Créez des vidéos de fêtes soignées et professionnelles à partir d’un simple script texte grâce au créateur de vidéos de fêtes intégré à HeyGen. Réalisez des vœux de saison, des campagnes festives et des contenus de célébration pour toutes les occasions, sans caméra, sans logiciel de montage et sans expérience en production.
Pourquoi les marques choisissent HeyGen Video Maker
Créez n’importe quelle vidéo de fête à partir d’un texte
Oubliez complètement la caméra et l’équipe. Rédigez votre script ou votre message, choisissez un style visuel de saison, et le créateur de vidéos de fêtes génère automatiquement une vidéo complète. Que vous prépariez un message de Noël, un vœu pour Diwali, une campagne de Nouvel An ou un message de remerciement pour Thanksgiving, vous partez de simples mots et terminez avec une vidéo professionnelle. Tout le processus prend quelques minutes, pas plusieurs jours, et aucune expérience en montage n’est nécessaire. Utilisez le moteur texte en vidéo pour passer du script à un contenu vidéo de fêtes finalisé en une seule session.
Des milliers de modèles de vidéos pour les fêtes
Parcourez une incroyable sélection de modèles de vidéos de fêtes conçus pour toutes les grandes célébrations, toutes cultures et saisons confondues. Des arrière-plans festifs, des animations graphiques et des palettes de couleurs saisonnières sont intégrés pour que votre vidéo soit soignée dès la première image. Ajoutez des stickers, des icônes et des animations sur le thème des fêtes pour donner à chaque vidéo une touche unique qui correspond à votre marque et à l’occasion. Le générateur de vidéos IA gère automatiquement tous les éléments visuels, afin que votre équipe puisse se concentrer sur le message plutôt que sur la production.
Outils d’édition par glisser-déposer
Personnalisez votre vidéo de fêtes sans aucune compétence technique. Une interface de type glisser-déposer vous permet de décorer votre vidéo avec des superpositions saisonnières, d’ajuster la musique de fond et les effets sonores, et d’appliquer des filtres pour créer la bonne ambiance de fêtes. Ajoutez des photos libres de droits, remplacez les arrière-plans ou insérez un visuel de sapin de Noël pour parfaire le rendu. Toutes les modifications se font dans le navigateur, sans rien installer et sans logiciel complexe à maîtriser. Le monteur vidéo IA garde un flux de travail simple et intuitif du début à la fin.
Voix off naturelles dans plus de 175 langues
Ajoutez une narration chaleureuse et naturelle à n’importe quelle vidéo de fêtes sans enregistrer une seule phrase. Clonez votre propre voix à partir d’un court échantillon audio et appliquez-la à tous les messages de vœux saisonniers que vous créez. Envoyez le même message de joyeuses fêtes à vos équipes, clients et partenaires dans plus de 40 pays, dans leur langue préférée, sans avoir à recréer la vidéo à chaque fois. Le générateur de voix IA produit en quelques minutes un son de qualité broadcast à partir de texte, tout en préservant le ton et la chaleur dans chaque version linguistique.
Personnalisez des vidéos de fêtes à grande échelle
Envoyer un message de vœux générique à toute votre liste de contacts, c’est facile. Envoyer une vidéo personnalisée à des milliers de destinataires, c’est là que la plupart des équipes se retrouvent bloquées. Avec la personnalisation par lot, vous pouvez remplacer automatiquement les prénoms, les références d’entreprise et les détails personnalisés sur des centaines de versions de votre vidéo de vœux. Chaque destinataire reçoit un message qui semble fait pour lui, ce qui rend extrêmement simple la création de contenus de fêtes personnalisés à grande échelle. Associez cela au remplacement de visage par IA pour mettre en avant différents présentateurs selon les régions ou les campagnes, sans tournage supplémentaire.
