Mettez à l'échelle votre contenu, gagnez du temps et produisez des vidéos professionnelles pour l'intégration, la conformité et l'éducation sans les tracas de la production traditionnelle.
Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.
Présentation du créateur gratuit de vidéos de formation IA
Transformez n'importe quel script ou matériel de formation en une vidéo de formation AI réaliste. Avec notre plateforme, vous pouvez créer des vidéos professionnelles en quelques minutes seulement. Pas besoin de caméras, de studios, ni d'acteurs. Que ce soit pour l'intégration des employés, du contenu éducatif ou de la formation à la conformité, créer des vidéos de formation de haute qualité n'a jamais été aussi simple.
Commencez par télécharger votre présentation, PDF ou matériel de formation basé sur du texte directement sur la plateforme. L'IA traitera instantanément votre contenu, le préparant pour la narration vidéo et les visuels.
Sélectionnez parmi une large gamme d'avatars réalistes conçus pour représenter votre contenu de formation. Ces avatars sont capables de transmettre votre message d'une manière qui résonne avec les apprenants
Une fois votre vidéo générée, ajustez le ton, la voix et les mouvements de votre avatar pour correspondre à vos besoins de formation. Personnalisez les couleurs, les logos et même la musique de fond pour une touche personnalisée.
Cliquez sur « Générer », et en quelques minutes, votre vidéo de formation professionnelle de haute qualité sera prête. Téléchargez-la et partagez-la sur n'importe quelle plateforme, ou intégrez-la directement dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS).
Fonctionnalités et avantages du générateur de vidéos de formation IA
Avec ce générateur de vidéos IA, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour créer rapidement et facilement des vidéos de formation engageantes et professionnelles. Voici pourquoi cette plateforme est votre meilleur choix pour la création de vidéos IA :
Avatars personnalisables
Choisissez parmi plus de 1 100 avatars hyper-réalistes, ou créez-en un qui vous reflète ou qui correspond à l'identité de votre marque. Chaque avatar offre des mouvements réalistes et des expressions naturelles, rendant vos vidéos authentiques et captivantes.
Capacités multilingues
Traduisez votre script en plus de 175 langues avec une restitution naturelle et semblable à celle d'un humain. Impliquez des apprenants du monde entier et personnalisez vos vidéos pour différentes cultures et régions.
Pas besoin de caméras ni de studios
Oubliez l'équipement coûteux et les longues séances de tournage. Téléchargez simplement votre script et votre image, et créez votre vidéo en quelques minutes, avec l'IA qui gère tous les détails techniques
Production rapide de vidéos
Générez des vidéos de formation IA de haute qualité en quelques minutes, ce qui est idéal pour les entreprises et les créateurs qui ont besoin de produire du contenu à grande échelle efficacement.
Un générateur de vidéos de formation IA transforme vos scripts, documents ou diapositives en vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars réalistes et une synchronisation vocale naturelle. Il élimine le besoin de filmer, d'éditer et de travailler manuellement à la production.
Il suffit de télécharger votre script ou matériel de formation, choisir un avatar, et laisser l'IA générer une vidéo complète avec narration, gestes et sous-titres. Vous pouvez personnaliser la marque, le ton et les visuels en quelques minutes. Besoin d'aide pour écrire des scripts ? Essayez le AI Video Script Generator.
Oui. Vous pouvez télécharger votre propre portrait et enregistrement vocal pour créer des vidéos personnalisées de style instructeur. Vous pouvez également choisir parmi des centaines d'avatars IA et d'options de voix IA sonnant naturellement.
Absolument. Les entreprises l'utilisent pour créer des modules d'intégration, des mises à jour de conformité, des présentations de produits et des vidéos de communication interne. Pour les vidéos de style présentateur, vous pouvez également explorer l'outil AI Spokesperson Tool.
Oui. La plateforme prend en charge plus de 175 langues et dialectes, y compris les accents localisés et la livraison synchronisée avec le mouvement des lèvres. Cela garantit que votre contenu de formation est accessible aux apprenants du monde entier.
Absolument. Les outils d'IA, les réglementations et les meilleures pratiques évoluent rapidement. HeyGen vous permet de mettre à jour votre contenu de formation IA à tout moment sans avoir besoin de refaire des prises. Cela permet à vos équipes de rester à jour sur les politiques, les flux de travail et les directives d'IA en évolution.
La génération prend généralement seulement quelques minutes. Même les modules de formation longs peuvent être produits rapidement, aidant ainsi les équipes à mettre à jour ou à augmenter le contenu sans délais.
La production vidéo traditionnelle pour la formation en IA nécessite souvent des experts en la matière devant la caméra, des studios dédiés et des équipes de montage. HeyGen réduit ces coûts en utilisant des avatars IA et la génération de vidéo à partir de texte tout en produisant du contenu professionnel et personnalisé qui peut être déployé à l'échelle de toute l'organisation.
Aucune expérience en montage n'est nécessaire. L'IA gère la narration, le timing, les visuels et la synchronisation automatiquement. Vous pouvez commencer à créer votre première vidéo de formation immédiatement via HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.