סרטוני תקשורת פנים־ארגונית שעובדים באמת צופים בהם
עדכוני מנכ״ל, הודעות חברה, תקשורת שינויים — צור וידאו מקצועי שמגיע לכל העובדים שלך בשפה שלהם, בלי לתאם יומנים של הנהלה ובלי להזמין צוותי הפקה.
גלה איך צוותים פנימיים כמוך מגדילים את היקף התקשורת ומשפרים את היישור הארגוני בעזרת פלטפורמת טקסט‑לסרטון AI חדשנית.
האתגר בתקשורת הפנים־ארגונית
הכוח הארגוני שלך גלובלי, מבוזר, וטובע באימיילים. הודעות חשובות הולכות לאיבוד. אסיפות כלליות מתקיימות ב‑3 לפנות בוקר עבור חצי מהעובדים שלך. למנהלים בכירים יש 15 דקות בין פגישות—לא יומיים לצילומי וידאו. וגם כשכבר מפיקים וידאו, הוא בשפה אחת בלבד עבור כוח עבודה שמדבר עשרות שפות. התוצאה: תקשורת קריטית לא עוברת, יוזמות שינוי נתקעות, ועובדים מרגישים מנותקים מההנהלה. מזכרים כתובים כבר לא מספיקים, אבל הפקת וידאו במהירות ובהיקף שהארגון שלך צריך נראית בלתי אפשרית.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את צוות התקשורת הפנימית שלך למכונת הפקת וידאו. כתוב את המסר שלך — או תן ל‑AI לעזור לנסח אותו — בחר אווטאר AI או clone your executive, וצור וידאו מקצועי בתוך דקות. בלי התנגשות ביומנים. בלי עיכובי הפקה. המנכ״ל מחוץ למשרד? התאום הדיגיטלי שלו עדיין יכול להעביר את עדכון הרבעון. כוח עבודה גלובלי? תרגם ליותר מ‑175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים כדי שכל עובד ישמע את המסר בשפה שלו. שלח תקשורות בקצב שבו הארגון שלך זז.
כל מה שצוותי תקשורת פנים־ארגונית צריכים כדי להגיע לכל עובד
תאומים דיגיטליים להנהלה
המנכ״ל שלך לא יכול להקליט כל עדכון. שכפל את ההנהלה שלך פעם אחת, ואז פרוס את הנוכחות שלהם בכל כמות של תקשורות. קול עקבי, מסר אותנטי, בלי התנגשויות ביומן. ההנהלה נשארת נוכחת גם כשהם לא זמינים.
• ליצור אווטארים של הנהלה מהקלטות קצרות
• לשמור על קול ונוכחות אותנטיים
• לעדכן תסריטים בלי להקליט מחדש
לוקליזציה גלובלית של כוח העבודה
מסר אחד, בכל שפה שהעובדים שלך מדברים. תרגום וידאו עם בינה מלאכותית מתאים תקשורת הנהלה ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. המסר של המנכ״ל שלך נשמע מקומי בספרדית, מנדרינית, גרמנית, הינדי — לא כמו תוכן מדובב.
• שיבוט קול שומר על האותנטיות של ההנהלה
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• פריסה גלובלית מסרטון מקור אחד
זמן הפקה מהיר
הודעות חשובות לא יכולות לחכות ללוחות זמנים של הפקה. צור סרטוני וידאו פנימיים בתוך דקות, במקום השבועות שהפקה מסורתית דורשת. חדשות מתפרצות, עדכונים דחופים, שינויים רגישי־זמן — לתקשר מיד כשהתזמון קריטי.
• ליצור סרטונים בדקות
• לא צריך להזמין סטודיו
• להגיב לאירועים בזמן אמת
PowerPoint לוידאו
להפוך מצגות קיימות לתוכן וידאו מרתק. להעלות את ה‑town hall deck או ה‑all‑hands slides שלך, ו‑HeyGen מוסיפה קריינות אווטאר, מעברים וגימור מקצועי. ספריית התוכן שלך הופכת לספריית וידאו בלי להתחיל מאפס.
• לייבא מצגות קיימות
• להוסיף אווטאר מציג באופן אוטומטי
• לשמור על המבנה והמסרים
עקביות המותג והמסרים
להבטיח מסרים מאושרים, שפה חזותית ומונחים עקביים עם Brand Kit. Brand Glossary מבטיח ששמות החברה, שמות המוצרים ושמות ההנהלה ייהגו נכון — בכל פעם, בכל שפה.
• נכסי מותג מרוכזים
• בקרת הגייה למונחים מרכזיים
• תוצרים עקביים בכל ערוצי התקשורת
תקשורת נגישה
להגיע לכל עובד, לא משנה איך הוא צורך תוכן. כתוביות אוטומטיות, ערוצי שפה מרובים ופורמטים ניתנים להורדה מבטיחים שהמסר שלך יעבור, בין אם עובדים צופים בדסקטופ, במובייל או במצב לא מקוון.
