ממיר מאמרים לסרטוני וידאו ליצירת סרטונים מיידית

קח את התוכן הכתוב הכי טוב שלך והפוך אותו לסרטונים שאנשים באמת מסיימים לצפות בהם. עם HeyGen אפשר להמיר מאמרים, בלוגים ומשאבים ארוכים לסרטוני פרזנטור מוכנים שמגדילים חשיפה, מעורבות וזמן שהייה בעמוד – והכול בלי עורכים או מצלמות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
פוסטים בבלוג לקליפים מוכנים לרשתות חברתיות

Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.

להפוך תוכן Thought Leadership לסרטוני הסבר

Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.

הפיכת מאמרי מרכז העזרה לסרטוני How To

Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.

כתבות חדשות לתקצירים מהירים

Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.

מדריכים תמידיים שמוסבים למודולים בסגנון קורס

Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.

דפי מוצר לסרטוני הסבר שיווקיים

Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר להמרת מאמרים לסרטוני וידאו

HeyGen עוזרת לך להפוך כל מאמר מעולה למספר סרטוני וידאו איכותיים. אפשר להתחיל מ-URL או להדביק את הטקסט, ולתת ל-AI לסכם, לכתוב תסריט ולעצב סצנות שמתאימות למותג שלך. ככה אתה מייצר יותר תוכן ממה שכבר יש לך, והקהל שלך בוחר איך נוח לו לצרוך אותו.

להפוך קישור למאמר לסרטון תוך דקות

הדבק קישור או גרור את טקסט המאמר שלך, ו-HeyGen מיד תחלץ את הנקודות המרכזיות. ה-AI הופך את התוכן שלך לסקריפט מובנה עם סצנות, קריינות והצעות ויזואליות. אתה מדלג על הדף הריק ועובר ישר לשלב הליטוש.

להאריך את חיי כל מאמר

להפוך פוסטים בבלוג, מדריכים ועדכוני חדשות לסרטונים לפידים חברתיים, אימיילים ודפי נחיתה. אותו סיפור עובד במגוון פורמטים, מה שמאפשר להפיק יותר ערך מכל תוכן שאתה מפרסם.

לשמור על כל וידאו מיושר עם המותג שלך

השתמש בפונטים, בצבעים ובלוגו שלך כדי שסרטוני מאמרים ירגישו חלק מאותה משפחה. שמור לייאאוטים כתבניות לשימוש חוזר כדי שכל וידאו חדש ייראה עקבי, אפילו כשהוא נבנה על ידי חברי צוות שונים.

ייבוא URL וטקסט עם סיכום חכם

הדבק כל כתובת URL של מאמר או טקסט, ו‑HeyGen מנתחת את המבנה, הכותרות והרעיונות המרכזיים. אפשר לבחור לסכם או לשמור על רוב הפרטים. ה‑AI יוצר תסריט וידאו ששומר על המסר העיקרי שלך, ומאפשר ליצור סרטון בלי מאמץ.

אפשרויות קריינות ואווטארים עם בינה מלאכותית

בחר קולות AI טבעיים או סגנונות פרזנטור שמתאימים לקהל שלך. הקריינות מסתנכרנת אוטומטית עם הסצנות כך שהקצב מרגיש חלק – מושלם לסרטון מרתק. אפשר לכוון את הטון כך שיתאים לתוכן לימודי, מערכתי או שיווקי.

סצנות ויזואליות, מדיה סטוק וכתוביות

HeyGen מציעה ויז׳ואלים ולייאאוטים שמתבססים על תוכן המאמר שלך, ומשדרגת את חוויית ההמרה ממאמר לסרטון. אפשר לשלב טקסט, קטעי סטוק, תמונות ותנועות פשוטות כדי לשמור על סרטונים דינמיים. כתוביות אוטומטיות תומכות בנגישות ובצפייה ללא סאונד.

ייצוא במגוון פורמטים לכל ערוץ

ייצוא סרטונים בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי מאותו פרויקט. כל גרסה שומרת על טקסט קריא וסצנות ממוסגרות היטב, כדי להבטיח איכות גבוהה בתהליך העריכה בוידאו. כך אפשר לפרסם סרטוני מאמרים בכל מקום שבו הקהל שלך מבלה זמן.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב מדיה לימודית
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש דרך אחרת. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל המאמרים לווידאו

HeyGen הופכת המרה של מאמרים לסרטוני וידאו לתהליך עבודה פשוט שמתאים לתהליך יצירת התוכן הקיים שלך. אתה מביא את הקישור או הטקסט, והפלטפורמה מטפלת בתסריט, בסצנות ובקול דרך וורקפלואו של link to video ו text to video.

