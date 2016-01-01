HeyGen logo

Créez des vidéos de formation professionnelles en IA

Mettez à l'échelle votre contenu, gagnez du temps et produisez des vidéos professionnelles pour l'intégration, la conformité et l'éducation sans les tracas de la production traditionnelle.

  • Générez des vidéos de formation professionnelles avec l'IA
  • Localiser le contenu pour des équipes internationales à grande échelle
  • Mettez à jour les matériaux à tout moment facilement
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Fait confiance par plus de 1 000 000 de développeurs et des entreprises leaders.

Essayez notre générateur de vidéos d'avatars IA

Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.

Créer une Vidéo Avatar

1

Sélectionner un Avatar

2

Tapez votre script

0/200 caractères
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à l'expérience complète
Sélectionnez un avatar existant
Step 1:Sélectionnez un avatar existant
Tapez votre consigne
Step 2:Tapez votre consigne
Cliquez sur la vidéo générée
Step 3:Cliquez sur la vidéo générée
Avis

Présentation du créateur gratuit de vidéos de formation IA

Transformez n'importe quel script ou matériel de formation en une vidéo de formation AI réaliste. Avec notre plateforme, vous pouvez créer des vidéos professionnelles en quelques minutes seulement. Pas besoin de caméras, de studios, ni d'acteurs. Que ce soit pour l'intégration des employés, du contenu éducatif ou de la formation à la conformité, créer des vidéos de formation de haute qualité n'a jamais été aussi simple.

Étape 1

Téléchargez votre script

Commencez par télécharger votre présentation, PDF ou matériel de formation basé sur du texte directement sur la plateforme. L'IA traitera instantanément votre contenu, le préparant pour la narration vidéo et les visuels.

Étape 2

Choisissez votre avatar IA

Sélectionnez parmi une large gamme d'avatars réalistes conçus pour représenter votre contenu de formation. Ces avatars sont capables de transmettre votre message d'une manière qui résonne avec les apprenants

Étape 3

Personnaliser et adapter

Une fois votre vidéo générée, ajustez le ton, la voix et les mouvements de votre avatar pour correspondre à vos besoins de formation. Personnalisez les couleurs, les logos et même la musique de fond pour une touche personnalisée.

Étape 4

Générer et partager

Cliquez sur « Générer », et en quelques minutes, votre vidéo de formation professionnelle de haute qualité sera prête. Téléchargez-la et partagez-la sur n'importe quelle plateforme, ou intégrez-la directement dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS).

Interface de la plateforme de création vidéo HeyGen AI, présentant un convertisseur de script URL-en-vidéo et d'autres outils de création vidéo.

Fonctionnalités et avantages du générateur de vidéos de formation IA

Avec ce générateur de vidéos IA, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour créer rapidement et facilement des vidéos de formation engageantes et professionnelles. Voici pourquoi cette plateforme est votre meilleur choix pour la création de vidéos IA :

Vidéos de formation IA

Avatars personnalisables

Choisissez parmi plus de 1 100 avatars hyper-réalistes, ou créez-en un qui vous reflète ou qui correspond à l'identité de votre marque. Chaque avatar offre des mouvements réalistes et des expressions naturelles, rendant vos vidéos authentiques et captivantes.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Vidéos de formation IA

Capacités multilingues

Traduisez votre script en plus de 175 langues avec une restitution naturelle et semblable à celle d'un humain. Impliquez des apprenants du monde entier et personnalisez vos vidéos pour différentes cultures et régions.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Vidéos de formation IA

Pas besoin de caméras ni de studios

Oubliez l'équipement coûteux et les longues séances de tournage. Téléchargez simplement votre script et votre image, et créez votre vidéo en quelques minutes, avec l'IA qui gère tous les détails techniques

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Vidéos de formation IA

Production rapide de vidéos

Générez des vidéos de formation IA de haute qualité en quelques minutes, ce qui est idéal pour les entreprises et les créateurs qui ont besoin de produire du contenu à grande échelle efficacement.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés

Questions Fréquemment Posées sur le Générateur de Vidéos de Formation IA

Qu'est-ce qu'un générateur de vidéos de formation IA ?

Un générateur de vidéos de formation IA transforme vos scripts, documents ou diapositives en vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars réalistes et une synchronisation vocale naturelle. Il élimine le besoin de filmer, d'éditer et de travailler manuellement à la production.

Comment fonctionne le processus de création de vidéos de formation IA ?

Il suffit de télécharger votre script ou matériel de formation, choisir un avatar, et laisser l'IA générer une vidéo complète avec narration, gestes et sous-titres. Vous pouvez personnaliser la marque, le ton et les visuels en quelques minutes. Besoin d'aide pour écrire des scripts ? Essayez le AI Video Script Generator.

Puis-je utiliser ma propre image ou ma voix dans les vidéos de formation ?

Oui. Vous pouvez télécharger votre propre portrait et enregistrement vocal pour créer des vidéos personnalisées de style instructeur. Vous pouvez également choisir parmi des centaines d'avatars IA et d'options de voix IA sonnant naturellement.

Cette plateforme est-elle adaptée à la formation en entreprise et à l'intégration des nouveaux employés ?

Absolument. Les entreprises l'utilisent pour créer des modules d'intégration, des mises à jour de conformité, des présentations de produits et des vidéos de communication interne. Pour les vidéos de style présentateur, vous pouvez également explorer l'outil AI Spokesperson Tool.

Puis-je localiser des vidéos de formation pour des équipes internationales ?

Oui. La plateforme prend en charge plus de 175 langues et dialectes, y compris les accents localisés et la livraison synchronisée avec le mouvement des lèvres. Cela garantit que votre contenu de formation est accessible aux apprenants du monde entier.

Est-il possible de mettre à jour des vidéos de formation IA après leur publication ?

Absolument. Les outils d'IA, les réglementations et les meilleures pratiques évoluent rapidement. HeyGen vous permet de mettre à jour votre contenu de formation IA à tout moment sans avoir besoin de refaire des prises. Cela permet à vos équipes de rester à jour sur les politiques, les flux de travail et les directives d'IA en évolution.

À quelle vitesse le système génère-t-il des vidéos de formation pour l'IA ?

La génération prend généralement seulement quelques minutes. Même les modules de formation longs peuvent être produits rapidement, aidant ainsi les équipes à mettre à jour ou à augmenter le contenu sans délais.

Quel est le rapport coût-efficacité de HeyGen pour les programmes de formation en IA ?

La production vidéo traditionnelle pour la formation en IA nécessite souvent des experts en la matière devant la caméra, des studios dédiés et des équipes de montage. HeyGen réduit ces coûts en utilisant des avatars IA et la génération de vidéo à partir de texte tout en produisant du contenu professionnel et personnalisé qui peut être déployé à l'échelle de toute l'organisation.

Ai-je besoin d'expérience en montage vidéo pour utiliser cet outil ?

Aucune expérience en montage n'est nécessaire. L'IA gère la narration, le timing, les visuels et la synchronisation automatiquement. Vous pouvez commencer à créer votre première vidéo de formation immédiatement via HeyGen Signup.

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background