Collez votre texte d'invitation ou téléchargez une liste d'invités et HeyGen crée une vidéo scène par scène qui suit votre texte. Le moteur identifie les titres, les détails de la réponse et les blocs d'horaires pour créer des scènes claires et lisibles avec des transitions fluides, du texte animé et une emphase visuelle sur les détails clés. Utilisez la conversion d'image en vidéo pour améliorer votre expérience d'invitation en ligne. Convertissez des photos en arrière-plans animés et maintenez une cohérence visuelle des scènes à travers les différentes versions.