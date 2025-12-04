Tout ce dont vous avez besoin est intégré dans une seule plateforme. Vous pouvez produire des transcriptions précises, traduire de l’anglais vers le coréen, créer des sous-titres, affiner les voix off en coréen, cloner des voix, corriger les termes de marque, ajuster la prononciation, peaufiner le minutage et générer un doublage coréen synchronisé sur les lèvres. Cela vous aide à localiser rapidement vos contenus en anglais tout en maintenant une qualité homogène sur l’ensemble de vos ressources vidéo.

Si vous gérez des projets multilingues, le HeyGen German to Korean Translator prend également en charge l’expansion vers de nouveaux marchés régionaux.