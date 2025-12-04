Traduire des vidéos de
l’anglais vers le coréen
Transformer une vidéo en anglais en un contenu coréen naturel devrait être simple. HeyGen vous permet de générer des sous-titres en coréen, de créer des voix off en coréen et de localiser entièrement vos vidéos en anglais en quelques minutes. Vous pouvez toucher un public coréanophone, vous développer sur l’un des plus grands marchés de contenu au monde et réutiliser vos vidéos sans sous-traitance ni outils de montage complexes.
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Transformez des vidéos en anglais en un coréen fluide, sans effort
HeyGen vous aide à traduire, doubler et localiser vos vidéos en quelques minutes avec des voix coréennes naturelles et des outils de montage flexibles.
Simplifier la traduction vidéo de l’anglais vers le coréen grâce à l’IA
L’IA rend la traduction multilingue plus rapide et plus cohérente. HeyGen convertit automatiquement la parole en anglais en texte, la traduit en coréen, puis génère des sous-titres ou une voix off en coréen synchronisée avec le timing original. Vous conservez ainsi le sens, le ton et le rythme, pour que votre version coréenne paraisse authentique aux locuteurs natifs.
Voix off coréennes avancées et contrôle des sous-titres
HeyGen vous offre des outils avancés pour traduire des vidéos de l’anglais vers le coréen avec des résultats naturels et professionnels. Vous pouvez choisir parmi des voix IA coréennes de haute qualité, expressives et réalistes, et générer des sous-titres coréens précis, modifiables et personnalisables pour une lisibilité optimale avant de les exporter aux formats SRT ou VTT. Si vous souhaitez que la version coréenne conserve la même identité vocale que l’orateur d’origine, la clonage de voix vous permet de recréer son timbre et sa manière de s’exprimer en coréen. Vous pouvez également affiner le minutage des sous-titres, aligner l’audio coréen avec les scènes, ajuster le rythme et synchroniser les dialogues pour offrir une expérience de visionnage fluide et homogène.
Un outil polyvalent pour la traduction vidéo de l’anglais vers le coréen
Tout ce dont vous avez besoin est intégré dans une seule plateforme. Vous pouvez produire des transcriptions précises, traduire de l’anglais vers le coréen, créer des sous-titres, affiner les voix off en coréen, cloner des voix, corriger les termes de marque, ajuster la prononciation, peaufiner le minutage et générer un doublage coréen synchronisé sur les lèvres. Cela vous aide à localiser rapidement vos contenus en anglais tout en maintenant une qualité homogène sur l’ensemble de vos ressources vidéo.
Si vous gérez des projets multilingues, le HeyGen German to Korean Translator prend également en charge l’expansion vers de nouveaux marchés régionaux.
Qui a besoin de traduire des vidéos en anglais vers le coréen
Créateurs de contenu visant un public coréophone, enseignants qui traduisent des cours et des tutoriels, entreprises qui localisent leurs supports de formation et d’intégration, marketeurs qui adaptent des vidéos explicatives, des publicités et des vidéos produits, agences qui traduisent du contenu anglais à grande échelle, équipes e-learning qui créent des versions coréennes de modules en anglais.
HeyGen vous aide à créer des versions coréennes qui trouvent un écho auprès des spectateurs à travers l’Inde et les communautés mondiales de langue coréenne.
Comment traduire votre vidéo en coréen en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer des vidéos professionnelles et partageables en seulement quelques étapes.
Téléverser une vidéo
Téléchargez votre vidéo en anglais ou importez-la depuis YouTube, Google Drive, Dropbox ou votre appareil. Un son clair garantit une meilleure traduction en coréen et une synchronisation plus précise.
Sélectionner le coréen
Choisissez le coréen comme langue cible et décidez si vous souhaitez des sous-titres, une transcription ou un doublage complet en coréen.
Voix IA et sous-titres
Générez des sous-titres en coréen ou une voix off coréenne à partir de votre audio en anglais. Relisez et peaufinez tout directement dans l’éditeur.