Traduisez instantanément n’importe quelle vidéo de vacances
Une seule vidéo de fêtes peut toucher un public vaste et varié lorsque la traduction est intégrée au flux de production. Localisez vos contenus saisonniers en plus de 175 langues avec une synchronisation labiale précise et une qualité vocale préservée, pour que chaque version paraisse aussi naturelle que l’originale. Diffusez une seule campagne sur tous vos marchés en une après‑midi, au lieu de gérer des plannings de production distincts par région. Utilisez le traducteur vidéo IA pour localiser vos contenus de fêtes pour n’importe quel marché, sans avoir à recréer votre vidéo depuis zéro.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos de vacances
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Comment fonctionne un créateur de vidéos de vacances
Passez d’un script de fêtes à une vidéo finalisée et partageable en quatre étapes qui ne prennent que quelques minutes, de la préparation à la mise en ligne.
Parcourez des modèles saisonniers et des thèmes visuels pour toutes les occasions. Sélectionnez des arrière-plans, des palettes de couleurs et des formats de mise en page qui correspondent à l’événement et à votre marque. Le système prépare tous les éléments visuels, les transitions et les paramètres de narration avant même que vous n’écriviez un seul mot.
Saisissez directement votre script de fêtes ou collez un texte existant. Ajustez le ton, la longueur et le rythme pour les adapter à l’occasion. La plateforme analyse votre texte pour en définir la structure des scènes et le minutage, afin de le préparer au rendu vidéo.
Ajoutez votre logo, ajustez le style de la voix off, appliquez des sous-titres ou remplacez le présentateur à l’écran. Pour les campagnes en série, importez votre liste de destinataires et le système personnalise automatiquement chaque version de la vidéo. Toutes les modifications se font dans une interface basée sur le texte, sans aucune compétence en montage vidéo requise.
Générez la vidéo finale puis téléchargez-la ou publiez-la directement sur le canal de votre choix. Les vidéos de fêtes sont prêtes en quelques minutes, déjà adaptées aux réseaux sociaux, aux e-mails ou aux plateformes internes, sans aucun travail de post‑production nécessaire.
Un créateur de vidéos de fêtes est un outil qui transforme un script ou un message écrit en une vidéo de saison finalisée, avec visuels, narration et animations graphiques. Avec HeyGen, vous pouvez produire des vœux de Noël, des campagnes de Nouvel An, des messages pour Diwali, des remerciements pour Thanksgiving, des cartes de Hanoucca, des promotions pour le Nouvel An lunaire et des contenus de célébration pour toutes les occasions. Le flux de travail du script à la vidéo gère automatiquement toute la production visuelle, ce qui vous permet de passer du texte à une vidéo soignée et prête à être partagée, sans aucun tournage ni montage.
Oui. La personnalisation est intégrée directement dans le flux de production. Vous pouvez cloner votre propre voix pour que la narration sonne comme vous, et la personnalisation en lot vous permet de remplacer les prénoms, salutations et références à travers des centaines de versions de vidéos à partir d’un seul modèle. Chaque destinataire reçoit une vidéo générée spécialement pour lui. La chaleur humaine se ressent parce que la livraison est adaptée, et non générique. La fonctionnalité de clonage de voix par IA préserve votre ton naturel dans chaque version.
La plupart des vidéos de fêtes sont prêtes en moins de cinq minutes après l’envoi de votre script. Le moteur de rendu traite simultanément la narration, la sélection des scènes et la synchronisation visuelle, ce qui élimine toute file d’attente de montage manuel. Si vous produisez une série de vidéos de fêtes personnalisées pour une grande liste de contacts, le système génère toutes les versions en parallèle, ce qui signifie que vous n’attendez pas plus longtemps pour 500 vidéos que pour cinq.
Oui. Aucune caméra, aucun studio ni aucun présentateur réel ne sont nécessaires. Vous pouvez utiliser un présentateur numérique parmi plus de 1 000 options prêtes à l’emploi, créer un présentateur personnalisé à partir d’une seule photo grâce à la technologie Avatar photo IA, ou produire une vidéo de fêtes entièrement sans visage, avec uniquement une voix off et des visuels de saison. Chaque approche offre un résultat professionnel sans que vous ni aucun membre de votre équipe n’ayez à passer devant la caméra.
