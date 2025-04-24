לחצות גבולות ומחסומי שפה.

הפורום הכלכלי העולמי הוא הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי, שמספק פלטפורמה גלובלית, ניטרלית וללא מטרות רווח ליצירת חיבורים משמעותיים בין בעלי עניין. בפורום הכלכלי העולמי האחרון בדאבוס, שווייץ, נשיא ארגנטינה חוויאר מיילי השתמש ב-Video Translation של HeyGen כדי לתרגם את נאומו בזמן אמת מספרדית למספר שפות, כולל אנגלית, צרפתית, מנדרינית וערבית.

עם HeyGen, חאבייר מיילי העביר את כל הנאום שלו, במבטא המקורי שלו וללא דיבוב, לקהל גלובלי, תוך חציית גבולות גיאוגרפיים ומחסומי שפה. בניגוד לדיבוב, HeyGen יכולה לבצע סנכרון שפתיים מדויק, ולהתאים את המבטא, הקול והטון של הדובר ללא השהיה, ביותר מ־175 שפות.