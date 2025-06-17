Créez de magnifiques invitations vidéo prêtes à être partagées à partir de scripts, d'images ou de liens d'événements en utilisant le créateur d'invitations AI gratuit de HeyGen. Collez le texte de votre événement, choisissez un style visuel et générez instantanément des invitations soignées avec des scènes animées, une voix off, des sous-titres et des formats prêts à l'exportation, sans caméras ni montage nécessaires.
Créez des invitations de mariage élégantes et animées qui mettent en avant les noms, les dates, les détails du lieu et les liens de réponse. Localisez des versions pour les invités dans différentes langues et produisez à la fois de courts clips d'annonce et des vidéos d'annonce complètes.
Transformez les programmes, biographies des intervenants et liens d'inscription en invitations vidéo professionnelles pour les partenaires ou les équipes internes. Appliquez des modèles d'entreprise et exportez des versions pour les e-mails, l'intranet et les campagnes LinkedIn.
Créez des invitations vidéo ludiques pour anniversaires, crémaillères ou fêtes avec des animations thématiques, de la musique et des liens de partage instantané—idéales pour les discussions de groupe et les publications sur les réseaux sociaux.
Concevez des invitations vidéo persuasives qui expliquent l'objectif, le programme et les options de don. Produisez des versions personnalisées pour les segments de partenaires et suivez l'engagement après la distribution en utilisant l'IA.
Envoyez des invitations de lancement cinématographiques incluant des visuels d'aperçu, le déroulement de l'événement et des appels à l'action pour confirmer la présence. Regénérez les mises à jour à mesure que les détails évoluent sans avoir à refaire de prises.
Utilisez des variables de noms d'invités ou téléchargez des photos pour produire des invitations vidéo personnalisées à grande échelle. HeyGen aide à apporter une touche personnelle tout en automatisant la personnalisation de masse pour la création d'invitations.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'invitations IA
HeyGen transforme le texte des invitations en vidéos d'invitation générées par IA avec des visuels de qualité de production, un timing intelligent et une diffusion multilingue. Les équipes produisent rapidement des invitations de marque cohérentes, les localisent sans effort et multiplient les invitations pour les invités, partenaires et participants avec un effort minimal.
Transformez les détails de votre événement en une vidéo finie en quelques minutes. HeyGen automatise le séquençage des scènes, l'animation et le timing pour que vous puissiez vous concentrer sur le message, pas sur la production.
Appliquez les couleurs, polices, logos et modèles de la marque. Modifiez les scènes, remplacez les éléments ou ajustez le texte tout en conservant une identité cohérente sur chaque invitation et format.
Traduisez le texte des événements et régénérez des vidéos dans d'autres langues avec des voix off et des sous-titres. Le traducteur vidéo de HeyGen recrée le timing et le rythme pour une livraison naturelle dans votre invitation en utilisant l'IA.
Composition et synchronisation de scène pilotées par script
Collez votre texte d'invitation ou téléchargez une liste d'invités et HeyGen crée une vidéo scène par scène qui suit votre texte. Le moteur identifie les titres, les détails de la réponse et les blocs d'horaires pour créer des scènes claires et lisibles avec des transitions fluides, du texte animé et une emphase visuelle sur les détails clés. Utilisez la conversion d'image en vidéo pour améliorer votre expérience d'invitation en ligne. Convertissez des photos en arrière-plans animés et maintenez une cohérence visuelle des scènes à travers les différentes versions.
Système de conception animé avec contrôles de marque
Choisissez parmi des modèles soigneusement sélectionnés ou personnalisez entièrement les palettes de couleurs, la typographie, les courbes de mouvement et les tiers inférieurs. Le moteur de conception de HeyGen applique automatiquement votre kit de marque à chaque invitation, préserve la lisibilité sur les petits écrans et assure que le mouvement et le rythme correspondent au ton de l'événement—formel, ludique ou cinématographique.
Voix off naturelles, musique et synchronisation labiale
Ajoutez des voix off de qualité studio en IA dans des dizaines de langues, sélectionnez une musique de fond qui correspond à l'ambiance et utilisez le clonage vocal pour des messages personnels. Lors de la présentation d'un présentateur ou d'un avatar à l'écran, HeyGen applique une synchronisation labiale précise afin que les invitations parlées correspondent au mouvement généré de manière transparente.
