Un créateur de vidéos de fêtes est un outil qui transforme un script ou un message écrit en une vidéo de saison finalisée, avec visuels, narration et animations graphiques. Avec HeyGen, vous pouvez produire des vœux de Noël, des campagnes de Nouvel An, des messages pour Diwali, des remerciements pour Thanksgiving, des cartes de Hanoucca, des promotions pour le Nouvel An lunaire et des contenus de célébration pour toutes les occasions. Le flux de travail du script à la vidéo gère automatiquement toute la production visuelle, ce qui vous permet de passer du texte à une vidéo soignée et prête à être partagée, sans aucun tournage ni montage.