שלב 1

להתחיל עם כתובת URL או טקסט של מאמר

הדבק את הקישור למאמר שלך או גרור פנימה את הטקסט שברצונך למחזר. בחר את המטרה והאורך האידיאלי כדי שהסיכום יתאים לפורמט.

שלב 2

בחר פורמט, קול וסגנון

בחר יחס גובה־רוחב לערוצים המרכזיים שלך, ואז בחר קול וסגנון ויזואלי. החלט אם הווידאו הזה צריך להרגיש כמו טיזר, סרטון הסבר או סיפור מלא.

שלב 3

סקור את הסצנות ועדכן את התסריט

להציג תצוגה מקדימה של הסקריפט שנוצר ופירוק הסצנות. לערוך ניסוח, לשנות סדר קטעים, ולהוסיף או להסיר נקודות לפי הצורך.

שלב 4

ליצור, לייצא ולפרסם

צור את הווידאו המוגמר ואז ייצא את כל הגרסאות שאתה צריך. פרסם ברשתות החברתיות, הטמע ליד המאמר המקורי או הוסף לקמפיינים במייל.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה מחולל מאמרים לוידאו?

כלי המרה ממאמר לווידאו הופך תוכן כתוב כמו בלוגים, פוסטים חדשותיים ומדריכים לסרטונים. הוא מסכם את הרעיונות המרכזיים, מוסיף קריינות ומשלב ויז׳ואלים, כך שהקהל שלך יכול לצפות במקום רק לקרוא.

איזה סוגי מאמרים עובדים הכי טוב עם HeyGen?

מאמרים ברורים ומובנים עם חלוקה מוגדרת לסקשנים או כותרות עובדים מצוין להמרה. מדריכי How to, פוסטים רשימתיים, תוכן thought leadership ועדכוני חדשות הם מועמדים חזקים. אפילו משאבים כבדים מרוויחים מפירוק לסיפורים ויזואליים, במיוחד כשממירים מאמרים לווידאו.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש בזה?

לא. HeyGen מיועדת לכותבים, משווקים, עורכים ומורים גם בלי רקע בעריכה, מה שהופך אותה לכלי סרטוני AI אידיאלי לכולם. הפלטפורמה מטפלת במבנה ובפרטים הטכניים, ואתה יכול להתמקד במסר ובדיוק.

האם אפשר לשלוט כמה המאמר שלי יסוכם?

כן. אפשר להגדיר אורך יעד ולבחור אם הווידאו יהיה טיזר קצר או גרסה מלאה יותר. אפשר לערוך ידנית את התסריט והסצנות כדי להשאיר או להסיר פרטים.

האם הווידאו ישמור על המראה והאופי של המותג שלי?

כן. אפשר להחיל צבעי מותג, לוגואים ופונטים על סרטונים מבוססי מאמרים. סגנונות שמורים עוזרים לוודא שכל מה שאתה מפרסם מרגיש שייך לאותו מערך מותג.

האם אפשר להוסיף ויז׳ואלים וצילומים משלך?

כן. אפשר להעלות צילומי מסך, דיאגרמות, קטעי b-roll וקליפים של המוצר כדי להחליף או להשלים את הוויז׳ואלים המוצעים בפרויקט המרת המאמר לווידאו. זה נותן לך שילוב של אוטומציה ושליטה מלאה בדיוק איפה שזה חשוב.

לאילו פלטפורמות אפשר לפרסם סרטוני מאמרים?

אפשר לייצא פורמטים מוכנים ל‑TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ולאתר שלך. אפשר להטמיע את הסרטונים ליד המאמר, לשתף אותם במייל או להשתמש בהם בקמפיינים פרסומיים – מה שמקל להפוך בלוג לפורמט וידאו.

מה בדרך כלל יהיה האורך של הווידאו שמופק מהמאמר שלי?

מאמר קצר יכול להפוך לקליפ של 30–60 שניות, בעוד שמדריך ארוך יותר יכול להפוך לכמה דקות. אפשר להתאים את אורך היעד והקצב כך שהווידאו יתאים לאסטרטגיה שלך.

האם אפשר לערוך את הווידאו אחרי שהוא נוצר?

כן. אפשר ללטש סצנות, לעדכן טקסט, לכוון תזמון ולהחליף ויז׳ואלים לפני הייצוא. אם המאמר שלך משתנה, אפשר לפתוח מחדש את הפרויקט וליצור גרסה חדשה.

איך הפיכת מאמרים לסרטוני וידאו תורמת לאסטרטגיית התוכן שלי?

המרת מאמר לווידאו מרחיבה את החשיפה של תוכן שכבר יצרת. זה עוזר להגיע לקהלים שמעדיפים וידאו, מעלה את מדדי המעורבות, ונותן לכל מאמר חזק עוד הזדמנויות להצליח בכל הערוצים.

