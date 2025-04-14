Transformez vos notes cliniques, consignes de soins et contenus de santé en vidéos pédagogiques soignées pour les patients, en quelques minutes. Pas de caméra, pas d’équipe de production, aucune expérience en montage requise. Rédigez votre contenu une seule fois et produisez des vidéos claires et multilingues que les patients regardent vraiment et retiennent.
Pourquoi les marques choisissent HeyGen pour les vidéos d’éducation des patients
Une narration claire que les patients peuvent suivre
Des consignes écrites confuses entraînent une faible observance et des appels répétés à l’équipe de soins. Avec le générateur de vidéos IA, vos consignes de soins écrites deviennent des vidéos narrées avec un rythme naturel, une présentation claire et du texte à l’écran qui renforce chaque point clé. Les patients quittent leurs rendez-vous avec une vidéo qu’ils peuvent revoir chez eux, au lieu d’un dépliant qu’ils risquent d’ignorer. Aucun enregistrement de voix off, aucun temps en studio et aucun présentateur ne sont nécessaires.
Convertissez instantanément les documents médicaux en vidéo
Les équipes de soins passent des heures à traduire un contenu clinique complexe en formats compréhensibles pour les patients. L’outil PDF vers vidéo transforme vos documents existants, y compris les comptes rendus de sortie, les consignes post‑opératoires et les guides sur les pathologies, en vidéos narrées, scène par scène, automatiquement. La mise en forme, le rythme et la hiérarchie visuelle sont gérés pour vous. Ce qui prenait des jours de travail de conception ne prend plus que quelques minutes, libérant ainsi les formateurs cliniques pour qu’ils se concentrent sur l’exactitude du contenu plutôt que sur la logistique de production.
Touchez les patients dans leur langue
Les barrières linguistiques comptent parmi les principales causes de mauvais résultats en matière de santé. Grâce à la traduction vidéo par IA intégrée dans plus de 175 langues et dialectes, chaque vidéo d’éducation des patients que vous produisez peut être localisée sans devoir être recréée depuis zéro. Le clonage de voix préserve le ton du locuteur d’origine dans chaque langue, et la synchronisation labiale garantit un rendu naturel, à l’image comme au son. Une seule vidéo source devient ainsi une bibliothèque complète de contenus éducatifs multilingues, prête à être diffusée sur n’importe quel portail patient ou appareil.
Mettez à jour le contenu sans refaire de tournage
Les recommandations de prise en charge évoluent. Les consignes de médication sont mises à jour. Avec la conversion de texte en vidéo, la modification d’une vidéo d’éducation des patients est aussi rapide que la mise à jour d’un document. Mettez à jour votre script, régénérez la vidéo et publiez la nouvelle version en quelques minutes. Pas de nouveaux tournages, pas de nouvelle réservation d’équipe de production, pas de délais de post‑production. Les équipes de santé peuvent maintenir l’ensemble de leur bibliothèque vidéo à jour avec la même rapidité que pour la mise à jour de leurs protocoles écrits.
Déployez-vous dans tous les services et spécialités
Un hôpital ou un système de santé peut avoir besoin de sensibiliser ses patients en cardiologie, oncologie, orthopédie et dans des dizaines d’autres services. L’outil de vidéo éducative permet de produire, à grande échelle, des contenus vidéo cohérents et conformes à la marque, sans devoir agrandir l’équipe de production. Les services peuvent partir de modèles partagés et de lignes directrices de marque tout en créant des contenus adaptés à leur propre population de patients. Une production qui nécessitait autrefois une équipe média dédiée peut désormais être gérée en interne, au niveau de chaque service.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos d’éducation des patients
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Comment fonctionne le créateur de vidéos d’éducation pour les patients ?
Créez des vidéos professionnelles d’éducation des patients en quatre étapes, à partir d’un contenu écrit jusqu’à une vidéo finalisée et partageable que vos patients peuvent regarder sur n’importe quel appareil.
Collez vos consignes de soins, importez un PDF ou déposez une présentation. La plateforme extrait les informations clés et génère automatiquement un script vidéo structuré.
Sélectionnez un modèle adapté à l’éducation en santé. Ajustez le rythme, la mise en page et l’affichage du texte pour correspondre à votre format de contenu et à votre public de patients.
Ajoutez une voix off dans la langue dont votre population de patients a besoin. Intégrez le logo de votre organisation, votre palette de couleurs et, si nécessaire, des encadrés à l’écran pour mettre en avant les consignes essentielles.
Générez la vidéo finale en quelques minutes. Exportez-la vers votre portail patient, intégrez-la aux documents de sortie ou partagez-la directement via un lien. Aucun logiciel de montage n’est requis.
Les vidéos d’éducation des patients sont de courtes explications visuelles, narrées, qui présentent des pathologies, des plans de traitement, des procédures ou des consignes de soins. Elles sont plus efficaces que les supports écrits, car la plupart des patients retiennent nettement plus d’informations à partir d’une vidéo qu’à partir d’un texte imprimé, en particulier lorsqu’ils sont anxieux ou qu’ils viennent de recevoir un nouveau diagnostic. La vidéo combine narration audio, texte à l’écran et repères de rythme qui guident le spectateur à travers des informations complexes de manière structurée. Pour les établissements de santé, cela se traduit par une observance nettement améliorée, moins d’appels de suivi après la sortie et des scores de satisfaction des patients plus élevés.
