אפשר לייצא את סרטון הודעת הלידה שלך בפורמט אנכי ל‑Instagram Reels, TikTok ו‑YouTube Shorts, בפורמט רחב לאימייל ול‑Facebook, ובריבוע לשימוש כללי ברשתות חברתיות. הפלטפורמה מטפלת אוטומטית בכל החיתוכים והתאמות יחס התצוגה.להוסיף כתוביות לוידאוכטקסט צרוב בתוך הוידאו או כקובץ SRT נפרד, בהתאם למקום שבו מתכננים לשתף.

האם אפשר לשתף את הווידאו כהזמנה לאירוע חשיפת מין התינוק?

כן. הרבה אנשים משתמשים בסרטון הכרזה על תינוק חדש גם כהכרזה וגם כהזמנה. אפשר להשתמש בפורמט סרטון הזמנה כדי לכלול פרטי אירוע, תאריך והודעה אישית לצד ההכרזה, ואז לשתף אותו ישירות מהפלטפורמה לכל ערוץ. התוצאה מרגישה הרבה יותר זכירה מהודעת טקסט או מהזמנה דיגיטלית רגילה.

מה שונה בזה מלפרסם פשוט תמונה עם כיתוב?

וידאו יוצר חוויה רגשית שתמונה לא יכולה לספק. תנועה, מוזיקה, קריינות וקצב הופכים את ההכרזה לרגע אמיתי, לא רק עדכון סטטוס. אנשים נוטים הרבה יותר לצפות, להגיב ולשתף וידאו מאשר תמונה סטטית, מה שאומר שההכרזה מגיעה ליותר אנשים באופן אורגני ומשאירה רושם חזק יותר על כל מי שרואה אותה.

מה שונה בזה משימוש ב-Canva או מכרטיס סטטי להודעת לידה?

טמפלייט של Canva מייצר גרפיקה סטטית או אנימציה בסיסית, שמתאימה לכרטיס דיגיטלי אבל לא נותנת את אותו אפקט כמו וידאו מלא. סרטון הכרזה על לידה כולל קריינות, מעברי סצנות, מוזיקה ותנועה שכרטיס סטטי לא יכול לשחזר. לשיתוף מידע לידה מתוק ברשתות החברתיות, וידאו כמעט תמיד מנצח גרפיקה מבחינת חשיפה, שמירות והשפעה רגשית – ולוקח בערך אותו זמן ליצור אונליין.

האם אפשר לכלול פרטים ספציפיים על הלידה כמו שם התינוק, משקל ותאריך ההגעה?

כן. פשוט לכתוב את הפרטים האלה ישירות בתוך הסקריפט, והם יופיעו גם בקריינות וגם בטקסט על המסך. כלול את תאריך הלידה, המשקל, האורך, השם וכל מידע נוסף שתרצה לשתף. המחולל סקריפט וידאויכול לעזור לך לסדר את הפרטים להודעה טבעית וזורמת אם אתה לא בטוח איך להתחיל. התוצאה היא סרטון הכרזת לידה חמוד ומלא, עם כל המידע שהמשפחה והחברים שלך רוצים לדעת, מוכן לשיתוף ברגע שמגיע הזמן לחגוג.