• כתוביות אוטומטיות
• גרסאות במספר שפות
• פורמטי הפצה גמישים
ממסר להפצה גלובלית ב־3 שלבים
טיוטת התקשורת שלך
כתוב את הסקריפט שלך, העלה מזכר קיים, או תן למחולל הסקריפטים עם בינה מלאכותית לעזור לך לנסח את המסר. אפשר להתחיל מנקודות עיקריות, הערות למצגת או בריפים אסטרטגיים — אין צורך להתחיל מאפס.
בחר את המציג שלך
בחר אווטאר AI שמייצג את הארגון שלך, או השתמש בתאום הדיגיטלי של המנכ״ל שלך כדי ליצור נוכחות מנהיגותית אותנטית. התאם קול, טון וסגנון ויזואלי למותג שלך ולסוג התקשורת.
יצירה והפצה
ללחוץ על Generate. תוך דקות יש לך וידאו פנימי מקצועי. לתרגם לכל שפה שהעובדים שלך מדברים בלחיצה אחת. להפיץ דרך האינטראנט, Slack, אימייל או פלטפורמת הווידאו הפנימית שלך.
מותאם לכל צורך בתקשורת פנימית
תקשורת הנהלה
לשמור על נוכחות ההנהלה בלי להעמיס על היומן שלהם. עדכוני CEO, הודעות דירקטוריון, כיוון אסטרטגי—סרטוני הנהלהששומרים על נוכחות אותנטית בכל ערוץ תקשורת.
שימוש לדוגמה: להעביר עדכוני רבעון של ה-CEO לכוח העבודה הגלובלי ב-12 שפות, בלי לקבוע אפילו סשן הקלטה אחד.
הודעות חברה
חדשות דחופות, שינויים ארגוניים, עדכוני מדיניות — לתקשר מיד כשהתזמון קריטי. בלי לחכות לזמינות הפקה או ללוחות זמנים של הנהלה.
שימוש מומלץ: להודיע על רכישה או חדשות משמעותיות של החברה בתוך שעות מרגע האישור, ולהגיע לכל העובדים בו־זמנית.
ניהול שינויים
יוזמות גדולות דורשות תקשורת ברורה ועקבית בכל הרמות ובכל המיקומים. וידאו מסביר את ה״למה״ טוב יותר מתזכירים, והלוקליזציה מבטיחה שאף אחד לא נשאר בחוץ.
שימוש מומלץ: לתמוך בטרנספורמציה דיגיטלית עם וידאו שמסביר מערכות חדשות, תהליכים וציפיות — בשפה של כל עובד.
טאון הולז ומפגשי All-Hands
לא כולם יכולים להשתתף בשידור חי. צור גרסאות און-דימנד של פגישות מפתח שעובדים יכולים לצפות בהן בזמן שנוח להם—באזור הזמן שלהם, בשפה שלהם.
שימוש מומלץ: להפוך ישיבות רבעוניות של כל החברה לסדרת וידאו לפי דרישה, נגישה לכל משמרת, מיקום וקבוצת שפה.
גישה מוכחת: Workday מייצרת תוכן פנימי ב-10–15 שפות לכל וידאו, ומקצרת את תהליך הלוקליזציה משבועות לדקות.
תרבות וערכים
לחזק את התרבות הארגונית עם וידאו שמרגיש אישי, לא תאגידי. מסרי קבלת פנים, הבלטת ערכים, הודעות הוקרה—תוכן שבונה חיבור בין צוותים מבוזרים.
שימוש מומלץ: ליצור ספוטלייט חודשי על תרבות הארגון עם מנהלים וחברי צוות שונים, בלי הצורך לתאם ימי צילום.
תקשורת בזמן משבר
כשמצבים דחופים דורשים תקשורת מיידית וברורה, אי אפשר לחכות להפקה. צור סרטוני תגובה למשבר בתוך דקות, תרגם מיד והפץ בכל הערוצים.
שימוש מומלץ: להעביר עדכוני בטיחות או תפעול קריטיים לכל כוח העבודה בתוך שעות מרגע התפתחות המצב.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מהם סרטוני תקשורת פנים־ארגונית?
סרטוני תקשורת פנים־ארגונית הם תכני וידאו שנוצרים עבור עובדים בתוך הארגון, ולא עבור שיווק חיצוני. הם כוללים עדכונים מההנהלה, הודעות חברה, תקשורת לניהול שינויים, אסיפות כלליות (town halls), תכני תרבות ארגונית ותקשורת בזמן משבר. HeyGen מאפשרת לצוותי תקשורת פנים־ארגונית להפיק וידאו מקצועי בהיקף גדול באמצעות אווטארים של AI וסינתזת קול – בלי עלויות ההפקה הכבדות של וידאו מסורתי.
איך ליצור מסרי הנהלה בלי לצלם את המנהל בפועל?
שכפל את המנכ״ל או ההנהלה שלך פעם אחת בלבד מתוך הקלטת וידאו קצרה. התאום הדיגיטלי שלהם יכול אחר כך להעביר כמות בלתי מוגבלת של מסרים — עדכונים רבעוניים, הכרזות, מסרים לצוות — בלי צורך בזמן הקלטה נוסף. כשהטקסט משתנה, פשוט מעדכנים ומייצרים מחדש. המנהל מקליט פעם אחת; הנוכחות האותנטית שלו נפרסת בכל ערוץ תקשורת.