Tout sujet sur lequel les patients doivent agir après avoir quitté un établissement de soins est un excellent candidat. Les domaines à plus fort impact incluent les soins post‑procédure, la prise en charge des maladies chroniques, les consignes relatives aux médicaments, la préparation avant un rendez‑vous et l’accueil des nouveaux patients. De courtes vidéos centrées sur un seul sujet surpassent systématiquement les longues présentations générales, car les patients peuvent trouver exactement ce dont ils ont besoin sans avoir à regarder du contenu sans rapport. Le générateur de scripts vidéo peut aider les équipes cliniques à structurer le contenu sur n’importe quel sujet de santé dans un format clair, facile à parcourir et au rythme adapté à un public de patients.
Oui. Vous pouvez télécharger des fichiers PDF, des présentations PowerPoint ou du texte brut directement dans la plateforme, qui extraira et structurera automatiquement le contenu en un script vidéo. Le flux de travail PDF vers vidéo est spécialement conçu pour les équipes qui travaillent beaucoup avec des documents, disposent déjà de contenus cliniques fiables et doivent les transformer en un format vidéo facilement visionnable, sans tout réécrire depuis zéro. Les consignes de sortie, plans de soins, guides de protocoles et brochures sur les pathologies se convertissent tous proprement.
Mettre à jour une vidéo est aussi rapide que modifier le script original. Ouvrez le projet, ajustez le texte pour refléter la nouvelle recommandation, puis régénérez. La nouvelle version est produite en quelques minutes et remplace l’ancienne sur votre canal de diffusion, sans aucun nouveau tournage ni réenregistrement audio. C’est l’un des principaux avantages par rapport à une vidéo produite de manière traditionnelle : votre bibliothèque reste à jour au même rythme que vos protocoles cliniques.
Les vidéos peuvent être produites ou traduites en plus de 175 langues et dialectes. Le moteur de traduction vidéo par IA localise la narration grâce au clonage de voix qui préserve le ton et la manière de s’exprimer, et la synchronisation labiale garantit un rendu naturel. Pour les systèmes de santé qui desservent des communautés multilingues, cela élimine le coût et le temps nécessaires pour engager des prestataires distincts de traduction et de production pour chaque version linguistique.
Oui. La qualité de sortie est de niveau studio, avec une narration claire, des mises en page visuelles professionnelles et des transitions fluides, adaptées à tout environnement de santé numérique. Les vidéos sont exportées dans des formats standard compatibles avec toutes les principales plateformes de portails patients, les systèmes LMS et les codes d’intégration pour sites web. Les organisations de santé peuvent produire un contenu visuellement indiscernable d’une vidéo réalisée par des professionnels, en une fraction du temps et du coût.
Il n’y a aucune limite de volume. Les équipes qui produisent une bibliothèque complète de contenus d’éducation des patients, par pathologie, par service ou en plusieurs langues, peuvent générer des vidéos en parallèle. Le créateur de cours prend en charge des programmes d’éducation à la santé structurés et multi-modules pour les organisations qui doivent déployer du contenu à l’échelle de l’ensemble de leur population de patients ou de leur personnel clinique, et pas seulement sous forme de vidéos individuelles.
Une société professionnelle de production vidéo pour le secteur de la santé facture généralement entre 3 000 et 10 000 $ par minute finalisée, nécessite plusieurs semaines de production et rend les mises à jour coûteuses et lentes. Un générateur de vidéos IA produit le même résultat soigné à partir d’un simple script en quelques minutes, avec un contrôle interne total sur les modifications et les différentes versions. Pour les établissements de santé qui doivent maintenir à jour des dizaines, voire des centaines de vidéos d’éducation des patients, la différence de coût et de rapidité est considérable, et la possibilité de mettre à jour instantanément renforce l’avantage en termes de qualité au fil du temps.
Aucune expérience en montage n’est requise. Le flux de travail est entièrement basé sur le texte : rédigez ou importez votre contenu, choisissez un format visuel et la plateforme génère la vidéo. Des formateurs cliniques, des responsables de l’engagement patient et des responsables L&D sans aucune expérience préalable en production vidéo créent régulièrement, dès leur première session, des contenus soignés, prêts à être diffusés. L’éditeur vidéo IA est disponible pour les équipes qui souhaitent affiner les scènes manuellement, mais il reste facultatif, non obligatoire.
Oui. Une formule gratuite est disponible sans carte bancaire, donnant aux équipes de soins de santé accès aux principales fonctionnalités de génération vidéo pour évaluer la qualité des résultats avant de s’engager sur une offre payante. Les abonnements payants à partir de 24 $ par mois débloquent des fonctionnalités supplémentaires, notamment le clonage de voix, des vidéos plus longues, la traduction et un volume de production mensuel plus élevé, adaptés aux équipes qui créent et gèrent une bibliothèque complète de contenus d’éducation des patients.
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