Propulsé par OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 est le modèle avancé de génération vidéo et audio qui alimente les nouvelles fonctionnalités de narration de HeyGen. Il offre un réalisme poussé, une physique fidèle, des dialogues natifs et un contrôle précis sur des séquences multi‑plans. Sora 2 excelle dans la production de visuels IA réalistes, de style anime ou cinématographiques, avec des effets sonores parfaitement synchronisés.

Avec HeyGen, cette puissance est désormais directement intégrée à votre flux de travail et accessible via la nouvelle application de bureau Sora 2 pour les utilisateurs avancés.