האם אפשר לתרגם סרטונים פנימיים עבור כוח העבודה הגלובלי שלנו?
כן — זו אחת החוזקות המרכזיות של HeyGen לתקשורת פנימית. אפשר ליצור את המסר שלך בשפה אחת ואז להשתמש ב־AI video translationכדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שמנהלים ישמעו טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לדיבור). Workday מפיקה תוכן ב־10–15 שפות לכל וידאו בשיטה הזו.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני תקשורת פנימית?
רוב הסרטונים הפנימיים נוצרים בתוך דקות. Workday דיווחו שהם עברו משבועות לדקות עבור לוקליזציה. הזמן המדויק תלוי באורך הווידאו וברמת המורכבות, אבל המעבר מלוחות זמנים של הפקה מסורתית (ימים עד שבועות) למסירה באותו היום הוא סטנדרטי. אפשר ליצור ולהפיץ תקשורות דחופות בתוך כמה שעות.
האם אפשר להפוך את מצגות הטאון הול שלנו לסרטוני וידאו?
כן. העלה את המצגת שלך מ‑PowerPoint, Google Slides או PDF, ו‑HeyGen תהפוך אותה לוידאו עם קריינות של אווטאר. המבנה והתוכן הקיימים שלך נשמרים, תוך הוספת ליטוש מקצועי של וידאו. זה שימושי במיוחד ליצירת גרסאות און-דימנד של אירועים חיים, שעובדים באזורי זמן שונים יכולים לגשת אליהן.
איך לשמור על מסרים עקביים בכל ערוצי התקשורת?
ערכת המותג של HeyGen מרכזת את הזהות החזותית שלך — צבעים מאושרים, פונטים, לוגואים ובחירת אווטארים. Brand Glossary שולט בהגייה של שמות החברה, שמות הנהלה, מונחי מוצרים ומונחים ארגוניים. בין אם יוצרים עדכוני מנכ״ל או הודעות לצוות, כל וידאו שומר על סטנדרטים מותגיים עקביים.
האם HeyGen מספיק מאובטח לתקשורת פנימית רגישת מידע?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. עבור צוותי תקשורת פנים‑ארגונית שמטפלים במידע רגיש של הארגון, HeyGen מציעה וורקפלאו ייעודי עם אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
האם אפשר להפיץ סרטונים דרך הערוצים הפנימיים הקיימים שלנו?
כן. HeyGen מייצאת קבצי וידאו סטנדרטיים בפורמט MP4 שעובדים עם כל ערוץ הפצה — האינטראנט שלך, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, אימייל, פלטפורמות וידאו פנימיות או שילוט דיגיטלי. אפשר גם להטמיע סרטונים ישירות או לשתף באמצעות קישור. הפורמט עובד בכל מקום שבו העובדים שלך כבר צורכים תוכן.
איך להתמודד עם אזורי זמן שונים ולוחות זמנים שונים לעבודה?
כן. HeyGen מספקת מעקב צפיות ואנליטיקות מעורבות, כדי שתדע אילו לידים צפו בסרטונים שלך, כמה זמן הם צפו ומתי. השתמש בנתוני הכוונה האלה כדי לתעדף פולואפים — לידים שצופים בכל הסרטון שלך כנראה מעוניינים יותר מאשר כאלה שלא פותחים אותו בכלל. האינטגרציה עם ה-CRM שלך שומרת על חיבור הנתונים האלה לרקורד של כל דיל.
האם כמה אנשים בצוות התקשורת שלנו יכולים להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו של צוותים שבו מנהלי תקשורת, יוצרי תוכן ומנהלי אזורים יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות אווטארים מאושרים של הנהלה, אלמנטים של המותג וטמפלייטים זמינים לכולם. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות ולהבטיח אחידות במסרים.
איזה סוגי תקשורת פנימית אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט של תקשורת פנים־ארגונית: עדכונים מההנהלה, הודעות חברה, סרטוני ניהול שינוי, סיכומי טאון הול, תוכן אונבורדינג, הסברים על מדיניות, תוכן על תרבות וערכים, הודעות הוקרה, תקשורת בזמן משבר ועוד. אם אפשר לכתוב את המסר, HeyGen יכולה להפיק את הווידאו — בכל שפה.
איך זה בהשוואה להפקת וידאו פנימית מסורתית?
הפקת וידאו פנימית מסורתית דורשת תיאום עם הנהלה, הזמנת סטודיו, צילום ועריכה — בדרך כלל מינימום 2–4 שבועות עבור תוכן אחד. עכשיו תכפיל את זה בכל שפה שאתה צריך להגיע אליה. HeyGen מייצרת איכות מקבילה בתוך דקות, עם תרגום מיידי לכל שפה. צוותי תקשורת פנים-ארגונית מדווחים על עלייה דרמטית בכמות הווידאו שהם מפיקים, בלי להוסיף משאבי הפקה או כוח אדם.
