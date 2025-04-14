Les recommandations de prise en charge évoluent. Les consignes de médication sont mises à jour. Avec la conversion de texte en vidéo, la modification d’une vidéo d’éducation des patients est aussi rapide que la mise à jour d’un document. Mettez à jour votre script, régénérez la vidéo et publiez la nouvelle version en quelques minutes. Pas de nouveaux tournages, pas de nouvelle réservation d’équipe de production, pas de délais de post‑production. Les équipes de santé peuvent maintenir l’ensemble de leur bibliothèque vidéo à jour avec la même rapidité que pour la mise à jour de leurs protocoles écrits.