Exportations optimisées pour la plateforme et automatisation
Générez des invitations sous forme de MP4, de Shorts verticaux ou de GIF prêts pour la messagerie, les réseaux sociaux, les e-mails ou les pages d'événements à l'aide d'un design personnalisable. Utilisez la génération en masse ou l'API pour créer des centaines d'invitations personnalisées à partir d'un tableur et automatiser la livraison avec des webhooks et des intégrations de stockage dans le cloud.
Comment utiliser le créateur d'invitations IA
Créez des vidéos d'invitation générées par IA en quatre étapes simples—du texte à la vidéo prête à être partagée.
Ajoutez des noms, une date, une heure, un lieu, un lien de RSVP et toutes notes. HeyGen analyse le texte, identifie les éléments prioritaires et prépare un st
Sélectionnez un modèle personnalisable, un jeu de couleurs et une musique de fond pour vos invitations. Choisissez une voix pour les annonces ou téléchargez un court extrait pour créer un clone vocal personnalisé.
Modifiez le texte, remplacez les images ou ajoutez des variables invités pour des versions personnalisées. Ajustez le timing, l'intensité du mouvement ou les styles de légendes avec des contrôles simples.
Optimisez des fichiers pour les réseaux sociaux, les e-mails et les pages d'événements en utilisant un créateur d'invitations gratuit. Utilisez le mode batch ou l'API pour créer des milliers d'invitations personnalisées et déclenchez leur envoi via des webhooks ou des intégrations.
Un créateur d'invitations IA transforme le texte de votre événement, les images ou les liens en une vidéo entièrement produite en utilisant des visuels génératifs, du motion design, des voix off et une automatisation du timing. Contrairement aux éditeurs de modèles statiques, HeyGen crée des scènes animées, applique un rythme automatique et produit des formats de vidéo prêts à partager sans animation clé manuelle ou montage complexe.
Oui. HeyGen prend en charge les kits de marque qui appliquent automatiquement les couleurs, les polices, les logos et les règles de mise en page sur chaque invitation. Vous pouvez ajuster précisément les courbes de mouvement, les styles de sous-titres et la composition des scènes pour garantir que chaque version respecte les normes de votre marque.
Téléchargez un tableur avec les variables des invités—noms, liens de photos ou salutations—et HeyGen génère des invitations personnalisées en série. Chaque fichier peut inclure une ligne vocale personnalisée ou une image, permettant une portée personnelle évolutive sans édition manuelle.
Oui. Utilisez le générateur d'invitations AI gratuit intégré pour rationaliser votre processus de conception. traducteur vidéo pour créer des versions localisées. HeyGen traduit le texte du script, génère des voix off sonnant naturellement, et synchronise les sous-titres et le mouvement des lèvres avec l'audio traduit afin que les messages soient naturels pour les invités internationaux.
Vous pouvez télécharger des pistes sous licence ou choisir parmi la bibliothèque de musique libre de droits de HeyGen. Le moteur associe la musique au rythme et peut ajuster automatiquement les montages pour être en synchronisation avec les repères musicaux pour un résultat soigné.
Exportez des fichiers MP4 optimisés pour les e-mails, les réseaux sociaux ou les pages d'événements, des bobines verticales pour Instagram et TikTok, ou des GIFs en boucle pour la messagerie rapide. Les préréglages garantissent les bons rapports d'aspect, débits binaires et l'intégration des sous-titres pour chaque destination.
La plupart des vidéos d'invitation se génèrent en quelques minutes, selon leur longueur et leur complexité. Les délais de génération par lot varient en fonction du volume ; les API et les webhooks prennent en charge la livraison asynchrone pour les grands catalogues.
Vous conservez la pleine propriété de toutes les invitations générées. HeyGen stocke et transmet les données de manière sécurisée avec des contrôles de niveau entreprise. Pour les événements sensibles, utilisez des intégrations de stockage privé et un accès basé sur les rôles pour gérer la distribution.
Oui. Modifiez votre script, échangez les visuels ou changez les paramètres vocaux et régénérez. HeyGen met à jour uniquement les scènes modifiées, rendant les éditions itératives rapides et efficaces sans reconstruire toute la vidéo.
HeyGen prend en charge les liens de partage exportables et les téléchargements de fichiers pour toute plateforme d'email ou de RSVP, et peut se connecter via des API pour automatiser la livraison dans des outils de CRM, de marketing par email ou de gestion d'événements.