Rédigez votre script une seule fois et utilisez le moteur de traduction pour le localiser dans plus de 175 langues. Chaque version traduite préserve le ton de la voix originale et maintient un timing de narration précis, pour que la vidéo paraisse naturelle dans chaque langue. Vous pouvez diffuser la même campagne saisonnière à des équipes ou des clients dans plus de 40 pays en une après-midi grâce au doublage IA, sans calendrier de production distinct pour chaque marché.
Oui. Modifiez votre script, ajustez la voix off, remplacez le visuel ou changez n’importe quel élément via l’éditeur basé sur le texte, puis relancez le rendu. La vidéo mise à jour est prête en quelques minutes, sans avoir à tout reconstruire depuis zéro ni à refaire de tournage. Cela rend le créateur de vidéos de fêtes particulièrement utile pour les promotions urgentes, lorsque les détails des offres changent pendant les périodes de pointe. Utilisez l’éditeur vidéo IA pour effectuer des modifications rapidement sans perturber le reste de votre flux de production.
HeyGen propose un créateur de vidéos de fêtes gratuit, sans carte de crédit requise, afin que vous puissiez commencer à créer et explorer immédiatement les fonctionnalités principales. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent le clonage de voix, des vidéos plus longues, la personnalisation en lot et l’accès à l’intégralité de la bibliothèque de modèles saisonniers. Les offres pour équipes et entreprises incluent des outils de collaboration, un accès à l’API et une assistance dédiée pour les campagnes de fêtes à fort volume.
Engager un vidéaste pour un tournage saisonnier implique généralement de la planification, des déplacements, du matériel et du temps de post‑production, ce qui représente souvent plusieurs jours de travail et des milliers de dollars par vidéo. Les banques d’images limitent votre capacité à personnaliser ou à adapter le contenu à votre marque. Un créateur de vidéos pour les fêtes permet à votre équipe de produire des vidéos au rendu professionnel pour toutes les occasions, à une fraction du coût et en un temps bien moindre. Les clients constatent jusqu’à 70 % de réduction des coûts de production par rapport aux méthodes traditionnelles. Les flux de travail de vidéo de démonstration produit et de promotion appliquent le même modèle au contenu de vos campagnes de fin d’année.
Oui. Les sous-titres sont générés automatiquement à partir de votre script et peuvent être stylisés, repositionnés et exportés aux formats SRT ou VTT. L’ajout de sous-titres améliore l’accessibilité et augmente le temps de visionnage sur les plateformes sociales où les vidéos se lancent automatiquement sans le son. Utilisez le générateur de sous-titres pour appliquer et personnaliser les sous-titres sur n’importe quelle vidéo de fêtes, sans étape de montage supplémentaire.
Vous pouvez exporter des vidéos de fêtes au format paysage pour YouTube et les e‑mails, carré pour Instagram et LinkedIn, et vertical pour TikTok et les Reels Instagram. Tous les formats sont générés à partir du même script et du même modèle, sans avoir à reconstruire la vidéo. L’outil de réseaux sociaux IAgénère automatiquement des versions optimisées pour chaque plateforme, afin que vous n’ayez pas à reformater manuellement la même vidéo pour chaque canal.
Oui. Téléchargez vos propres photos et vidéos et la plateforme les intègre dans le rendu final aux côtés des visuels générés, des arrière-plans saisonniers et de la narration produite par l’IA. C’est particulièrement utile lorsque vous souhaitez mettre en avant de vrais produits, des membres de votre équipe ou des moments de marque dans une vidéo sur le thème des fêtes. L’outil image to video rend l’intégration de vos propres visuels dans n’importe quel flux de création de vidéos de fêtes totalement fluide.
La plateforme comprend un ensemble complet d’outils d’IA conçus pour la création vidéo : génération de script, clonage de voix, synchronisation labiale, création automatique de scènes, traduction et personnalisation en masse. Vous n’avez pas besoin de combiner plusieurs applications ni de gérer un flux de travail séparé pour chaque tâche. Tout ce dont vous avez besoin pour créer une vidéo de vœux de fin d’année soignée et percutante est réuni au même endroit, directement accessible dans votre navigateur, sans aucun téléchargement de logiciel requis.
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