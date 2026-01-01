L’intégration de HeyGen et Sora 2 offre aux créateurs, aux enseignants, aux entrepreneurs et aux entreprises la possibilité de générer des plans de coupe cinématographiques, des scènes et des visuels directement au cœur de leur flux de travail. Cette intégration rend la narration plus rapide, plus créative et plus percutante, sans ajouter d’étapes supplémentaires.
Créativité libérée
Vous pouvez générer instantanément des plans de coupe, des scènes et des visuels à partir d’un simple prompt. Cela élargit la palette créative de chaque projet vidéo et vous permet de passer d’une idée à des visuels adaptés en quelques secondes grâce au générateur de B-roll IA intégré de HeyGen.
Intégration fluide dans le flux de travail
Il n’y a aucun changement d’application, aucune exportation et aucun outil supplémentaire requis. Tout se fait dans HeyGen, là où les utilisateurs créent déjà. Cela simplifie les flux de travail tout en rendant chaque vidéo plus dynamique.
Visuels et mises en page de haute qualité
Utilisez les visuels intégrés ou importez vos propres captures d’écran, enregistrements ou éléments de marque. HeyGen maintient des mises en page épurées, un placement de texte lisible et un espacement cohérent afin que les spectateurs restent concentrés sur l’instruction plutôt que sur le désordre visuel. Chaque scène est optimisée pour la clarté et l’apprentissage., normal
Valeur pour la communication
Vous pouvez apporter plus de clarté grâce à des visuels contextuels qui soutiennent votre message. Cela rend la communication plus efficace et percutante. Dans le même temps, vous réduisez le temps de production sans sacrifier la créativité.
Propulsé par OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 est le modèle avancé de génération vidéo et audio qui alimente les nouvelles fonctionnalités de narration de HeyGen. Il offre un réalisme poussé, une physique fidèle, des dialogues natifs et un contrôle précis sur des séquences multi‑plans. Sora 2 excelle dans la production de visuels IA réalistes, de style anime ou cinématographiques, avec des effets sonores parfaitement synchronisés.
Avec HeyGen, cette puissance est désormais directement intégrée à votre flux de travail et accessible via la nouvelle application de bureau Sora 2 pour les utilisateurs avancés.
Comment créer des vidéos Sora avec l’IA
Créer des vidéos avec l’IA est rapide et simple. Avec HeyGen, vous transformez des instructions écrites en une vidéo tutorielle complète grâce à un flux de travail guidé, conçu pour la rapidité et la facilité de mise à jour.
Sélectionnez votre audience, votre plateforme et le résultat d’apprentissage visé. Décidez ce que le spectateur doit comprendre ou être capable de faire après le visionnage.
Collez vos étapes ou écrivez une brève description. HeyGen génère automatiquement une vidéo tutorielle complète.
Modifiez le texte, changez le style de la voix off, ajustez les visuels ou traduisez la vidéo dans d’autres langues.
Téléchargez votre vidéo tutorielle et publiez-la où vous voulez. Mettez-la à jour à tout moment en modifiant le texte puis en la régénérant.
Il s’agit de l’intégration du modèle vidéo Sora 2 d’OpenAI avec HeyGen, permettant de générer instantanément des plans de coupe, des scènes et des visuels directement dans la plateforme. Pendant une durée limitée, générez autant de vidéos que vous le souhaitez sans le filigrane Sora.
OpenAI Sora est un modèle d’IA de nouvelle génération pour la création de vidéos et de contenus audio. L’application Sora utilise cette technologie pour créer, remixer et partager des vidéos générées par IA avec un réalisme élevé, une physique fidèle et un son natif.
Sora 2 offre un réalisme saisissant, une physique précise, des dialogues naturels et un contrôle total sur les séquences multi‑plans.
Non. Tout se fait dans HeyGen, sans changer d’application ni exporter de fichiers. L’application de bureau Sora 2 est idéale pour les créateurs qui veulent un puissant générateur de vidéos IA avec audio synchronisé.
Oui. Comme le flux de travail est basé sur des scripts, vous pouvez modifier une étape, remplacer une scène ou mettre à jour la terminologie, puis relancer le rendu rapidement. C’est idéal pour les équipes qui évoluent vite et qui ont besoin de tutoriels à jour sans devoir tout réenregistrer à chaque changement d’interface ou de politique.
Vous conservez les droits sur le contenu que vous créez, y compris vos scripts et les vidéos exportées. La sécurité et les contrôles d’accès dépendent de votre formule et des paramètres de votre espace de travail. Pour les formations sensibles, suivez les politiques internes et limitez l’accès uniquement aux équipes qui ont besoin de ces ressources.
Non. Tout se fait dans HeyGen, sans changer d’application ni exporter de fichiers. L’application de bureau Sora 2 est idéale pour les créateurs qui veulent un puissant générateur de vidéos IA avec audio synchronisé.
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