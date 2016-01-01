Étape 1 Téléchargez votre script Commencez par télécharger votre présentation, PDF ou matériel de formation basé sur du texte directement sur la plateforme. L'IA traitera instantanément votre contenu, le préparant pour la narration vidéo et les visuels.

Étape 2 Choisissez votre avatar IA Sélectionnez parmi une large gamme d'avatars réalistes conçus pour représenter votre contenu de formation. Ces avatars sont capables de transmettre votre message d'une manière qui résonne avec les apprenants

Étape 3 Personnaliser et adapter Une fois votre vidéo générée, ajustez le ton, la voix et les mouvements de votre avatar pour correspondre à vos besoins de formation. Personnalisez les couleurs, les logos et même la musique de fond pour une touche personnalisée.