Modifier et exporter
Ajustez précisément le timing, le style de voix ou le design des sous-titres, puis exportez votre vidéo coréenne, sa transcription ou son fichier de sous-titres.
Traduisez une vidéo anglaise en coréen avec l’IA : rapide, précis, simple
La traduction par IA vous aide à mener vos projets plus rapidement tout en maintenant une qualité constante. Vous bénéficiez de délais de livraison rapides, de sous-titres précis, d’un audio coréen naturel, d’une prononciation claire et de plusieurs options de voix. Que vous traduisiez une seule vidéo ou des centaines, HeyGen vous permet de faire évoluer votre flux de travail sans perdre en qualité.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions sur la traduction vidéo de l’anglais vers le coréen
Comment fonctionne la traduction vidéo de l’anglais vers le coréen ?
L’audio en anglais est d’abord transcrit, puis converti en un coréen naturel grâce à des modèles d’IA contextuels qui préservent le ton et le rythme. Le système génère ensuite des sous-titres ou une voix off coréenne synchronisée, afin que votre vidéo localisée reste claire, précise et prête à être publiée.
Comment puis-je traduire une vidéo de l’anglais vers le coréen ?
Il vous suffit de télécharger votre vidéo en anglais, de sélectionner le coréen comme langue cible, puis de choisir si vous souhaitez des sous-titres, une transcription ou un doublage complet. L’IA s’occupe ensuite de tout automatiquement et génère en quelques minutes une version coréenne parfaitement finalisée.
Puis-je prévisualiser ma vidéo traduite en coréen avant de la télécharger ?
Oui, vous pouvez vérifier les sous-titres, le minutage de la voix off et la prononciation dans l’éditeur avant l’exportation. Cela garantit que votre traduction en coréen paraît naturelle, respecte le rythme des scènes et reflète efficacement le sens de votre contenu original en anglais.
Puis‑je ajouter des sous-titres coréens à une vidéo en anglais ?
Oui, vous pouvez créer des sous-titres coréens précis et les exporter au format SRT ou VTT, ou les intégrer directement dans votre vidéo. Cela permet à votre contenu de rester accessible sur toutes les plateformes où les spectateurs s’appuient fortement sur les sous-titres à l’écran.
Puis-je exporter uniquement le texte coréen sans générer une vidéo complète ?
Oui, vous pouvez exporter séparément les transcriptions ou les fichiers de sous-titres en coréen. Cela est utile pour réutiliser le texte dans la documentation, les supports de formation ou sur des plateformes qui exigent que les sous-titres soient téléversés sous forme de fichiers distincts plutôt qu’intégrés directement dans la vidéo.
Les sous-titres restent-ils synchronisés avec le minutage anglais d’origine ?
Oui, les sous-titres suivent automatiquement le rythme de votre audio en anglais. Vous pouvez également ajuster le minutage manuellement pour garantir une meilleure lisibilité et une synchronisation plus précise, en particulier pour les locuteurs rapides ou les vidéos contenant des explications techniques.
Quels formats vidéo puis-je importer pour la traduction de l’anglais vers le coréen ?
Vous pouvez télécharger des fichiers MP4, MOV, AVI, ou même importer un lien YouTube. Ces formats garantissent que l’IA peut traiter votre audio proprement, extraire les dialogues efficacement et générer des sous-titres ou des voix off en coréen avec précision, sans avoir besoin d’outils de conversion supplémentaires.
Combien de temps dure généralement une traduction de l’anglais vers le coréen ?
La plupart des traductions sont terminées en quelques minutes, car l’IA gère automatiquement la transcription, la traduction et le minutage. Les vidéos plus volumineuses ou plus longues prennent un peu plus de temps, mais le flux de travail reste plus rapide et plus cohérent que les méthodes manuelles de localisation traditionnelles. Essayez des flux de travail de traduction avancés avec le YouTube Video Translator :
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